你愛用表情符號😂（笑到哭）嗎？Z世代看到會覺得你是「老人」
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當網友多年來一直使用同一種方式來代表數位上的「好笑」時，這種表達方式就開始變得不真誠了，喜歡標新立異、重視自我價值的Z世代率先開始尋找更加新穎的方式，來取代「😂」表達笑的意境。那麼什麼emoji可以取代「笑到哭」的意境呢？
文：MindyLi
曾經有那麼一個表情符號，一邊笑一邊噴出兩行眼淚，又哭又笑，常被用來表示「超級好笑」、「笑到落淚」的情境，也可以借代表示人類無奈的神韻，成為emoji問世後的熱門冠軍。它，就是——「😂」（Face with Tears of Joy）。
但如果你現在還在愛用「😂」，年輕人恐怕會笑你一聲「過時了」。盤點TikTok的影片與留言進行討論，發現Z世代（泛指1996年後出生的世代）已經開始覺得「😂」不酷了。
「😂」是最紅的表情符號
根據表情符號百科網站Emojipedia統計2020年最多人使用的表情符號統計資料中，「😂」排行第一，「😭」則排行第二，後起之秀「🥺」急起直追排行第三。但Emojipedia是針對社群網站X/Twitter統計，X/Twitter作為美國國民愛用度較高的社群媒體，年齡層分布範圍較廣。因此這項統計結果表示「😂」確實具泛用性，不分男女老少皆近用之。
Emojipedia公布最多人愛用emoji完整榜單如下：
- 😂 Face with Tears of Joy
- 😭 Loudly Crying Face
- 🥺 Pleading Face
- ❤️ Red Heart
- 🤣 Rolling on the Floor Laughing
- ✨ Sparkles
- 😍 Smiling Face with Heart-Eyes
- 🙏 Folded Hands
- 🥰 Smiling Face with Hearts
- 😊 Smiling Face with Smiling Eyes
但在TikTok上的留言與問答中可以發現，現在的年輕人逐漸認為「😂」是很不酷的東西，引用Z世代受訪者瓦利德．穆罕默德（Walid Mohammed）在CNN Business的訪談內容：
「除了『😂』，我愛用任何的表情符號！因為我看到很多老人在使用，包含我媽、我哥哥姐姐，還有其它比我老的路人。」
那用甚麼來取代「笑哭」意境？
那麼現在甚麼表情符號最流行呢？又或者甚麼表情符號能取代「笑到哭」的意境呢？以下有三種新穎的表達方式——
- 「💀」，引申為「我笑到快死了」，形容事物非常有趣。
- 「😭」，大哭臉，一樣是笑到哭的使用情境。
- 「lol」（laughing out loud）、「lmao」（Laugh My Ass Off），都是形容非常好笑的英文首字縮寫。
另一位Z世代Stacy Thiru認為，比起「😂」她更喜歡「😭」，「😭」是真正的哭泣表情符號，她覺得可以表現出更強烈的情緒，並且看起來更加生動。
其實現在也有個長得和「😂」很像的表情符號——「🤣」，被稱為笑到滾在地上（Rolling on the Floor Laughing），但Z世代們好像也不怎麼喜歡「🤣」。Thiru表示：「我不喜歡那個，而且我媽也不會用。」好像連長輩也不甚喜歡替代方案「🤣」。
為什麼「😂」退燒了？
《因為網路：理解語言新規則》（暫譯，原文Because Internet: Understanding the New Rules of Language）的作者格雷琴．麥卡洛克（Gretchen McCulloch）表示，當網友多年來一直使用同一種方式來代表數位上的「好笑」時，這種表達方式就開始變得不真誠了。
所謂物極必反，喜歡標新立異、重視自我價值的Z世代率先開始尋找更加新穎的方式，來取代「😂」表達笑的意境。
相較於其他世代，Z世代身為網路原住民，更常使用社群軟體來聯繫感情，甚至一覽世界趨勢。因此對於表情符號的運用力與創造力，通常比較敏銳。根據Emojipedia的高級主管Jeremy Burge表示，年長者更傾向使用一看就懂意境的表情符號，而Z世代較擅長玩轉、延伸表情符號的意義，讓其在使用上看起來「很酷」。
例如，戴一頂牛仔帽「🤠」與站著的人「🧍」都是表示「笨拙」之意。而可愛又具正向意義的表情符號星星「⭐」、彩虹「🌈」、仙女「🧚」等，也會將之與負面的字意放在一起，表達諷刺之意。
表情符號不只用在文字
除了聊天會使用表情符號外，年輕人也喜歡將表情符號融入圖片中，與自己的照片擺拍在一起，成為形塑形象，以及表達數位意境的延伸涵意。例如在自拍照加入表情符號，或用表情符號擋臉、擋身體部位，讓自己與表情符號在照片中融為一體。
最近甚至可以在Instagram限時動態的濾鏡功能中，找到表情符號的自拍濾鏡，讓emoji的圖像化傳播更便利，也再再證明表情符號與數位傳播已成密不可分的關鍵存在。
本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
我們想讓你知道的是
立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！