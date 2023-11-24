世界之中，意義之外——重讀《異鄉人》對談節錄（一）

時間：2023年9月16日

地點：香港文學生活館

主持：鄭政恆（《方圓》及《聲韻詩刊》編委。香港電影評論學會會長。著有《字與光：文學改編電影談》。下稱「鄭」。）

與談人：李敬恒（明愛專上學院人文及語言學院高級講師。著有《尋常與作樂——哲學與文藝的25則思考》。下稱「李」。）、楊彩杰（法國巴黎索邦學院法國文學及比較文學博士、文學評論者。下稱「楊」。）

楊：通常我們談《異鄉人》，首先會談的是最初的閱讀經驗，覺得很悶，不知為何會獲獎。當時卡繆（Albert Camus）還很年輕，二十多歲寫出來，很早已經被諾貝爾文學獎承認他的成就。這本小說1942年出版，1957年他就已經獲得諾貝爾文學獎，十多年間已經獲得世界性的認可，是很罕有的現象。例如艾諾（Annie Ernaux），她做了三、四十年同類型的創作，到七、八十歲才獲獎，三十年才得到世界認可是很正常的，但不知為何《異鄉人》十多年就拿到世界性獎項。為何提這件事，因為這跟我們的閱讀感受——尤其看翻譯本，會覺得超級悶，不知道他在做甚麼，（李：行行企企）行行企企然後就結束了——他獲獎的速度跟我們的閱讀感受——尤其翻譯之後——是截然不同的。所以我們才會問，為何他會獲獎？究竟小說精緻的地方在哪裡？

李：當然小說也不只是行行企企，裡面也有些審判場面，有些殺人打鬥場面，但其實也不是寫得特別精彩。第一，娛樂性不算很高；不過，既然你拿諾貝爾文學獎，大家也不要求你娛樂性高，但起碼要有些深刻的思想或者甚麼大道理。譬如你看杜斯妥也夫斯基（Fyodor Dostoevsky），你會覺得他有很多東西想說，書又厚一點。但卡繆那本書薄切切，不是很清楚他在做甚麼，又沒有甚麼大道理，或者他說了我們不知道，所以就會有很大疑惑。這個反差就是好像剛才Sabrina（楊）說的，這麼快獲得承認，這麼「魯莽」，所以我覺得是一個很特別的現象。

鄭：諾貝爾文學獎是他其中一個重要成就，而其實在華文世界裡，他也很早就被接納。1950年代台灣和香港已經翻譯、引介他的作品，《文藝新潮》在1959年翻譯了《The Stranger》為《異客》，由馬朗及餘慶翻譯，而更早之前台灣已經有中譯本，卡繆1957年拿到諾貝爾文學獎，香港和台灣已經注意到他。另外這可能和戰後環境、現代主義、存在主義等等相關。剛才Sabrina（楊）或者Roger（李）說的，最初看《The Stranger》的印象和反應，我自己大概也是十幾二十歲時讀，就好像剛才Roger說的因為書很薄，不用兩日就看完，當時看的是志文版，還很裝模作樣的在上面畫線，覺得他有甚麼微言大義。

當時已經覺得他的行文很硬，句子很短，其實挺男性的，一點也不婉轉，（李：沒甚麼花巧的修辭）感覺有點似海明威（Ernest Hemingway），很straightforward，那時看完之後覺得有些感覺，但又未完全知道他想說甚麼。因為以前看過很長篇的小說，覺得它很短很抵睇，相對於俄國文學，連人名也不容易記住，《異鄉人》的主角只有一個，由他帶領整個故事，到後來才知道它跟俄國文學不是完全割裂的，原來卡繆和杜斯妥也夫斯基是有連繫的，後來才慢慢知道多一點。

楊：我們做講座通常會問大家有甚麼感覺，觀眾的印象也是離不開「不知道他想怎樣」，下一步我們就會問，小說精緻地方在哪裡？宏觀地說是在結構上，收窄一點就是文字的用法和技巧上。說到小說的結構，本書分開上下兩部份，但我們通常覺得其實可以分三個部份。

如果我們數第一部份六個章節裡主角遇到甚麼人：第一章他在母親的喪禮裡，第一個遇到的是安老院院長，第二個遇到的是門房，第三個遇到是他母親生前相好過的男朋友；第二章，他回到自己的家，去游泳，遇到前同事瑪莉，跟她發生性關係；第三章他去朋友家吃飯，回家時遇到兩個鄰居，一個老人家和叫雷蒙的渣男；第四章，雷蒙打他女朋友；第五章他在餐廳裡遇到一個陌生的婦人，然後雷蒙邀請他去海邊一個朋友的海灘渡假屋玩，然後發生衝突，他開了五槍射殺了那個阿拉伯人。都是一些生活流的片段，他走到哪裡，遇到甚麼人，就這樣說出來，沒甚麼特別的。

他殺了人之後，在小說第二部被捕了，第二部主要的情節是他在法庭受審。法庭審訊最主要的關鍵在於，他開了第一槍之後，再多開了四五槍，有如行刑式的做法，大家爭論的地方是，究竟他是有心還是無意，問他原因時，他只說因為太陽太猛烈。然後有一班證人登場，出來證明主角有沒有道德，將證人名單排列出來，排第一是老人院院長，第二是門房，第三是他媽媽生前的男朋友，和他在第一章遇到的人的次序一模一樣。然後是餐廳主人，接著是他女朋友瑪莉、鄰居老人家，再之後是雷蒙和他的朋友——即主角在海灘渡假屋認識的叫馬松的人。證人名單跟第一部出現的人物完全是同一批人，差不多的出場順序，尤其頭幾個全部依次序出場。如果論證一個人是否道德，理論上應該問他最親密的人，例如他女朋友，但小說不是這樣。

第一部份他敘述自己發生甚麼事，例如遇到瑪麗，覺得她很好就和她上床，又或者遇到雷蒙，他打女人，見到甚麼就說甚麼，用一種很純真的語調說他自己見到甚麼。而在法庭上，當控方問證人覺得主角是不是個道德的人，這班證人只是用另一種語言或另一種說法講述發生在他身上的事，不多不少都是那些材料。