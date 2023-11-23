親民黨不分區立委名單出爐：前立委李桐豪、陳怡潔位居一二，宋楚瑜盼重返國會做台灣的良心
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親民黨今（23）日公布不分區立委名單，前親民黨立委李桐豪、陳怡潔排名前二。黨主席宋楚瑜受訪表示，親民黨希望能透過2024大選重新回到國會，擁有3到4席的立委席次，就能成立立法院黨團，在國會中扮演推動者及踩煞車的角色
（中央社）親民黨主席宋楚瑜今（23）日公布親民黨2024不分區立委名單，排名第一為前親民黨立委李桐豪、第二是前親民黨立委陳怡潔。
這份名單共有10人，第三是台師大政治學研究所教授曲兆祥，之後依序為前大葉大學校長何偉真、前嘉義縣議員簡泰河、中國科技大學建築系助理教授藍志玟、原民青年代表吳建德、明新科大多元族群文化中心主任黎淑慧、基層教育代表孫信君，以及兩岸關係評論者黎建南。
宋楚瑜：親民黨沒有派系、酬庸，盼重返立院做台灣的良心
親民黨今天公布不分區立委名單，前親民黨立委李桐豪、陳怡潔排名前二。親民黨主席宋楚瑜表示，親民黨不分區立委名單沒有酬庸，也沒有派系，是經驗優先且學有專精，若能重回國會，要做台灣的良心，「講真話，做實事」。
親民黨主席宋楚瑜日前公開宣示，親民黨希望能透過2024大選重新回到國會，擁有3到4席的立委席次，就能成立立法院黨團，在國會中扮演推動者及踩煞車的角色。
親民黨今天在中央黨部召開記者會，公布不分區立委名單，排名第一為前親民黨立委李桐豪、第二也是前親民黨立委陳怡潔，第三則是台師大政治學研究所教授曲兆祥。
之後依序為前大葉大學校長何偉真、前嘉義縣議員簡泰河、中國科技大學建築系助理教授藍志玟、原民青年代表吳建德、明新科大多元族群文化中心主任黎淑慧、基層教育代表孫信君，以及兩岸關係評論者黎建南。而日前外傳會排入不分區名單的宋楚瑜，則未在名單內。
宋楚瑜表示，親民黨如果能重返國會，要做台灣的良心，講真話，做實事，沒有人民跟意識型態的包袱，沒有包袱才敢講真話，要讓全民了解到台灣不只面臨兵兇戰危，而是水深火熱、百孔千瘡。
宋楚瑜指出，親民黨的不分區立委名單是經驗優先，被提名人不僅都學有專精，且都是各領域的傑出人才，有6位擁有博士學位，最重要的是將來進入立院，都會很務實地提出立法建議，不會出錯，也不會冒進，實實在在的在立法院好好做事，解決台灣的問題。
宋楚瑜表示，跟其他政黨不同，親民黨的不分區立委名單沒有酬庸，也沒有派系。過去8年，民進黨明目張膽把國家資源作為派系分贓的籌碼，親民黨是中華民國的團隊，是為全民服務的團隊，永遠把人民的利益擺在政黨利益之前。
宋楚瑜指出，他之所以未排入不分區名單，是因為他沒有意思在這把年紀還要去搶位置，而且親民黨的不分區名單專業夠、經驗足，不需要他在立法院，就可以達成任務，而他是要做總教練，制定戰略、妥擬戰術、安排布陣、調兵遣將及考核成效。他希望為兩岸和平奔走，不為一人一黨之私。
對於藍白合的議題，宋楚瑜表示，任何政黨結合必須理念一致、立場明確，政黨結合不是為權位交換跟政黨分贓，但目前看起來遭遇到一些問題，因為大家都在爭大位，沒有形成一個團隊能夠解決台灣面臨的問題，對於藍白能不能合，他還是給予祝福。
對於擁有親民黨籍的黃珊珊被排入民眾黨不分區名單中，宋楚瑜指出，親民黨是柔性政黨，不管是否原來是親民黨的老朋友，親民黨也不會口出惡言。他只希望黃珊珊等人能勿忘初衷，好好替人民做事情，是人民作主，不是黨主席做主，祝福黃珊珊等人能發揚親民黨人民最大的理念。
媒體詢問，國民黨批評民眾黨總統參選人柯文哲態度反覆，是因為柯文哲身邊的女人一直下指導棋。宋楚瑜表示，不是女性不能參政，但是他必須要說，親民黨的規矩就是要有分寸，要有規矩。何時可以提出意見，何時大家要有所節制。他從政以來，妻子陳萬水只有三不五時反映小市民的心聲，讓他不僅從高處看，也可以從細處著手。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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臺北創業幫 2023 Global Health Tech Connects Taipei 盛大開辦，看國內外新創如何利用科技打造未來的醫學健康產業
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「臺北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）」是由北市府產業發展局為了提升國際產業人才所經營的社群服務平台，專注於向國際新創圈推廣臺北的創業環境與資源，並強化國際新創團隊與臺北的企業、投資人、政府等相關單位與團隊連結，同時藉由 Demo Day 邀請全球優秀的新創探索潛在合作機會，協助新創品牌發展。
