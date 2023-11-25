以色列對哈瑪斯的打擊，會重蹈40年前在貝魯特的覆轍嗎？
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如今，全球媒體也大幅報導加薩的人道危機，即使以色列強調自己是在捍衛生存權，但加薩平民悲慘處境的影像、文字傳播全球，重傷以色列形象。甚至也產生了一個意想不到的負面效果：反猶太情緒又被煽動起來。
文：顧爾德（資深新聞工作者、專欄作家）
10月7日哈瑪斯突襲以色列，引爆以色列對哈瑪斯開戰、入侵加薩，戰爭至今已一個半月。這段期間，更多台灣民眾開始關切巴勒斯坦這個陌生的地方，台灣人也把自身處境投射到這場戰爭中。
有些人支持以列色強硬捍衛這場彈丸之地的生存權，更感佩全球各地以色列國民趕著回國「共赴國難」、負擔起公民保家衛國責任；另一方面，也有人同情巴勒斯坦人近百年來流離失所、無法建國，備嘗以色列的壓迫，有如中國壓迫下的台灣。
再加上哈瑪斯背後有伊朗、沙烏地等變數，牽涉中國在中東的操作，以及擔心中俄伊朝「邪惡軸心」坐大，這些都影響到台灣人對以哈戰爭的判斷。
雖是千里外國際紛爭，卻影響台灣
以巴問題背後百年錯綜歷史，要在短期內爬梳清楚不容易，若把自身處境投射到對方情境，恐有偏失。但我們也無法不關切這場戰對當今世界帶來的衝擊，尤其俄烏戰爭已持續近兩年，以哈衝突會持續多久？這一方面會影響全球經濟，另一方面戰爭持續多久也會影響美國的全球戰略部署以及戰備資源的配置。兩者都攸關台灣。
澳洲史學家布萊尼（Geoffrey Blainey）在談戰爭肇因時曾說：「樂觀是戰爭的重要前奏。愈樂觀會導致戰爭；減少樂觀則會帶來和平。」俄國入侵烏克蘭前，過於樂觀沒料到烏克蘭會抵抗這麼久；同樣的，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也對進軍加薩信心滿滿，以色列政治、軍事領袖都認為可一舉把哈瑪斯從加薩地區滅絕。
不過， 立場親工黨的以色列《國土報》戰地特派員哈瑞爾（Amos Harel）報導，以色列國防軍（IDF）在加薩走廊的地面戰一開始就比納坦雅胡預想的複雜很多。IDF前加薩師部指揮官夏慕尼（Gadi Shamni）雖然揚言必須把哈瑪斯清除，但也承認這個任務「複雜」，他預計任務將持續6至8個月。美國參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Brown）也警告，加薩戰事「拖得愈久情況愈遭」。
回顧40年前以色列揮軍黎巴嫩往事
但以色列真的能順利清除哈瑪斯？若要達到這個目的，以色列和加薩地區的人民各要付出什麼代價？
夏慕尼說，以色列除了會殺死哈瑪斯的武裝戰士，還會把數千人關在內蓋夫沙漠（Negev）做為交換被哈瑪斯扣押人質的籌碼。這是場戰爭，以色列對敵人不會仁慈的，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）就宣稱，以色列正在和「人獸」（human animals）作戰，並以此原則採取相應行動。
這段話和IDF前參謀總長埃坦（Rafael Eitan）在1983年說的一段話相呼應，當時埃坦說，一旦以色列人在此地定居下來，「阿拉伯人能做的就是像在瓶子裡被下了藥的蟑螂一樣到處撞牆。」而埃坦說這句話前一年，他率軍入侵貝魯特，企圖清除巴勒斯坦武裝勢力。約翰霍普金斯大學政治學者、巴勒斯坦專家帕金森（Sarah E. Parkinson）在《外交事務》（Foreign Affairs）指出，今天以色列進軍加薩簡直就是當年以軍入侵貝魯特的翻版。
