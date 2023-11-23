2024總統大選登記倒數，柯文哲、侯友宜力邀郭台銘扮演「桶箍」

（中央社）民眾黨總統參選人柯文哲今（23）日表示，距離登記參選總統進入倒數時刻，在即將決定台灣2300萬人未來的關鍵，要鄭重介紹他的戰友鴻海創辦人郭台銘，並期待郭台銘與他一起在創造歷史的隊伍裡光榮前行。

柯辦發言人戴于文表示，柯文哲很感謝郭台銘在關鍵時間願意並肩作戰，為在野整合共同打拼，兩人是一起打拚的戰友，柯文哲臉書文非指「柯郭」為搭檔競選的組合。

藍白是否整合進入最後倒數時刻，外界關注郭台銘、柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜是否會面。不過柯文哲今天上午在前往郭台銘家中會面後，便發布臉書，稱郭台銘是他的戰友。

柯文哲表示，距離登記參選總統已進入倒數時刻，在這個即將決定台灣2300萬人未來的關鍵，他要鄭重介紹他的戰友郭台銘，向郭台銘表達敬意與無比的感謝。

柯文哲表示，郭台銘曾說過，參選是為推動在野整合，並清楚知道，唯有整合才能促進2024政黨輪替；短短時間內，郭台銘與副手賴佩霞獲得103萬份的連署書，是1996年總統直選以來第二高的紀錄，那一落簽上姓名的文本堆疊在中選會，是一份份人民對「改變」最厚重的期待、也最沉重的付託。

柯文哲指出，宣布投入2024大選的這段期間，郭台銘持續提出他的政策願景、從不同的面向帶動促進人民福祉的討論，他提出比照新加坡建構完整的興利除弊制度，打造廉能的政府、大數據與AI人工智慧技術等政策，尤其郭台銘提出的「和平、繁榮、清廉」的治國願景，與他的理念不謀而合。

柯文哲表示，這麼好的方針建言，若在野力量無法真正整合，促進2024政黨輪替，一切都將淪為空談，人民將繼續苦悶與不安，而他們也會為了無法實踐民眾的付託而感到無比懊悔。

柯文哲表示，登記前夕他數度拜訪郭台銘，促膝長談時，他深刻感受到郭台銘對時政的憂心、對人民的不捨，並把握機會向郭台銘請益；台灣需要郭台銘，他已正式邀請郭台銘，慎重考慮為在野整合，跨出重要的一步。

柯文哲表示，改變就從現在開始，期待郭台銘與他一起創造歷史的隊伍裡光榮前行，他也邀請侯友宜一齊參與，共同為台灣奉獻，義無反顧。

柯侯盼郭扮演在野勢力「桶箍」，郭台銘：為了中華民國的未來願意承擔

在野陣營整合情形受矚目，鴻海創辦人郭台銘今天與民眾黨總統參選人柯文哲會面約1.5小時後表示，柯文哲及國民黨總統參選人侯友宜都拜託他扮演整合在野勢力的「桶箍」，而他為了中華民國的未來願意承擔這責任。

2024總統、副總統候選人登記明天截止，除民進黨總統參選人賴清德與副手蕭美琴完成登記外，在野的侯友宜、柯文哲及已取得獨立參選資格的郭台銘皆尚未登記。

郭台銘昨天透過臉書公布，他與侯友宜、柯文哲達成會面商談整合的共識，但侯友宜今天堅持在前總統馬英九辦公室會面，柯文哲則約在上午10時30分抵達郭台銘家中。

中午12時許，柯文哲驅車離開郭家後，柯辦發聲明表示，已正式邀請郭台銘、侯友宜下午在君悅飯店公開會面，為整合與台灣未來跨出關鍵一步，以實際行動回應人民對2024政黨輪替期待。

郭台銘隨後透過臉書表示，從宣布參選以來，他的目標就是希望政權輪替，實現「和平、繁榮、清廉」的治國願景，打造中華民國下一個黃金30年，給台灣人民過好日子。

他說，已進入選舉登記的倒數階段，他這幾天密集和柯文哲、侯友宜聯繫，彼此都有共同的目標，都是希望能讓台灣更好，選舉是達成目標的手段，如果不能勝選，擘劃再美好的藍圖都淪為空談，所以他希望三方能坐下來談，團結在野勢力，找出勝選方程式。

郭台銘指出，柯文哲、侯友宜都拜託他扮演「桶箍」，而他為了中華民國的未來願意承擔這責任，促成三方會談，整合在野勢力，以順利在2024實現政權輪替。

郭台銘表示，台灣被藍綠兩大黨的政黨框架限制太久了，明年的總統選舉不該只是政黨的未來發展，而是攸關台灣的未來發展，只有打破政黨框架，透過在野聯盟的結合，把國家的控制權交還給人民，大破大立地籌建聯合政府，才是最好的方式。

郭台銘強調，讓年輕世代與全民治國的力量抬頭，為全民擘劃出新的理想與願景，再沒有藍與白的問題，背後所代表的只有「台灣」兩個字，是一個全新的政治共同體，結合這一切的元素就是「台灣人民」。

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