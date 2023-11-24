2023好市多黑色星期五購物節：特價商品每日17時公告，營業時間異動、信用卡優惠一次看
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除了商品促銷優惠以外，本次台灣Costco也推出了信用卡回饋加碼活動，黑鑽卡會員前往實體賣場或線上購物消費，將可享有原2%回饋與1%加碼回饋，另外同樣可以享有Costco富邦聯名卡的實體賣場消費2%、線上賣場消費3%回饋額度。Costco黑色星期五信用卡回饋活動時間為即日起開始，將持續至12月31日止。
文：Zero圈圈
黑色星期五（Black Friday）是歐美地區年度最重要的大型購物節，就像台灣的雙11購物節，在黑色星期五活動檔期間國外各家電商、賣場都會推出相關的促銷活動。2023年台灣好市多Costco也將於黑色星期五檔期11月20日至11月26日推出相關優惠，活動為期1個星期，內容包括商品折扣、信用卡回饋加碼等，每天也會於官方網站和App更新隔日的優惠品項。
以下介紹2023年台灣好市多黑五活動內容，至於每天的促銷商品項目可以前往好市多官方網站查詢。
2023 Costco黑色星期五：營業時間、信用卡優惠
黑色星期五是歐美地區最重要的大型購物節，固定於每年感恩節過後的星期五，也就是11月的第四個星期四的隔天舉辦。起初台灣並沒有黑色星期五購物的習慣，不過在美式商場Costco舉辦了「買電視送電視」的促銷活動後，黑色星期五逐漸成為了購物焦點之一。
2023年Costco黑色星期五活動日期為11月20日至11月26日，於活動期間賣場將提早營業，其中11月20日至23日的營業時間調整為上午9點開始，11月24日至26日的營業時間將提早於上午8點開始，各店營業時間將視實際情況調整。
另外，除了商品促銷優惠以外，本次台灣Costco也推出了信用卡回饋加碼活動，Costco黑鑽卡會員無論是前往Costco實體賣場或線上購物消費，將可享有原2%回饋與1%加碼回饋，另外同樣可以享有Costco富邦聯名卡的實體賣場消費2%、線上賣場消費3%回饋額度。Costco黑色星期五信用卡回饋活動時間為即日起開始，將持續至12月31日止，民眾若是想要成為Costco黑鑽卡會員，可參考Costco官方網站說明。
2023黑色星期五Costco營業時間：
- 11月20日至23日：上午9點至晚上21點30分。
- 11月24日至26日：上午8點至晚上21點30分。
- 各店營業時間將視現場狀況調整。
- 傳送門
2023 Costco黑色星期五：特價商品每日17點公告
2023年黑色星期五Costco公布促銷商品資訊，首日推出的特價商品包括1克拉方形鑽石耳環原價7萬5999元、特價6萬3999元，Samsung 85吋顯示器原價15萬9999元、特價9萬9999元，Bosch洗碗機原價3萬0599元、特價2萬6399元等。另外Costco也預告未來將陸續推出例如Nespresso咖啡機、Bose家庭劇院組、1.0克拉圓形鑽石戒指等重點商品折扣。
自11月19日起，每日17點Costco都將於官方網站、Facebook粉絲專頁、Instagram粉絲專頁、App等平台預先公告隔日的特價商品內容。另外民眾也可以追蹤Costco商品討論社團「Costco好市多商品經驗老實說」掌握賣場的最新特價資訊。
2023 Costco黑五特價商品查詢：
2023 Costco黑五特價商品預告：
- Samsung 85吋4K QLED顯示器，預計折扣6萬元。
- Philips 55吋4K OLED顯示器，預計折扣1萬元。
- Bose 2件式家庭劇院組，預計折扣6000元。
- Nespresso咖啡機，預計折扣1500元。
- Brita瞬熱智能溫控UVC滅菌開飲機，預計折扣2000元。
- Dyson吹風機，預計折扣1000元。
- 1.0克拉圓形鑽石戒指，預計折扣3.2萬元。
- 現金折價：匈牙利製雙人鵝絨被、舒律蒸氣系列禮盒組、Swiss Military 24吋行李箱。
- 實際折扣幅度以官方公告為準。
首次線上購物單筆滿3600元折扣300元
即日起至11月26日Costco黑色星期五活動檔期間，Costco會員首次於Costco線上購物消費，單筆訂單滿3600元將可享300元折扣，每帳號限使用1次。Costco黑色星期五將陸續推出促銷商品，預計將有300件商品折扣，但也提醒民眾在購買前務必再三比價，避免買到比原價更高價的折扣品。其他更多Costco黑色星期五優惠內容可以參考官方網站。
資料來源：Costco
本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2023好市多黑色星期五折扣商品整理、營業時間、Costco黑五信用卡回饋、優惠商品查詢
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：丁肇九
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臺北創業幫 2023 Global Health Tech Connects Taipei 盛大開辦，看國內外新創如何利用科技打造未來的醫學健康產業
