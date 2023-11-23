印尼肅貪委員會主席涉貪被捕，重創佐科威政府形象

（中央社）印尼肅貪委員會主席菲爾利涉嫌勒索先前涉貪辭職的農業部長，昨天深夜被警方列為嫌犯。刑事調查主任說，取得足夠證據表明菲爾利涉嫌貪污。菲爾利否認有不法行為，總統佐科威說尊重司法程序。

「時代報」（Tempo）及「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，國家警察局昨晚將印尼肅貪委員會（KPK）主席菲爾利（Firli Bahuri）列為涉嫌敲詐勒索或收受回扣的嫌犯，重挫肅貪委員會形象。

雅加達警察局特別刑事調查主任阿德（Ade Safri Simanjuntak）說，「有足夠證據表明肅貪委員會負責人涉嫌敲詐及勒索」，並透露已取得菲爾利勒索前農業部長夏魯爾（Syahrul Yasin Limpo）貪污案嫌犯的外匯證據，包括兌換新加坡幣和美元的交易文件。

阿德說：「在幾家貨幣兌換處找到涉及美元和新加坡幣的交易文件，交易日期為2021年2月至2023年9月，共74億印尼盾（約新台幣1500萬元）。他補充，警方在審訊91名證人後決定對菲爾利提起刑事指控。

菲爾利自2019年起擔任肅貪委員會主席，警方說，夏魯爾和菲爾利在不同地點見面，包括菲爾利在雅加達南部租用的住所，但未透露更多細解。

夏魯爾10月初因捲入貪污案，被肅貪委員會列為嫌犯遭到拘留，是佐科威（Joko Widodo）2014年就任總統以來因貪污案被調查的第6位部長。

印尼肅貪委員會成立於2002年，20多年來已起訴許多內閣成員、議員、地方首長等高官，成為備受尊敬的機構之一。

如今負責打貪的官署首長涉嫌勒索夏魯爾，震驚印尼社會，許多民眾在網路上表示「感到諷刺」，無疑再重挫佐科威政府形象。

針對菲爾利捲入貪污案，佐科威今天未多做回應，只向表示「尊重所有法律程序」。

菲爾利則否認有不法行為。

菲爾利不是首位面臨警方刑事調查的的肅貪委員會主席，前主席安塔薩里（Antasari Azhar）2009年被控策劃一起商人謀殺案被捕，最終被定罪並判處18年監禁。

另一名前主席亞伯拉罕（Abraham Samad）2015年因涉嫌偽造文件而被警方逮捕，隔年總檢察長表示，因亞伯拉罕在為國家打擊貪腐上有所貢獻而撤銷此項調查。

國際透明組織印尼分會（TII）今年公布的2022全球清廉指數顯示，印尼從2021年的38分降至34分，在接受調查的180國排名第110位，是自1995年來最大降幅。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範