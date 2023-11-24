《異鄉人》的當代意義與荒謬——重讀《異鄉人》對談節錄（三）
我們想讓你知道的是
TBC
時間：2023年9月16日
地點：香港文學生活館
主持：鄭政恆（《方圓》及《聲韻詩刊》編委。香港電影評論學會會長。著有《字與光：文學改編電影談》。下稱「鄭」。）
與談人：李敬恒（明愛專上學院人文及語言學院高級講師。著有《尋常與作樂——哲學與文藝的25則思考》。下稱「李」。）、楊彩杰（法國巴黎索邦學院法國文學及比較文學博士、文學評論者。下稱「楊」。）
語言風格
楊：我們還會談小說的語言風格，一種innocent的語言風格，英文是indifferent，中文翻譯是漠不關心，但我們覺得這個翻譯太有引導性，因為indifferent其實是沒有所謂，沒有偏向性，法文是indifférent。中文漠不關心有點judegmental，但原意是factual的描述。當我們談到語言風格，七十年代Renée Balibar寫過一篇很出名的文章，這篇早期文章跟沙特那篇詮釋文章一樣，在當時都是很dominant的詮釋方法。
他談到小說裡使用的「複合過去時」（Le passé composé），《異鄉人》不是第一本使用複合過去時的小說，在較早前，另一位法國作家Céline寫的《茫茫黑夜漫遊》（Voyage au bout de la nuit）也是用複合過去時，但這在當時是很罕有的例子。《茫茫黑夜漫遊》裡使用第一人稱複合過去時，主角是低下階層，比較似爛仔，經常講粗口，很情緒化，而複合過去時是日常生活化的，接近我們日常說話的語調，當主角用這種時態說出他對世界的不滿，其實很適合的。
一般來說在卡繆那個年代，絕大部份情況寫小說都是用「簡單過去時」（Le passé simple）——至少沙特所有小說都是用簡單過去時——它代表了寫小說的時態，簡單過去時給人的感覺是，事情已經完結了，我再敘述發生了甚麼，除非是對話，我記得在沙特的〈牆〉（Le Mur）裡，當主角跟別人說話時，就是用複合過去時，因為那是一種即時的、說話的時態，但當我們回述一件過去的事件，我們就會用簡單過去時。
換言之兩種的時態傳遞出來的時間感，簡單過去時是一種敘述過去的語言，但是我現在跟你說話，即時的、日常生活語言，我們就使用複合過去時。複合過去時因為是日常生活的對話，所以法國人從小便會學，但簡單過去時作為比較高階的時態，以現在的學制大概小學四、五年級才會學。小朋友如果要表達昨天做了甚麼，在小學四、五年級之前他們只懂得用複合過去時來表達，當他們的思維再抽象一些，就會在學校學會簡單過去時。
不知道大家有沒有看過一部法國電影《The Classroom》，法文是「Entre les murs」，意思是牆之間，英文譯成「classroom」。其中一幕有個白人老師，他被分派去——因為法國老師是公務員，你不能自己到名校應徵，考完教師資歷後要由中央分派——一間郊區小學，那裡的學生大部份是有色人種，有一課就是他教簡單過去時，其中有黑人學生舉手發問，我從來沒見過這種時態，這種時態何時用？白人老師就說，我昨晚不就和朋友在用？換言之，他的朋友是甚麼階層的朋友，因為正常說話並不會用這種語言，一些well educated的人才會用這種時態。那些黑人小朋友在日常生活裡從來沒接觸過這種時態，除非他閱讀文學書。所以現在來說，這兩種時態很有階級性，但在文學語言上來說，其實一種是口頭語言，一種是高雅的、delicate的敘事語言。在四十年代，只有幾本小說竟然不用簡單過去時作為寫小說的時態，《異鄉人》是其中一本。
留意《異鄉人》的主角是三十多歲的男人，他用小學程度的語言，說簡單的句子，當中還有些拒絕修辭的句子，例如「這裡有一座橋樑，那裡有些甚麼」，我故意抽出來跟朋友說，如果我的學生在法文班作一些這樣的句子，其實就是beginner one程度。一個三十多歲的男人用這麼簡單小學生法文說話，是很奇怪的一件事，就好像在扮小朋友說話，從中文翻譯我們只覺得他冷靜、冰冷，但如果你有一點法文基礎，就真的會覺得他很innocent，是很小朋友式的寫作方法。如果你學法文，學到B1就可以嘗試看這本書。當然它很有深意，但看第一章並不是很難。
