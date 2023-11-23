她只是平凡人，只是心中多了一條既長又深的疤痕
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艾班女士（Eva Erben）本身家境不俗，但一切在她九歲那年都徹底反轉。納粹德軍侵佔了她家鄉，後來將她一家送進集中營。父親和母親先後死在集中營，她也受盡折磨，曾被德軍打碎牙齒。戰爭完結前不久，她成功逃脫，在轉換營房時躲在牛棚的稻草堆裡，在牛身旁取暖。她到今天仍然很感恩那頭牛救了她。及後，她遇上兩個德軍士兵，一人向她舉槍，另一人說：「放過她吧，這女孩看來很虛弱，很快都會死的了，不用浪費子彈吧。」
納粹屠殺生還者艾班女士（Eva Erben），最近回到德國講述在集中營的經歷。
艾班生於1930年的捷克，出生地是後來被德國佔據的蘇台德區（Sudetenland）。這個名詞對港人來說只是會考或DSE歷史科中值一兩分的答案，對這位猶太女士來說，卻改變了她一生。
艾班家境不俗，父親開了家橡膠廠。小時候她有很多不同族裔的好朋友，那裡的德裔、捷克裔和猶太人都相處融合。猶太人亦已融入當地社會。艾班從小就學會德捷兩文，雖是猶太人，但猶太宗教教育並不嚴厲，她也會參與天主教禮儀。
只是一切在她九歲那年都徹底反轉。納粹德軍侵佔了她家鄉，後來將她一家送進集中營。父親和母親先後死在集中營，她也受盡折磨，曾被德軍打碎牙齒。戰爭完結前不久，她成功逃脫，在轉換營房時躲在牛棚的稻草堆裡，在牛身旁取暖。她到今天仍然很感恩那頭牛救了她。及後，她遇上兩個德軍士兵，一人向她舉槍，另一人說：「放過她吧，這女孩看來很虛弱，很快都會死的了，不用浪費子彈吧。」
不知是這士兵良心發現還是真的想由她自己死去，艾班得以倖存。戰後她回到捷克投靠親戚，也考得護士資格。她重新遇見年幼認識的男生彼得，相戀並結婚。1948年以色列立國，她隨丈夫移居當地，一直住到現在。
近年她在各地講述自己的經歷，宣揚和平。最近她在德國各地演講，受到不少德媒訪問和報導。聽這些生還者娓娓道來，總使我們想起祖輩說起日本侵華時的慘況。這些生還者跟我們一樣，都是有喜有悲的人。年少時遭遇浩劫，雖只是幾年的光陰，卻從此定義了人生，許多苦澀都終身難以忘懷。他們經歷的和平年月都比戰爭長，後來也成家立室，有自己的事業和興趣。在他們訴說戰爭經歷以外，我很有興趣認識他們是甚麼性格的人，平時愛做甚麼、有何嗜好。
幾年前，我參加的教會請了一雙德國夫婦講演。他們十歲的兒子被人兇殘殺害，這雙夫婦卻選擇寬恕兇手，去監獄與他傾談和禱告，並巡迴德國講述寬恕經歷。講演過後，我們一起茶點傾談。夫婦都很和善和健談，問我們從哪國來，喜歡德國與否，平時有何興趣。那刻，我看見講述兇殺案以外的他們其實也是平凡人，和一般人一樣有同樣的情感。只是生命不由選擇地給予他們一道大難題。
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
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立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！