世界之中，意義之外——重讀《異鄉人》對談節錄（一）
我們想讓你知道的是
談《異鄉人》，首先會談的是最初的閱讀經驗，覺得很悶，不知為何會獲獎。當時卡繆（Albert Camus）還很年輕，二十多歲寫出來，很早已經被諾貝爾文學獎承認他的成就。這本小說1942年出版，1957年他就已經獲得諾貝爾文學獎，十多年間已經獲得世界性的認可，是很罕有的現象。為何提這件事，因為這跟我們的閱讀感受——尤其看翻譯本，會覺得超級悶，不知道他在做甚麼，行行企企然後就結束了——他獲獎的速度跟我們的閱讀感受——尤其翻譯之後——是截然不同的。所以我們才會問，為何他會獲獎？究竟小說精緻的地方在哪裡？
時間：2023年9月16日
地點：香港文學生活館
主持：鄭政恆（《方圓》及《聲韻詩刊》編委。香港電影評論學會會長。著有《字與光：文學改編電影談》。下稱「鄭」。）
與談人：李敬恒（明愛專上學院人文及語言學院高級講師。著有《尋常與作樂——哲學與文藝的25則思考》。下稱「李」。）、楊彩杰（法國巴黎索邦學院法國文學及比較文學博士、文學評論者。下稱「楊」。）
楊：通常我們談《異鄉人》，首先會談的是最初的閱讀經驗，覺得很悶，不知為何會獲獎。當時卡繆（Albert Camus）還很年輕，二十多歲寫出來，很早已經被諾貝爾文學獎承認他的成就。這本小說1942年出版，1957年他就已經獲得諾貝爾文學獎，十多年間已經獲得世界性的認可，是很罕有的現象。例如艾諾（Annie Ernaux），她做了三、四十年同類型的創作，到七、八十歲才獲獎，三十年才得到世界認可是很正常的，但不知為何《異鄉人》十多年就拿到世界性獎項。為何提這件事，因為這跟我們的閱讀感受——尤其看翻譯本，會覺得超級悶，不知道他在做甚麼，（李：行行企企）行行企企然後就結束了——他獲獎的速度跟我們的閱讀感受——尤其翻譯之後——是截然不同的。所以我們才會問，為何他會獲獎？究竟小說精緻的地方在哪裡？
李：當然小說也不只是行行企企，裡面也有些審判場面，有些殺人打鬥場面，但其實也不是寫得特別精彩。第一，娛樂性不算很高；不過，既然你拿諾貝爾文學獎，大家也不要求你娛樂性高，但起碼要有些深刻的思想或者甚麼大道理。譬如你看杜斯妥也夫斯基（Fyodor Dostoevsky），你會覺得他有很多東西想說，書又厚一點。但卡繆那本書薄切切，不是很清楚他在做甚麼，又沒有甚麼大道理，或者他說了我們不知道，所以就會有很大疑惑。這個反差就是好像剛才Sabrina（楊）說的，這麼快獲得承認，這麼「魯莽」，所以我覺得是一個很特別的現象。
鄭：諾貝爾文學獎是他其中一個重要成就，而其實在華文世界裡，他也很早就被接納。1950年代台灣和香港已經翻譯、引介他的作品，《文藝新潮》在1959年翻譯了《The Stranger》為《異客》，由馬朗及餘慶翻譯，而更早之前台灣已經有中譯本，卡繆1957年拿到諾貝爾文學獎，香港和台灣已經注意到他。另外這可能和戰後環境、現代主義、存在主義等等相關。剛才Sabrina（楊）或者Roger（李）說的，最初看《The Stranger》的印象和反應，我自己大概也是十幾二十歲時讀，就好像剛才Roger說的因為書很薄，不用兩日就看完，當時看的是志文版，還很裝模作樣的在上面畫線，覺得他有甚麼微言大義。
當時已經覺得他的行文很硬，句子很短，其實挺男性的，一點也不婉轉，（李：沒甚麼花巧的修辭）感覺有點似海明威（Ernest Hemingway），很straightforward，那時看完之後覺得有些感覺，但又未完全知道他想說甚麼。因為以前看過很長篇的小說，覺得它很短很抵睇，相對於俄國文學，連人名也不容易記住，《異鄉人》的主角只有一個，由他帶領整個故事，到後來才知道它跟俄國文學不是完全割裂的，原來卡繆和杜斯妥也夫斯基是有連繫的，後來才慢慢知道多一點。
楊：我們做講座通常會問大家有甚麼感覺，觀眾的印象也是離不開「不知道他想怎樣」，下一步我們就會問，小說精緻地方在哪裡？宏觀地說是在結構上，收窄一點就是文字的用法和技巧上。說到小說的結構，本書分開上下兩部份，但我們通常覺得其實可以分三個部份。
