【2023金馬獎】王兵《青春（春）》獲最佳紀錄片，節制又忠實地呈現勞動樣態與青春生命力

2023金馬獎，最佳紀錄片由王兵執導的《青春（春）》獲得，評審表示，中國代表性獨立導演王兵，以15年將鏡頭對準勞工生產重鎮，在勞工的密集勞動的日常中，時長3個半小時，不妄加批判，節制又忠實地呈現勞動樣態與青春生命力。

今（2023）年金馬獎紀錄長片的入圍，其名導雲集，陣容恐怕為本屆金馬之最，包含許鞍華的《詩》、蔡明亮的《何處》、趙德胤《診所》、王兵的《青春（春）》、林正盛的《撼山河 撼向世界》，其中，王兵的《青春（春）》在今年坎城影展主競賽單元亮相，在坎城也收穫普遍好評。

而最終則由王兵執導的《青春（春）》順利獲獎。

王兵今日很可惜地沒有到場，因此是由監製之一代替他發表感言並感謝金馬。監製說，今天他感到非常激動是因為能夠來到金馬60，並同時長期合作的三位導演一起入圍，非常興奮也非常榮幸。他說，「很多前輩都知道，尤其是我最敬愛的蔡明亮導演，知道堅持做藝術電影的創作，也是這樣我陪伴了王兵十年，完成他的青春第一部曲。」

王兵為當代極具代表性的中國獨立電影導演，作品多數聚焦、紀錄中國人民的底層狀態。而其紀錄作品的時長皆相當驚人，例如2002年的《鐵西區》超過9小時，2018年的《死靈魂》則超過8小時。

王兵生涯至今的重要影展榮譽，包含2012年憑藉紀錄片《三姊妹》獲得威尼斯地平線單元的最佳影片，2017年憑藉紀錄片《方綉英》獲得盧卡諾影展最高榮譽金豹獎，本次的《青春（春）》則是首度入選坎城主競賽，而後入圍金馬獎最佳紀錄片，最終獲獎。

《青春（春）》是關於王兵與中國浙江湖州織裏鎮的勞動青年的故事，2014年至2019年，王兵將攝影機深入織裏鎮，這座距離上海150公里的小鎮，在上海迅速發展直抵繁華中國夢的上個十年，有著一群年輕工人，跨過五湖四海，進入長江流域，同居同住，同寢同食。王兵用五年的拍攝期，拍攝出三部曲，《青春（春）》為其一，而後還有兩部紀錄作品。

最佳紀錄片（粗體為得獎者）

詩／許鞍華

何處／蔡明亮

撼山河 撼向世界／林正盛

診所／趙德胤

青春（春）／王兵

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責任編輯：袁齊、梁敏萱、王祖鵬

核稿編輯：邱宜君