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「臺北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）」是由北市府產業發展局為了提升國際產業人才所經營的社群服務平台，專注於向國際新創圈推廣臺北的創業環境與資源，並強化國際新創團隊與臺北的企業、投資人、政府等相關單位與團隊連結，同時藉由 Demo Day 邀請全球優秀的新創探索潛在合作機會，協助新創品牌發展。
「臺北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）」是由北市府產業發展局為了提升國際產業人才所經營的社群服務平台，專注於向國際新創圈推廣臺北的創業環境與資源，並強化國際新創團隊與臺北的企業、投資人、政府等相關單位與團隊連結，同時藉由 Demo Day 邀請全球優秀的新創探索潛在合作機會，協助新創品牌發展。
國際新創與北市府團隊激盪創意，建構未來大健康產業
今年度以醫療保健產業為主軸，在內科創新育成基地（t.Hub）舉辦「2023 臺北國際健康科技交流會」論壇與 Demo Day Showcase 活動，由比翼生醫創投、臺北醫學大學及臺北生技園區等企業合作夥伴，評選出來自新加坡、印度、立陶宛、捷克、美國等 6組國際傑出新創團隊，邀請來臺北參與發表會，並安排媒合會等一系列的交流活動與臺灣企業代表交流。
臺北市長蔣萬安出席下午的 Demo Day Showcase 活動談到，過去他曾以律師的身分，在矽谷協助新創團隊發展，深刻體會新創有資金募集、人才難覓、市場拓展、規模化及國際化等問題。因此，除了歡迎各國優秀新創團隊來到台北之外，他也致力於讓台北市成為一個對創業家更友善的城市，增加國際人才留駐及產業合作機會。
AI 人工智慧結合醫療保健產業，國外新創這樣做
今年掀起的 AI 人工智慧熱潮，在 2023 臺北國際健康科技交流會的 Demo Day Showcase 活動也同樣成為主流，各家新創聚焦於利用 AI 人工智慧，提高醫療保健的品質，減少傳統醫病之間的落差。
國外團隊 Humanity 利用穿戴式裝置監測，將身心及老化狀況透過 AI 量化並即時顯示於 App ，讓使用者能更瞭解健康狀況，也能朝著更長壽健康的生活型態邁進；Maya MD 打造線上 AI 個人健康助理，根據過往的病史資料及 AI 人工智慧的判斷，協助病患評估健康狀況，即時得到必要的治療與協助。
同樣搭載 AI 人工智慧平台的 Firefly，則是協助家長在養育小孩的過程中，能藉由科技的輔助，健全小孩的心理狀況，提早發現可能的心理疾病，以提供更有效的治療與幫助。iFlow 則是以人類腦波資料與機器學習辨識 ADHD 患者健康狀況，藉此預測並控制各種可能對病患造成傷害的潛在風險。立陶宛團隊 Ligence 將 AI 人工智慧導入醫學圖像分析，提升分析及檢測的速度及準確度。此外，Zima Sensor 從醫療產業中的冷鏈著手，以 IoT 結合可重複使用的包材，減少過程中所產生的耗損及廢棄物，使企業不僅能降低成本，還能朝著永續環境前進。
北市新創展現亮麗成果，持續深耕醫療保健領域
國外 6 組新創及臺北生技獎團隊也同樣展現不俗的成果，獲得 2023 年的臺北生技獎創新技術獎的錫安生技，以獨家的 IPROTON 質子標靶癌症治療系統，降低設備建置成本及合理化病患費用，造福更多癌症患者。同樣榮獲創新技術獎的得主振磬科技 EpiSonica 以振磬標靶音波刀無創熱消融治療系統，提供患者精準、安全的熱消融治療。臺北榮民總醫院醫學研究部藉由半導體晶片幹細胞自動化技術，製造臨床等級的 IPCS-MSC （IMSC）治療產品，此成果獲得 2023 年臺北生技獎跨域卓越獎的殊榮。未來也期待藉由臨床團隊與生醫產業聯手建立高效、自動化的生物晶片及檢測平台。
除了前述三家企業外，邦睿科技（Bonraybio）則選擇切入目前市場上稀少的男性不孕症整體解決方案，以其所發明的微型化高畫素顯微光學鏡頭，結合自行開發整合的軟硬體平台，再加上人工智慧演算法建立多種模型讓AI深度學習運用在影像分析，準確產出檢測結果。由醫生創立的新創企業 Dent&Co 主打 No-Code, No-Download, 跨渠道的線上平台及服務，近期更是新增了聊天機器人 CRM 給醫療專業人員，讓看診前後的體驗更加多元且便利。
最後，目前進駐於 t.Hub－內科創新育成基地的伍碩科技 5voxel ，致力於提供 3D 影像技術解決方案，像是 3D 相機設計、校正(包含結構光、雙目、TOF)、手勢辨識、人流偵測等 3D 相機應用軟體開發、3D AIoT 方案。旗下產品包含 VoxelGesture（終端 3D 手勢辨識裝置）、VoxelCount（終端 3D 人形感測並計數裝置）、3D 人臉辨識，應用的場景也十分廣泛，從醫療照護到 VR 應用都可見其蹤影，特別是飛時測距（Time of Flight, ToF）仍然是個成長中的市場，除了手機的臉部辨識外，自動駕駛、智慧家庭、智慧製造等領域都有機會受惠，國內許多半導體大廠皆對此抱持著相當高的期待，而伍碩科技 5voxel 日前也成為國際半導體廠商首家 AI 合作開發客戶。
從今年度的 Demo Day Showcase 活動可看出，國際的創業團隊展現了他們充滿活力的創新精神，國內的新創企業也同樣具備厚實的技術、問題解決能力以及極具發展性的未來。隨著世界邁入高齡化社會，大眾健康意識更加成熟的情況下，大健康產業未來的發展必然會受到更多的重視，作為產業創新領頭羊的新創亦是如此。透過臺北創業幫平台和北市府的全力支持，在將這些創新服務引進臺北的同時，也期望吸引更多優秀的國際團隊，共同充實臺北的新創能量。