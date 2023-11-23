藍白郭會談，馬英九、朱立倫也到場，郭台銘形容「重量級不速之客」
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鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜今（23）日會面討論整合。侯友宜表示，郭台銘的角色是一個桶箍，跟馬總統一樣，來一起見證。侯友宜強調，希望在公開場合將六點協議的爭點釐清、交代清楚。
（中央社）鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜今（23）日會面討論整合，郭台銘首先試圖釐清到場的前總統馬英九、國民黨主席朱立倫角色，並希望有協商的隱私。
在野陣營整合期限進入倒數，在柯文哲邀請下，郭台銘下午抵達君悅飯店，侯友宜也在馬英九、朱立倫陪同下到場。
在等待郭台銘及柯文哲下樓過程中，郭辦發言人黃士修宣布，待5人開場後，郭台銘、柯文哲及侯友宜將前往25樓場地進行會談，三方可各帶一名幕僚，並備有攝影器材，馬英九、朱立倫可至另一房間休息。
國民黨智庫副執行長凌濤接著表示，侯友宜今天空出一整天的行程，等待柯文哲及郭台銘，並沒有讓柯郭等待，且國民黨開大門走大路，絕不密室協商，對談過程將全部開放直播。
凌濤說到一半時，一名郭台銘支持者突然對著凌濤咆哮「你算什麼」、「關你什麼事」等，隨後這名支持者被請出會場。
5人齊聚後，郭台銘首先致詞表示，今天是美國的感恩節，所以是個好日子，他要感恩所有人能夠在這裡齊聚一堂，讓他這個做東的人非常有面子，此外君悅飯店是他與妻子曾馨瑩婚宴的地點，當時是由馬英九見證，他心存感恩，也期盼最後的結局是美好的。
不過，郭台銘說，依據21日及昨天的討論，他本來預期侯友宜會單獨出席，沒想到帶來了他的貴人及恩人馬英九，讓他跟飯店人員急得像熱鍋上的螞蟻，會議空間位置需要重新思考擺放方式，還要再訂房間讓馬英九休息，「如果有所怠慢我先跟你道歉，失禮了」。
馬英九表達自己今天是擔任見證人的角色、不發言後，郭台銘點名朱立倫，希望朱立倫說明自己的角色，郭台銘說，因為若這場會面是要政黨協商，那他就應退出「走自己的路」，留國民黨及民眾黨單獨談。
侯友宜這時拿起麥克風準備發言，郭台銘立刻以主人身分打斷，要求朱立倫回應，並形容朱立倫與馬英九為「重量級的不速之客」。
朱立倫：身為黨主席，陪同總統參選人出席句正當性、合理性
回應郭台銘的問題，朱立倫於記者會中表示，侯友宜作為國民黨提民的總統候選人，而柯文哲同時兼具民眾黨主席和民眾黨的總統參選人身份。因此，朱立倫身為國民黨黨主席，陪同總統候選人來參與在野整合的會議，「具有正當性，也是必要性。」
朱立倫接著提到，侯友宜不能一個人代表所有（國民黨），但他可以代表總統候選人。朱立倫說：「我出席就是代表我支持在野合作、在野聯盟的會議。」
侯友宜也表示，自己是黨所徵召的總統候選人，因此兩黨達成協商之前，「朱主席是一定要參加的。」
侯友宜也談到，在今天的場合之中，郭台銘扮演的角色，就如同過去幾次的協商中，前總統馬英九所扮演的一樣，是一名見證者。不過，侯友宜也不斷重申，郭董是在野政營整合的「桶箍」，並表示要在公開的、透明的、審慎的場合下，將過去的六點協商爭議解決。
侯友宜也在徵得柯文哲同意後，將柯文哲傳給他的簡訊念出。訊息中，柯文哲提到應該與侯友宜、郭台銘三人一起在公開場合談，並稱「大家一起解決台灣的問題是好的。」
侯友宜提及柯文哲在訊息中表示，如果要將功勞給郭董，直接在他家也可以，不然就找一個飯店都可以，「他需要找一個理由退選，所以給他面子也是好的。」
柯文哲則回應，重申一直以來都有遵守當初在馬辦簽訂的六點條約。他表示，過去也曾說過，若民調的問題卡住，那可以「翻過去」。柯文哲強調，他的邏輯就只有一個，就是如何推派出最強候選組合。
柯文哲也諷刺，即使是經過自己的同意，「但把私人之間的簡訊，通常是民嘴跟側翼在做的事，不是總統在做的事。」
郭台銘隨後拿回主持權，建議柯、侯、郭三人可以上樓私下談判，但侯友宜認為維持原地，公開讓媒體採訪，先把藍白的問題解決、六點爭議釐清，交代清楚；柯文哲則再次重申自己一直都有尊守協議內容。
會談在郭台銘中斷離場後暫時休息，但仍會在同一場地繼續進行。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
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立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！