親民黨不分區立委名單出爐：前立委李桐豪、陳怡潔位居一二，宋楚瑜盼重返國會做台灣的良心

（中央社）親民黨主席宋楚瑜今（23）日公布親民黨2024不分區立委名單，排名第一為前親民黨立委李桐豪、第二是前親民黨立委陳怡潔。

這份名單共有10人，第三是台師大政治學研究所教授曲兆祥，之後依序為前大葉大學校長何偉真、前嘉義縣議員簡泰河、中國科技大學建築系助理教授藍志玟、原民青年代表吳建德、明新科大多元族群文化中心主任黎淑慧、基層教育代表孫信君，以及兩岸關係評論者黎建南。

宋楚瑜：親民黨沒有派系、酬庸，盼重返立院做台灣的良心

親民黨今天公布不分區立委名單，前親民黨立委李桐豪、陳怡潔排名前二。親民黨主席宋楚瑜表示，親民黨不分區立委名單沒有酬庸，也沒有派系，是經驗優先且學有專精，若能重回國會，要做台灣的良心，「講真話，做實事」。

親民黨主席宋楚瑜日前公開宣示，親民黨希望能透過2024大選重新回到國會，擁有3到4席的立委席次，就能成立立法院黨團，在國會中扮演推動者及踩煞車的角色。

親民黨今天在中央黨部召開記者會，公布不分區立委名單，排名第一為前親民黨立委李桐豪、第二也是前親民黨立委陳怡潔，第三則是台師大政治學研究所教授曲兆祥。

之後依序為前大葉大學校長何偉真、前嘉義縣議員簡泰河、中國科技大學建築系助理教授藍志玟、原民青年代表吳建德、明新科大多元族群文化中心主任黎淑慧、基層教育代表孫信君，以及兩岸關係評論者黎建南。而日前外傳會排入不分區名單的宋楚瑜，則未在名單內。

宋楚瑜表示，親民黨如果能重返國會，要做台灣的良心，講真話，做實事，沒有人民跟意識型態的包袱，沒有包袱才敢講真話，要讓全民了解到台灣不只面臨兵兇戰危，而是水深火熱、百孔千瘡。

宋楚瑜指出，親民黨的不分區立委名單是經驗優先，被提名人不僅都學有專精，且都是各領域的傑出人才，有6位擁有博士學位，最重要的是將來進入立院，都會很務實地提出立法建議，不會出錯，也不會冒進，實實在在的在立法院好好做事，解決台灣的問題。

宋楚瑜表示，跟其他政黨不同，親民黨的不分區立委名單沒有酬庸，也沒有派系。過去8年，民進黨明目張膽把國家資源作為派系分贓的籌碼，親民黨是中華民國的團隊，是為全民服務的團隊，永遠把人民的利益擺在政黨利益之前。

宋楚瑜指出，他之所以未排入不分區名單，是因為他沒有意思在這把年紀還要去搶位置，而且親民黨的不分區名單專業夠、經驗足，不需要他在立法院，就可以達成任務，而他是要做總教練，制定戰略、妥擬戰術、安排布陣、調兵遣將及考核成效。他希望為兩岸和平奔走，不為一人一黨之私。

對於藍白合的議題，宋楚瑜表示，任何政黨結合必須理念一致、立場明確，政黨結合不是為權位交換跟政黨分贓，但目前看起來遭遇到一些問題，因為大家都在爭大位，沒有形成一個團隊能夠解決台灣面臨的問題，對於藍白能不能合，他還是給予祝福。

對於擁有親民黨籍的黃珊珊被排入民眾黨不分區名單中，宋楚瑜指出，親民黨是柔性政黨，不管是否原來是親民黨的老朋友，親民黨也不會口出惡言。他只希望黃珊珊等人能勿忘初衷，好好替人民做事情，是人民作主，不是黨主席做主，祝福黃珊珊等人能發揚親民黨人民最大的理念。

媒體詢問，國民黨批評民眾黨總統參選人柯文哲態度反覆，是因為柯文哲身邊的女人一直下指導棋。宋楚瑜表示，不是女性不能參政，但是他必須要說，親民黨的規矩就是要有分寸，要有規矩。何時可以提出意見，何時大家要有所節制。他從政以來，妻子陳萬水只有三不五時反映小市民的心聲，讓他不僅從高處看，也可以從細處著手。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王昱晴

核稿編輯：楊士範