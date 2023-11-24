開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/11/24,
中東

「兩國方案」遲遲無法落實，巴勒斯坦方面要負最大責任

「兩國方案」遲遲無法落實，巴勒斯坦方面要負最大責任
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

哈瑪斯不是一個普通的「民間團體」，也不能單純被視為「恐怖組織」，它是巴勒斯坦人在2006年「選舉」中獲勝的政黨，而且在長達18年中牢牢控制著加薩地帶，是巴勒斯坦兩大地區之一的實際政府。試問，如果這麼重要的巴勒斯坦政壇的「半壁江山」，至今仍然否定以色列存在的權利，那麼「兩國方案」還有什麼價值談下去？

加薩地帶發生的以哈戰爭，牽動全球目光。除了暫停和釋放人質之外，大家還關心戰爭後的事。國際比較普遍的共識就是，以巴問題必須通過「兩國方案」解決。

「兩國方案」遲遲不能落實，其原因有很多。但歸根到底，其最根本的障礙，還是在於巴勒斯坦人不肯正視以色列的生存權利。

日前，美國各地支持巴勒斯坦人大遊行，頻頻出現口號「從河流到大海，巴勒斯坦會自由」（from the river to the sea，Palestine will be free）。美國國會唯一一名巴勒斯坦裔議員特萊布（Rashida Tlaib）製作支持巴勒斯坦的反以宣傳短片，當中就出現這句口號。她在國會中被高票通過譴責她的決議，最主要的理由就是出現這句話。

這句話在1964年發明出來，是巴解組織（法塔赫）的宣傳口號。意思是從約旦河到地中海，即整片巴勒斯坦地區的土地，都是巴勒斯坦阿拉伯人的，必須建立一個單一的「巴勒斯坦國」，猶太人國家必須被消滅。對猶太人而言，這意味著又一次種族滅絕。於是，在猶太人和西方國家眼中，這句口號完全可以稱得上「反猶口號」（antisemitic）。

當然，根據親巴勒斯坦人士辯解，這不過是「呼籲巴勒斯坦人平等權利」的「民族主義」口號罷了。然而，口號可以有很多選擇，一定要選擇這個初衷為對猶太國家趕盡殺絕的口號，無疑反映了親巴勒斯坦示威者心中的反猶意識罷了。

10月7日發動恐怖主義式軍事襲擊，加薩地區實際政府的哈瑪斯，其黨領（The Hamas Covenant）中，序言第二段就有「以色列會一直存在到伊斯蘭掃清它為止」（Israel will exist and will continue to exist until Islam will obliterate it, just as it obliterated others before it）。其第11條再次聲明巴勒斯坦土地任何一部分都不能被放棄，要在其上實行伊斯蘭法（Islamic Sharia）。意思同樣是要把以色列剷除乾淨。

有人為哈瑪斯辯護，說哈瑪斯早在2017年，已「事實上」接受了以色列國，或者接受了兩國方案。這完全是一個謊言。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。