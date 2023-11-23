開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/23,
影劇

【2023金馬獎完整入圍名單】頒獎／表演嘉賓、轉播方式一次整理（11/25不斷更新）

【2023金馬獎完整入圍名單】頒獎／表演嘉賓、轉播方式一次整理（11/25不斷更新）
Photo Credit: 金馬執委會提供

我們想讓你知道的是

今年金馬獎即將於本週六登場，除了備受各界期待的獎項得主之外，出席嘉賓也星光熠熠，包含李安、北野武、役所廣司、妻夫木聰、滿島光、張震、、阮經天、張艾嘉、桂綸鎂、林志玲等人。而該怎麼收看頒獎典禮，屆時又有哪些亮點？

今（2023）年第60屆金馬獎，報名影片共計552部（劇情片78部、動畫片2部、紀錄片58部、劇情短片280部、紀錄短片76部、動畫短片58部），相較於去（2022）年的457部報名作品（劇情片60部、動畫片3部、紀錄片40部、劇情短片228部、紀錄短片63部、動畫短片63部），劇情片、紀錄片、劇情短片、紀錄短片類別項目的報名件數皆明顯提升，而今年整體與2021年總計573部的報名影片數量相比，相去不遠。

攤開本屆入圍名單，沒有單一作品提名突破雙位數，與去年《智齒》、《咒》與《一家子兒咕咕叫》三片突破雙位數提名的局面形成鮮明對比，倘若說去年為三強鼎立，今年則為百花齊放。

今年最多提名電影為馬來西亞導演張吉安執導的《五月雪》，成為此階段的最大贏家，總計獲得9項提名，而今年共有62部來自星馬地區的作品報名金馬獎，為史上最多。

緊追在《五月雪》之後的，則為兩部台灣代表，林君陽的《疫起》以及程偉豪的《關於我和鬼變成家人的那件事》，雙雙提名8項大獎。

如上所言，今年的入圍狀況較為平均，除了《五月雪》、《疫起》、《關於我和鬼變成家人的那件事》之外，事實上，蕭雅全的《老狐狸》、黃精甫的《周處除三害》、靳家驊的《小曉》、王禮霖的《富都青年》也皆有7項大獎的提名。

來到紀錄長片的部分，其名導雲集，陣容恐怕為本屆金馬之最，包含許鞍華的《詩》、蔡明亮的《何處》、趙德胤《診所》、王兵的《青春（春）》、林正盛的《撼山河 撼向世界》，其中，王兵的《青春（春）》在今年坎城影展主競賽單元亮相，在坎城也收穫普遍好評。

而本屆「年度台灣傑出電影工作者」得主為林仕肯；終身成就獎則是林青霞以及陳坤厚。

此外，本屆典禮頒獎嘉賓星光熠熠，包含李屏賓、李安、許鞍華、北野武、役所廣司、妻夫木聰、滿島光、張震、李康生、陳以文、阮經天、張艾嘉、陳淑芳、楊貴媚、李心潔、桂綸鎂、陳湘琪、謝盈萱、柯震東、林柏宏、劉冠廷、王渝萱、朱軒洋、范少勳、許光漢、王淨、宋芸樺、袁澧林、柯煒林、劉俊謙、林志玲等人。

而表演嘉賓，由盧廣仲以及小提琴大師胡乃元領銜，萬芳、洪佩瑜、RYOTA片山凉太也將登台演唱入圍最佳原創電影歌曲。編、導、演皆曾獲得金馬獎肯定的戴立忍，則首度為典禮錄製所有入圍者名單。

最後，頒獎典禮為11月25日週六登場，星光大道於17時20分開始，頒獎典禮將準時於19時舉行。收看管道包含有線電視台視頻道，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。

