【2023金馬獎】最佳原著劇本是《大山來了》、《關於我和鬼變成家人的那件事》拿下最佳改編劇本
我們想讓你知道的是
【2023金馬獎】最佳原著劇本由《大山來了》的孫杰獲得，評審表示，首部金馬長片大山捕捉了世紀末的不安氛圍，以似真亦假的傳聞，串起各階層小人物，視角切換自如，章節環環相扣，自成一格，荒誕奔放；而最佳改編劇本則是由《關於我和鬼變成家人的那件事》的吳瑾蓉、程偉豪拿下，評審表示，吳瑾蓉與程偉豪馳騁奇思妙想，打造別開生面的喜劇，劇本以傳統冥婚習俗為底，融入現代同婚議題，兼具議題啟發與高度娛樂性，在海內外收穫熱烈迴響。
2023金馬獎，最佳原著劇本由《大山來了》的孫杰獲得，評審表示，首部金馬長片大山捕捉了世紀末的不安氛圍，以似真亦假的傳聞，串起各階層小人物，視角切換自如，章節環環相扣，自成一格，荒誕奔放；而最佳改編劇本則是由《關於我和鬼變成家人的那件事》的吳瑾蓉、程偉豪拿下。評審表示，吳瑾蓉與程偉豪馳騁奇思妙想，打造別開生面的喜劇，劇本以傳統冥婚習俗為底，融入現代同婚議題，兼具議題啟發與高度娛樂性，在海內外收穫熱烈迴響。
最佳原著劇本《大山來了》
孫杰導演今天沒來現場，但請人代念了感言。他想要感謝所有幫助《大山來了》的親朋好友、所有演員，也包括為原著劇本提供很多意見的人。沒有他們，就不會有這齣劇本，「大山就不會來了。」
《大山來了》孫杰畢業於青島科技大學美術系，以筆名「作業本」著有〈精神病學院畢業生〉一書，並且活躍於網路書寫。孫杰也曾參與電影《我想和你好好的》編劇工作，而《大山來了》為孫杰的首部劇情長片。
而值得一提的是，在獲得金馬獎最佳原著劇本之前，孫杰也已獲得金馬影展奈派克獎的「亞洲電影觀察團獎」。《大山來了》以一個未出現的黑道大哥「大山」貫穿全片，敘述中國城市的落寞以及惶惶人心，試圖勾勒出人性荒謬的眾生相。
最佳改編劇本《關於我和鬼變成家人的那件事》
吳瑾蓉在台上發表感言時首先對母親表達感謝：「從我寫劇本以來我媽都會問説，『你什麼時後要拿金馬獎？』謝謝我的媽媽一路支持到現在，因為很多時候要活下來是非常困難的。他問我這個問題的時候，我常常都會躲回房間，我都沒辦法面對。但沒想到今天可以來到現場，非常不可思議，謝謝大家。」
吳瑾蓉進一步向其他編劇喊話：「很多編劇都說劇本都像自己的孩子，每個孩子有自己的命，孩子都很命苦。我想跟在劇本創作上很辛苦的同業說，我們是什麼樣子，孩子就是什麼樣，所以一定要好好生活。如果可以在我們的劇本裡看到愛，那是我們的親朋好友給予我們很多愛，因為我們，電影集結很多美好。很謝謝電影幕前、幕後人員。」
《關於我和鬼變成家人的那件事》率先在「野草計畫」之中獲獎，最初走向就以同志、冥婚為核心，而後一路發展至長片。編劇之一的的吳瑾蓉，是業界經驗豐富的編劇，曾參與《我的自由年代》、《茶李的姑媽》等作品的劇本工作。
而編劇之一的程偉豪，廣為人知的身份是導演。曾憑藉《保全員之死》獲得得金馬獎最佳短片，爾後的劇情長片，包含《紅衣小女孩》、《目擊者》、《緝魂》等類型作品，在台灣的成績有目共睹，尤其是票房。《紅衣小女孩》全台賣破8500萬新台幣，創下當時最賣座台灣本土恐怖片的紀錄，而後的續集《紅衣小女孩2》則是直接破億，來到1.05億新台幣。
雖然《目擊者》以及《緝魂》的票房相對《紅衣小女孩》來說並非那麼亮眼，但前者有5200萬新台幣，後者則是有5086萬新台幣，在低迷的國片市場中，仍然算受歡迎的作品。至於《關於我和鬼變成家人的那件事》的票房則是破3億台幣，成為其生涯的票房代表作，也是台灣市場大熱的作品。
最後，《關於我和鬼變成家人的那件事》，則是找來曾以《六弄咖啡館》獲得金馬獎最佳男配角的林柏宏，以及因《想見你》等台劇人氣暴漲的許光漢主演，兩人將在片中配對成「夫夫」，展開超越人鬼和性別的爆笑喜劇，也雙雙問鼎本屆金馬獎最佳男主角。
最佳原著劇本（粗體為得獎者）
- 閆嘯林／菠蘿．鳳梨
- 黃驥、大塚龍治／石門
- 卓亦謙／年少日記
- 靳家驊／小曉
- 孫杰／大山來了
最佳改編劇本（粗體為得獎者）
- 吳瑾蓉、程偉豪／關於我和鬼變成家人的那件事
- 黃綺琳／填詞撚
- 張吉安／五月雪
- 祝紫嫣／但願人長久
延伸閱讀
- 【2023金馬獎】完整入圍暨得獎名單
- 【專訪】《關於我和鬼變成家人的那件事》編劇吳瑾蓉：希望觀眾在故事中找到愛的多重可能
