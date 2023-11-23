BLACKPINK獲頒「大英帝國員佐勳章」：勳章分為哪幾種？史蒂芬霍金、約翰藍儂為何拒絕接收皇室殊榮？

韓國女子團體BLACKPINK隨同韓國總統尹錫悅訪問英國，並在英國國王查爾斯三世手中接受了「大英帝國員佐勳章」（Most Excellent Order of the British Empire）的頒授。

「大英帝國員佐勳章」榮譽是英國授予對社會做出傑出貢獻者的最高榮譽之一，而BLACKPINK是首組獲得大英帝國員佐勳章的K-pop明星，引發全球關注。

白金漢宮表示，BLACKPINK成員Jisoo、Jennie、Lisa、Rosé因在2021年的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（簡稱COP26）上積極參與倡議工作。在查爾斯三世授勳時，特別讚揚BLACKPINK對於重要環保議題的重視，因此獲得了表彰。

那麼，「大英帝國勳章」究竟是什麼？為何BLACKPINK獲得此勳章的消息，能夠引起各界媒體的爭相報導？

「大英帝國勳章」是什麼？誰可以拿到？

「大英帝國勳章」是英國的一項授勳和嘉獎制度，由英國國王喬治五世於1917年6月4日創立。這個勳章分為民事和軍事兩類，共設有5個不同級別，包括：

爵級大十字勳章（Knight／Dame Grand Cross，男女均簡稱「GBE」）

爵級司令勳章（Knight／Dame Commander，男性簡稱「KBE」，女性簡稱「DBE」）

司令勳章（Commander，簡稱「CBE」）

官佐勳章（Officer，簡稱「OBE」）

員佐勳章（Member，簡稱「MBE」）

在上述5等勳章中，只有獲得最上兩等的英國或大英國協王國公民，才能被授予「騎士爵位」。而這些受勳者有資格在他們的名稱，前加上「Sir」與「Dame」頭銜。

這些勳章代表著獲頒者在不同領域取得的卓越成就和貢獻的肯定，並在社會、文化或軍事等範疇中表現出卓越的領導力。由於這一皇室殊榮的獲得並非易事，因此當BLACKPINK被授予此榮耀時，引起了廣泛的媒體關注。

紅髮艾德、愛黛兒與貝嫂都曾獲頒殊榮

如前所述，大英帝國勳章旨在表揚於不同領域做出卓越貢獻，並對社會產生巨大正面影響力的人士。除了BLACKPINK獲得這項殊榮外，還有一些眾所周知的名人同樣曾經受頒勳獎。

像是歌手艾爾頓・強（Elton John）、愛黛兒（Adele）和紅髮艾德（Ed Sheeran）都曾光榮接受勳獎，以表揚他們對音樂產業所做出的卓越貢獻。

此外，時尚界的知名人物，如薇薇安・魏斯伍德（Vivienne Westwood）、雷夫・勞倫（Ralph Lauren）、維多利亞・貝克漢（Victoria Beckham）、保羅・史密斯（Paul Smith）也曾受頒大英帝國勳章，以此向他們致敬，表彰他們在時尚圈的傑出成就。

極具歷史意義的皇室殊榮卻也引發爭議

然而，大英帝國勳章擁有悠久的歷史，部分人士認為它可能象徵了大英帝國的理念，並自然聯想到戰爭。英國著名牙買加裔詩人班傑明・澤凡尼亞（Benjamin Zephaniah）曾公開表示，認為勳銜讓他聯想到「千年的殘暴不仁，也勾起祖先被屠殺的回憶」。

除了歷史意義上的爭議外，不少民眾對於勳獎頒發的不透明性也引起了許多質疑聲浪。包括這次BLACKPINK獲頒殊榮，一些輿論指出這樣的殊榮對她們來說可能有些「過譽」。

但「如何才是對社會產生巨大影響力」的判斷標準確實相當主觀，因此一直以來，無論是在歷史層面還是在評選層面，都不斷受到質疑。

史蒂芬霍金、大衛鮑伊、披頭四都曾拒絕大英帝國勳章榮譽

而在歷史上，許多名人雖然曾被授予大英帝國勳章，但選擇拒絕領獎的情況也屢見不鮮。這些拒絕領獎的理由可能牽涉到上文提及的歷史爭議、個人政治意識，或是對英國政府的抗議。這些名人透過拒絕領獎的行為，讓人們也藉此重新審視、思考這個勳章的象徵意義。

2008年，史蒂芬・霍金（Stephen Hawking）透露曾在1990年代末被提議授予司令勳章（CBE），但霍金當時選擇了婉拒。據綜合外媒報導，由於霍金認為英國政府未能充分資助科學研究，因此他選擇不接受。

Photo Credit: GettyImages 史蒂芬・霍金博士曾婉拒大英帝國勳章殊榮，表達對英國政府未充分重視科學研究的立場。

此外，知名歌手大衛・鮑伊也曾拒絕此項榮譽。他在2000年拒絕了官佐勳章（OBE），後來在2003年又拒絕了爵級司令勳章(KBE）。大衛・鮑伊曾對此表示：「我絕對不打算接受這樣的榮譽，我真的不知道它是為了什麼，這不是我一生奮鬥的目標。」

另外，披頭四（The Beatles）樂團成員約翰・藍儂（John Lennon）、保羅・麥卡尼（Paul McCartney）、林哥・史達（Ringo Starr）和喬治・哈里森（George Harrison）都曾獲頒大英帝國勳章，但最後卻只有麥卡尼和史達接受皇室殊榮。

約翰．藍儂於1965年與披頭四其他成員一同獲授予員佐勳章（MBE）的皇室榮譽。然而，在1969年，出於對英國參與違反人權的外交政策的反對，包括英國參與奈及利亞內戰和越戰，藍儂親自寫信並將勳章歸還給皇室。

另一位成員喬治・哈里森雖然在1965年接受了員佐勳章（MBE）的榮譽，但在2000年，他卻婉拒了皇室頒贈給他的官佐勳章（OBE）。哈里森認為，作為披頭四的成員，他們應當平等對待。他對麥卡尼在1997年被授予爵士爵位，而自己僅獲官佐勳章的處境感到不滿，因此拒絕了這項榮譽。

Photo Credit: GettyImages 披頭四樂團成員皆曾獲大英帝國勳章表揚，但約翰・藍儂與喬治・哈里森拒絕此殊榮

除了上述知名人士，曾擔任2012年奧運開幕式導演的丹尼・鮑伊（Danny Boyle）以「這不適合我」為由，拒絕了皇室殊榮。同樣地，《巧克力冒險工廠》的作者羅德・達爾（Roald Dahl）和演員吉姆・布洛班特（Jim Broadbent）也都因為各自的理念的不同，而婉拒勳獎。