如果我們數第一部份六個章節裡主角遇到甚麼人：第一章他在母親的喪禮裡，第一個遇到的是安老院院長，第二個遇到的是門房，第三個遇到是他母親生前相好過的男朋友；第二章，他回到自己的家，去游泳，遇到前同事瑪莉，跟她發生性關係；第三章他去朋友家吃飯，回家時遇到兩個鄰居，一個老人家和叫雷蒙的渣男；第四章，雷蒙打他女朋友；第五章他在餐廳裡遇到一個陌生的婦人，然後雷蒙邀請他去海邊一個朋友的海灘渡假屋玩，然後發生衝突，他開了五槍射殺了那個阿拉伯人。都是一些生活流的片段，他走到哪裡，遇到甚麼人，就這樣說出來，沒甚麼特別的。
他殺了人之後，在小說第二部被捕了，第二部主要的情節是他在法庭受審。法庭審訊最主要的關鍵在於，他開了第一槍之後，再多開了四五槍，有如行刑式的做法，大家爭論的地方是，究竟他是有心還是無意，問他原因時，他只說因為太陽太猛烈。然後有一班證人登場，出來證明主角有沒有道德，將證人名單排列出來，排第一是老人院院長，第二是門房，第三是他媽媽生前的男朋友，和他在第一章遇到的人的次序一模一樣。然後是餐廳主人，接著是他女朋友瑪莉、鄰居老人家，再之後是雷蒙和他的朋友——即主角在海灘渡假屋認識的叫馬松的人。證人名單跟第一部出現的人物完全是同一批人，差不多的出場順序，尤其頭幾個全部依次序出場。如果論證一個人是否道德，理論上應該問他最親密的人，例如他女朋友，但小說不是這樣。
第一部份他敘述自己發生甚麼事，例如遇到瑪麗，覺得她很好就和她上床，又或者遇到雷蒙，他打女人，見到甚麼就說甚麼，用一種很純真的語調說他自己見到甚麼。而在法庭上，當控方問證人覺得主角是不是個道德的人，這班證人只是用另一種語言或另一種說法講述發生在他身上的事，不多不少都是那些材料。
每一根頭髮，都有它的故事——用天然咖啡因和麥拉寧打造秀髮年輕感
我們想讓你知道的是
歐萊德一根頭髮看見黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭髮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
出門上班、約會之前，穿搭和化妝都要精心設計，頭髮的造型當然也要到位；遇到低潮，可能會想要換個髮型或髮色，來改變心情；緊張的時候，有些人可能會抓繞頭髮來安撫自己；小時候喜歡的女生，走過身邊時飄散的髮香，即使很多年之後還能淡淡的記得。
你或許沒有注意到，頭髮其實跟我們每天的生活、心情緊密連結。頭髮的狀態可能反映出你生理或心理上的情況，甚至可以改變別人對你的看法。頭髮能說的事情，比你想像的還要多。
第一印象，從頭髮開始
髮色和髮型，是頭髮的兩大特徵。我們的自然髮色與許多刻板印象相關聯，譬如：許多人會認為，金髮者大多具有更高的異性吸引力，但是比較天真傻氣；紅髮者性情暴躁、固執，甚至有點神經兮兮；而深色髮者則聰明、勤奮。雖然這些都只是偏見和假設，但不可否認的是，人們有可能會根據他人的髮色來形塑第一印象。
從科學上來說，頭髮的顏色是由一種名為黑色素的物質形成的，這種物質由一組稱為黑色素細胞的專門細胞群在發根的毛囊中產生。黑色素有不同的類型，某些類型依照比例組合在一起，就形成了每個人的頭髮顏色。所以雖然髮色對個性的影響依然眾說紛紜，但髮色所代表的基因，是真的會影響人的體質。有科學家就針對紅髮人進行研究，由於基因的關係，他們真的比較不怕痛、不容易曬黑，也不容易被麻醉，很有趣吧！
至於髮型，這才真是個性表達的大舞台。以女生的髮型來說，整齊俐落的髮型，如短髮、齊劉海、或經典鮑伯頭，常常與專業和認真的形象相關。長髮、波浪的捲髮或柔和的層次，則帶有浪漫、唯美、親切溫柔的特質。經典的中分或簡單的盤髮，則可能反映出傳統或保守的個性。有些名人的髮型，更是直接和本人一樣經典。如奧黛麗赫本的赫本頭，俐落的短髮成為一種可愛、精靈、優雅的象徵；愛因斯坦那蓬亂的白髮，在公式與理論間穿梭，成為他天才形象的一部分；貓王，他的飛機頭也是歷史上最具代表性的髮型之一，甚至影響了某些族群；還有日本暴走族的髮型，好像就能充分表達自己熱血、帥氣的浪子個性。
因此，頭髮不僅僅是裝飾，它們是一種語言，一個故事，一個表達自我的平台，反映出我們的情感，彰顯我們的風格，甚至有時候，一頭髮型就足以讓我們在人群中脫穎而出，成為一道獨特的風景。
頭髮變這樣，是提醒你該注意身體了
