新版「森林碳匯」：近年流行的「生物信用額度」是真有所本，還是炒作？
我們想讓你知道的是
維持生物多樣性是要花錢的，據估計欲阻止生物多樣性喪失，每年需要花費7220~9670億美金，然而2019年全球用於保護生物多樣性的資金總額只有1240~1430億美金，這麼大的差額無法僅靠公共投資來填補。面對此問題，私人投資似乎可以參與進來，於是就有人提出「生物信用額度」這個想法......
文：柳婉郁（一個充滿理想與熱情的環境經濟學家，專注研究如何把森林換出更多的環境效益，例如種樹生碳權。掌握植樹造林負排放技術，在近年碳中和及淨零排放成為顯學之後，成為企業詢問度最高的農牧業碳權達人。目前擔任國立中興大學森林學系教授及綠學院綠色帶路人）
聽說前陣子綠學院有個產業小聚，討論太陽能和再生能源發電業該如何挽回聲譽，所有與會者都非常感慨，分享者覺得太陽能立意良善，大家也都是為了台灣好，為什麼會變成這樣，弄得好像從業人員這些年的努力都一文不值。
我也覺得很感慨，在森林領域又何嘗不是如此。森林生態系除碳匯功能之外，還有水源涵養、淨化空氣、水土保持、逆轉土壤劣化、生物多樣性等價值，但人們只關注森林產生的碳權能不能賺錢，當爆發碳權醜聞時，大家又回頭想要推翻所有一切，弄得森林碳權像是萬惡的開端似的。
我們可能從來沒想過這一切都只是我們種瓜得瓜、種豆得豆而已。當我們能看得懂的只有賺不賺錢這個面向時，自然所有的東西都得配合我們的需求貼上價格標。近年來有一種名為「生物信用額度」（Biocredits）新的自然資產交易工具出現，就是比森林更進一步、想要把生物多樣性貼上價格標的做法。
既然公司能融資，何不為自然融資？
其實世界超過一半的國內生產毛額GDP依賴自然以及其提供的服務，不過人類經濟活動已經對自然生態造成超過一百萬物種面臨滅絕的危險、三分之一的表土退化、更頻繁且更具破壞性的森林火災等問題，為了不影響經濟，以及文明發展、健康、社會穩定，必須想辦法保持生物多樣性的完整與功能。
自然生態已經被嚴重破壞，因此維持生物多樣性是要花錢的。據估計，欲阻止生物多樣性喪失，每年需要花費7220~9670億美金，然而為自然融資（Financing for Nature）的報告書中統計，2019年全球用於保護生物多樣性的資金總額只有1240~1430億美金，這麼大的差額是無法僅靠公共投資來填補的。
面對此問題，私人投資似乎可以參與進來，例如企業藉由將經營方式轉變為對地球和人類都有利的做法，制止甚至扭轉自然損失，於是就有人提出生物信用額度這個想法。
生物信用額度是一種金融工具，用於資助為生物多樣性例如物種、生態系統、自然棲息地的維護與管理帶來可衡量的正向恢復自然成果之行動，具體作法就是讓企業購買生物信用額度。
目前最主要的做法為「一籃子指標」（Basket of metrics），其為2021年Wallacea Trust召集一個包括金融機構、具有自然積極目標的企業、自然資本諮詢公司和學術專家等的工作組織，所開發的一種適用於全球所有生態區和棲息地的生物信用額度，會依據申請棲息地內的生態區保護目標訂定五項以上的指標來作為衡量標準（如表一即為針對低地耕地和牲畜農田轉變為再生農業或野化專案所制定之指標）。
生物信用額度的「一籃子指標」
由於是根據保護目標來訂定指標，這使得指標的量化能更具靈活度，且貼近該生態區，但也因為針對保護目標，所以在指標制定時，需要深入了解當地的生態系統才能有效納入標準，其有賴於與當地原住民及社區的合作。
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項目
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低地耕地和牲畜農田轉變為再生農業或野化
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1
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利用DEFRA 生物多樣性指標3.0衡量棲息地的提升
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利用節肢動物的生物量衡量食蟲鳥類總食物供應量變化
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3
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授粉蜜蜂和食蚜蠅的物種豐富度和豐度
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4
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蝴蝶和大型飛蛾物種豐富度和豐度的變化
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5
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當地生物多樣性行動計劃繁殖鳥類的變化
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6