1980年代黎巴嫩南部蝟集許多巴勒斯坦難民，巴勒斯坦解放組織（PLO）的法塔赫（Fatah）等武裝勢力也以此為根據地。他們向以色列境內發射火箭、攻擊以色列村落；以色列則發動報復攻擊，摧毀黎國境內巴人難民營。1982年以色列決定對黎巴嫩內部的巴勒斯坦組織發動大規模攻擊，名為「加利利和平行動」（Operation Peace for Galilee）。
最初，以色列把這項行動規畫為48小時內完成的任務，IDF要把邊境40公里地區內的巴解組織、游擊隊的基地設施都摧毀，然後迅速撤回。
但是當時以色列總理比金（Menachem Begin）和現在的納坦雅胡一樣是極右派，而國防部長夏隆（Ariel Sharon）和埃坦也都是好戰鷹派，也有人指控夏隆和現在的納坦雅胡都想利用對外軍事行動獲取國內政治利益。他們下令部隊不斷深入內地，最後決定入侵離以黎邊境超過90公里的貝魯特。
就像今天以色列對待加薩，IDF對人口62萬的貝魯特斷水、斷電、斷糧一個多月。以色列最終的確迫使巴解組織和遊擊隊撤離，但這是以殺害了至少 6700多貝魯特居民為代價，其中5000多人是平民。
以色列在黎巴嫩拘禁許多巴勒斯坦人，但他們逃走或被放了之後繼續反抗以色列人——雖然游擊隊主幹撤出，但巴勒斯坦人自主連結成新的反抗網絡。而今天讓以色列頭痛萬分的真主黨（Hezbollah），就是當時巴人為對抗以色列入侵而組成的。
以色列在黎巴嫩和基督教民兵結盟，共同對付巴勒斯坦游擊隊。當年9月卻發生一件令人髮指的事：以軍包圍貝魯特西部並薩布拉－沙蒂拉難民營（Sabra-Shatila refugee camp），並容許基督教民兵進入營區，民兵在營區姦淫燒殺兩天，至少2000名巴勒斯坦平民死亡。而這段期間，以軍對著難營投放照明彈方便民兵行事。
反猶噩夢再起
這個大屠殺醜聞曝光後，全球包括以色列在內逾35萬猶太人挺身抗議，要求比金和夏隆下台，並組成委員會調查大屠殺責任。最後委員會認為夏隆個人要對暴力事件負責，而埃坦的行為「等同失職」。這個事件大損以色列國際形象。
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我們想讓你知道的是
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網路對現代人的重要性不言而喻，日常生活已與網路密不可分，因此速度夠快、穩定性夠高且安全可靠的上網產品也開始受到大家重視。除了一般在戶外使用手機的行動網路，回到家中更需要可靠的家用寬頻環境。不過提供寬頻上網服務的業者不少，到底該選哪一家、何種規格的上網服務才最穩定可靠，相信也是讀者心中的疑問。
近期由知名市調公司 東方線上所發佈的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」報告顯示，家用寬頻用戶最常遇到「Wi-Fi效能差」、「連線不穩定」與「網速慢」等困擾，而且由於家中的寬頻網路多半為全家共用，除了同住的家人，學生族群或是小資上班族也會與同學、朋友合租，而面臨多人共用網路的狀況。因此多人同時上網的連線穩定性，儼然成為許多人選擇家用寬頻時的關鍵考量！
在接下來的文章中，我們也將為大家彙整四個選擇家用寬頻的重要關鍵，只要掌握住這幾個訣竅，自然讓你不花冤枉錢不踩雷！
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除了「光纖到府」是關鍵，另一個與上網體驗有關、但卻經常被大家忽略的，就是「國際連線頻寬」的規格，畢竟大家在使用網路時，不會單純只瀏覽或使用台灣本地的網站服務，更多會是跨國連結至國際伺服器的使用型態，若是家用寬頻業者的國際連線頻寬不足，很容易遇到上網尖峰時段發生網路延遲、甚至連線相當緩慢的狀況！值得一提的是，TWINC在今年10月最新公佈的國外連線頻寬統計，全台連外頻寬最大的固網業者正是中華電信 HiNet，頻寬規模是其他業者的 3 倍至 50 倍[1]，除了直達路由的延遲較低，也具備多套備援路由，提升國際連網的穩定度，對使用者更有保障！
