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2023/11/26,
生活

冬季必吃進口櫻桃，五個品種外觀、口感各有什麼不同？如何挑選最新鮮？

冬季必吃進口櫻桃，五個品種外觀、口感各有什麼不同？如何挑選最新鮮？
By 4028mdk09 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10554736

我們想讓你知道的是

台灣一年中會有兩次吃櫻桃的機會，分別可以吃到來自北半球和南半球的櫻桃，從產量最大的加州賓櫻桃到「西北櫻桃之后」之稱的白櫻桃，你知道哪些櫻桃品種？怎麼看才知道櫻桃新不新鮮嗎？

櫻桃的產季在夏天，因產地、季節的關係，台灣一年中會有兩次吃櫻桃的機會！分別可以吃到來自北半球和南半球的櫻桃喔！一起來看看有哪些進口櫻桃品種吧！從品種到保存與挑選，讓你輕鬆挑櫻桃！

五種進口櫻桃品種

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Photo Credit: 無毒農

台灣一年中會有兩次吃櫻桃的機會！分別可以吃到來自北半球和南半球的櫻桃喔！

  1. 夏季櫻桃：產季約在5月～8月，主要來自北半球美州和加拿大。
  2. 冬季櫻桃：產季約在12月～1月，主要來自南半球的紐西蘭、智利和澳洲。

1. 布魯克斯櫻桃

布魯克斯櫻桃（Brooks）：又稱「紅櫻桃」，為美國品種，果型中等，也是所有品種中產期最早的。

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Photo Credit: 無毒農
最早報到的櫻桃
  1. 外觀：粉偏紅色果皮
  2. 口感：扎實脆口
  3. 甜度：甜酸皆高

2. 賓櫻桃

賓櫻桃（Bing）：產量大，是美國加州櫻桃的代表，也是市場最常見的品種。

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Photo Credit: 無毒農
最普遍受人喜愛的櫻桃
  1. 外觀：暗紅色果皮
  2. 口感：扎實多汁
  3. 甜度：甜度高香氣足

3. 蘭伯特櫻桃

蘭伯特櫻桃（Lambert）：顏色較深，體型略小於Bing櫻桃，形狀為漂亮的心形，是消費者喜愛品種之一。

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Photo Credit: 無毒農
愛心櫻桃送禮首選
  1. 外觀：漂亮的心形果實
  2. 口感：大果多汁
  3. 甜度：酸甜適中

4. 白櫻桃

白櫻桃（Rainier）：有「西北櫻桃之后」的美稱，果皮顏色呈現一邊粉紅一邊黃白的色澤，口感細緻。是所有甜櫻桃中甜度最高的。

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Photo Credit: 無毒農
如少女般的白櫻桃
  1. 外觀：粉黃漸層外皮
  2. 口感：細膩多汁
  3. 甜度：甜度最高

5. 黑櫻桃

黑櫻桃（Kordia）：此品種的產量非常少，深紅色的外皮讓黑櫻桃成為高貴的代表。

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Photo Credit: 無毒農
稀有又高貴的櫻桃代表
  1. 外觀：深紅色果皮
  2. 口感：飽滿扎實
  3. 甜度：高甜香氣足

櫻桃的挑選與保存

  • 櫻桃的挑選方式

辨別櫻桃新不新鮮最簡單的方法就是看櫻桃的蒂頭、梗。只要呈現鮮綠色就是新鮮度的保證！但梗如果呈現褐色、甚至沒有梗，代表是新鮮度、品質較差的櫻桃。

  • 櫻桃保存小技巧

放進冰箱前先裝進保鮮容器中且容器必須保持乾燥，防止櫻桃受潮而變軟、發霉，櫻桃不耐存放，買回家要盡快吃完喔！

本文經無毒農授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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