「臺北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）」是由北市府產業發展局為了提升國際產業人才所經營的社群服務平台，專注於向國際新創圈推廣臺北的創業環境與資源，並強化國際新創團隊與臺北的企業、投資人、政府等相關單位與團隊連結，同時藉由 Demo Day 邀請全球優秀的新創探索潛在合作機會，協助新創品牌發展。
國際新創與北市府團隊激盪創意，建構未來大健康產業
今年度以醫療保健產業為主軸，在內科創新育成基地（t.Hub）舉辦「2023 臺北國際健康科技交流會」論壇與 Demo Day Showcase 活動，由比翼生醫創投、臺北醫學大學及臺北生技園區等企業合作夥伴，評選出來自新加坡、印度、立陶宛、捷克、美國等 6組國際傑出新創團隊，邀請來臺北參與發表會，並安排媒合會等一系列的交流活動與臺灣企業代表交流。
臺北市長蔣萬安出席下午的 Demo Day Showcase 活動談到，過去他曾以律師的身分，在矽谷協助新創團隊發展，深刻體會新創有資金募集、人才難覓、市場拓展、規模化及國際化等問題。因此，除了歡迎各國優秀新創團隊來到台北之外，他也致力於讓台北市成為一個對創業家更友善的城市，增加國際人才留駐及產業合作機會。
AI 人工智慧結合醫療保健產業，國外新創這樣做
今年掀起的 AI 人工智慧熱潮，在 2023 臺北國際健康科技交流會的 Demo Day Showcase 活動也同樣成為主流，各家新創聚焦於利用 AI 人工智慧，提高醫療保健的品質，減少傳統醫病之間的落差。
國外團隊 Humanity 利用穿戴式裝置監測，將身心及老化狀況透過 AI 量化並即時顯示於 App ，讓使用者能更瞭解健康狀況，也能朝著更長壽健康的生活型態邁進；Maya MD 打造線上 AI 個人健康助理，根據過往的病史資料及 AI 人工智慧的判斷，協助病患評估健康狀況，即時得到必要的治療與協助。
同樣搭載 AI 人工智慧平台的 Firefly，則是協助家長在養育小孩的過程中，能藉由科技的輔助，健全小孩的心理狀況，提早發現可能的心理疾病，以提供更有效的治療與幫助。iFlow 則是以人類腦波資料與機器學習辨識 ADHD 患者健康狀況，藉此預測並控制各種可能對病患造成傷害的潛在風險。立陶宛團隊 Ligence 將 AI 人工智慧導入醫學圖像分析，提升分析及檢測的速度及準確度。此外，Zima Sensor 從醫療產業中的冷鏈著手，以 IoT 結合可重複使用的包材，減少過程中所產生的耗損及廢棄物，使企業不僅能降低成本，還能朝著永續環境前進。
北市新創展現亮麗成果，持續深耕醫療保健領域
國外 6 組新創及臺北生技獎團隊也同樣展現不俗的成果，獲得 2023 年的臺北生技獎創新技術獎的錫安生技，以獨家的 IPROTON 質子標靶癌症治療系統，降低設備建置成本及合理化病患費用，造福更多癌症患者。同樣榮獲創新技術獎的得主振磬科技 EpiSonica 以振磬標靶音波刀無創熱消融治療系統，提供患者精準、安全的熱消融治療。臺北榮民總醫院醫學研究部藉由半導體晶片幹細胞自動化技術，製造臨床等級的 IPCS-MSC （IMSC）治療產品，此成果獲得 2023 年臺北生技獎跨域卓越獎的殊榮。未來也期待藉由臨床團隊與生醫產業聯手建立高效、自動化的生物晶片及檢測平台。
除了前述三家企業外，邦睿科技（Bonraybio）則選擇切入目前市場上稀少的男性不孕症整體解決方案，以其所發明的微型化高畫素顯微光學鏡頭，結合自行開發整合的軟硬體平台，再加上人工智慧演算法建立多種模型讓AI深度學習運用在影像分析，準確產出檢測結果。由醫生創立的新創企業 Dent&Co 主打 No-Code, No-Download, 跨渠道的線上平台及服務，近期更是新增了聊天機器人 CRM 給醫療專業人員，讓看診前後的體驗更加多元且便利。
最後，目前進駐於 t.Hub－內科創新育成基地的伍碩科技 5voxel ，致力於提供 3D 影像技術解決方案，像是 3D 相機設計、校正(包含結構光、雙目、TOF)、手勢辨識、人流偵測等 3D 相機應用軟體開發、3D AIoT 方案。旗下產品包含 VoxelGesture（終端 3D 手勢辨識裝置）、VoxelCount（終端 3D 人形感測並計數裝置）、3D 人臉辨識，應用的場景也十分廣泛，從醫療照護到 VR 應用都可見其蹤影，特別是飛時測距（Time of Flight, ToF）仍然是個成長中的市場，除了手機的臉部辨識外，自動駕駛、智慧家庭、智慧製造等領域都有機會受惠，國內許多半導體大廠皆對此抱持著相當高的期待，而伍碩科技 5voxel 日前也成為國際半導體廠商首家 AI 合作開發客戶。
從今年度的 Demo Day Showcase 活動可看出，國際的創業團隊展現了他們充滿活力的創新精神，國內的新創企業也同樣具備厚實的技術、問題解決能力以及極具發展性的未來。隨著世界邁入高齡化社會，大眾健康意識更加成熟的情況下，大健康產業未來的發展必然會受到更多的重視，作為產業創新領頭羊的新創亦是如此。透過臺北創業幫平台和北市府的全力支持，在將這些創新服務引進臺北的同時，也期望吸引更多優秀的國際團隊，共同充實臺北的新創能量。