在野整合最後攤牌：侯友宜和馬英九於下午4點30分前往君悅飯店，會面柯文哲、郭台銘

（中央社）藍白是否整合進入最後攤牌階段，國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人李利貞（23）日說，侯友宜下午4時30分將與前總統馬英九到君悅飯店，與民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘進行公開透明的會面。

藍白合進入最後關卡，侯友宜與柯文哲遲遲未能見上面，侯友宜今天在前總統馬英九辦公室等待柯文哲，柯文哲與鴻海創辦人郭台銘則在君悅飯店等待侯友宜，雙方僵持不下。

侯友宜陣營更派侯辦副執行長謝政達、國民黨副秘書長江俊霆、侯辦發言人錢震宇前往君悅飯店，希望邀對方到馬辦。

侯友宜競選辦公室發言人李利貞下午接受媒體聯訪表示，馬英九與侯友宜有派人前往邀請柯文哲與郭台銘，主要是侯友宜還是非常希望這是一場公開透明談話，不過，對方準備3個房間，其中大場地要下午4時30分後才能使用，侯友宜非常希望有公開透明談話，否則如果在小房間裡，讓外界有密室協商誤解也不太好，對馬英九也不太禮貌。

李利貞說，柯辦與郭辦公開或私下都有再三邀請，因此侯友宜在下午4時30分會前往君悅飯店會談，馬英九也願意作見證人，「就讓我們公開透明，走在野合作這一哩路」。

柯、郭君悅飯店架設登記倒數時鐘，等待侯友宜

在野陣營整合期限進入最後倒數，鴻海創辦人郭台銘辦公室今天表示，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲與郭台銘，在野3方力量缺一不可，呼籲侯友宜盡快出面商談整合，共推候選人。

柯文哲今天正式邀請郭台銘、侯友宜下午在君悅飯店公開會面，為整合與台灣未來跨出關鍵一步，以實際行動回應人民對2024政黨輪替期待。現場並架設正副總統候選人登記截止的倒數計時器。

鴻海創辦人郭台銘與副手賴佩霞約於下午2時25分抵達，對於媒體追問是否改去前總統馬英九辦公室、是否參選到底等，皆沒有回應。

郭辦發言人黃士修隨後接受媒體聯訪表示，此次會面的起源是侯友宜21日致電，請託郭台銘擔任在野陣營的「桶箍」，柯文哲也同意此說法，等於郭台銘是受到侯、柯的雙重委託。

不過，黃士修指出，侯友宜臨時變卦，不願意到郭台銘家中會面，柯文哲為此安排了第3方場地，郭台銘、柯文哲都準備好了，就等侯友宜加入，也歡迎馬英九到場見證。

黃士修表示，郭台銘已多次強調，藍白合民調爭議再吵下去不會有結果，只是不斷在傷口上撒鹽、撕裂雙方支持者，無助於團結整合，呼籲侯友宜不要拘泥於過去，開啟新的一局。

至於3方會面是否有等待期限，黃士修說，沒有預設期限，此次是侯友宜請託郭台銘，郭台銘便希望侯友宜親自前來，且郭、柯陣營在整合上已有一致共識，就是在野藍白郭3方力量缺一不可。

媒體追問，是否代表郭台銘及柯文哲皆認同在野陣營應共推一組候選人。黃士修回應，是的，藍白郭都是不可或缺的力量，希望侯友宜實現對郭台銘的承諾，出面商談整合。

黃士修強調，時間所剩不多了，郭台銘及柯文哲都已準備就緒，就等侯友宜到場。據了解，雙方陣營預計今晚下榻君悅飯店。

但若侯友宜堅持不來，黃士修說，郭陣營不會放棄任何一絲希望，也不預設「郭柯配」、「柯郭配」等任何參選組合，郭台銘及柯文哲將並肩作戰推動在野整合，期盼實現政黨輪替。

民眾黨副秘書長許甫受訪表示，現在是在野整合最後關鍵時刻，侯友宜前兩天打電話給郭台銘，希望郭台銘擔任「桶箍」；郭台銘也致電給柯文哲，柯文哲認為這是好的方式，因此選擇無關利害的第三方，盼能好好坐下談。

許甫表示，馬英九為在野整合做得夠多，非常感謝馬英九，希望歷史關鍵時刻，3位在野總統參選人能勇敢承擔責任；郭台銘、柯文哲都已在君悅飯店，希望侯友宜趕快加入。

朱立倫：坐下來談是好事，希望大家不要再堅持地點

藍白合進入最後關卡，各界關注侯柯郭是否能見到面。國民黨主席朱立倫今天表示，地點不是那麼重要，只要是公開，大家能夠坐下來談就是好事，且非要請前總統馬英九到別的地方，好像有點對前元首不太禮貌，希望大家不要再堅持地點。

藍白合進入最後關卡，民眾黨總統參選人柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜遲遲未能見上面，目前侯友宜留在馬英九辦公室等待柯文哲，柯文哲與鴻海創辦人郭台銘則在君悅飯店等待侯友宜到來。

國民黨主席朱立倫、國民黨不分區排名第一的前高雄市長韓國瑜，今天下午率國民黨不分區立委，包括國民黨智庫執行長柯志恩、區塊鏈專家葛如鈞、不孕症權威陳菁徽等人，前往中選會進行登記。

對於藍白合是否破局，朱立倫在陪同不分區立委登記前受訪表示，今天下午是非常關鍵的時刻，侯友宜上午就已到前總統馬英九辦公室等待，馬英九也在馬辦等待，誠摯邀請柯文哲、郭台銘能夠一起到馬辦，大家坐下來談，因為全民都在看，希望在最關鍵的時刻，大家能夠共同團結努力。

朱立倫指出，不到最後的關鍵時刻，國民黨絕對不輕言放棄。最後的1秒鐘、半秒鐘都要爭取，都要全力以赴。所以國民黨付出最大的誠心、耐心，以及最多的同理心，國民黨會堅持到最後。

媒體詢問朱立倫是否會去君悅飯店，朱立倫表示，目前已經邀請柯文哲、郭台銘到馬辦，馬英九、侯友宜都在馬辦等待，大家趕快見面來談。

媒體追問，柯文哲、郭台銘好像不願意去馬辦。朱立倫指出，他不知道原因，但他認為地點不是那麼重要，只要是公開，大家能夠一起坐下來談就是好事，為什麼一定要堅持哪一個地點。要請馬英九又說不要在馬辦，非要請馬英九到別的地方，好像有點對中華民國的前元首不太禮貌。