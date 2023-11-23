俄羅斯推動反墮胎政策挽救人口危機，人權律師：戰爭才是生育率下降主因
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俄羅斯的人口危機持續十多年，為了挽救停滯的人口成長，逐漸釋出反對墮胎的政策。與政府親近的東正教主教基理爾是重要推手，他宣稱：「人口增加就像揮揮魔杖，如果我們解決這個問題（墮胎），並學會如何勸阻婦女墮胎，統計數字就會立即上升。」
綜合《BBC》和《德國之聲》報導，俄羅斯政府為解決長期停滯的人口成長與低生育率，透過遊說婦女、限制私人診所進行墮胎手術、管制墮胎藥等手段，試圖推動反墮胎政策。報導指出，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）擔憂，年輕人——尤其是年輕男性的減少，會使俄羅斯未來的募兵變得困難，並且影響該國經濟。
與俄國當局關係密切的東正教，被認為是政策的重要推手。東正教主教基里爾（Patriarch Kirill）曾公開說，墮胎對於女性和親近他的人來說，是一場災難和悲劇。但WHO專家認為，此舉只會增加非法墮胎數量，使大量婦女受傷、死亡。人權律師波波娃（Alena Popova）更直言，戰爭才是導致俄羅斯生育率下降的原因。
俄羅斯人口停滯長達10年
《BBC》指出，俄羅斯現在的人口數與20年前相同。根據俄羅斯官方統計，目前俄羅斯的人口數約有1.44億，相比普亭2001年首次任職總統時，減少將近200萬人。
《德國之聲》的報導分析，俄羅斯在蘇聯解體後經濟崩潰，導致出生率直線下降。直到2000年普亭擔任總統，穩定經濟並推動對新生兒父母補助措施，才使出生率漸漸回升——雖然還是低於出生率基本數2.1的標準。
為了提高出生率，俄羅斯聯邦衛生部更於2017年提出指南，希望藉由醫護人員來「指導」孕婦留住嬰兒，並且向媽媽們宣導墮胎對女性造成的負面影響，來減少墮胎。
不過，報導提到，在2022年俄烏戰爭開打後，俄羅斯國內動盪的局勢、年輕人被動員參戰，再加上許多年輕夫妻選擇離開俄國，引發新一波人口危機。俄國官方統計，2023年1到4月，該國的嬰兒出生率比2022年同期減少3.1％。
據《BBC》，2022年俄國有50萬個妊娠終止案例，130萬嬰兒出生，普亭聲稱，這是一個嚴重的問題。
私人診所受到來自宗教與政府的施壓
《BBC》報導，俄羅斯有五分之一的墮胎是在私人診所進行。女權運動者卡諾維奇－瓦魯亞（Maria Karnovich-Valua）告訴《德國之聲》，私人診所通常使用藥物進行墮胎，相較公立醫院推崇的墮胎手術，前者侵入性小、疼痛也較輕。
與政府關係密切的東正教主教基里爾曾說：「人口增加就像揮揮魔杖，如果我們解決這個問題（墮胎），並學會如何勸阻婦女墮胎，統計數字就會立即上升。」當前，俄羅斯政府從遊說婦女「墮胎是犯罪」、限制私人診所實施墮胎手術、管制墮胎藥品等方向推動反墮胎。
報導指出，俄羅斯聯邦衛生部已制定指導方針，告訴醫護人員如何有效勸阻婦女墮胎，像是鼓勵醫生告訴18歲以下孕婦，年輕父母與孩子的關係更好，「因為他們實際上是同一世代。」又或是，當孕婦是單身時，引導醫生告訴孕婦，生孩子並不妨礙她找到另一半。
《德國之聲》報導，俄羅斯的立法者正在考慮立法禁止私人診所實施墮胎手術，而且一份限制女性在公立醫院進行墮胎的倡議，也已經提交給聯邦議會。
與此同時，東正教教會正呼籲制定相關的罰則，倡議禁止「煽動墮胎」。以西部自治國莫爾多瓦共和國（Mordovia）為例，當地政府對勸說孕婦墮胎的行為，處以20萬盧布（約新台幣6萬5920元）罰款。基里爾說，類似的政策應該在全國推行。
專家質疑：墮胎率史上最低，但反墮胎討論卻是有史以來最激烈？
在教會與政府的「努力」下，反墮胎的成效明顯可見。《BBC》報導，有10個地區的州（省）長，推動終止私人診所墮胎服務。
俄羅斯西部的庫斯克（Kursk）地區副省長貝洛斯托茨基（Andrei Belostotsky）稱這是一個重要的行動。他解釋，多數的孕婦因為私人診所的禁令，被迫到公立醫院就診，而公立醫院與政府積極合作，必然會努力扭轉孕婦們想墮胎的念頭。
世界衛生組織專家埃羅費耶（Lyubov Yerofeyeva）告訴《BBC》，在反墮胎政策下，禁止80％以上採用藥物流產方式的私人醫院進行醫診，孕婦不得不前往推崇手術的公立醫院。埃羅費耶表示，墮胎手術帶來的併發症、副作用和對孕婦的傷害風險更高，她擔憂政府打擊合法墮胎，可能引來更危險的非法墮胎手術數量增加。
反對政策的，還有曾在俄羅斯國家統計局工作的人口統計學家拉克沙（Alexey Raksha）。《金融時報》引述拉克沙，以俄羅斯過去的墮胎率與出生率數據，指出兩者不存在關聯。拉克沙稱：「這是一個宗教或觀念問題。」他提到，墮胎率在現在來到史上最低，但討論度卻奇怪的來到有史以來最激烈。
人權律師波波娃也質疑，俄國國內本來就沒有流行墮胎，為什麼現在出現此話題？波波娃在Telegram中寫道：「當需要轉移人們對實際問題的注意力時，民粹主義總能派上用場。」她更指出，戰爭才是生育率下降的原因。波波娃提到，因為戰爭，男性人口減少，但人們卻被告知，墮胎才是罪魁禍首。
新聞來源
- Russian authorities crack down on abortion access amid demographic crisis（BBC）
- Russia: What's behind the anti-abortion push?（DW）
- Vladimir Putin’s Russia turns on abortion（Financial Times）
延伸閱讀
- 俄羅斯總統普亭恢復「英雄母親」勳章：獎勵10胎大家庭，以解決國家人口危機
- 朱家安：每個孕婦對於自己和胚胎未來福祉的判斷，應該都會比你我準確
- FDA難敵反墮胎團體反對力道，美聯邦上訴法院裁定將限制墮胎藥「美服培酮」取得
- 日本首款口服墮胎藥審查將獲准，婦產科醫師憂：出血現象較手術嚴重，妊娠組織恐無法順利排出
- 英國婦女墮胎，法官援引1861年法律判刑28個月，反墮胎團體：為推動修法利用悲慘經歷
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
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別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
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政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
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