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2023/11/24,
生活

2023黑色星期五咖啡優惠整理：星巴克當天同品項飲品第二杯半價，四大超商買一送一

2023黑色星期五咖啡優惠整理：星巴克當天同品項飲品第二杯半價，四大超商買一送一
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

星巴克於黑色星期五檔期間推出2個優惠活動。其中「感恩有你真好，一起截圖喝咖啡」活動時間至11月23日止，民眾憑星巴克網站首頁廣告、Line官方帳號、Facebook活動截圖，前往門市購買特大杯飲品，除了星冰樂、綿雲系列以外將可享同品項買1送1優惠。而在11月24日黑色星期五當天，星巴克推出「一起迎接美好週末」活動，民眾購買2杯大杯或大杯以上飲品，將可享有同品項第二杯半價優惠。

文：Zero圈圈

黑色星期五（Black Friday）是國外的大型購物節，2023年黑色星期五日期為11月24日。響應黑五購物節氣氛，台灣除了美式賣場Costco推出促銷活動之外，包括連鎖咖啡業者星巴克以及四大超商7-11便利商店、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK超商都推出了咖啡買一送一、第二杯半價等相關優惠，吸引消費者前往。

以下整理2023年黑色星期五咖啡優惠，實際活動內容、優惠時間以各門市公告為準。

星巴克：黑五當天同品項飲品第二杯半價

星巴克於黑色星期五檔期間推出2個優惠活動。其中「感恩有你真好，一起截圖喝咖啡」活動時間至11月23日止，民眾憑星巴克網站首頁廣告、Line官方帳號、Facebook活動截圖，前往門市購買特大杯飲品，除了星冰樂、綿雲系列以外將可享同品項買1送1優惠。而在11月24日黑色星期五當天，星巴克推出「一起迎接美好週末」活動，民眾購買2杯大杯或大杯以上飲品，將可享有同品項第二杯半價優惠。

2023星巴克黑五咖啡優惠：

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Photo Credit: 作者 授權方式">Starbucks
2023黑色星期五購物節檔期間星巴克推出了咖啡買1送1、第二杯半價等優惠活動。

7-11咖啡優惠：大杯精品美式買2送1、濃萃美式買2送2

2023黑色星期五7-11便利商店推出咖啡優惠活動。即日起至11月26日，民眾前往7-11便利商店門市購買大杯精品美式咖啡享不限冰熱買2送1，以及黑糖珍珠撞奶、濃萃美式咖啡同品項不限冰熱買2送2優惠。另外7-11便利商店慶祝City Cafe厚乳拿鐵新品上市，於即日起至11月28日，厚乳拿鐵第二杯半價，此外會員除了基本的Open Point點數之外，購買厚乳拿鐵每杯可再享加贈3點Open Point限時點數。

2023 7-11便利商店黑五咖啡優惠：

  • 至11月26日，大杯精品美式不限冰熱買2送1。
  • 至11月26日，黑糖珍珠撞奶、濃萃美式咖啡同品項不限冰熱買2送2。
  • 至11月28日，厚乳拿鐵第二杯半價，再享Open Point限時點數加碼優惠。
  • 傳送門（黑五活動）
  • 傳送門（厚乳拿鐵）
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Photo Credit: 7-ELEVEN
2023黑色星期五購物節7-11便利商店推出大杯精品美式咖啡買2送1、黑糖珍珠撞奶與濃萃美式咖啡同品項買2送2優惠。

全家咖啡優惠：Let's Cafe大杯單品拿鐵咖啡買1送1

全家便利商店於11月24日至26日推出「全家康康五」優惠，其中Let's Cafe大杯單品拿鐵咖啡不限冰熱任選買1送1，其他優惠商品還有隨買跨店取的森永牛奶糖珍珠雪糕買1送1、宏碁能量飲料買1送1等。另外全家便利商店也與金馬影展聯名推出相關優惠，即日起至11月28日經典咖啡、特濃咖啡享第二杯7折。

2023全家便利商店黑五咖啡優惠：

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Photo Credit: FamilyMart 全家
全家便利商店「全家康康五」活動，11月24日至26日大杯單品拿鐵不限冰熱任選買1送1。

萊爾富咖啡優惠：大杯蜂蜜風味拿鐵、醇脆黑糖拿鐵任2杯88元

迎接冬季商機與黑五購物節，萊爾富便利商店於即日起至12月12日推出Hi Cafe大杯蜂蜜風味拿鐵不限冰熱、大杯熱醇脆黑糖拿鐵任選2杯88元優惠，其中大杯蜂蜜風味拿鐵2杯原價150元，限時特價88元，等於獲得62元的折扣幅度，不過此活動不可寄杯。另外萊爾富還有「世界哈囉日」活動，即日起至12月12日，Hi Cafe特濃美式、拿鐵任選第二杯5折。

2023萊爾富便利商店黑五咖啡優惠：

  • 至12月12日，大杯蜂蜜風味拿鐵不限冰熱、大杯熱醇脆黑糖拿鐵任2杯88元。
  • 至12月12日，特濃美式、拿鐵任選第二杯5折。
  • 傳送門（世界哈囉日）
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Photo Credit: 萊爾富超商Hi-Life
萊爾富便利商店響應世界哈囉日，即日起至12月12日特濃美式、拿鐵任選第二杯5折。

OK咖啡優惠：黑五好咖日指定咖啡買2送2、買10送10

於11月24日黑色星期五當天，OK便利商店推出「OK Cafe好咖日」活動，消費者前往全台OK便利商店門市將可享有大杯莊園級美式或拿鐵、大杯濃厚系莊園級美式或拿鐵不限冰熱同品項買2送2優惠，且購買不限組數並可寄杯。另外OK便利商店也針對咖啡量購推出相關優惠，於11月24日當天，OKmall購買大杯莊園級美式或拿鐵咖啡，不限冰熱享同品項買10送10，再送OKpoint點數666點。

2023 OK便利商店黑五咖啡優惠：

  • 11月24日當日，大杯莊園級美式、拿鐵，同品項不限冰熱買2送2。
  • 11月24日當日，大杯濃厚系莊園級美式、拿鐵，同品項不限冰熱買2送2。
  • 11月24日當日，OKmall大杯莊園級美式、拿鐵，不限冰熱享同品項買10送10，再送OKpoint點數666點。
  • 傳送門

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2023黑色星期五咖啡買一送一優惠整理：星巴克、7-11、全家、萊爾富、OK便利商店

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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