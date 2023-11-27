【2023金馬影展】北野武《首》：日本戰國大逃殺，「本能寺之變」是大膽假設的「同性戀史」？

日本天正十年六月（1582年6月21日）的「本能寺之變」，為出身源氏之脈，也為信長家臣的明智光秀，兵變殺害主君織田信長、織田信忠父子，縱火燒毀本能寺。是日本戰國史上被史學家，公認最多待解謎團的軍事政治謀反。

擅長暴力美學與犀利笑點的日本怪導北野武，自編「本能寺之變」改寫的同名小說劇本《首》，以刀頭劍《首》的磅礴亂世，親身上陣，自導自演日本戰國時代三傑之一豐臣秀吉。

北野武的獨到美學，層次豐富的連環奇計，以及暗潮洶湧的男男同志情慾，更集結加瀨亮、西島秀俊、中村獅童以及與北野武在《座頭市》合作的淺野忠信等日本巨星跨刀參演，格局浩大、氣勢震撼，卻不時夾雜戲謔諷刺、無厘頭誇飾法的弦外之音，是2003年《座頭市》的將軍武士延伸版本，更是日本幕府戰國的大逃殺。

《首》以血腥的戰鬥遠景調度開場，敘事為三分支線，一為1579年（天正7年）由遠藤憲一飾演的武將荒木村重發動政變，是為有岡城之戰，爾後荒木獨自逃往花隈城，生死未卜。

二為以中景和近景的攝影技巧，描述野心勃勃、殘忍暴虐的的織田信長在明智光秀、豐臣秀吉等家臣協助下，即將達成「天下布武」的宏圖，但其冷酷嗜血、暴力姦淫的行事作風，也讓麾下眾將暗萌逆反之心。

其三則為木村祐一飾演的神秘浪人劍客新左衛門，與中村獅童巧扮那瘋瘋癲癲的布衣小民，以一介宛如螻蟻的老百姓的視角，觀看日本大時代戰國史上最受爭議的本能寺之變。

Photo Credit: GettyImages 北野武帶著《首》出席2023坎城影展首映單元

本能寺之變的同性戀史觀

2021年以《在車上》獲得多個最佳男主角獎的西島秀俊，飾演智才雙全、深謀遠慮、務實可靠、深信織田大名信賴重用的家臣明智光秀，何以發動撼土動山的本能寺之變？