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TNL+ 2023/11/24,
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網紅Cheap說年輕人不存錢是因為台灣薪水太低，怎麼拚命都無法翻轉階級還能怎麼辦？

網紅Cheap說年輕人不存錢是因為台灣薪水太低，怎麼拚命都無法翻轉階級還能怎麼辦？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

而Cheap嘲諷專家所謂的「年輕人要存錢」的觀念，也正是如楊宗斌等專家每年呼籲的，「年輕人要做好財務規劃」，才能圓夢。到底哪邊有道理呢？只能說，正反雙方的立場都對。但在高度發達全球化資本主義的濫觴下，階級複製、所得分配不均，年輕人躺平的現象，根本沒有解決之道。

上週，網紅「Cheap」發文，說年輕人不存錢，是因為台灣薪水太低。這個世代議題，自然又引起新聞轉載與各方論戰。

中老年人照慣例又罵年輕人好吃懶作，眼高手低，貪圖物質享受，而不思未來。而年輕人也反唇相譏，說當下的高房價高物價與低薪環境，讓人夢想盡失，只想當個躺平族。這類爭議如月經文，三不五時就會發作一次。說穿了沒結論，但經濟情勢每年都有改變，討論不同世代的態度差異，也還是有些意義。

Cheap的文自稱根據求職網站的數據而來。出處不明，畢竟每一季，各求職網站都會有相關意見調查與分析。他針對引用文，指出幾點來不以為然：

39歲以下年輕人，平均存款僅有13.3萬元，甚至有近2成的人是沒有存款的，因為很多人是月光族，發薪日就清空購物車，應該做到這幾點，就能存到錢：
1.算出每月必要花費項目有哪些
2.檢視以前過高的花費項目
3.實際可以存下的錢
4.娛樂不要花到總薪資的20%
做到以上四點，你也可以存很多錢$

Cheap提到39歲以下年輕人，平均存款僅有13.3萬元的數字，是2022年的版本。今年3月，yes123求職網提出新的調查，只剩12.4萬。數據很詳盡，就以此討論。yes123求職網各項數據如下：

  • 把收入減掉支出後，「39歲（含）以下」的上班族有22.1%表示，自己是「沒有存款（0元）」，「零存族」比例又破紀錄，高於去（2022）年的20.3%，以及前（2021）年的19.1%，與大前（2020）年的17%，還有2019年的15.4%。
  • 年輕上班族37.2%屬於「收支平衡」；24.7%屬於「收入大於支出」。剩下的38.1%屬於「出現財務赤字」，比例高於去年的36.3%，以及前年的34.8%，與大前年的33.8%，還有2019年的32.2%，呈現連續五年惡化困境。
  • 現階段「個人名下」的總存款，平均只有12.4萬元，也少於去年的13.2萬元，以及前年的13.3萬元，與大前年的13.6萬元，還有2019年的17萬元，創五年新低；僅有1.4%的存款，是在「100萬元（含）以上」。如果失業，以「存款與開銷」估計，平均最長可支撐2.6個月（78天）。有33.4%則是「完全無法支撐（0個月）」。
  • 而其他數據顯示，有70.3%的青年勞工「有負債」。其中43.3%屬於「有負債，而且造成沉重經濟壓力」；27%屬於「有負債，但沒有造成沉重經濟壓力」。負債主因是：「學貸」（45.3％）、「一般信用貸款」（41.8％）、「卡債」（35％）、「車貸」（22.2％），以及「替家人親友背債」（21.3％）、「房貸」（18.3％）、「投資失利」（14.4％）、「創業失敗」（12.6％）。

根據以上數據，顯示年輕人無法存錢，真正理由是收入不足以應付日常開銷。

yes123求職網發言人楊宗斌分析說，除了疫情的影響，通膨時代，惡化了青年勞工的財務。光是外食費、房租這兩項，就吃掉薪水的漲幅。

而Cheap嘲諷專家所謂的「年輕人要存錢」的觀念，也正是如楊宗斌等專家每年呼籲的，「年輕人要做好財務規劃」，才能圓夢。

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