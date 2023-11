傳奇樂團 The Beatles 的最後一曲！〈Now and Then〉重磅問世！

文:睿忒

應該不少人已經知道,被稱為「最偉大的樂團」之一的傳奇樂團披頭四(The Beatles),在11月初發行了最後一首歌〈Now and Then〉,並且收錄在同樣於今年發行的精選輯《The Beatles 1967–1970 (2023 Edition)》當中,同步發行的還有不同年代的另一張精選輯《The Beatles 1962–1966 (2023 Edition)》。

就跟樂團的很多歌曲一樣,這首新歌同樣來自主唱約翰・藍儂(John Lennon)於1977年的創作,其實已經在網路上流傳多時、這首歌的 demo卡帶,當時由妻子小野洋子(Yoko Ono)保管,現在終於被正式製作、發行了。

在藍儂交給妻子的demo卡帶中,已經被成員們製作成正式單曲的有〈Free as a Bird〉、〈Real Love〉及〈Grow Old with Me〉,而今年發行的這首〈Now and Then〉則是最後一首,因此被普遍認為會是披頭四的最後一首歌。

而成員保羅・麥卡尼(Paul McCartney) 也的確表示,有很大的可能以後也不會再有新歌了,即便主唱已逝世,但跨越了超過60年的披頭四,這次是因為想要完成藍儂的最後創作,才選擇依靠像是AI這樣的現代科技完成整首歌的製作以及MV。

〈Now and Then〉是首比較迷幻、抒情的搖滾歌曲,起初一直沒有被正式發行的原因,是藍儂在錄製demo時的背景有不少雜音,披頭四的其他三人在製作這首歌時,人聲及鋼琴聲一直被雜音干擾。

自從1995年開始試圖去製作這首歌時,成員喬治・哈里森(George Harrison)就不斷地覺得這樣的品質是不行的,三人對於這首歌的嘗試到了2001年喬治過世後,難度變得更加巨大了。

好在依舊活著的兩人麥卡尼及林哥・史達(Ringo Starr)沒有放棄,終於倚靠近年發展快速的AI技術,成功將耗費了30年,最後一首歌高品質地製作出來。

這首歌由披頭四另外一種意義上的完整四人陣容重新演繹,必須說在科技力量的加持下,整首歌還是非常動人。儘管似乎沒有像是過往樂團的歌曲一樣,有種明確的目的性或意涵,不過搭配上旋律及編曲中的柔軟和遼闊,就像是樂團在和大家道別,也像是在對於自己職業生涯的最後回顧。

歌名〈Now and Then〉更是襯出了歌曲的空曠感,沒有明確指出歌頌的對象及事件,但卻依舊讓大家感受到披頭四仍舊在心中。

在歷經30年左右才將〈Now and Then〉這首歌製作出來,MV的部分也是靠著現代的影像技術,製造出樂團四人再次同框的畫面,並且其中也穿插著之前從未曝光過的影像畫面,總之整體可以看得出是盡力將樂團的所有都濃縮在這次的歌曲當中。

我真的很推薦大家一定要看看MV,單單聽歌或許就已經有不少的感觸,不過加上視覺刺激之後,應該會發現不管是什麼年代的披頭四,不管是什麼樣的表情、舉止,都能夠輕易地牽動著聽眾的感官和心理。

披頭四的最後一首歌〈Now and Then〉,在發行時並沒有理睬近期榜單的計算週期,不過依舊在美國Billboard Hot 100輕鬆空降第七,並且在家鄉英國的單曲榜空降冠軍,過了這麼多年影響力可說是依舊不減。

另外值得一提的是,官方除了在歌曲收錄進精選輯之外,也發行的單曲專輯的CD、卡帶及黑膠唱片,而且在B面放上了〈Love Me Do〉,這首收錄在第一張專輯《Please Please Me》中的歌曲,也是披頭四正式發行的第一首單曲。

這種小巧思讓這最後一曲更加地圓滿,我想不管過了多久,披頭四都會一直是經典吧。

本文經《方格子》授權轉載,原文發表於此

責任編輯:鍾宇筑

核稿編輯:翁世航