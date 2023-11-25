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2023/11/25,
影劇

【2023金馬獎】最佳女配角《本日公休》方志友：這個角色是雜草，但她會自己長好長滿

【2023金馬獎】最佳女配角《本日公休》方志友：這個角色是雜草，但她會自己長好長滿
Photo Credit: 金馬獎

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【2023金馬獎】最佳女配角由《本日公休》的方志友獲得，評審表示，方志友以鬆弛的表演，為影片灌入滿滿活力，因而首次入圍金馬獎就獲獎。提到拍片過程，方志友受訪時說：「拍攝《本日公休》時，我覺得那個生命力、不同轉動的陀螺一直在這個角色心中，跟我本人不謀而合。我在演這個角色時，也把我很多內心深層想法放進去了，我認為這個角色是雜草，大家可能不會喜歡，但她會自己長好長滿。」

2023金馬獎，最佳女配角由《本日公休》的方志友獲得，評審表示，方志友以鬆弛的表演，為影片灌入滿滿活力，因而首次入圍金馬獎就獲獎。

方志友上台發表感言時，首先激動又幽默地先說「我阿公叫我不要哭得太醜」，再來對《本日公休》的導演傅天余表達感謝，他說，如果不是傅天余看見她的光，她就不會有站在這裡的時候。方志友也對孟柏與其他同戲演員、偉忠哥表達感謝，謝謝他們陪她一起成就了她的角色。

方志友的家人今天也在現場，她開心地對著台下觀眾席說：「媽媽我得獎了！我的經紀人一路看著我成長，我覺得能夠作為演員真的是很幸福的一件事，我們可以把各種不同的情緒都表現在鏡頭裡，我也很開心能夠身為一位演員。這是我第一次入圍，也是我第一次拿獎。我是一個演員，我還要繼續演戲！」

除此之外，她也對家人表達感謝，說「我的老公也是一位非常棒的演員，而我的小孩應該也在電視機前⋯⋯對不起再讓我講一下，最後，爸爸，我得獎了。」

方志友在後台時受訪表示：「現在真的好不真實，回家好像會睡不著覺，謝謝評審，其他入圍者也都非常棒，我真的沒想過得獎，但還是很感謝，真的很開心，典禮過後終於能吃大餐了！」

提到拍片過程，方志友說：「拍攝《本日公休》時，我覺得那個生命力、不同轉動的陀螺一直在這個角色心中，跟我本人不謀而合，我在演這個角色時，也把我很多內心深層想法放進去了，我認為這個角色是雜草，大家可能不會喜歡，但她會自己長好長滿。」

最後，面對未來，方志友坦言有點不敢想像，「希望有更多的導演、製片、製作人願意給我角色演出，感覺得到金馬獎多了一個官方肯定，我有官方認證，未來可以多找我演戲。」

方志友於2007年發跡於知名選秀節目《超級星光大道》，而後在演藝圈耕耘多年，也曾多次出演電視劇，包含《拜金女王》、《料理情人夢》、《酸甜之味》、《紅色氣球》等作品。而方志友2020年演出《粉紅色時光》首次擔綱演出電視劇女主角。3年後，今年以《本日公休》首度入圍金馬獎，並抱回首座金馬獎最佳女配角。而《本日公休》為傅天余第三部自編自導的作品，除了方志友之外，同時入圍了女主角（陸小芬）、男配角（傅孟柏）、原創電影歌曲等獎項。

最佳女配角（粗體為得獎者）

  • 劉奕兒／老狐狸
  • 陳意涵／小曉
  • 萬芳／五月雪
  • 方志友／本日公休
  • 梁雍婷／白日之下

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責任編輯：袁齊、梁敏萱、王祖鵬
核稿編輯：邱宜君


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