德國憲法法院一紙裁定，導致國家預算一夕出現600億歐元缺口
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11月20日德國財政部發出的一紙通知，叫停了幾乎全部財政支出——因為此前聯邦憲法法庭的一項裁決，導致德國政府的預算出現了高達600億歐元的缺口。
文：Jens Thurau
來自財政部的聲明言簡意賅，但其暗藏的政治爆炸力卻非同尋常：週一（20日）晚間，自民黨人林德納（Christian Lindner）領導下的德國財政部出台了極為激進的一攬子措施。財政部國務秘書格拉茲（Werner Glatzer）發出的一份通知，叫停了聯邦預算中幾乎所有領域的支出計劃。「對於聯邦財政來說，當務之急是審核預算總體形勢。」
只有當國庫確實缺錢時，政府才會使用這樣的文字。政府此舉是在明確表示：聯邦憲法法院嚴厲裁決的後果，遠比最初想像的要嚴重得多。
一週前，聯邦憲法法院裁定：由社民黨、自民黨和綠黨組成的聯合政府不得按預定計劃，將防疫基金中的600億歐元轉到氣候保護基金中。這筆錢不能用來改建老舊暖氣設備、不能用作鐵路的更新換代、也不能用來補貼不斷上漲的電費。也就是說，這筆錢不能被用於實現德國雄心勃勃的環保目標。
「一地雞毛」的德國政府
事情的經過是這樣的：這筆資金源自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間建立的一個基金，但相關款項最終並沒有投入實際使用。2021年底至2022年初聯合政府上台伊始，就將這筆款項轉入了氣候轉型基金，以推進政府雄心勃勃的氣候保護計劃。
值得一提的是，這筆款項並非真實存在，而只是貸款許可而已。氣候轉型基金擁有資金1000億歐元，其中就包括來自防疫基金的600億，但這筆款項現在卻已經無法動用。根據憲法法庭的裁決，同新冠疫情期間不同，現在已經不再具備申請這筆貸款的緊急情況。
菲爾德：政府的錢永遠不夠用
大多數專家都對憲法法院的裁決表示認同，負責評估德國總體經濟形勢的專家委員會前主席菲爾德（Lars Feld）教授就是他們當中的一員。現為弗萊堡大學經濟政策教授的菲爾德，對新聞平台「前鋒」表示：「關鍵點在於，要想滿足政府的各類願望，錢總是不夠用的。 如果財政領域沒有相應的規章制度，那就意味著，我們會在公共財政負荷框架內，不斷為子孫後代增加負擔。」
那麼，現在政府應該怎麼辦呢？本屆政府能熬過這場危機嗎？對此，現在任何人都無法給出肯定的回答。因為，憲法法院的裁決，正在令不同執政夥伴間的分歧進一步加劇。
社民黨建議宣佈進入緊急狀態
週二，社民黨議會黨團代表團主席穆策尼奇（Rolf Mützenich）表示：「當前世界上發生的一系列事情，使德國陷入了非同尋常的緊急狀況，這些狀況政府無法管控，並嚴重影響著國家的財政狀況。」他在聯邦議院向三個聯合執政的政黨發出呼籲，利用「總理多數」宣佈2024年為緊急狀態年。
事實上，聯邦議院本來計劃在近期內就2024年財政預算進行表決，但表決能否如期進行，現在已經無法定論。
債務剎車引起廣泛爭論
現在怎麼辦？執政聯盟內部已經逐漸形成了一種共識，這筆600億歐元的虧空，絕不是各部門都節省一點開支就可以填補上的，因為今年聯邦政府計劃中的財政總支出也才只有大約4760億歐元。如果不取消一系列氣候保護領域的重要投資，那麼現在可行的補救措施還剩下提升賦稅，或取消債務剎車機制。
從2009年開始實施的債務剎車機制非常複雜，即聯邦不得為各聯邦州舉債，聯邦新增債務不得超過國民生產總值的0.35％等。但發生自然災害或經濟危機時，則可以採取例外行動，新冠疫情就是這樣的特例。在財政部長林德納看來，對自民黨來說，取消債務剎車是絕對不可觸碰的紅線。
除此之外，債務剎車是憲法規定的，要想取消也必須在議院獲得三分之二多數的支持。但達到三分之二多數，目前絕無可能，因為基民盟和基社盟也都是債務剎車機制的堅定擁護者。
但是，正如穆策尼奇所建議的那樣，一旦緊急狀況被確定，取消債務剎車就將成為可能。而這項建議如無法兌現，那麼增加賦稅就將成為下一個的選項，然而，提高徵稅額度也很難在議院中獲得多數支持。這樣一來，就只好大幅削減開支了。
綠黨已經到了承受極限
國家財政上出現的巨大缺口，對綠黨的衝擊最大，能否保障面向未來的氣候投資，直接關係到綠黨的生死存亡。為了保持執政地位，綠黨已經做了一系列苦澀的妥協，比如同意收緊難民法等等。如果該黨的核心關切——氣候保護也將失去財政基礎，那麼，該黨還有什麼意義繼續參與聯合執政呢？
從週四在卡爾斯魯厄（Karlsruhe）開始的黨代會上，以副總理哈柏克（Robert Habeck）為首的綠黨高層想必會明確感受到基層黨員的強烈不滿。一些很有影響力的環保組織也在不斷向綠黨施壓，綠色和平組織就已公開表示，氣候保護事業正面臨巨大挫折。
沒有共同路線的聯合政府
越來越多的跡象表明，由三個政黨組成的聯邦政府並沒有朝著一個方向努力。社民黨希望避免增加中低收入者的稅務負擔，因為他們所面臨的困難已經夠多。而自民黨則堅持節約原則，並認為綠黨的投資熱情過於誇張。綠黨則認為，他們之所以參加聯合執政，目的就是為了推動德國為實現氣候中性而完成轉型，為此目的，他們寧肯大幅舉債也在所不惜。聯邦總理蕭茲（Olaf Scholz）曾經在聯邦議院表示：「我堅信，執政聯盟將能夠成功地提出正確的建議。」
然而，執政聯盟的民調數據已經跌入谷底。無論是政府解體，還是重新大選，參與執政聯盟的三個政黨都已經名譽掃地。現在，社民黨、綠黨和自民黨都在為擺脫僵局尋找出路。但問題在於，迄今為止，解決問題的出路仍毫無蹤影。
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