北京再次成為「政治提款機」，國台辦和央視對民進黨真是太暖心了
我們想讓你知道的是
中國國台辦發言人稱台灣總統／副總統候選人「賴蕭配」為「雙獨組合」、「獨上加獨」。時評作家長平認為，中方幫助這兩位候選人說出了心裡想說而不方便說的話，再次成為民進黨的「最佳助選員」。
文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶 ‧ 人權博物館總策展人，現居德國）
台灣一直有一種說法：對岸是民進黨的「最佳助選員」。對岸似乎也特別努力，總能不辱使命，上屆大選前後，不惜成本地發射導彈和進行媒體滲透，終於讓蔡英文以超過817萬票的歷史記錄成功連任。
每一次成功都為自己設置了高門檻。眼看著新一屆大選只有兩個月的時間了，除了炸掉自己更多昂貴的導彈之外，還有什麼新的助選辦法嗎？
從中國國台辦的表現看，似乎上上下下都在抓耳撓腮，愁思苦想，直到民進黨候選人賴清德邀請台灣前駐美代表蕭美琴擔任副總統候選人的消息傳出，他們才突然開竅，喊出了最佳助選口號：「雙獨組合」、「獨上加獨」！——11月15日，中國國台辦舉行例行發布會，發言人朱鳳蓮回答記者提問時，對「賴蕭配」作出了這樣的評價。
北京再次成為綠營的「提款機」
對岸上一次得到普遍認可的「助選」行動，是分兩次公佈「台獨頑固分子」名單。第一次是2021年11月，由國台辦發言人公佈，比較吝嗇，只有三個人上榜：行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮。
榜單一出，台灣譁然。不少人認為，這是被中共官方認證的「愛台」榮譽，是國台辦的慷慨提前助選。
游錫堃說：「又上中國《新華社》新聞了，我的國際知名度好像又提升了不少，感覺光榮！」 蘇貞昌也稱：「更以此為榮。」吳釗燮則發帖說：「在被中國共產黨列入黑名單並被終身追責後，我收到無數的祝賀。許多人因為沒有得到承認而感到嫉妒；有些人問哪裡可以申請。為了配得上這份難得的殊榮，我將繼續為#台灣自由民主奮戰。」台灣駐德國代表謝志偉和民進黨立委王定宇雙雙抗議，質問北京為何漏掉他們的名字。
綠營欣欣然，藍營悲切切——他們稱北京可能再次成為綠營的選舉「提款機」。國民黨大佬、台灣前總統馬英九痛心地說，大陸在採取行動前，應該多瞭解台灣的政治生態，「有的時候一不小心就會產生反效果」。
聽了馬英九先生的哀怨之後，對岸似乎大受鼓舞，再接再厲，2022年8月，中共中央台辦公佈「台獨頑固分子」第二批名單，再添七人，湊足整十。
這一次，王定宇抗議有效，被列入榜單。更重要的是，未來可能的台灣副總統蕭美琴也赫然在榜。總統蔡英文和副總統賴清德大概因為台獨立場顯而易見，沒有佔用寶貴的名額。
不過，中國央視在針對國台辦「助選」口號的評論中，沒有忘記給賴清德補發這一「愛台榮譽勳章」，稱他為「台獨」瘋子，「台獨」騙子——這個標籤讓人不太明白，是在批評他「台獨工作」不夠認真，只是打著「台獨」的幌子欺騙台灣選民嗎？
台灣有多少「台獨分子」？
馬英九說的台灣的政治生態是指什麼呢？就真正的民主選舉而言，最重要的當然是選票，選票背後是民意。這個民意就是，「獨」肯定不是減分，而是加分。
台灣有多家民意調查機構，比如台灣民意基金會、台灣政治大學的「選舉研究中心」和「選舉與民主化調查」等，也有針對台灣做民意調查的國際機構，比如美國杜克大學「台灣國家安全研究中心」。根據調查的時間、問卷的設計和調查對象等的不同，調查結果會有差異。但是，在「統一」還是「獨立」的問題上，差別不是很大，基本上可以認定，大多數台灣人都傾向於獨立——尤其是按照中國大陸的標準來看。
嚴格地說，中國大陸並沒有發布官方標準。但是，在如此重大的問題上，民間輿論受到嚴格監控和引導。在這種背景之下的中國大陸的輿論中，就身份認定而言，不選擇自己是「中國人」的台灣人，都有可能被歸類為「台獨分子」。
根據台灣政治大學「選舉研究中心」的最新民調，只確認自己是「中國人」的受訪者比例中30年來持續下滑，目前僅約3％；該大學「選舉與民主化調查」的最新民調則顯示，這部分受訪者只佔1.2％。在兩個機構的調查中，只確認自己的「台灣人」的受訪者都佔60％左右——顯然會被中國大陸輿論認定為不折不扣的「台獨分子」。其餘部分，比如佔兩三成的「兩者都是」的受訪者，在某些時候可能會被中國大陸接受為贊成統一的「同胞」。
