安麗支持霹靂舞國手選拔 助台灣舞向世界之巔

始於街頭文化的霹靂舞（BREAKING），因為它不設限的創意、高難度的技巧以及臨場應變的靈活度，於明年巴黎奧運首次入選賽事項目之一。而由中華民國霹靂舞委員會主辦的「BREAKING STAGE 霹靂舞國手選拔賽」，對所有台灣選手來說，是每年必定朝聖的舞台，因為只有通過該賽事並且累積積分排名前茅者，才有機會進入國訓中心，接受國家專業且嚴格的訓練，代表台灣征戰奧運及各項國際性賽事，因此「BREAKING STAGE 霹靂舞國手選拔賽」不但是正規嚴格的國家級比賽，更是台灣街舞界的年度盛事！一年舉辦四次的 BREAKING STAGE，今年的最終場將在 11 月 25 日於台北決戰。

從最年輕的霹靂舞冠軍到世界排名前 30 強的舞者：「就是要讓世界看到台灣。」

來自基隆年僅八歲的 B-Boy NANA 林李納，除了去年成為法國霹靂舞世界大賽 12 歲以下組的冠軍，在今年也奪下了韓國國際街舞「大地板冠軍」，而前段時間更在「2023 Battle de Meaux」比賽中擊敗日本天才選手，奪得法國青少年一對一霹靂舞冠軍。小小年紀的他，舞技招招精彩，吸引全球目光。想要成為世界冠軍，讓世界看到台灣的納納表示：「因為喜歡霹靂舞，所以我會努力學習和反覆練習，並且堅持下去。」

而作為目前國內積分最高、世界排名前 30 強的 B-Boy Quake 孫振則表示：「霹靂舞納入奧運的同時，台灣的遴選機制也需要不斷的優化，而 BREAKING STAGE 正是屬於這樣的賽事。」在國際舞台上累積經驗跟能力的同時，他也期許能提升台灣霹靂舞的發展，並透過自己的故事鼓勵有著相同目標的人。

女生組的常勝軍 B-Girl 楊加力則表示，很開心能藉由熱愛的霹靂舞，磨練挑戰自我、成長茁壯身心，她也希望未來能藉由政府和企業的支持，使霹靂舞更加普及，並培育年輕一代的選手，提升他們在國際上的競爭力。

安麗台灣提倡健康，力挺霹靂舞發展

作為全球直銷產業的龍頭、在台深耕超過 40 年的安麗台灣不僅提倡健康，更長期支持各項不同的運動賽事。雖然霹靂舞在台灣是新興運動項目，但是安麗公司仍決定於 2022 年開始以專業營養和實質經費贊助「BREAKING STAGE 霹靂舞國手選拔賽」以及「Taipei Bboy City 安麗盃世界霹靂舞大賽」，希望能藉由霹靂舞展現自我、堅持獨特的精神，展現屬於年輕世代的個性與活力；同時也以專業營養幫助 B-Boys 和 B-Girls，從舞者轉換成國手的道路上，體能更加精進靈活，堅定的朝夢想邁進。

安麗台灣邀請所有民眾，一起來感受「BREAKING STAGE 霹靂舞國手選拔賽」的熱血魅力，為所有參賽的選手們加油打氣。11 月 25 日的台北最終戰除了可現場購票觀賽，也能藉由直播觀賞精彩決賽，感受台灣年輕世代的舞力。

2023「BREAKING STAGE 霹靂舞國手選拔賽」台北站賽事資訊

賽事日期：2023 年 11 月 25 日，星期六

賽事地點：臺北市青少年發展處 3 樓 / 台北市中正區仁愛路一段 17 號

18:00 鎖定決賽直播：https://www.youtube.com/watch?v=ylb6wkKPU3Y