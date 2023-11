「兩國方案」遲遲無法落實，巴勒斯坦方面要負最大責任

加薩地帶發生的以哈戰爭,牽動全球目光。除了暫停和釋放人質之外,大家還關心戰爭後的事。國際比較普遍的共識就是,以巴問題必須通過「兩國方案」解決。

「兩國方案」遲遲不能落實,其原因有很多。但歸根到底,其最根本的障礙,還是在於巴勒斯坦人不肯正視以色列的生存權利。

日前,美國各地支持巴勒斯坦人大遊行,頻頻出現口號「從河流到大海,巴勒斯坦會自由」(from the river to the sea,Palestine will be free)。美國國會唯一一名巴勒斯坦裔議員特萊布(Rashida Tlaib)製作支持巴勒斯坦的反以宣傳短片,當中就出現這句口號。她在國會中被高票通過譴責她的決議,最主要的理由就是出現這句話。

這句話在1964年發明出來,是巴解組織(法塔赫)的宣傳口號。意思是從約旦河到地中海,即整片巴勒斯坦地區的土地,都是巴勒斯坦阿拉伯人的,必須建立一個單一的「巴勒斯坦國」,猶太人國家必須被消滅。對猶太人而言,這意味著又一次種族滅絕。於是,在猶太人和西方國家眼中,這句口號完全可以稱得上「反猶口號」(antisemitic)。

當然,根據親巴勒斯坦人士辯解,這不過是「呼籲巴勒斯坦人平等權利」的「民族主義」口號罷了。然而,口號可以有很多選擇,一定要選擇這個初衷為對猶太國家趕盡殺絕的口號,無疑反映了親巴勒斯坦示威者心中的反猶意識罷了。

10月7日發動恐怖主義式軍事襲擊,加薩地區實際政府的哈瑪斯,其黨領(The Hamas Covenant)中,序言第二段就有「以色列會一直存在到伊斯蘭掃清它為止」(Israel will exist and will continue to exist until Islam will obliterate it, just as it obliterated others before it)。其第11條再次聲明巴勒斯坦土地任何一部分都不能被放棄,要在其上實行伊斯蘭法(Islamic Sharia)。意思同樣是要把以色列剷除乾淨。

有人為哈瑪斯辯護,說哈瑪斯早在2017年,已「事實上」接受了以色列國,或者接受了兩國方案。這完全是一個謊言。