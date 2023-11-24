矽谷宮鬥劇塵埃落定：Sam Altman回鍋OpenAI擔任CEO，董事會解聘原因仍是羅生門

文：顏誌廷

經過五天的峰迴路轉，OpenAI一連串的執行長更迭終於在21日畫下句點。OpenAI稍早在X（原Twitter）發布消息指出Sam Altman將重返OpenAI擔任執行長，宣告這齣「矽谷政變」告一段落，與Altman同進退的前總裁Greg Brockman也將重返公司。

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo.



We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this. — OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023

新董事會成員將與Altman一同上任，「逼宮」事件將啟動調查

OpenAI於21日晚間的一份聲明中表示同意Altman在Bret Taylor、Larry Summers及Adam D’Angelo等新董事會成員的支持下一同回歸，其中Adam D’Angelo是上週五解僱Altman的前董事會成員之一。

根據媒體《The Verge》得到的消息指出，D’Angelo留任是為了代表前董事會也支持Altman回歸的象徵。

知情人士透露，這個小型的初步董事會主要工作是審查和任命一個最多達九人組成的擴大董事會，以重新設置OpenAI的公司治理。

微軟已投資OpenAI超過100億美元，並希望在該擴大董事會中擁有一個席次，Altman也同意這個安排。在本週的新聞發布會上，微軟執行長Satya Nadella表示微軟不希望再有任何意外發生。

Photo Credit: GettyImages 微軟執行長Satya Nadella

OpenAI告知《The Verge》，Altman及新董事會成員已同意對過去幾天充滿人性權力鬥爭的的事件進行調查，可能由外界一家獨立的律師事務所執行。根據《The Verge》與參與當事人的談話，這個事件似乎還沒有完全落幕。

所有當事人都已發布Altman重返OpenAI的訊息，事件已成定局只差一些最後的文件簽署。Altman表示：

過去幾天我所做的一切，都是為了這個團隊及其使命的完整。

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m… — Sam Altman (@sama) November 22, 2023

投資人歡迎Altman回歸，原董事會成員反應平淡

OpenAI的另一位主要投資者Thrive Capital表示，Altman的回歸是對公司、員工、技術建立人員以及整個世界來說都是最好的結果。合夥人Kelly Sims在一份聲明中表示：

OpenAI有可能成為史上最重要的公司之一。Sam和Greg對公司的誠信投入深刻的奉獻與承諾，而且有著無與倫比的激勵和領導能力。我們為他們能回歸，並持續領導親手創立且茁壯至今的公司感到興奮。

Helen Toner是最初罷免Altman的關鍵董事會成員之一，在事件看似告一段落後，他只在個人帳號上輕描淡寫的表示：

現在我們都可以睡個好覺了。

And now, we all get some sleep😴 https://t.co/33Shlm04EQ — Helen Toner (@hlntnr) November 22, 2023

Ilya倒戈成事件逆轉關鍵，Shear態度促成Altman回歸

比起上週五被董事會無預警解雇，Altman這齣「鳳還巢」更令科技業震驚。OpenAI的非營利董事會在最初決定解除Altman職務時態度堅定，從三天內更換兩位臨時執行長，可以看出董事會極力避免Altman回任的可能。

但OpenAI員工發起「勤王記」逆轉整個情勢，並表示若董事會成員不辭職，就與Altman和Greg Brockman一起轉投微軟旗下。

「政變」事件的羅生門在於，最初的董事會成員即使面臨投資者提出訴訟威脅，也始終沒有透露解雇Altman的詳細理由。尤其20日董事會的關鍵成員Ilya Sutskever倒戈轉向支持Altman，讓剩下的三位董事會成員更顯勢單力孤。

I deeply regret my participation in the board's actions. I never intended to harm OpenAI. I love everything we've built together and I will do everything I can to reunite the company. — Ilya Sutskever (@ilyasut) November 20, 2023

據消息指出，19日被董事會指派接替Mira Murati的「前」OpenAI臨時執行長Emmett Shear，威脅除非董事會能提供文件或證據，來支持開除Altman的行為是正確的，否則就將辭去職務。

在Altman重返OpenAI的消息傳出後，Shear表示這是最大限度保證安全並符合所有相關利益者的做法，他十分高興能成為解決方案的一環。

I am deeply pleased by this result, after ~72 very intense hours of work. Coming into OpenAI, I wasn’t sure what the right path would be. This was the pathway that maximized safety alongside doing right by all stakeholders involved. I’m glad to have been a part of the solution. https://t.co/AGoDBbwhkq — Emmett Shear (@eshear) November 22, 2023

本文經商益授權轉載，原文發表於此

原標題：塵埃落定！Sam Altman重返OpenAI擔任CEO 董事會解聘原因成羅生門

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航