【2023金馬獎完整入圍名單】頒獎／表演嘉賓、轉播方式一次整理（11/25不斷更新）

今（2023）年第60屆金馬獎，報名影片共計552部（劇情片78部、動畫片2部、紀錄片58部、劇情短片280部、紀錄短片76部、動畫短片58部），相較於去（2022）年的457部報名作品（劇情片60部、動畫片3部、紀錄片40部、劇情短片228部、紀錄短片63部、動畫短片63部），劇情片、紀錄片、劇情短片、紀錄短片類別項目的報名件數皆明顯提升，而今年整體與2021年總計573部的報名影片數量相比，相去不遠。

攤開本屆入圍名單，沒有單一作品提名突破雙位數，與去年《智齒》、《咒》與《一家子兒咕咕叫》三片突破雙位數提名的局面形成鮮明對比，倘若說去年為三強鼎立，今年則為百花齊放。

今年最多提名電影為馬來西亞導演張吉安執導的《五月雪》，成為此階段的最大贏家，總計獲得9項提名，而今年共有62部來自星馬地區的作品報名金馬獎，為史上最多。

緊追在《五月雪》之後的，則為兩部台灣代表，林君陽的《疫起》以及程偉豪的《關於我和鬼變成家人的那件事》，雙雙提名8項大獎。

如上所言，今年的入圍狀況較為平均，除了《五月雪》、《疫起》、《關於我和鬼變成家人的那件事》之外，事實上，蕭雅全的《老狐狸》、黃精甫的《周處除三害》、靳家驊的《小曉》、王禮霖的《富都青年》也皆有7項大獎的提名。

來到紀錄長片的部分，其名導雲集，陣容恐怕為本屆金馬之最，包含許鞍華的《詩》、蔡明亮的《何處》、趙德胤《診所》、王兵的《青春（春）》、林正盛的《撼山河 撼向世界》，其中，王兵的《青春（春）》在今年坎城影展主競賽單元亮相，在坎城也收穫普遍好評。

而本屆「年度台灣傑出電影工作者」得主為林仕肯；終身成就獎則是林青霞以及陳坤厚。

此外，本屆典禮頒獎嘉賓星光熠熠，包含李屏賓、李安、許鞍華、北野武、役所廣司、妻夫木聰、滿島光、張震、李康生、陳以文、阮經天、張艾嘉、陳淑芳、楊貴媚、李心潔、桂綸鎂、陳湘琪、謝盈萱、柯震東、林柏宏、劉冠廷、王渝萱、朱軒洋、范少勳、許光漢、王淨、宋芸樺、袁澧林、柯煒林、劉俊謙、林志玲等人。

而表演嘉賓，由盧廣仲以及小提琴大師胡乃元領銜，萬芳、洪佩瑜、RYOTA片山凉太也將登台演唱入圍最佳原創電影歌曲。編、導、演皆曾獲得金馬獎肯定的戴立忍，則首度為典禮錄製所有入圍者名單。

最後，頒獎典禮為11月25日週六登場，星光大道於17時20分開始，頒獎典禮將準時於19時舉行。收看管道包含有線電視台視頻道，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。

