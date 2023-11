你愛用表情符號😂（笑到哭）嗎？Z世代看到會覺得你是「老人」

文:MindyLi

曾經有那麼一個表情符號,一邊笑一邊噴出兩行眼淚,又哭又笑,常被用來表示「超級好笑」、「笑到落淚」的情境,也可以借代表示人類無奈的神韻,成為emoji問世後的熱門冠軍。它,就是——「😂」(Face with Tears of Joy)。

但如果你現在還在愛用「😂」,年輕人恐怕會笑你一聲「過時了」。盤點TikTok的影片與留言進行討論,發現Z世代(泛指1996年後出生的世代)已經開始覺得「😂」不酷了。

「😂」是最紅的表情符號

根據表情符號百科網站Emojipedia統計2020年最多人使用的表情符號統計資料中,「😂」排行第一,「😭」則排行第二,後起之秀「🥺」急起直追排行第三。但Emojipedia是針對社群網站X/Twitter統計,X/Twitter作為美國國民愛用度較高的社群媒體,年齡層分布範圍較廣。因此這項統計結果表示「😂」確實具泛用性,不分男女老少皆近用之。

Emojipedia公布最多人愛用emoji完整榜單如下:

😂 Face with Tears of Joy 😭 Loudly Crying Face 🥺 Pleading Face ❤️ Red Heart 🤣 Rolling on the Floor Laughing ✨ Sparkles 😍 Smiling Face with Heart-Eyes 🙏 Folded Hands 🥰 Smiling Face with Hearts 😊 Smiling Face with Smiling Eyes

但在TikTok上的留言與問答中可以發現,現在的年輕人逐漸認為「😂」是很不酷的東西,引用Z世代受訪者瓦利德.穆罕默德(Walid Mohammed)在CNN Business的訪談內容:

「除了『😂』,我愛用任何的表情符號!因為我看到很多老人在使用,包含我媽、我哥哥姐姐,還有其它比我老的路人。」

那用甚麼來取代「笑哭」意境?

那麼現在甚麼表情符號最流行呢?又或者甚麼表情符號能取代「笑到哭」的意境呢?以下有三種新穎的表達方式——

「💀」,引申為「我笑到快死了」,形容事物非常有趣。

「😭」,大哭臉,一樣是笑到哭的使用情境。

「lol」(laughing out loud)、「lmao」(Laugh My Ass Off),都是形容非常好笑的英文首字縮寫。

另一位Z世代Stacy Thiru認為,比起「😂」她更喜歡「😭」,「😭」是真正的哭泣表情符號,她覺得可以表現出更強烈的情緒,並且看起來更加生動。

其實現在也有個長得和「😂」很像的表情符號——「🤣」,被稱為笑到滾在地上(Rolling on the Floor Laughing),但Z世代們好像也不怎麼喜歡「🤣」。Thiru表示:「我不喜歡那個,而且我媽也不會用。」好像連長輩也不甚喜歡替代方案「🤣」。

為什麼「😂」退燒了?

《因為網路:理解語言新規則》(暫譯,原文Because Internet: Understanding the New Rules of Language)的作者格雷琴.麥卡洛克(Gretchen McCulloch)表示,當網友多年來一直使用同一種方式來代表數位上的「好笑」時,這種表達方式就開始變得不真誠了。

所謂物極必反,喜歡標新立異、重視自我價值的Z世代率先開始尋找更加新穎的方式,來取代「😂」表達笑的意境。

相較於其他世代,Z世代身為網路原住民,更常使用社群軟體來聯繫感情,甚至一覽世界趨勢。因此對於表情符號的運用力與創造力,通常比較敏銳。根據Emojipedia的高級主管Jeremy Burge表示,年長者更傾向使用一看就懂意境的表情符號,而Z世代較擅長玩轉、延伸表情符號的意義,讓其在使用上看起來「很酷」。

例如,戴一頂牛仔帽「🤠」與站著的人「🧍」都是表示「笨拙」之意。而可愛又具正向意義的表情符號星星「⭐」、彩虹「🌈」、仙女「🧚」等,也會將之與負面的字意放在一起,表達諷刺之意。

表情符號不只用在文字

除了聊天會使用表情符號外,年輕人也喜歡將表情符號融入圖片中,與自己的照片擺拍在一起,成為形塑形象,以及表達數位意境的延伸涵意。例如在自拍照加入表情符號,或用表情符號擋臉、擋身體部位,讓自己與表情符號在照片中融為一體。

最近甚至可以在Instagram限時動態的濾鏡功能中,找到表情符號的自拍濾鏡,讓emoji的圖像化傳播更便利,也再再證明表情符號與數位傳播已成密不可分的關鍵存在。

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載,原文發表於此

責任編輯:丁肇九

核稿編輯:翁世航