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2023/11/25,
影劇

【2023金馬獎】最佳男配角《老狐狸》陳慕義成功靠揣摩世故狂傲的有錢人，透露「心態會影響神態」

【2023金馬獎】最佳男配角《老狐狸》陳慕義成功靠揣摩世故狂傲的有錢人，透露「心態會影響神態」
Photo Credit: 金馬獎

我們想讓你知道的是

【2023金馬獎】最佳男配角由《老狐狸》的陳慕義獲得，評審表示，陳慕義在片中飾演縱橫商場的大亨，將角色的世故、狂傲詮釋得深刻到位、游刃有餘。陳慕義受訪時表示，他認為台灣劇組是全世界最專業的，「領那麼少的錢，做那麼多工作」，而談到在片中扮演的角色時，則說「揣摩這個角色其實也很簡單，我們常說人不可貌相，但電影戲劇是可以貌相的，心態會影響神態。」

2023金馬獎，最佳男配角由《老狐狸》的陳慕義獲得，評審表示，陳慕義在《老狐狸》裡飾演縱橫商場的大亨，將角色的世故、狂傲詮釋得深刻到位、游刃有餘。

陳慕義一上台先對金馬評審表示感謝，並說自己一直覺得在台灣拍戲是件很幸福的事。「我們在現場梳化就幫我們撐傘，然後你就會看到燈光組在你面前走過，攝影組⋯⋯美術組最搞剛，為什麼要做一個不能上廁所的假的廁所？廠務組冒著生命危險幫我們擋車、擋狗，製片組載水、載便當、載飲料。導演組、攝影組在monitor前面抽菸，但還是一併感謝。謝謝大家，謝謝所有的劇組工作人員。」

被問到得獎的心情，陳慕義在後台表示：「我的心情就是謝謝所有工作人員，拍任何的戲我都很在乎工作團隊，我也認為台灣劇組是全世界最專業的，領那麼少的錢，做那麼多工作。」

由於陳慕義在《老狐狸》中飾演富商，被問及演員功課時，陳慕義說：「這個角色特別有錢，以前我不是演廟公，要不然就是流浪漢。」他進一步說：「揣摩這個角色其實也很簡單，我們常說人不可貌相，但電影戲劇是可以貌相的，心態會影響神態，我本人沒有那麼多錢，但我就揣摩從頭到尾都很跩的樣子，而我很常提醒我自己，不要『演』。」

最後，陳慕義也暗指了近日的時事，受訪時自言：「最近不是台灣有個有錢人，做一些奇奇怪怪的事嗎？我很慶幸我們是在娛樂藝文版，不是在政治版，不然所有的消息都被吃掉了。」

陳慕義畢業於國立藝術學院戲劇系畢業，為台灣資深演員，演出作品橫跨電視、電影、舞台劇。2004年，陳慕義就以《黑狗來了》入圍第40屆金馬獎最佳男配角獎。此次則憑藉《老狐狸》獲得個人首座金馬獎。

而除了金馬獎之外，陳慕義也曾在2006年憑藉《快樂的出航》獲得第41屆金鐘獎迷你劇集最佳男主角。目前陳慕義是金鐘、金馬雙金得主。陳慕義在《老狐狸》飾演一名富商，並與童星白潤音有許多跨世代的溝通與對手戲，包含資本主義、成功、商業、成長等話題，但都圍繞在「平等、公平」的核心之中。

最佳男配角（粗體為得獎者）

  • 陳澤耀／富都青年
  • 黃梓樂／年少日記
  • 陳慕義／老狐狸
  • 傅孟柏／本日公休
  • 林保怡／白日之下

延伸閱讀

責任編輯：袁齊、梁敏萱、王祖鵬
核稿編輯：邱宜君


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