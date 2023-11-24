開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/24,
生活

2023好市多黑色星期五購物節：特價商品每日17時公告，營業時間異動、信用卡優惠一次看

2023好市多黑色星期五購物節：特價商品每日17時公告，營業時間異動、信用卡優惠一次看
圖為好市多北台中店。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

除了商品促銷優惠以外，本次台灣Costco也推出了信用卡回饋加碼活動，黑鑽卡會員前往實體賣場或線上購物消費，將可享有原2%回饋與1%加碼回饋，另外同樣可以享有Costco富邦聯名卡的實體賣場消費2%、線上賣場消費3%回饋額度。Costco黑色星期五信用卡回饋活動時間為即日起開始，將持續至12月31日止。

文：Zero圈圈

黑色星期五（Black Friday）是歐美地區年度最重要的大型購物節，就像台灣的雙11購物節，在黑色星期五活動檔期間國外各家電商、賣場都會推出相關的促銷活動。2023年台灣好市多Costco也將於黑色星期五檔期11月20日至11月26日推出相關優惠，活動為期1個星期，內容包括商品折扣、信用卡回饋加碼等，每天也會於官方網站和App更新隔日的優惠品項。

以下介紹2023年台灣好市多黑五活動內容，至於每天的促銷商品項目可以前往好市多官方網站查詢。

2023 Costco黑色星期五：營業時間、信用卡優惠

黑色星期五是歐美地區最重要的大型購物節，固定於每年感恩節過後的星期五，也就是11月的第四個星期四的隔天舉辦。起初台灣並沒有黑色星期五購物的習慣，不過在美式商場Costco舉辦了「買電視送電視」的促銷活動後，黑色星期五逐漸成為了購物焦點之一。

2023年Costco黑色星期五活動日期為11月20日至11月26日，於活動期間賣場將提早營業，其中11月20日至23日的營業時間調整為上午9點開始，11月24日至26日的營業時間將提早於上午8點開始，各店營業時間將視實際情況調整。

另外，除了商品促銷優惠以外，本次台灣Costco也推出了信用卡回饋加碼活動，Costco黑鑽卡會員無論是前往Costco實體賣場或線上購物消費，將可享有原2%回饋與1%加碼回饋，另外同樣可以享有Costco富邦聯名卡的實體賣場消費2%、線上賣場消費3%回饋額度。Costco黑色星期五信用卡回饋活動時間為即日起開始，將持續至12月31日止，民眾若是想要成為Costco黑鑽卡會員，可參考Costco官方網站說明

2023黑色星期五Costco營業時間：

  • 11月20日至23日：上午9點至晚上21點30分。
  • 11月24日至26日：上午8點至晚上21點30分。
  • 各店營業時間將視現場狀況調整。
  • 傳送門
320dc0cb-33b8-406b-8b0d-dc096732e24a
Photo Credit: 台灣好市多
台灣Costco黑色星期五活動日期為11月20日至26日，活動期間賣場將提早開始營業。
aad960ec-f2f5-41a9-b376-9b2ec5dcad1d
Photo Credit: 台灣好市多
Costco黑鑽卡會員於活動時間內無論是前往實體賣場或是線上購物消費，將可獲得原本的2%回饋與加碼的1%回饋，並且可與Costco富邦聯名卡的消費回饋同時享有。Costco富邦聯名卡的回饋為實體賣場消費2%回饋、線上購物消費3%回饋。

2023 Costco黑色星期五：特價商品每日17點公告

2023年黑色星期五Costco公布促銷商品資訊，首日推出的特價商品包括1克拉方形鑽石耳環原價7萬5999元、特價6萬3999元，Samsung 85吋顯示器原價15萬9999元、特價9萬9999元，Bosch洗碗機原價3萬0599元、特價2萬6399元等。另外Costco也預告未來將陸續推出例如Nespresso咖啡機、Bose家庭劇院組、1.0克拉圓形鑽石戒指等重點商品折扣。

自11月19日起，每日17點Costco都將於官方網站、Facebook粉絲專頁、Instagram粉絲專頁、App等平台預先公告隔日的特價商品內容。另外民眾也可以追蹤Costco商品討論社團「Costco好市多商品經驗老實說」掌握賣場的最新特價資訊。

2023 Costco黑五特價商品查詢：

2023 Costco黑五特價商品預告：

  • Samsung 85吋4K QLED顯示器，預計折扣6萬元。
  • Philips 55吋4K OLED顯示器，預計折扣1萬元。
  • Bose 2件式家庭劇院組，預計折扣6000元。
  • Nespresso咖啡機，預計折扣1500元。
  • Brita瞬熱智能溫控UVC滅菌開飲機，預計折扣2000元。
  • Dyson吹風機，預計折扣1000元。
  • 1.0克拉圓形鑽石戒指，預計折扣3.2萬元。
  • 現金折價：匈牙利製雙人鵝絨被、舒律蒸氣系列禮盒組、Swiss Military 24吋行李箱。
  • 實際折扣幅度以官方公告為準。

首次線上購物單筆滿3600元折扣300元

即日起至11月26日Costco黑色星期五活動檔期間，Costco會員首次於Costco線上購物消費，單筆訂單滿3600元將可享300元折扣，每帳號限使用1次。Costco黑色星期五將陸續推出促銷商品，預計將有300件商品折扣，但也提醒民眾在購買前務必再三比價，避免買到比原價更高價的折扣品。其他更多Costco黑色星期五優惠內容可以參考官方網站

資料來源：Costco

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2023好市多黑色星期五折扣商品整理、營業時間、Costco黑五信用卡回饋、優惠商品查詢

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：丁肇九


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。