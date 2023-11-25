【國際新聞圖輯】冰島火山即將噴發緊急撤離、埃及接收28名加薩早產兒、「小小兵」出席感恩節遊行

以色列和哈瑪斯雙方在衝突爆發45天達成「停火」協議，從11月23日開始停戰4天。哈瑪斯同意釋放13名人質，以色列也會釋放巴勒斯坦囚犯。

不過，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，停火不代表停戰，宣示以色列將會戰鬥到底，直到消滅哈瑪斯。

同一天也是美國的感恩節假期，美國梅西百貨公司一如往常舉辦感恩節遊行。活動進行到一半，突然有約30名抗議人士，身穿白衣、朝身上噴灑象徵血液的紅色液體，高舉「解放巴勒斯坦」標語示威。

這一週，國際間還發生哪些事？用精彩的圖片，一次掌握世界大小事。

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冰島氣象局指出，西部的火山噴發的風險非常高。冰島政府上週已經撤離4000多名居民，並宣布當地進入緊急狀態。《CNN》報導指出，當局緊急逐牆、挖溝渠，希望可以改變岩漿的流向。

11月20日，國際海事組織（International Maritime Organization，IMO）公布一份新的地圖，顯示岩床的「危險區」正在擴大。IMO認為，海爾加費德火山（Hagafell）是目前最有可能的爆發點。

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11月20日，埃及的醫護人員準備好保溫箱，站在與以色列邊境的拉法過境點（Rafah），等待28名從加薩走廊被救出的早產兒。

這些早產兒原本住在加薩最大的醫院西法醫院（al-Shifa Hospital），然而經過長達7週戰火攻擊，西法醫院不僅飽受轟炸，加薩走廊的燃料短缺，更造成醫療資源崩潰。

《半島電視台》報導，週日（19日），在孩子們抵達埃及之前，先到距離拉法邊境較近的另一家醫院，好讓他們的病情穩定下來，20日再啟程前往埃及接受治療。

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11月21日是烏克蘭的尊嚴與自由日（Day of Dignity and Freedom），民眾在紀念園區緬懷2004年橙色革命時喪生的人。

2014年，時任烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）將這一天定為尊嚴與自由日，以紀念2004年橙色革命與2013年廣場革命。今年適逢廣場革命的十週年，已經持續近兩年的俄烏戰爭尚未落幕，現任烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）將現在的情勢與廣場革命類比，並向人民呼喊：「我們是堅強的人民、堅強的國家。」

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11月22日， 一名以色列軍人從加薩走廊返回以色列南部，他高舉槍和旗幟慶祝。

在卡達、埃及和美國的斡旋之下，以色列內閣在22日凌晨批准一項休戰協議，同意停火4天，並釋放一些巴勒斯坦人，換取50名遭哈瑪斯挾持的婦女與孩童人質。這是以哈開戰以來首度達成停火，而該協議在23日生效。

不過，以色列總理納坦雅胡表示，停火不代表停戰，宣示以色列將會戰鬥到達成目標，也就是消滅哈瑪斯，讓所有人質回家。

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由美國梅西百貨主辦，一年一的梅西感恩節遊行，11月23日在紐約市街頭舉行。遊行期間展示25個知名動畫、卡通角色的大型氣球，像是小小兵（Minion）、《海賊王》的魯夫、《功夫熊貓》中的熊貓阿波、海綿寶寶等。

梅西感恩節遊行被譽為全美最大的戶外活動之一，至今已經邁入第97個年頭。除了氣球遊行，也有樂隊、花車和表演團體的演出，知名脫口秀主持人吉米・法隆（Jimmy Fallon）和韓國男團Enhypen也現身遊行隊伍之中。



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被稱作「荷蘭川普」的⾃由黨（PVV）黨魁威爾德斯（Geert Wilders）22日從總統大選脫穎而出，有望成為荷蘭暌違13年的新總理。11月23日，一名反對者在板子上寫下「讓仇恨遠離我們的政府」，表達對威爾德斯勝利的不滿。

威爾德斯長期持反穆斯林的立場，承諾會實現「國家去伊斯蘭化」政策，更因此收到極端伊斯蘭份子的死亡威脅。威爾德斯也曾經因為污辱摩洛哥人被叛刑，也曾經被英國限制入境。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：翁世航