關鍵二：「雙飆新升代」成主流，升級雙向大頻寬 讓上傳和下載一樣順暢
從最新的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」中，不難發現到此次調查的結果也延續了去年的趨勢－有愈來愈多消費者傾向於升級更大的頻寬，其中尤其是 101-300M 之間的用戶成長度最高，而隨著家用寬頻龍頭HiNet 光世代積極推動300M、500M方案的「雙向對稱頻寬」2 ，用戶無需額外花費就能體驗到上傳與下載相同速率的極致飆網體驗，不僅避免上傳頻寬壅塞導致影響下載速度的窘境，也符合現代人比過去更仰賴上傳頻寬的使用情境，包括開直播、社群分享大量照片、影片，以及常見的雲端服務、即時通訊工具的檔案分享，都能更有效率！而雙向對稱頻寬的「雙飆新升代」相信也將成為消費者家用寬頻的主流選擇。
關鍵三：不只有線飆速，同步提供最佳 Wi-Fi 無線連網體驗更重要
在此次東方線上的調查中，我們發現到不少消費者的上網需求並非只侷限於有線連網，Wi-Fi 無線連網的需求相對更重要，也產生許多使用上的「痛點」，包括家中無線網路涵蓋的範圍不足、死角過多，使用的 Wi-Fi 分享器不夠穩定、常斷線，或是家中使用者、連網裝置太多，使用者難以自行解決 Wi-Fi 產生的使用問題…等。
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雖說網路帶來不少便利，但相對潛藏於網路背後的資安威脅也不免讓人膽戰心驚！尤其上網時，有可能因為一時不察點擊到帶有惡意的連結，又或是連上的網站或應用服務本身就潛藏惡意程式，在沒有任何防備的情況下，就很容易因此而「中招」，輕則系統不穩、當機，嚴重的可能造成個人隱私資料外流，甚至因為勒索病毒讓重要檔案付之一炬。
尤其是家人、朋友共用網路，但卻完全沒有資安意識的情況，很有可能成為病毒、駭客與詐騙的「破口」，因此建議大家在選擇家用寬頻時，可以進一步留意業者是否有提供額外的網路安全加值服務，像是中華電信就提供了相當完整的防護解決方案，包括防駭守門員、色情守門員、防毒防駭…等服務，而HiNet光世代 300M (含)以上的用戶也免費享有「上網守衛服務」，提供「有感防護阻擋頁面」，讓網路上的「有駭」網站不得其門而入，進而確保網路使用無後顧之憂，並降低被駭風險！
結語：全家的數位生活，讓中華電信 HiNet光世代 一手包辦！
從東方線上歷年來的「消費者網路使用行為與滿意度調查」，都能看出消費者對於家用寬頻選擇的需求變化，消費者在家使用網路需求愈來愈高，對於追求高速網路方案的態勢更為明顯，而且對於消費者來說，選擇家用寬頻業者至關重要的還是在於「網路穩定性」、「品牌口碑」與「解決網路使用問題的能力」這幾個面向，尤其對於網路重度使用者來說，一時半刻的斷線都是難以忍受的，而在所有業者中，中華電信 HiNet光世代連年獲得滿意度 No.1 的肯定，顯示不論是產品品質還是客戶服務，都獲得了消費者的信賴。
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[1] 數據來源：TWNIC 2023年10月公布數據 https://map.twnic.tw/
[2] 光世代網路服務因受距離及設備限制，供租對象為本公司採用產品技術可達之範圍為限，請逕洽客服0800-080123或至中華電信網站查詢是否可供裝光世代。光世代之網路各速率係指最高可提供之線路速率(Line rate)，客戶實際上網傳輸資料速率(Data rate)會因上網終端設備之軟硬體、距離、客戶所在位置之環境及到訪網站之連外頻寬、同時使用加值服務(如：MOD、OTT…)等因素之影響，有時會發生上網速率下降的現象，因此於提供上網服務時依國際標準網路品質分類歸屬為Best Effort模式。