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蝙蝠物種豐富度和豐度的變化
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一籃子指標範例 | 資料來源：Operation Wallacea (2023)
目前現行的生物信用額度標準模糊，沒有統一計算方式、交易單位等，如何測量並作為全球認可的交易機制將會是未來必定面對的問題。生物信用額度也沒有和任何碳權機制互通、抵減或轉換。
寫這篇文章並不是要你趕緊去買生物信用額度，也不是為了批評生物信用額度的設計多麼文青，而是我們要時刻提醒自己擴張投資報酬的定義，除了財務報酬之外，將環境和社會的報酬也納入其中。
本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此
原標題：碳權醜聞頻傳，還要推生物信用額度？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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無法可管、無人監督，加熱菸載具恐成為個資安全破口
我們想讓你知道的是
在國外市面上的加熱菸載具，開始像其它3C科技產品一樣擁有專屬的APP，在安裝後開始收集使用者的個人資料。你知道你的資料正在被收集嗎？如果你從沒想過，或許更需要立刻提高警覺。
「購物APP暗藏詐騙軟體」、「智慧型手機APP遊戲，搭配境外網站詐騙」，這樣的新聞標題，大家應該不陌生。其實現在已經有越來越多的家用電器、3C裝置，都會要求使用者在手機或平板上安裝APP，讓使用體驗更為完整便利。但問題就在於，當我們在享受現代科技所帶來的種種好處，其實也同時在面對釣魚廣告、木馬程式等無孔不入的資安威脅。
目前國內還在健康風險評估審查的加熱菸載具，在國外也像其他許多現代化的科技產品一樣，幾乎都有專屬的APP甚至被包裝成為戒菸工具，在安裝之後開始收集使用者的個人資料。如果你在使用加熱菸，未來或許更需要提高警覺你的資料是否正在被收集，這些資料被收集後又會如何被應用？尤其這些載具也有一部分是來自於中國製造。
不過針對中國製加熱菸進口問題，作為新興菸品主責機關的國健署回應，「依經濟部國貿署公告規定，加熱式菸草產品裝置屬大陸物品者，不准輸入。」 然而令人擔憂的是，我國數位發展部提出的16項需要資安檢驗的IoT項目中，並未包括新興菸品載具。這樣的缺漏令人不禁擔心，我們的資訊安全和隱私保護，是否正面臨著意想不到的風險？
從呼吸中洩露的秘密
衛福部提出的新興菸品健康風險評估辦法申請項目中，並未包含資安相關文件的要求，這可能暴露出個人敏感資料的潛在風險，再加上個人健康行為與呼吸資料保護不足的情況，在在都是開放加熱菸品所面臨的重要挑戰之一。特別是涉及個人健康行為和呼吸資料的外洩問題，除導致個人隱私受到侵犯，也可能被濫用於廣告騷擾，或甚至是健康保險詐騙等不法活動。因此，如何保護這些敏感資料，已成為當前亟待解決的問題。
今年 7 月家庭醫學會年會舉辦的「新興菸品減害與戒菸爭議」論壇中，已有專家提出警告，表示已有許多媒體及文獻披露加熱菸隱含的資安問題。該專家相當憂心地表示，當前各大品牌的加熱菸的載具幾乎都有數據連網功能。菸商能透過載具對吸菸行為進行大數據的搜集與分析，「甚至使用者每一口吸菸的深淺都有可能被記錄」。
為了改善這一缺漏，希望國健署也可以積極作為，加強對新興菸品的資安監管，建立完善的資安審查項目，確保所有與個人健康行為相關的數據，得到適當的保護。
在數位時代中，個人資訊就像是我們的分身，政府以及跨部會主管機關應該從相關的法規、監管措施等層面，努力保護民眾的資訊安全。從而更進一步地加強、鼓勵各種針對資訊安全保障技術的研發與應用，以應對不斷增加的網路威脅和數位安全挑戰，減少個資外洩的情形，杜絕詐騙行為對民眾以及我們的國際形象，所造成的各種損失。
當你一天的行程，都透過APP傳給某個陌生人
過去常常在資安方面引發眾多爭議的，例如掃地機器人，有搜集全屋地圖、作息時間等資訊的疑慮；智慧型手機，有可能在未經用戶允許的情況下，自動將個人的敏感資訊，傳送到第三方伺服器上。這些被揭露報導出來的新聞事件，引起了民眾對於個人隱私受到侵犯的擔憂，更突顯了資訊安全議題的重要性。
因此，當加熱菸載具以及應用程式，有可能收集到使用者的個人偏好、吸菸習慣、地理位置等敏感資訊，甚至可能涉及醫療數據。如果讓這些數據落入有心者之手，就有可能會被用於定向廣告、個資身份盜竊或其他不法用途，造成個人人身安全、聲譽和財務損失。
中華民國消費者文教基金會陳雅萍秘書長指出，近年來，因為個資外洩而遭受財物損失，前往消基會諮詢的民眾數量，有日益增多的趨勢。可以想見數位化時代，在網路、APP中填寫個資，已是一般大眾的日常，這樣的趨勢也讓個人資料保護面臨更嚴峻的考驗。陳秘書長進一步提醒，大家在生活中遇到需要填寫個人資料的時候，要保持警覺心，「如果你所填寫的資料，超出網站或APP所需要知道的資訊範圍，最好就不要繼續填寫。比方一個導航APP，它會需要知道你的所在位置，但它不需要知道你的婚姻狀況。」
＊本篇文章由記者「莊丹琪」撰文提供。