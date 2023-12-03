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2023/12/03,
音樂

【樂評】告五人《帶你飛》：在愛與不安全感中迴盪，用文字和音符拼湊關係的起承轉合

【樂評】告五人《帶你飛》：在愛與不安全感中迴盪，用文字和音符拼湊關係的起承轉合
Photo Credit:告五人官方IG

我們想讓你知道的是

告五人的音樂，在這個資訊爆炸時代，仍能在主流與獨立間都陌生的聲響、在缺乏安全感的氛圍中，撰筆寫下句句老嫗能解的文字。你可以不認同，但一定得同意他們的作品仍有現代大部分淺白歌詞中沒有的生動感與敘事性。

文：循聲入座

關乎過去那些令人苦澀的回憶，不自覺便滯留在那裡，與海無關卻奮不顧身地想跳海；雖然悲傷地夜裡無星，卻仍披星戴月的想你。而快樂的回憶總和不斷繞圈的事物搭上邊，比如不斷兜圈的摩天輪；站在外圍就能感受到一陣頭暈，坐進去卻又樂此不疲的旋轉咖啡杯。

2021年的〈愛在夏天－盛夏之約〉改編了2016年上架在街聲的成名曲之一〈愛在夏天〉，以遊樂園為背景的MV，搭著遺憾卻幸福的回憶駛到了如今。

回憶少不了停留，「如果說，你想要待在我們已經建好的花園裡，我很感謝你們喜歡它，你也可以待在裡邊，因為那是專為你們建造的。」在某次專訪中雲安這麼說：「但想要跟我們走的，我們一起往前」。

2023年情人節，告五人帶出了第三張專輯《帶你飛》，承襲前兩張專輯分別講述充滿迷茫卻轉瞬即逝的「愛」，和初出社會，卻渴望尋闢一處「安全感」的所在，《帶你飛》則相反以「不安全感」為旨，敘事性地呈現愛的起承轉合。

做為成團至今僅六年，卻能從公館河岸留言到宣告登上台北小巨蛋的傳奇樂團，這張專輯可說再一次洗牌了對告五人的印象。首先迎來了排山倒海的負評浪潮，並再一次讓老樂迷提起過去作品的保質與難能可貴，但隨著巡迴演唱會在海峽兩岸分別開啟，又換來一陣佳評如潮。不管正負面皆是聲量的告五人，反倒成了今年話題性十足的樂團之一。

這是一張邀請聽眾帶進自己生活的作品

《帶你飛》要將告五人帶去哪裡？在筆者看來，他們早已選定了「找到屬於自己的人生 BGM」作為禮物送給聽眾。

相較在作品呈現上自然會有所取捨（BGM用於調節氣氛，注重音樂能否表達聽者的情感），其中成為眾矢之的的便是「歌詞較為口白」的問題，並延伸後續獨立與主流音樂定位的衝突。

再來BGM當中最為重要的音樂性，雖一樣有爭執，但對筆者來說與過去無不及之處，同樣有抓耳的流行、多樣的風格，更保留了原有瘋狂的一面。

只是在選邊聽之前，其實告五人的作品擁有「華語流行樂壇」中難得的實驗性衝勁，也保留著歌詞中那些自我堅持下「打散邏輯」、「敘事強烈」等特色的文字。看著站在浪頭上接受各種評論卻仍能適應的他們，不由得也敬佩起這樣的樂團。

因此專輯開場曲〈又到天黑〉，在夜空中撒上了顆顆星眼，以低保真的方式慢慢蓋上夜幕，把夜晚到清晨，這個最需要安全感的時光，用溫柔和煦的單簧管鼓勵著被迫得在黑夜堅守崗位的人們。

故事隨歌曲前進，第二段主歌開始加入切分，以積極態度直面黑天、直面委屈，直到最後一段「We will be fine」，以一種富有生機的眾生喧囂，隨同逐漸鋪墊上去的配器與和聲，揉合成這首歌乃至於整張專輯在「無安全感」的背景下，生出一雙溫暖擁抱的雙手。是一首極好的開頭，更是聽完專輯回來後，很好的結尾。

相比於前兩張專輯的開場曲〈醜人多作怪〉和〈愛人錯過〉，雖然引人起膚電反應（雞皮疙瘩）的程度沒到相同，但〈又到天黑〉也確實遵守著「人生BGM」的範疇，不需占用過多注意力卻又不失音樂性，而整張專輯也幾乎遵循著「悅耳但不過於順耳」的方式，領著眾人體驗生活，也體會那些生活的趣事，進而自然地帶進自己的生命當中。

從框架到安全感之外，給他們的標籤容易，卻也注定無法理解

「你可能會覺得⼀個樂團不應該這個樣⼦/可是情緒在跑我克制不住/就讓這段成為我紀錄情感的⽅式」

過去對於巨星「形象」把關得相當嚴實，卻也往往落入窠臼。專輯第二首〈我無法克制自己〉，表面上看到了創作者想像自己身在知名樂團，應該要矜持而不用詞露骨，只是想念無法招架才出現大量碎語式的句子，很好地扣住了「無法克制」這主題。

但給予他們甚至自己加諸身上的框架何止這些？直至今日仍有形象包袱、市場需求，以及長期與過去音樂好壞做辯駁的事情。

走出安全感，是他們打破框架的起手，在不斷安插的標籤中，仍透過新的作品嘗試突圍。而幫助他們突圍的，是從第一張專輯就擔任製作人的陳君豪老師，以及第二張專輯之後加入了韓立康、黃文萱兩位同樣資深的音樂人，三人組成的「福祿壽音樂」可說是為告五人音樂加分的關鍵之一。在音樂製作上就有了同步錄音就地取材兩項有特色的產製方式。

同步錄音的魅力與壓力

陳君豪過去透過《吹音樂》專訪，聊告五人第二張專輯時曾說：「在做上一張〈我肯定在幾百年前就說過愛你〉時，我就有嘗試讓他們同步錄音，結果發現他們的技術和能力就像職業樂手一樣，相當穩定。」

隨著科技進步，錄音及混音設備變得更精良，分軌錄音可讓時空間變得更有彈性，同時也能透過聲音分軌，製作出乾淨而工整的聲音，給予聽眾不一樣的聽覺享受。

然而告五人再次選用同步，並選擇「盤帶錄音」（沿用第二張專輯錄音時使用的Revox C278 盤帶機），無非是為了實現「真實性」，它把誠實的情感與唱功、演奏技術提到了觀眾面前，而那些被網友們說「音樂粗糙」的部分，正是每個盤帶表面不平整，卻能相當別緻地錄下飽滿溫暖的聲音。

比如上張專輯〈醜人多作怪〉、〈與海無關〉，以及這張專輯的〈愛你我沒問題〉等，都能在乾淨的前奏中聽到細小的雜質聲，它的魅力在於如實呈現，聲音卻猶如被包覆的感覺，讓人感到安心，而它也在有限的錄音音軌、同步演奏及必須重從頭錄到尾（one take）等條件之上，考驗著錄音師、樂手及演唱者的技術能力。

聲音就地取材，找出創作者腦中的聲音

同步錄音記錄當下，聲音就地取材則是把創作者腦中的聲音如實記錄。


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