- 【關鍵專訪】《五月雪》導演張吉安：低空運鏡的緩慢節制，由女性訴說「五一三事件」的歷史傷痕
責任編輯：袁齊、梁敏萱、王祖鵬
核稿編輯：邱宜君
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無法可管、無人監督，加熱菸載具恐成為個資安全破口
我們想讓你知道的是
在國外市面上的加熱菸載具，開始像其它3C科技產品一樣擁有專屬的APP，在安裝後開始收集使用者的個人資料。你知道你的資料正在被收集嗎？如果你從沒想過，或許更需要立刻提高警覺。
「購物APP暗藏詐騙軟體」、「智慧型手機APP遊戲，搭配境外網站詐騙」，這樣的新聞標題，大家應該不陌生。其實現在已經有越來越多的家用電器、3C裝置，都會要求使用者在手機或平板上安裝APP，讓使用體驗更為完整便利。但問題就在於，當我們在享受現代科技所帶來的種種好處，其實也同時在面對釣魚廣告、木馬程式等無孔不入的資安威脅。
目前國內還在健康風險評估審查的加熱菸載具，在國外也像其他許多現代化的科技產品一樣，幾乎都有專屬的APP甚至被包裝成為戒菸工具，在安裝之後開始收集使用者的個人資料。如果你在使用加熱菸，未來或許更需要提高警覺你的資料是否正在被收集，這些資料被收集後又會如何被應用？尤其這些載具也有一部分是來自於中國製造。
不過針對中國製加熱菸進口問題，作為新興菸品主責機關的國健署回應，「依經濟部國貿署公告規定，加熱式菸草產品裝置屬大陸物品者，不准輸入。」 然而令人擔憂的是，我國數位發展部提出的16項需要資安檢驗的IoT項目中，並未包括新興菸品載具。這樣的缺漏令人不禁擔心，我們的資訊安全和隱私保護，是否正面臨著意想不到的風險？
從呼吸中洩露的秘密
衛福部提出的新興菸品健康風險評估辦法申請項目中，並未包含資安相關文件的要求，這可能暴露出個人敏感資料的潛在風險，再加上個人健康行為與呼吸資料保護不足的情況，在在都是開放加熱菸品所面臨的重要挑戰之一。特別是涉及個人健康行為和呼吸資料的外洩問題，除導致個人隱私受到侵犯，也可能被濫用於廣告騷擾，或甚至是健康保險詐騙等不法活動。因此，如何保護這些敏感資料，已成為當前亟待解決的問題。
今年 7 月家庭醫學會年會舉辦的「新興菸品減害與戒菸爭議」論壇中，已有專家提出警告，表示已有許多媒體及文獻披露加熱菸隱含的資安問題。該專家相當憂心地表示，當前各大品牌的加熱菸的載具幾乎都有數據連網功能。菸商能透過載具對吸菸行為進行大數據的搜集與分析，「甚至使用者每一口吸菸的深淺都有可能被記錄」。
為了改善這一缺漏，希望國健署也可以積極作為，加強對新興菸品的資安監管，建立完善的資安審查項目，確保所有與個人健康行為相關的數據，得到適當的保護。
在數位時代中，個人資訊就像是我們的分身，政府以及跨部會主管機關應該從相關的法規、監管措施等層面，努力保護民眾的資訊安全。從而更進一步地加強、鼓勵各種針對資訊安全保障技術的研發與應用，以應對不斷增加的網路威脅和數位安全挑戰，減少個資外洩的情形，杜絕詐騙行為對民眾以及我們的國際形象，所造成的各種損失。
當你一天的行程，都透過APP傳給某個陌生人
過去常常在資安方面引發眾多爭議的，例如掃地機器人，有搜集全屋地圖、作息時間等資訊的疑慮；智慧型手機，有可能在未經用戶允許的情況下，自動將個人的敏感資訊，傳送到第三方伺服器上。這些被揭露報導出來的新聞事件，引起了民眾對於個人隱私受到侵犯的擔憂，更突顯了資訊安全議題的重要性。
因此，當加熱菸載具以及應用程式，有可能收集到使用者的個人偏好、吸菸習慣、地理位置等敏感資訊，甚至可能涉及醫療數據。如果讓這些數據落入有心者之手，就有可能會被用於定向廣告、個資身份盜竊或其他不法用途，造成個人人身安全、聲譽和財務損失。
中華民國消費者文教基金會陳雅萍秘書長指出，近年來，因為個資外洩而遭受財物損失，前往消基會諮詢的民眾數量，有日益增多的趨勢。可以想見數位化時代，在網路、APP中填寫個資，已是一般大眾的日常，這樣的趨勢也讓個人資料保護面臨更嚴峻的考驗。陳秘書長進一步提醒，大家在生活中遇到需要填寫個人資料的時候，要保持警覺心，「如果你所填寫的資料，超出網站或APP所需要知道的資訊範圍，最好就不要繼續填寫。比方一個導航APP，它會需要知道你的所在位置，但它不需要知道你的婚姻狀況。」
＊本篇文章由記者「莊丹琪」撰文提供。