就統獨立場來說，台灣民調通常給出「台灣獨立」、「兩岸統一」與「維持現狀」等幾個選項。其中「維持現狀」又可能細分為「未來台灣獨立」、「未來兩岸統一」和「永遠維持現狀」等選項。在受到嚴格監控和引導的中國大陸輿論中，選擇「台灣獨立」、「未來台灣獨立」和「永遠維持現狀」的人顯然都屬於「台獨分子」。當然，如果你是在大陸撈金的演藝明星，哪怕你發一條「只贊同和平統一」也會被網友當作「台獨分子」圍攻。
美國杜克大學「台灣國家安全研究中心」最新民調結果顯示，「永遠維持現狀」佔31％，「維持現狀，以後走向獨立」佔22.9％，「盡快宣佈獨立」佔6.4％； 「維持現狀，以後走向統一」佔5.5％，「盡快統一」佔1.6％。
台灣民意基金會今年9月發布的最新民調中，有48.9％的人希望台灣獨立，11.8％希望兩岸統一，26.9％要維持現狀，其他的是沒意見、不知道或拒絕回答。在「維持現狀」的選項加上「如果現狀無法維持」的前提後，在原來選擇「維持現狀」的26.9％受訪者當中，有41％選擇台灣獨立，18.3％選擇兩岸統一，40.7％選擇永遠維持現狀。
“2024總統大選”的相關議題
- 2023-11-25 北京再次成為「政治提款機」，國台辦和央視對民進黨真是太暖心了
- 2023-11-24 郭台銘宣布退選：「選擇成全，已是我能夠奉獻給故鄉全部的愛」，一定要完成政權輪替
- 2023-11-24 正式搭檔吳欣盈登記參選正副總統，柯文哲：與國民黨「兄弟登山各自努力」
Tags：
死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
我們想讓你知道的是
精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
面對琳瑯滿目的機車品牌，要如何選擇品牌與機種呢？首先從品牌切入，近年來躍升台灣機車市場龍頭的SYM三陽機車，以多元的機種選擇和優異的產品實力，擄獲台灣民眾芳心，且為了回饋消費者支持，三陽機車對於購車優惠始終不手軟，年底前更結合政府汰舊換新補助，三陽機車全車系汰舊換新再加碼3,000元，以迪爵車型為例，汰舊換新補助最高可達23,800元（三陽購車補助金14,500元＋三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元＋政府汰舊換新貨物稅減免4,000元＋廢車回收300元）。
換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
正因為政府補助即將退場，再加上三陽機車的加碼補助力道，造成市場上相當高的迴響，引發超級熱絡的好評與購車潮，三陽機車為了感謝消費者回饋，同時保證消費者的權益，全力加開產能，更祭出保證7日內（工作天）交車的承諾，就是要確保購車民眾不只拿的到政府補助同時享全年度最高優惠，更可以盡快交車，以新車迎接新年的全新生活。
多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
廣受年輕人喜愛的MMBCU則是基於DRGBT優秀的平台血統，更針對實用性、舒適性上做出大幅調整，有同級中最大的置物空間及雙載的舒適性，以及獨特的跑旅車款外型，造就同級距銷售冠軍的寶座。上市短短3個月就熱銷破萬台的CLBCU，不僅有獲得金點設計獎的百搭精緻外觀，更有EnMIS超強油耗表現與貼心規格，堪稱內外兼備的最佳小蜂鳥車型！
把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
從排廢、安全性，到補助優惠等面向分析，長期看來機車汰舊換新無疑是增加安全、減少風險且照顧荷包的最佳投資。有意願汰舊換新的民眾，絕對要把握今年底最佳時機，不僅有政府補助，更可獲得三陽機車的加碼補助，如此絕佳機會，錯過不再。
政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
- 更多詳細資訊請參閱「SYM三陽機車官方網站」查詢。