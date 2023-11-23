菲律賓前總統杜特蒂揚言，若女兒薩拉遭彈劾副總統將重返政壇

綜合《菲律賓星報》、《Rappler》及《南華早報》報導，菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在電視採訪中表示，若女兒薩拉·杜特蒂（Sara Duterte）遭彈劾，他將重返政壇。

菲律賓副總統薩拉身兼教育部長，在2022年僅用11天的時間內花完1.25億披索（新台幣7100萬元）的機密資金，遭到公眾質疑該機構使用資金不透明。《Rappler》指出，公眾對不透明機密資金的憤怒導致薩拉9月的支持率降至73%，較6月的84%下降了11個百分點。

“Ang pagtulong natin sa mga nasa sektor ng edukasyon ay pagtulong natin sa mga kabataang Pilipino at sa ating bayan.”



Ito ang bahagi ng aking mensahe ngayong araw sa isa na namang napaka-importanteng hakbang na magbibigay halaga sa ating mga guro at kawani sa Department of pic.twitter.com/STTEofdGQb — Sara Duterte (@indaysara) September 25, 2023

批評人士認為，此機密資金是「明顯濫用國會權力」，並提出請願，要求薩拉返還資金；而在議長羅穆阿德斯（Martin Romualdez）的帶領下，眾議院也因此拒絕批准薩拉為2024年申請的6.5億披索（新台幣3.7億元）預算，而是將資金轉移給其他捍衛南海主權的機構。

先前被杜特蒂稱為「共產黨」的反對派議員卡斯特羅（France Castro）在週一（20日）接受媒體Headstart採訪時表示，眾議院就薩拉的彈劾案進行了「非正式討論」，但此討論並非「嚴肅的事情」（serious matter）。

據《菲律賓星報》，眾議院正在努力對副總統提出彈劾指控，但包括眾議院議長羅穆阿德斯在內，幾乎所有團體都否認了此傳聞。

薩拉的父親、前總統杜特蒂則在接受電視新聞SMNI的採訪中表示，如果薩拉遭彈劾，他將被迫重返政壇。

「如果彈劾真的發生，我將被迫重返政壇，要麼競選議員，要麼競選副總統。」現年78歲的杜特蒂說，並補充：「我沒有失去任何東西，我退休了。如果（彈劾）發生，而我還活著、還沒有患癡呆症，我就會參選。」

菲律賓將於2025年5月投票選出地方領導人以及參眾兩院議員，並於2028年選出下一任總統和副總統。

杜特蒂還表示，如果薩拉未來當選總統，他將退出政壇，雖然他曾誓言在2022年6月任期屆滿後即刻退出政壇。

「如果薩拉成為總統，那就沒問題了。」杜特蒂說，並補充：「 她是我的女兒， 我必須捍衛她。」此外，杜特蒂 聲稱確實有人想把薩拉從副總統的位置上「拉下來」。

薩拉則表示，如果父親堅持2028年競選公職的計畫，整個家族將會支持他，就像他支持家人的政治事業一樣。

「無論（前）總統杜特蒂做出什麼決定，他都會得到家人的全力支持。」薩拉說。

現任總統小馬可仕則在週日（19日）表示，他並不希望副總統被彈劾。

「我們不希望她被彈劾，她也不應該被彈劾。因此，我們將會密集注意這件事的進展。」小馬可仕在夏威夷的記者會上說，並表示他與副總統的關係仍「非常好」，否認先前兩大政治家族的不合傳言。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