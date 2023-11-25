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2023/11/25,
影劇

【2023金馬獎】最佳原著劇本是《大山來了》、《關於我和鬼變成家人的那件事》拿下最佳改編劇本

【2023金馬獎】最佳原著劇本是《大山來了》、《關於我和鬼變成家人的那件事》拿下最佳改編劇本
Photo Credit: 金馬獎

我們想讓你知道的是

【2023金馬獎】最佳原著劇本由《大山來了》的孫杰獲得，評審表示，首部金馬長片大山捕捉了世紀末的不安氛圍，以似真亦假的傳聞，串起各階層小人物，視角切換自如，章節環環相扣，自成一格，荒誕奔放；而最佳改編劇本則是由《關於我和鬼變成家人的那件事》的吳瑾蓉、程偉豪拿下，評審表示，吳瑾蓉與程偉豪馳騁奇思妙想，打造別開生面的喜劇，劇本以傳統冥婚習俗為底，融入現代同婚議題，兼具議題啟發與高度娛樂性，在海內外收穫熱烈迴響。

2023金馬獎，最佳原著劇本由《大山來了》的孫杰獲得，評審表示，首部金馬長片大山捕捉了世紀末的不安氛圍，以似真亦假的傳聞，串起各階層小人物，視角切換自如，章節環環相扣，自成一格，荒誕奔放；而最佳改編劇本則是由《關於我和鬼變成家人的那件事》的吳瑾蓉、程偉豪拿下。評審表示，吳瑾蓉與程偉豪馳騁奇思妙想，打造別開生面的喜劇，劇本以傳統冥婚習俗為底，融入現代同婚議題，兼具議題啟發與高度娛樂性，在海內外收穫熱烈迴響。

最佳原著劇本《大山來了》

孫杰導演今天沒來現場，但請人代念了感言。他想要感謝所有幫助《大山來了》的親朋好友、所有演員，也包括為原著劇本提供很多意見的人。沒有他們，就不會有這齣劇本，「大山就不會來了。」

《大山來了》孫杰畢業於青島科技大學美術系，以筆名「作業本」著有〈精神病學院畢業生〉一書，並且活躍於網路書寫。孫杰也曾參與電影《我想和你好好的》編劇工作，而《大山來了》為孫杰的首部劇情長片。

而值得一提的是，在獲得金馬獎最佳原著劇本之前，孫杰也已獲得金馬影展奈派克獎的「亞洲電影觀察團獎」。《大山來了》以一個未出現的黑道大哥「大山」貫穿全片，敘述中國城市的落寞以及惶惶人心，試圖勾勒出人性荒謬的眾生相。

最佳改編劇本《關於我和鬼變成家人的那件事》

吳瑾蓉在台上發表感言時首先對母親表達感謝：「從我寫劇本以來我媽都會問説，『你什麼時後要拿金馬獎？』謝謝我的媽媽一路支持到現在，因為很多時候要活下來是非常困難的。他問我這個問題的時候，我常常都會躲回房間，我都沒辦法面對。但沒想到今天可以來到現場，非常不可思議，謝謝大家。」

吳瑾蓉進一步向其他編劇喊話：「很多編劇都說劇本都像自己的孩子，每個孩子有自己的命，孩子都很命苦。我想跟在劇本創作上很辛苦的同業說，我們是什麼樣子，孩子就是什麼樣，所以一定要好好生活。如果可以在我們的劇本裡看到愛，那是我們的親朋好友給予我們很多愛，因為我們，電影集結很多美好。很謝謝電影幕前、幕後人員。」

《關於我和鬼變成家人的那件事》率先在「野草計畫」之中獲獎，最初走向就以同志、冥婚為核心，而後一路發展至長片。編劇之一的的吳瑾蓉，是業界經驗豐富的編劇，曾參與《我的自由年代》、《茶李的姑媽》等作品的劇本工作。

而編劇之一的程偉豪，廣為人知的身份是導演。曾憑藉《保全員之死》獲得得金馬獎最佳短片，爾後的劇情長片，包含《紅衣小女孩》、《目擊者》、《緝魂》等類型作品，在台灣的成績有目共睹，尤其是票房。《紅衣小女孩》全台賣破8500萬新台幣，創下當時最賣座台灣本土恐怖片的紀錄，而後的續集《紅衣小女孩2》則是直接破億，來到1.05億新台幣。

雖然《目擊者》以及《緝魂》的票房相對《紅衣小女孩》來說並非那麼亮眼，但前者有5200萬新台幣，後者則是有5086萬新台幣，在低迷的國片市場中，仍然算受歡迎的作品。至於《關於我和鬼變成家人的那件事》的票房則是破3億台幣，成為其生涯的票房代表作，也是台灣市場大熱的作品。

最後，《關於我和鬼變成家人的那件事》，則是找來曾以《六弄咖啡館》獲得金馬獎最佳男配角的林柏宏，以及因《想見你》等台劇人氣暴漲的許光漢主演，兩人將在片中配對成「夫夫」，展開超越人鬼和性別的爆笑喜劇，也雙雙問鼎本屆金馬獎最佳男主角。

最佳原著劇本（粗體為得獎者）

  • 閆嘯林／菠蘿．鳳梨
  • 黃驥、大塚龍治／石門
  • 卓亦謙／年少日記
  • 靳家驊／小曉
  • 孫杰／大山來了

最佳改編劇本（粗體為得獎者）

  • 吳瑾蓉、程偉豪／關於我和鬼變成家人的那件事
  • 黃綺琳／填詞撚
  • 張吉安／五月雪
  • 祝紫嫣／但願人長久

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責任編輯：袁齊、梁敏萱、王祖鵬
核稿編輯：邱宜君


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