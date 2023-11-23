國人醞釀遊行抗議引進印度移工，學者驚「從未遇過這種反彈」分析兩國合作好處、誤解根源

台印正洽簽勞務合作備忘錄（MOU）尚未正式簽署，部分民眾擔憂引進印度移工將提升犯罪率，醞釀在下月遊行抗議。印度學者表示，台灣網友的反應震驚印度社會，印度勞工已遍及全世界，從未遭遇這種反彈；他分析，既然台灣近年努力擴大國際參與，簽署MOU「對台灣的好處比印度大」。台灣學者則提醒，考量印度國內語言多元，建議先找少數英語較普及之省份，小規模試辦引進。移工團體則呼籲，政府應確實調查並公佈缺工產業是哪些，也應改善移工長期勞動條件低落、被妖魔化的處境。

台灣亞洲交流基金會（TAEF）訪問學者胡莎娜（Sana Hashmi）今（23）日接受《關鍵評論網》訪問表示，她很驚訝有這麼大的反彈，台印洽簽勞務合作在印度的討論雖少，但大多是正面的，因為這是一個「合乎邏輯」的決定，印度和台灣外交關係友好，當然有更多的印度人到台灣工作。既然許多台灣人認同應擴大國際參與，台印洽簽勞務MOU，也應該被視為對外關係的一環。

引進印度移工不只符合外交邏輯，也符合經濟邏輯，而且在其他國家行之有年，胡莎娜指出，印度是全球藍領勞工最大的來源國之一。許多印度勞工已經到中東、新加坡等其他國家工作，「我們從未遇過像台灣（社會）這樣的反應」，許多印度人對台灣社會的反彈也很震驚。

胡莎娜提醒，反對引進印度移工的人可能沒有意識到，MOU的協議雙方均能受益，而且「對台灣的好處比印度更大」。胡莎娜解釋，當更多的印度人到台灣工作，印度政府將更積極發展對台事務；反之，如果沒有印度人在台灣、沒有創造實質經濟利益的機會，印度對台灣的興趣何在？

胡莎娜也批評《彭博社》報導稱「台印簽署勞務MOU恐會激怒中國」，她認為，這樣的報導正是「西方媒體散播錯假訊息」的實證。胡莎娜說，西方媒體常在「中國對此有何看法」的框架內報導台灣的對外關係，給予中國過度的關注，而中國「當然樂於有所回應」。胡莎娜強調，台印簽署MOU是推動經濟合作，台印在此領域的交流並非沒有前例。

胡莎娜指出，印度過去對外經濟關係並不特別傾向台灣，但兩國關係近年取得進展，也讓印度比以往更熱衷於台灣合作。台灣除了在印太地區重要的戰略位置，國內強大的半導體與電子業，也被正在建立自己半導體產業的印度視為潛在合作夥伴。胡莎娜說，與台灣的經貿合作是印度領導層近期一直談論的議題，包括印度外交部長。

Photo Credit: GettyImages 印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）資料照。

台學者：台印社會文化差距大，建議小部分試辦開放引進

清華大學印度中心副主任方天賜也告訴《關鍵評論網》，台印簽署MOU是一個互利互惠的條約，台灣確實有勞動力短缺的問題，如果印度的勞工願意來補充，對台經濟發展將有助益。

方天賜也說，台印之間沒有正式外交關係，勞務合作將是兩國在華語文教育、經貿等領域外，再添一個交流的基礎。方天賜直言，台印之間若沒有扎實的基礎，談戰略安全合作是不實際的。

針對近期網路上對引進印度移工的反彈，勞動部將此事件指向為境外假訊息，方天賜持不同看法。他表示雖然不排除此議題有認知作戰操作的空間，但台灣社會確實對印度和東南亞國家有誤解、進而演變成歧視，印度移工議題才會被放大操作。

方天賜表示，台印過去因為社會差異，造成心理上的隔閡，相較之下台灣人對東南亞沒那麼陌生，引進移工之前，國內就有很多東南亞的文化元素，國人到東南亞旅遊的比例也算高，不像台印民間交流很少。根據交通部觀光局資料，疫情解封後，今年1至9月有2萬3588名印度旅客來台，比荷蘭、義大利、西班牙等歐洲國家的旅客還多。不過國人赴印度旅遊算是「中間班」，今年為止僅有624人赴印度旅遊，可能與尚未恢復直航有關。

胡莎娜指出，台印之間沒有直飛航班，民間交流少，台灣人對印度的了解，大多是透過西方媒體，但西方媒體並不了解印度、也存有偏見，導致台灣社會長期對印度有所誤解。「台印關係的核心是人」，胡莎娜直言，台印民眾之間必須有直接的交流，否則誤解將會持續存在。

方天賜也建議，印度本身的差異性很大，印度國內就有很多種的語言，如果一次開放印度各省的勞工，語言溝通會遇到困難。方天賜說，2017年台灣其實就在醞釀與印度簽署勞務MOU，當時鎖定印度東北地區，該地區相對講英語的人口比較高，再來東北地區居民種族更接近藏人和東南亞，與台灣社會性比較接近，建議可以先找一兩個省小規模試辦，開放引進。

新團體成立反對印度移工，國內勞權團體持不同看法

因應引進印度移工的議題，近期網路上有新團體「反對增加新移工國」成立，預計於12月3日上街遊行，但長期關注在台移工權益的「台灣國際勞工協會」（TIWA）研究員吳靜如則指出，TIWA並不反對引進外籍移工，也認為該團體訴求聽起來對台灣移工現況不太理解，卻對印度的反應特別大，讓他們覺得「很奇怪」。

吳靜如舉例，該團體特別指出台灣現存8.5萬失聯移工，但失聯移工的議題，反映台灣政府長期透過勞政、警政、司法等機關「抓補逃逸移工」，來妖魔化移工。她指出，失聯移工的問題根源仍是不能自由轉換雇主，移工遇到問題才會逃跑。政府把移工當成奴工對待，人民也恐懼移工，這樣的心態很要不得。

吳靜如也呼籲，雖然TIWA不反對引進移工，但政府應該調查「缺工」是哪些產業、專業，調查也須透明，不能讓資方拿「缺工」當藉口，低薪聘僱外籍移工，拉低整體勞動條件。