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TNL+ 2023/11/23,
歐洲

她只是平凡人，只是心中多了一條既長又深的疤痕

她只是平凡人，只是心中多了一條既長又深的疤痕
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

艾班女士（Eva Erben）本身家境不俗，但一切在她九歲那年都徹底反轉。納粹德軍侵佔了她家鄉，後來將她一家送進集中營。父親和母親先後死在集中營，她也受盡折磨，曾被德軍打碎牙齒。戰爭完結前不久，她成功逃脫，在轉換營房時躲在牛棚的稻草堆裡，在牛身旁取暖。她到今天仍然很感恩那頭牛救了她。及後，她遇上兩個德軍士兵，一人向她舉槍，另一人說：「放過她吧，這女孩看來很虛弱，很快都會死的了，不用浪費子彈吧。」

納粹屠殺生還者艾班女士（Eva Erben），最近回到德國講述在集中營的經歷。

艾班生於1930年的捷克，出生地是後來被德國佔據的蘇台德區（Sudetenland）。這個名詞對港人來說只是會考或DSE歷史科中值一兩分的答案，對這位猶太女士來說，卻改變了她一生。

艾班家境不俗，父親開了家橡膠廠。小時候她有很多不同族裔的好朋友，那裡的德裔、捷克裔和猶太人都相處融合。猶太人亦已融入當地社會。艾班從小就學會德捷兩文，雖是猶太人，但猶太宗教教育並不嚴厲，她也會參與天主教禮儀。

只是一切在她九歲那年都徹底反轉。納粹德軍侵佔了她家鄉，後來將她一家送進集中營。父親和母親先後死在集中營，她也受盡折磨，曾被德軍打碎牙齒。戰爭完結前不久，她成功逃脫，在轉換營房時躲在牛棚的稻草堆裡，在牛身旁取暖。她到今天仍然很感恩那頭牛救了她。及後，她遇上兩個德軍士兵，一人向她舉槍，另一人說：「放過她吧，這女孩看來很虛弱，很快都會死的了，不用浪費子彈吧。」

不知是這士兵良心發現還是真的想由她自己死去，艾班得以倖存。戰後她回到捷克投靠親戚，也考得護士資格。她重新遇見年幼認識的男生彼得，相戀並結婚。1948年以色列立國，她隨丈夫移居當地，一直住到現在。

近年她在各地講述自己的經歷，宣揚和平。最近她在德國各地演講，受到不少德媒訪問和報導。聽這些生還者娓娓道來，總使我們想起祖輩說起日本侵華時的慘況。這些生還者跟我們一樣，都是有喜有悲的人。年少時遭遇浩劫，雖只是幾年的光陰，卻從此定義了人生，許多苦澀都終身難以忘懷。他們經歷的和平年月都比戰爭長，後來也成家立室，有自己的事業和興趣。在他們訴說戰爭經歷以外，我很有興趣認識他們是甚麼性格的人，平時愛做甚麼、有何嗜好。

幾年前，我參加的教會請了一雙德國夫婦講演。他們十歲的兒子被人兇殘殺害，這雙夫婦卻選擇寬恕兇手，去監獄與他傾談和禱告，並巡迴德國講述寬恕經歷。講演過後，我們一起茶點傾談。夫婦都很和善和健談，問我們從哪國來，喜歡德國與否，平時有何興趣。那刻，我看見講述兇殺案以外的他們其實也是平凡人，和一般人一樣有同樣的情感。只是生命不由選擇地給予他們一道大難題。

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