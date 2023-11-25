【國際新聞圖輯】冰島火山即將噴發緊急撤離、埃及接收28名加薩早產兒、「小小兵」出席感恩節遊行
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11月22日， 一名以色列軍人從加薩走廊返回以色列南部，慶祝即將到來的停火協議。在卡達、美國、埃及的斡旋下以哈雙方達成協議，這是以哈開戰以來首度達成停火，而該協議在23日生效，但這不代表戰爭落幕，槍響與炮聲仍持續在加薩走廊迴盪。
以色列和哈瑪斯雙方在衝突爆發45天達成「停火」協議，從11月23日開始停戰4天。哈瑪斯同意釋放13名人質，以色列也會釋放巴勒斯坦囚犯。
不過，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，停火不代表停戰，宣示以色列將會戰鬥到底，直到消滅哈瑪斯。
同一天也是美國的感恩節假期，美國梅西百貨公司一如往常舉辦感恩節遊行。活動進行到一半，突然有約30名抗議人士，身穿白衣、朝身上噴灑象徵血液的紅色液體，高舉「解放巴勒斯坦」標語示威。
這一週，國際間還發生哪些事？用精彩的圖片，一次掌握世界大小事。
冰島氣象局指出，西部的火山噴發的風險非常高。冰島政府上週已經撤離4000多名居民，並宣布當地進入緊急狀態。《CNN》報導指出，當局緊急逐牆、挖溝渠，希望可以改變岩漿的流向。
11月20日，國際海事組織（International Maritime Organization，IMO）公布一份新的地圖，顯示岩床的「危險區」正在擴大。IMO認為，海爾加費德火山（Hagafell）是目前最有可能的爆發點。
11月20日，埃及的醫護人員準備好保溫箱，站在與以色列邊境的拉法過境點（Rafah），等待28名從加薩走廊被救出的早產兒。
這些早產兒原本住在加薩最大的醫院西法醫院（al-Shifa Hospital），然而經過長達7週戰火攻擊，西法醫院不僅飽受轟炸，加薩走廊的燃料短缺，更造成醫療資源崩潰。
《半島電視台》報導，週日（19日），在孩子們抵達埃及之前，先到距離拉法邊境較近的另一家醫院，好讓他們的病情穩定下來，20日再啟程前往埃及接受治療。
11月21日是烏克蘭的尊嚴與自由日（Day of Dignity and Freedom），民眾在紀念園區緬懷2004年橙色革命時喪生的人。
2014年，時任烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）將這一天定為尊嚴與自由日，以紀念2004年橙色革命與2013年廣場革命。今年適逢廣場革命的十週年，已經持續近兩年的俄烏戰爭尚未落幕，現任烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）將現在的情勢與廣場革命類比，並向人民呼喊：「我們是堅強的人民、堅強的國家。」
11月22日， 一名以色列軍人從加薩走廊返回以色列南部，他高舉槍和旗幟慶祝。
在卡達、埃及和美國的斡旋之下，以色列內閣在22日凌晨批准一項休戰協議，同意停火4天，並釋放一些巴勒斯坦人，換取50名遭哈瑪斯挾持的婦女與孩童人質。這是以哈開戰以來首度達成停火，而該協議在23日生效。
不過，以色列總理納坦雅胡表示，停火不代表停戰，宣示以色列將會戰鬥到達成目標，也就是消滅哈瑪斯，讓所有人質回家。
由美國梅西百貨主辦，一年一的梅西感恩節遊行，11月23日在紐約市街頭舉行。遊行期間展示25個知名動畫、卡通角色的大型氣球，像是小小兵（Minion）、《海賊王》的魯夫、《功夫熊貓》中的熊貓阿波、海綿寶寶等。
梅西感恩節遊行被譽為全美最大的戶外活動之一，至今已經邁入第97個年頭。除了氣球遊行，也有樂隊、花車和表演團體的演出，知名脫口秀主持人吉米・法隆（Jimmy Fallon）和韓國男團Enhypen也現身遊行隊伍之中。
被稱作「荷蘭川普」的⾃由黨（PVV）黨魁威爾德斯（Geert Wilders）22日從總統大選脫穎而出，有望成為荷蘭暌違13年的新總理。11月23日，一名反對者在板子上寫下「讓仇恨遠離我們的政府」，表達對威爾德斯勝利的不滿。
威爾德斯長期持反穆斯林的立場，承諾會實現「國家去伊斯蘭化」政策，更因此收到極端伊斯蘭份子的死亡威脅。威爾德斯也曾經因為污辱摩洛哥人被叛刑，也曾經被英國限制入境。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
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立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！