頭髮不僅顯示了我們的形象、個性，還能反映出內在健康。你容易緊張焦慮，但試著不表現出來嗎？其實你的頭髮早就洩漏秘密了。長期的壓力和焦慮可能會令你的頭髮提早投降，因為過度的壓力會打亂頭髮的生長週期，導致掉髮。此外，不規律的作息和缺乏足夠休息，同樣會對頭皮的健康產生負面影響。因此，當你發現枕頭上的頭髮比平常多時，這可能是身體在提醒你：是時候放慢腳步，給自己一點休息的空間了。
如果頭髮又乾燥又分岔，則可能是因為營養不良。維生素、礦物質和蛋白質，是養成健康秀髮的重要元素。如果髮絲失去了往日的光澤，那麼或許正是時候檢視一下你的每日菜單，確保你每天所攝取的營養素是足夠維持身體機能的喔！
至於頭皮總是油膩膩的，或者頭皮屑層出不窮，這可能和荷爾蒙失衡、不適合的護髮產品，或是錯誤的洗髮方式有關。健康的頭皮是健康髮絲的基石，因此確保使用適合自己髮質的護髮產品，並適時調整洗髮習慣至關重要。
想要擁有健康的髮絲，你可以試著這麼做：
1. 學會有效的壓力管理技巧：生活中免不了壓力，但你可以透過一些小技巧來調適，像是運動、瑜伽、冥想或深呼吸等，都有助於緩解心理壓力。
2. 保證充足的睡眠和均衡的營養攝取：如果可以，每天盡量睡滿八小時，並且均衡的攝取所有必要營養。想要避免掉髮，頭髮健康有光澤，可以多吃含有蛋白質、維生素C、鐵、B群、生物素和鋅的食物，例如瘦肉、牛奶、奇異果、深色蔬菜、內臟、貝類、大豆等。
3. 正確的洗髮，並且選擇適合的護髮產品：正確的洗髮是養髮的第一步，不要使用太熱的水來洗頭，一定要確保頭皮和頭髮上的洗髮精都被沖洗乾淨。選擇適合自己的護髮產品也非常重要，建議可以先依照頭髮受損的狀況，配合自己的使用習慣先做篩選。在選擇產品時，更要注意其中含有哪些成份，是否能夠真正幫助養髮，讓秀髮自然健康。
世界冠軍養髮液－兩項獨家天然萃取物，頭皮養護雙管齊下
「我仍保持著一顆赤子之心，最初想改變自己生命的初衷，漸漸擴大到改變周遭其他人，乃至於改變社會。」 這是歐萊德創辦人葛望平對品牌的初心。抱持著這樣的信念，歐萊德推出了以最自然、純淨的方式，對地球和使用者都友善的一根頭髮看見黑科技產品——咖啡因麥拉寧養髮液。
咖啡因麥拉寧養髮液中，含有歐萊德兩大獨家活性成分——天然咖啡因萃取和天然椰棗萃取。根據英國皮膚科醫學期刊等學術研究發表證實，當咖啡因濃度在5ppm和25ppm時，可幫助活絡頭皮，使髮根強韌健康。 而歐萊德團隊又以椰棗作為原料，與弘光科技大學一同進行研究，發現椰棗中蘊藏豐富的「麥拉寧」成分，具有顯著抗老化能力，養髮同時重現本色之美。這項研究成果，榮登全球權威Antioxidants抗氧化期刊，並且發表在英國皮膚科醫學期刊、獲得 INCI國際化妝品獨創新功效原料登錄，更在瑞士、英國、德國、日本⋯⋯獲得世界三大發明金牌獎以及設計獎。
歐萊德咖啡因麥拉寧養髮液，不僅能打造健康良好的養髮環境，更能深入頭皮肌膚高效抵禦老化因子，對於強健髮根、重現本色之美極具優異效果，一次解決兩大頭髮根本問題，使用者的整體滿意度高達90%。
歐萊德秉持不變的綠色理念
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歐萊德尊重生命、希望與大自然中所有生物與環境和諧共存，因此堅持不做動物實驗、不添加動物來源成分，以最嚴謹的純素標準，成就真正的綠色產品。歐萊德拒絕16類高風險物質，包括防腐劑、環境賀爾蒙、塑膠微粒和珠光劑、高風險抗屑劑等，不含千種毒物，帶給消費者真正的安心感。所有的努力、每一項堅持，都是歐萊德初衷的實踐。
頭髮不僅是我們外貌的一部分，從形象到生理和心理的健康，頭髮都扮演著重要的角色，因此，照顧頭髮的方式就顯得相當重要了。歐萊德不染髮的黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭皮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
當然，歐萊德一貫的永續理念，也體現在每一瓶養髮液中。現在就試試看歐萊德咖啡因麥拉寧養髮液吧，讓你在享受頭髮保養的同時，也不造成地球負擔，體驗美麗與永續理念並行的綠色未來生活。
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