藍白郭會談，馬英九、朱立倫也到場，郭台銘形容「重量級不速之客」

（中央社）鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜今（23）日會面討論整合，郭台銘首先試圖釐清到場的前總統馬英九、國民黨主席朱立倫角色，並希望有協商的隱私。

在野陣營整合期限進入倒數，在柯文哲邀請下，郭台銘下午抵達君悅飯店，侯友宜也在馬英九、朱立倫陪同下到場。

在等待郭台銘及柯文哲下樓過程中，郭辦發言人黃士修宣布，待5人開場後，郭台銘、柯文哲及侯友宜將前往25樓場地進行會談，三方可各帶一名幕僚，並備有攝影器材，馬英九、朱立倫可至另一房間休息。

國民黨智庫副執行長凌濤接著表示，侯友宜今天空出一整天的行程，等待柯文哲及郭台銘，並沒有讓柯郭等待，且國民黨開大門走大路，絕不密室協商，對談過程將全部開放直播。

凌濤說到一半時，一名郭台銘支持者突然對著凌濤咆哮「你算什麼」、「關你什麼事」等，隨後這名支持者被請出會場。

5人齊聚後，郭台銘首先致詞表示，今天是美國的感恩節，所以是個好日子，他要感恩所有人能夠在這裡齊聚一堂，讓他這個做東的人非常有面子，此外君悅飯店是他與妻子曾馨瑩婚宴的地點，當時是由馬英九見證，他心存感恩，也期盼最後的結局是美好的。

不過，郭台銘說，依據21日及昨天的討論，他本來預期侯友宜會單獨出席，沒想到帶來了他的貴人及恩人馬英九，讓他跟飯店人員急得像熱鍋上的螞蟻，會議空間位置需要重新思考擺放方式，還要再訂房間讓馬英九休息，「如果有所怠慢我先跟你道歉，失禮了」。

馬英九表達自己今天是擔任見證人的角色、不發言後，郭台銘點名朱立倫，希望朱立倫說明自己的角色，郭台銘說，因為若這場會面是要政黨協商，那他就應退出「走自己的路」，留國民黨及民眾黨單獨談。

侯友宜這時拿起麥克風準備發言，郭台銘立刻以主人身分打斷，要求朱立倫回應，並形容朱立倫與馬英九為「重量級的不速之客」。

Photo Credit: 中央社 國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘（左）23日下午公開會面共商在野整合，郭台銘一度將麥克風遞給到場見證的前總統馬英九（右）、請他發言，不過馬英九僅表示，「我是見證人不發言」。

朱立倫：身為黨主席，陪同總統參選人出席句正當性、合理性

回應郭台銘的問題，朱立倫於記者會中表示，侯友宜作為國民黨提民的總統候選人，而柯文哲同時兼具民眾黨主席和民眾黨的總統參選人身份。因此，朱立倫身為國民黨黨主席，陪同總統候選人來參與在野整合的會議，「具有正當性，也是必要性。」

朱立倫接著提到，侯友宜不能一個人代表所有（國民黨），但他可以代表總統候選人。朱立倫說：「我出席就是代表我支持在野合作、在野聯盟的會議。」

國民黨黨主席朱立倫表示，台灣的主流民意希望在野整合，我們會持續努力，並稱自己是黨主席，陪同總統候選人出席具備正當性｜Photo Credit: 中央社

國民黨總統候選人侯友宜，出席在野整合會談時說：「現在就像是回到馬辦，重回那六點，馬總統還是見證人，郭董事長也是見證人」｜Photo Credit: 中央社

侯友宜也表示，自己是黨所徵召的總統候選人，因此兩黨達成協商之前，「朱主席是一定要參加的。」

侯友宜也談到，在今天的場合之中，郭台銘扮演的角色，就如同過去幾次的協商中，前總統馬英九所扮演的一樣，是一名見證者。不過，侯友宜也不斷重申，郭董是在野政營整合的「桶箍」，並表示要在公開的、透明的、審慎的場合下，將過去的六點協商爭議解決。

侯友宜也在徵得柯文哲同意後，將柯文哲傳給他的簡訊念出。訊息中，柯文哲提到應該與侯友宜、郭台銘三人一起在公開場合談，並稱「大家一起解決台灣的問題是好的。」

侯友宜提及柯文哲在訊息中表示，如果要將功勞給郭董，直接在他家也可以，不然就找一個飯店都可以，「他需要找一個理由退選，所以給他面子也是好的。」

柯文哲則回應，重申一直以來都有遵守當初在馬辦簽訂的六點條約。他表示，過去也曾說過，若民調的問題卡住，那可以「翻過去」。柯文哲強調，他的邏輯就只有一個，就是如何推派出最強候選組合。

柯文哲也諷刺，即使是經過自己的同意，「但把私人之間的簡訊，通常是民嘴跟側翼在做的事，不是總統在做的事。」

民眾黨總統候選人柯文哲會中不斷強調，自己堅守「六點」，並稱在野整合應該不是只有藍白，要組成一個最強的｜Photo Credit: 中央社

郭台銘隨後拿回主持權，建議柯、侯、郭三人可以上樓私下談判，但侯友宜認為維持原地，公開讓媒體採訪，先把藍白的問題解決、六點爭議釐清，交代清楚；柯文哲則再次重申自己一直都有尊守協議內容。

會談在郭台銘中斷離場後暫時休息，但仍會在同一場地繼續進行。

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