第60屆金馬獎完整入圍名單（粗體為得獎者）

最佳劇情片

  • 石門
  • 關於我和鬼變成家人的那件事
  • 年少日記
  • 疫起
  • 五月雪

最佳導演

  • 黃驥、大塚龍治／石門
  • 程偉豪／關於我和鬼變成家人的那件事
  • 蕭雅全／老狐狸
  • 張吉安／五月雪
  • 黃精甫／周處除三害

最佳新導演

  • 阿爛／這個女人
  • 王禮霖／富都青年
  • 卓亦謙／年少日記
  • 李鴻其／愛是一把槍
  • 孫杰／大山來了

最佳男主角

  • 許光漢／關於我和鬼變成家人的那件事
  • 林柏宏／關於我和鬼變成家人的那件事
  • 吳慷仁／富都青年
  • 王柏傑／疫起
  • 阮經天／周處除三害

最佳女主角

  • 胡伶／菠蘿，鳳梨
  • 林品彤／小曉
  • 鍾雪瑩／填詞撚
  • 陸小芬／本日公休
  • 余香凝／白日之下

最佳男配角

  • 陳澤耀／富都青年
  • 黃梓樂／年少日記
  • 陳慕義／老狐狸
  • 傅孟柏／本日公休
  • 林保怡／白日之下

最佳女配角

  • 劉奕兒／老狐狸
  • 陳意涵／小曉
  • 萬芳／五月雪
  • 方志友／本日公休
  • 梁雍婷／白日之下

最佳新演員

  • 鄧金煌／富都青年
  • 洪瑜鴻（春風）／請問，還有哪裡需要加強
  • 胡語恆／少男少女
  • 謝咏欣／但願人長久
  • 葉曉霏／青春並不溫柔

最佳原著劇本

  • 閆嘯林／菠蘿．鳳梨
  • 黃驥、大塚龍治／石門
  • 卓亦謙／年少日記
  • 靳家驊／小曉
  • 孫杰／大山來了

最佳改編劇本

  • 吳瑾蓉、程偉豪／關於我和鬼變成家人的那件事
  • 黃綺琳／填詞撚
  • 張吉安／五月雪
  • 祝紫嫣／但願人長久

最佳攝影

  • Kartik VIJAY／富都青年
  • 包軒鳴／疫起
  • 許之駿／五月雪
  • 余靜萍／（真）新的一天
  • 陳麒文／青春並不溫柔

最佳視覺效果

  • 凃維廷／小曉
  • 嚴振欽／疫起
  • 林奇鋒、林妍伶、劉家萱、李志緯／女鬼橋2：怨鬼樓
  • 郭憲聰、陳姵均、王建程／周處除三害

最佳美術設計

  • 王誌成、尤麗雯／老狐狸
  • 黃美清、鄭嘉政／小曉
  • 黃美清、涂碩峯／疫起
  • 吳若昀／請問，還有哪裡需要加強
  • 潘燚森、謝靄霖／白日之下

最佳造型設計

  • 黃菊清／富都青年
  • 王誌成、高仙齡／老狐狸
  • 黃菊清／五月雪
  • 葉嘉茵、蕭百宸、劉顯嘉／請問，還有哪裡需要加強
  • 潘燚森、陳巧倩／白日之下

最佳動作設計

  • 邱立偉、王俊雄／八戒
  • 洪昰顥／關於我和鬼變成家人的那件事
  • 洪昰顥／請問，還有哪裡需要加強
  • 吳俊希／女鬼橋2：怨鬼樓
  • 洪昰顥／周處除三害

最佳剪輯

  • 廖慶松、大塚龍治／石門
  • 陳俊宏／關於我和鬼變成家人的那件事
  • 陳曉進、卓亦謙／年少日記
  • 解孟儒／疫起
  • 黃精甫／周處除三害

最佳音效

  • 胡序嵩、李俊逸／小曉
  • 簡豐書、孫思媛、湯湘竹／疫起
  • 杜篤之、吳書瑤、陳冠廷／五月雪
  • 杜篤之、黃元澤／少男少女
  • 簡豐書、陳家俐、楊家慎、湯湘竹／周處除三害

最佳原創電影音樂

  • 侯志堅／老狐狸
  • 福多瑪／小曉
  • 盧律銘／疫起
  • 余家和、張吉安／五月雪
  • 盧律銘、林孝親、林思妤、保卜・巴督路／周處除三害

最佳原創電影歌曲

  • 親愛的對象（詞：陳學聖、葛大為／曲：蔡依林、劉家凱／唱：蔡依林）／關於我和鬼變成家人的那件事
  • 一路以來（詞：黃淑惠、片山涼太／曲：片山涼太／唱：片山涼太）／富都青年
  • 鳥仔（詞：許惠婷／曲：侯志堅／唱：動力火車）／老狐狸
  • 五月的人（詞：張吉安／曲：黃淑惠／唱：萬芳）／五月雪
  • 同款（詞：吳念真／曲：陳建騏／唱：洪佩瑜）／本日公休

最佳紀錄片

  • 詩／許鞍華
  • 何處／蔡明亮
  • 撼山河 撼向世界／林正盛
  • 診所／趙德胤
  • 青春（春）／王兵

最佳動畫片

  • 八戒／邱立偉

最佳劇情短片

  • 回收場的夏天／陳浩維
  • 橋頂少年／張不乙
  • 裊裊／林璐
  • 直到我看見彼岸／何思蔚
  • 公鹿／朱建安

最佳紀錄短片

  • 備忘錄／窮山惡水電影小組
  • 另一面鏡子裡的夢中之夢／朱云逸
  • 鯨之聲／張弘榤
  • 乙方及其後／劉人鳳
  • 吹夢無蹤／袁楠茜

最佳動畫短片

  • 鷺鷥河／劉琬琳
  • 白雲蒼狗／陳鏹
  • 夏夢迴／陳嘉言、黃曉傑
  • 幽暗小徑的鬼／王登鈺
  • 纏／張晨曦

年度台灣傑出電影工作者

  • 林仕肯

終身成就獎

  • 林青霞
  • 陳坤厚

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範、邱宜君


“2023金馬獎”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。