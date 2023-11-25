【2023金馬獎】王兵《青春（春）》獲最佳紀錄片，節制又忠實地呈現勞動樣態與青春生命力
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【2023金馬獎】今年金馬獎紀錄長片的入圍，其名導雲集，陣容恐怕為本屆金馬之最，包含許鞍華的《詩》、蔡明亮的《何處》、趙德胤《診所》、王兵的《青春（春）》、林正盛的《撼山河 撼向世界》，其中，王兵的《青春（春）》在今年坎城影展主競賽單元亮相，在坎城也收穫普遍好評。最終則由王兵執導的《青春（春）》順利獲獎。評審表示，中國代表性獨立導演王兵，以15年將鏡頭對準勞工生產重鎮，在勞工的密集勞動的日常中，不妄加批判，節制又忠實地呈現勞動樣態與青春生命力。
2023金馬獎，最佳紀錄片由王兵執導的《青春（春）》獲得，評審表示，中國代表性獨立導演王兵，以15年將鏡頭對準勞工生產重鎮，在勞工的密集勞動的日常中，時長3個半小時，不妄加批判，節制又忠實地呈現勞動樣態與青春生命力。
今（2023）年金馬獎紀錄長片的入圍，其名導雲集，陣容恐怕為本屆金馬之最，包含許鞍華的《詩》、蔡明亮的《何處》、趙德胤《診所》、王兵的《青春（春）》、林正盛的《撼山河 撼向世界》，其中，王兵的《青春（春）》在今年坎城影展主競賽單元亮相，在坎城也收穫普遍好評。
而最終則由王兵執導的《青春（春）》順利獲獎。
王兵今日很可惜地沒有到場，因此是由監製之一代替他發表感言並感謝金馬。監製說，今天他感到非常激動是因為能夠來到金馬60，並同時長期合作的三位導演一起入圍，非常興奮也非常榮幸。他說，「很多前輩都知道，尤其是我最敬愛的蔡明亮導演，知道堅持做藝術電影的創作，也是這樣我陪伴了王兵十年，完成他的青春第一部曲。」
王兵為當代極具代表性的中國獨立電影導演，作品多數聚焦、紀錄中國人民的底層狀態。而其紀錄作品的時長皆相當驚人，例如2002年的《鐵西區》超過9小時，2018年的《死靈魂》則超過8小時。
王兵生涯至今的重要影展榮譽，包含2012年憑藉紀錄片《三姊妹》獲得威尼斯地平線單元的最佳影片，2017年憑藉紀錄片《方綉英》獲得盧卡諾影展最高榮譽金豹獎，本次的《青春（春）》則是首度入選坎城主競賽，而後入圍金馬獎最佳紀錄片，最終獲獎。
《青春（春）》是關於王兵與中國浙江湖州織裏鎮的勞動青年的故事，2014年至2019年，王兵將攝影機深入織裏鎮，這座距離上海150公里的小鎮，在上海迅速發展直抵繁華中國夢的上個十年，有著一群年輕工人，跨過五湖四海，進入長江流域，同居同住，同寢同食。王兵用五年的拍攝期，拍攝出三部曲，《青春（春）》為其一，而後還有兩部紀錄作品。
最佳紀錄片（粗體為得獎者）
- 詩／許鞍華
- 何處／蔡明亮
- 撼山河 撼向世界／林正盛
- 診所／趙德胤
- 青春（春）／王兵
延伸閱讀
責任編輯：袁齊、梁敏萱、王祖鵬
核稿編輯：邱宜君
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
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立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！