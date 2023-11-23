菲律賓前總統杜特蒂揚言，若女兒薩拉遭彈劾副總統將重返政壇
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菲律賓副總統薩拉期因不透明使用機密資金受到公眾批評，甚至引起眾議院會將發動彈劾的傳言。對此，前總統杜特蒂上表示，若女兒遭彈劾，他將被迫重返政壇，競選下一屆的參議員或副總統。
綜合《菲律賓星報》、《Rappler》及《南華早報》報導，菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在電視採訪中表示，若女兒薩拉·杜特蒂（Sara Duterte）遭彈劾，他將重返政壇。
菲律賓副總統薩拉身兼教育部長，在2022年僅用11天的時間內花完1.25億披索（新台幣7100萬元）的機密資金，遭到公眾質疑該機構使用資金不透明。《Rappler》指出，公眾對不透明機密資金的憤怒導致薩拉9月的支持率降至73%，較6月的84%下降了11個百分點。
批評人士認為，此機密資金是「明顯濫用國會權力」，並提出請願，要求薩拉返還資金；而在議長羅穆阿德斯（Martin Romualdez）的帶領下，眾議院也因此拒絕批准薩拉為2024年申請的6.5億披索（新台幣3.7億元）預算，而是將資金轉移給其他捍衛南海主權的機構。
先前被杜特蒂稱為「共產黨」的反對派議員卡斯特羅（France Castro）在週一（20日）接受媒體Headstart採訪時表示，眾議院就薩拉的彈劾案進行了「非正式討論」，但此討論並非「嚴肅的事情」（serious matter）。
據《菲律賓星報》，眾議院正在努力對副總統提出彈劾指控，但包括眾議院議長羅穆阿德斯在內，幾乎所有團體都否認了此傳聞。
薩拉的父親、前總統杜特蒂則在接受電視新聞SMNI的採訪中表示，如果薩拉遭彈劾，他將被迫重返政壇。
「如果彈劾真的發生，我將被迫重返政壇，要麼競選議員，要麼競選副總統。」現年78歲的杜特蒂說，並補充：「我沒有失去任何東西，我退休了。如果（彈劾）發生，而我還活著、還沒有患癡呆症，我就會參選。」
菲律賓將於2025年5月投票選出地方領導人以及參眾兩院議員，並於2028年選出下一任總統和副總統。
杜特蒂還表示，如果薩拉未來當選總統，他將退出政壇，雖然他曾誓言在2022年6月任期屆滿後即刻退出政壇。
「如果薩拉成為總統，那就沒問題了。」杜特蒂說，並補充：「她是我的女兒，我必須捍衛她。」此外，杜特蒂聲稱確實有人想把薩拉從副總統的位置上「拉下來」。
薩拉則表示，如果父親堅持2028年競選公職的計畫，整個家族將會支持他，就像他支持家人的政治事業一樣。
「無論（前）總統杜特蒂做出什麼決定，他都會得到家人的全力支持。」薩拉說。
現任總統小馬可仕則在週日（19日）表示，他並不希望副總統被彈劾。
「我們不希望她被彈劾，她也不應該被彈劾。因此，我們將會密集注意這件事的進展。」小馬可仕在夏威夷的記者會上說，並表示他與副總統的關係仍「非常好」，否認先前兩大政治家族的不合傳言。
新聞來源
- Duterte eyes Senate or VP run if Sara impeached（菲律賓星報）
- Rodrigo Duterte threatens return to Philippine politics if daughter Sara impeached as vice-president（南華早報）
- Sara Duterte on impeach rumors: I still have the President’s trust（Rappler）
- Marcos on VP Sara Duterte: We don’t want her to be impeached（Rappler）
延伸閱讀
- 菲律賓議員稱遭前總統死亡威脅，喪失豁免權的杜特蒂將面臨刑事訴訟
- 國際刑事法院駁回菲律賓「反毒戰爭」上訴，盼成為打擊有罪不罰的轉捩點
- 不滿前總統杜特蒂被調查，菲政府持續上訴國際刑事法院「掃毒戰爭」管轄權
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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