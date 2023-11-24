假使生命與世界根本沒有意義——重讀《異鄉人》對談節錄（二）

時間：2023年9月16日

地點：香港文學生活館

主持：鄭政恆（《方圓》及《聲韻詩刊》編委。香港電影評論學會會長。著有《字與光：文學改編電影談》。下稱「鄭」。）

與談人：李敬恒（明愛專上學院人文及語言學院高級講師。著有《尋常與作樂——哲學與文藝的25則思考》。下稱「李」。）、楊彩杰（法國巴黎索邦學院法國文學及比較文學博士、文學評論者。下稱「楊」。）

李：還有我們通常會覺得，對同一件事可以有不同解釋，但怎樣的解釋比較好？一般而言，我們很自然的想法就是，如果你的解釋能夠將愈多不同事件拉上關係，那就愈好，如果你的解釋只能解釋個別事件，但他還做了跟你的解釋無關甚至矛盾的事情，那就是解釋得不好，而我們通常就會反對或不接受這種解釋。這似乎是一般人看待世界的方式。

楊：我再補充一點，剛才我們說第一部是一些材料，沙特也有評論過，不過他是從句子來分析，他說：卡繆的句子那麼短，好像每個句子都是一個孤島。每一個句子就是一個動作，一個action。沙特亦說：是的，他有很多actions，但我們看的時候就好像隔著玻璃一樣，我們只看到一堆動作，但我們不知道動作背後的意義是甚麼。所謂異鄉性——為甚麼他是個stranger，或者法文L'étrangèreté——就是處於世界之中但不跟從世界的邏輯。

你看到他在世界裡做了很多動作，每一句都是一個動作，但他說的話或者他對事件、對材料的理解，別人問他問題時的反應，基本上他並沒有跟從世界的邏輯。法庭裡其他人就是跟從世界的邏輯。所以沙特那篇文章裡就是說，局外人，是身在人群中間的人，他之所以引起社會的公憤，正是因為他不遵守社會的遊戲規則，他生活在跟他不相關的人中間，生活在社會中間，但是對於社會中的其他人，他是置身局外的，這就是異鄉性所在。異鄉性就是說他跟世界的脫節，不是他去了深山居住，而是他明明在社會當中，他明明知道社會規則，因為他已經三十多歲了，但他生活在社會之中，卻在社會之外，或者社會、世界的邏輯之外，這就是沙特認為的異鄉性所在。

李：譬如去旅行，當然有不同目的，去日本我們說是「回鄉」，代表那是個熟悉的地方，但有時候旅行有另一個目的，就是要離開熟悉的地方，去一些很古怪很exotic或者從來沒接觸過的地方。你都會看到人，但是他們的樣子好像不太一樣，說話方式不太一樣，我們就說我們去了另一個世界。

通常我們說「我在我的世界」，意思是周圍的事物對我來說有熟悉感，因為我知道它是甚麼。你去地鐵站，很自然就會在褲袋拿一張卡出來拍。如果你這樣做，有職員走過你不會特別害怕，你覺得沒事的。所以我第一次去法國就覺得很奇怪，我也是早幾年才去，去搭地鐵當然是拍卡，但看到有些人是跳過去的，我完全不理解發生甚麼事。我不斷看到有人這樣做，但還是不敢跟著做，硬是覺得「這樣不太好吧？」結果還是會跟從原本的方式行事。我做事的方式背後其實假設或反映了我對身邊一切的理解，包括物件、人物的動作表情、別人說的話——所以當你跟英國人說話，他說interesting，其實他不是太覺得interesting，他對你很可能根本沒甚麼interest——就算表面上是同樣的東西，其實意義都可以非常不同。

簡單來說，我們的世界其實是由一大堆有意義的事物組成的意義網絡。譬如我有一個電話，我知道它是電話所以我拿來用，不需要特別多想甚麼，但這反映了甚麼？就是我將它當成某種工具，譬如用來拍照、用來和遠方的人溝通，我了解它是甚麼。而我能夠知道它是個電話，並且能夠正確地使用，首先要知道這世界上有另一些人也有電話，才有所謂「打電話」。

你知道原來有樣東西叫拍照，而這部機器可以做到，然後你將照片上載IG，有樣叫IG的東西，這個世界上有其他人都會做同樣的事，我們不會覺得驚訝，因為我們假設大家都生活在所謂「共同的世界」之中，意思不只是我們周圍都有同樣的東西，重要的是大家都用同樣的方式理解周圍事物的意義，所以會有熟悉感，很自然地根據習慣就可以正常地應對和生活。世界就是這樣的一個意義網絡。我理解周圍的事物、它們的用途、價值和關係，掌握了意義，那麼這對我來說就是我的世界。

當我到了另一個地方，可能都有具有相同物理特性的事物，但基於某些原因，它們的意義可以完全不同。意義是由生活在那裡的人賦予的，我去到別人的地方就好像去了一個異世界，我完全理解不了周圍發生甚麼事，並且會察覺到自己和他們格格不入，看起來大家都有手有腳，甚至我們可以說同樣的語言，就好像你去英國會說英文，但你發覺自己要重新思考別人說的是甚麼意思，就會有種不熟悉的感覺。

在小說中，主角做的很多事情當然是建基於他對世界的理解，他未至於完全理解不了世界，否則他已是個瘋子，而他只是相對比較冷靜，看事情比較直接，但他應該對他身處環境有基本程度的熟悉，了解周圍的人在做甚麼。但他對某些層面的意義，譬如道德、情感或者法庭制度⋯⋯

其實他不是無知到不知道法庭在做甚麼，但他不太將這件事當成他行為的重要考慮因素，所以變成他明明在法庭上，他說的跟他在第一部做的事沒甚麼大分別，因為每一件事都是獨立的，甚至他答問題的方式，別人問一個問題，他就回答那個問題，他不會想到問題背後有甚麼動機，於是回答的時候要為後面的結論鋪墊，完全沒有；他經歷了甚麼就照直說，問我甚麼就回答甚麼。正常人好像不會這樣，我剛才說世界是一個意義網絡，兩個世界就是兩個不同的意義網絡，但是他那所謂的局外感受，就是他既在世界之中，但他的反應和一般人的預期很不同，一般人在法庭，會知道自己的說話會有後果而選擇去做相應的行動，但是他好像沒有了這一層。