菲律賓前總統杜特蒂揚言，若女兒薩拉遭彈劾副總統將重返政壇

“Ang pagtulong natin sa mga nasa sektor ng edukasyon ay pagtulong natin sa mga kabataang Pilipino at sa ating bayan.”



Ito ang bahagi ng aking mensahe ngayong araw sa isa na namang napaka-importanteng hakbang na magbibigay halaga sa ating mga guro at kawani sa Department of pic.twitter.com/STTEofdGQb