第60屆金馬獎完整入圍名單（粗體為得獎者）

最佳劇情片

石門

關於我和鬼變成家人的那件事

年少日記

疫起

五月雪

最佳導演

黃驥、大塚龍治／石門

程偉豪／關於我和鬼變成家人的那件事

蕭雅全／老狐狸

張吉安／五月雪

黃精甫／周處除三害

最佳新導演

阿爛／這個女人

王禮霖／富都青年

卓亦謙／年少日記

李鴻其／愛是一把槍

孫杰／大山來了

最佳男主角

許光漢／關於我和鬼變成家人的那件事

林柏宏／關於我和鬼變成家人的那件事

吳慷仁／富都青年

王柏傑／疫起

阮經天／周處除三害

最佳女主角

胡伶／菠蘿，鳳梨

林品彤／小曉

鍾雪瑩／填詞撚

陸小芬／本日公休

余香凝／白日之下

最佳男配角

陳澤耀／富都青年

黃梓樂／年少日記

陳慕義／老狐狸

傅孟柏／本日公休

林保怡／白日之下

最佳女配角

劉奕兒／老狐狸

陳意涵／小曉

萬芳／五月雪

方志友／本日公休

梁雍婷／白日之下

最佳新演員

鄧金煌／富都青年

洪瑜鴻（春風）／請問，還有哪裡需要加強

胡語恆／少男少女

謝咏欣／但願人長久

葉曉霏／青春並不溫柔

最佳原著劇本

閆嘯林／菠蘿．鳳梨

黃驥、大塚龍治／石門

卓亦謙／年少日記

靳家驊／小曉

孫杰／大山來了

最佳改編劇本

吳瑾蓉、程偉豪／關於我和鬼變成家人的那件事

黃綺琳／填詞撚

張吉安／五月雪

祝紫嫣／但願人長久

最佳攝影

Kartik VIJAY／富都青年

包軒鳴／疫起

許之駿／五月雪

余靜萍／（真）新的一天

陳麒文／青春並不溫柔

最佳視覺效果

凃維廷／小曉

嚴振欽／疫起

林奇鋒、林妍伶、劉家萱、李志緯／女鬼橋2：怨鬼樓

郭憲聰、陳姵均、王建程／周處除三害

最佳美術設計

王誌成、尤麗雯／老狐狸

黃美清、鄭嘉政／小曉

黃美清、涂碩峯／疫起

吳若昀／請問，還有哪裡需要加強

潘燚森、謝靄霖／白日之下

最佳造型設計

黃菊清／富都青年

王誌成、高仙齡／老狐狸

黃菊清／五月雪

葉嘉茵、蕭百宸、劉顯嘉／請問，還有哪裡需要加強

潘燚森、陳巧倩／白日之下

最佳動作設計

邱立偉、王俊雄／八戒

洪昰顥／關於我和鬼變成家人的那件事

洪昰顥／請問，還有哪裡需要加強

吳俊希／女鬼橋2：怨鬼樓

洪昰顥／周處除三害

最佳剪輯

廖慶松、大塚龍治／石門

陳俊宏／關於我和鬼變成家人的那件事

陳曉進、卓亦謙／年少日記

解孟儒／疫起

黃精甫／周處除三害

最佳音效

胡序嵩、李俊逸／小曉

簡豐書、孫思媛、湯湘竹／疫起

杜篤之、吳書瑤、陳冠廷／五月雪

杜篤之、黃元澤／少男少女

簡豐書、陳家俐、楊家慎、湯湘竹／周處除三害

最佳原創電影音樂

侯志堅／老狐狸

福多瑪／小曉

盧律銘／疫起

余家和、張吉安／五月雪

盧律銘、林孝親、林思妤、保卜・巴督路／周處除三害

最佳原創電影歌曲

親愛的對象（詞：陳學聖、葛大為／曲：蔡依林、劉家凱／唱：蔡依林）／關於我和鬼變成家人的那件事

一路以來（詞：黃淑惠、片山涼太／曲：片山涼太／唱：片山涼太）／富都青年

鳥仔（詞：許惠婷／曲：侯志堅／唱：動力火車）／老狐狸

五月的人（詞：張吉安／曲：黃淑惠／唱：萬芳）／五月雪

同款（詞：吳念真／曲：陳建騏／唱：洪佩瑜）／本日公休

最佳紀錄片

詩／許鞍華

何處／蔡明亮

撼山河 撼向世界／林正盛

診所／趙德胤

青春（春）／王兵

最佳動畫片

八戒／邱立偉

最佳劇情短片

回收場的夏天／陳浩維

橋頂少年／張不乙

裊裊／林璐

直到我看見彼岸／何思蔚

公鹿／朱建安

最佳紀錄短片

備忘錄／窮山惡水電影小組

另一面鏡子裡的夢中之夢／朱云逸

鯨之聲／張弘榤

乙方及其後／劉人鳳

吹夢無蹤／袁楠茜

最佳動畫短片

鷺鷥河／劉琬琳

白雲蒼狗／陳鏹

夏夢迴／陳嘉言、黃曉傑

幽暗小徑的鬼／王登鈺

纏／張晨曦

年度台灣傑出電影工作者

林仕肯

終身成就獎

林青霞

陳坤厚

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範、邱宜君