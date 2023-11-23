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TNL+ 2023/11/23,
政治

解讀民眾黨不分區名單：親柯人士極少，柯文哲被架空了嗎？面面俱到的名單能否反映在選票？

解讀民眾黨不分區名單：親柯人士極少，柯文哲被架空了嗎？面面俱到的名單能否反映在選票？
台灣民眾黨22日下午舉行記者會，公布不分區立委名單，包含總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊（右2）、前立委黃國昌（右1）等人入列，柯文哲（中）回應媒體提問。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

長期觀察政治圈的案例，像柯文哲這種從政至今已經邁入第九年，還當過直轄市市長的人，身邊竟連一個所謂的子弟兵都沒有，更別說「長期班底」的案例，幾乎從未有過。

千呼萬喚始出來的民眾黨不分區立委名單，終於在昨（22）日下午正式公布。公布時間不只晚於民進黨跟國民黨，也可以說是所有參與不分區立委選舉的政黨，較晚的幾份名單之一。

那究竟有何特別之處？

好不好見仁見智，每個人有各自解讀，在詳談內容之前，筆者的解讀有以下幾點：

  1. 親柯人士極少，柯文哲被架空？
  2. 面面俱到的名單能否選票也面面俱到？
  3. 即戰力不多，四年人才培養一場空？
  4. 沒有郭家軍，郭柯不配也不合？

對於被戲稱為「柯文哲一人政黨」的民眾黨，扣掉黃珊珊，竟只有最近加入該黨的黃國昌屬於親柯人士，前台北市政府的官員幾乎沒有。撇除名單上的候選人個人背景，光是這一點背後就有很多耐人尋味的地方。

一、柯文哲被架空了嗎？

過去就常被稱為民眾黨地下黨主席的黃珊珊，不分區名單上有許多人都跟她有關係，因此也被稱為黃珊珊名單。雖然黃珊珊本人針對此一問題回覆說她沒有推薦人選。不過，對比名單內親近柯文哲的人極少，就顯得非常突兀。

若是再加上最近柯文哲簽的協議，民調相關爭議卻幾乎都是由黃珊珊回覆，似乎表示柯文哲在黨內被架空了？

雖然這樣的評論並不少，不過，筆者覺得這個可能性不高，因為對柯文哲來說，不是他需要民眾黨，而是民眾黨需要他，所以只要他的想法意志足夠堅定，即使黨內都不是他的人，也還是由他說了算。

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