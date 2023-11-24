「兩國方案」遲遲無法落實，巴勒斯坦方面要負最大責任
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哈瑪斯不是一個普通的「民間團體」，也不能單純被視為「恐怖組織」，它是巴勒斯坦人在2006年「選舉」中獲勝的政黨，而且在長達18年中牢牢控制著加薩地帶，是巴勒斯坦兩大地區之一的實際政府。試問，如果這麼重要的巴勒斯坦政壇的「半壁江山」，至今仍然否定以色列存在的權利，那麼「兩國方案」還有什麼價值談下去？
加薩地帶發生的以哈戰爭，牽動全球目光。除了暫停和釋放人質之外，大家還關心戰爭後的事。國際比較普遍的共識就是，以巴問題必須通過「兩國方案」解決。
「兩國方案」遲遲不能落實，其原因有很多。但歸根到底，其最根本的障礙，還是在於巴勒斯坦人不肯正視以色列的生存權利。
日前，美國各地支持巴勒斯坦人大遊行，頻頻出現口號「從河流到大海，巴勒斯坦會自由」（from the river to the sea，Palestine will be free）。美國國會唯一一名巴勒斯坦裔議員特萊布（Rashida Tlaib）製作支持巴勒斯坦的反以宣傳短片，當中就出現這句口號。她在國會中被高票通過譴責她的決議，最主要的理由就是出現這句話。
這句話在1964年發明出來，是巴解組織（法塔赫）的宣傳口號。意思是從約旦河到地中海，即整片巴勒斯坦地區的土地，都是巴勒斯坦阿拉伯人的，必須建立一個單一的「巴勒斯坦國」，猶太人國家必須被消滅。對猶太人而言，這意味著又一次種族滅絕。於是，在猶太人和西方國家眼中，這句口號完全可以稱得上「反猶口號」（antisemitic）。
當然，根據親巴勒斯坦人士辯解，這不過是「呼籲巴勒斯坦人平等權利」的「民族主義」口號罷了。然而，口號可以有很多選擇，一定要選擇這個初衷為對猶太國家趕盡殺絕的口號，無疑反映了親巴勒斯坦示威者心中的反猶意識罷了。
10月7日發動恐怖主義式軍事襲擊，加薩地區實際政府的哈瑪斯，其黨領（The Hamas Covenant）中，序言第二段就有「以色列會一直存在到伊斯蘭掃清它為止」（Israel will exist and will continue to exist until Islam will obliterate it, just as it obliterated others before it）。其第11條再次聲明巴勒斯坦土地任何一部分都不能被放棄，要在其上實行伊斯蘭法（Islamic Sharia）。意思同樣是要把以色列剷除乾淨。
有人為哈瑪斯辯護，說哈瑪斯早在2017年，已「事實上」接受了以色列國，或者接受了兩國方案。這完全是一個謊言。
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飛宏科技打進全球低軌衛星市場，以高性能電源技術布局新時代
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