這篇評論想帶出的是：一個三十多歲的男人使用小朋友的語言方式，跟你說他在這個世界生活的片段，就好像小朋友童真地跟你說他自己做了甚麼，這種語言風格上innocent，其實跟他的人格很吻合。沒有修飾、短句、句子與句子之間沒有連接，一個動作完結到另一個動作，這些細節和語言風格，造成了他的indifferent，整個感覺就是這樣來的。
《異鄉人》的當代意義
楊：我們有次在序言辦讀書會，有位朋友就覺得其實這本小說也不是很深刻，因為裡面說的無意義、荒謬等概念，其實我們現在已經很well recognized了，所以他當時就問：這些概念我們已經很熟悉，那麼小說現在的implication又可以是甚麼呢？有些讀者這樣想，大師兄你怎樣看？
李：我忘記了當時怎樣回答他。不過我認為，第一，這本小說有它的歷史意義。當然其他存在主義作家也嘗試捕捉世界的無意義。法國作家很喜歡寫不存在與缺失——特別是總是被視為理所當然的客觀意義與價值。剛才我們說這樣很怪，因為一般人生活的世界是由意義連繫的。於是卡繆重要的地方就是，他透過這本小說的內容、情節、形式、語言運用，有意識地構成了這麼無聊的故事——如果你覺得無聊，他就成功了——這種無聊的感覺是透過強調事件之間的斷裂，剝掉事件背後可能有的意義的方式來刻意營造。
死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
我們想讓你知道的是
精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
面對琳瑯滿目的機車品牌，要如何選擇品牌與機種呢？首先從品牌切入，近年來躍升台灣機車市場龍頭的SYM三陽機車，以多元的機種選擇和優異的產品實力，擄獲台灣民眾芳心，且為了回饋消費者支持，三陽機車對於購車優惠始終不手軟，年底前更結合政府汰舊換新補助，三陽機車全車系汰舊換新再加碼3,000元，以迪爵車型為例，汰舊換新補助最高可達23,800元（三陽購車補助金14,500元＋三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元＋政府汰舊換新貨物稅減免4,000元＋廢車回收300元）。
換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
正因為政府補助即將退場，再加上三陽機車的加碼補助力道，造成市場上相當高的迴響，引發超級熱絡的好評與購車潮，三陽機車為了感謝消費者回饋，同時保證消費者的權益，全力加開產能，更祭出保證7日內（工作天）交車的承諾，就是要確保購車民眾不只拿的到政府補助同時享全年度最高優惠，更可以盡快交車，以新車迎接新年的全新生活。
多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
廣受年輕人喜愛的MMBCU則是基於DRGBT優秀的平台血統，更針對實用性、舒適性上做出大幅調整，有同級中最大的置物空間及雙載的舒適性，以及獨特的跑旅車款外型，造就同級距銷售冠軍的寶座。上市短短3個月就熱銷破萬台的CLBCU，不僅有獲得金點設計獎的百搭精緻外觀，更有EnMIS超強油耗表現與貼心規格，堪稱內外兼備的最佳小蜂鳥車型！
把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
從排廢、安全性，到補助優惠等面向分析，長期看來機車汰舊換新無疑是增加安全、減少風險且照顧荷包的最佳投資。有意願汰舊換新的民眾，絕對要把握今年底最佳時機，不僅有政府補助，更可獲得三陽機車的加碼補助，如此絕佳機會，錯過不再。
政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
- 更多詳細資訊請參閱「SYM三陽機車官方網站」查詢。