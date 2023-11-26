【2023金馬獎】終身成就獎林青霞：從千里之外歸來，在生我養我的地方獲電影界最高榮譽

在導演陳坤厚之外，第60屆金馬獎終身成就獎也頒給了林青霞，是本屆金馬獎最大亮點之一。擔任引言人的名導李安，回憶在自己成年時、觀賞《古鏡幽魂》後便成為了林青霞的影迷。李安更盛讚林青霞，「現在即使步下銀幕，她仍不斷地學習、筆耕、寫作，她的一顰一笑，依然牽動我們的關注。」

林青霞得獎感言：從千里之外歸來，在生我、養我的地方獲得電影界最高榮譽

林青霞發表得獎感言時，一開場就說「我從千里之外歸來，在生我、養我的地方，獲得電影界最高榮譽終身成就獎。這對我來說，意義非常重大。」林青霞將這座獎獻給他的父母親，說不知道他們因為她辛苦的拍戲過程，操碎了多少心。而此刻在天上，林青霞說他們必定感到莫大欣慰。

接著，林青霞說她也將這座獎獻給這片土地上所有的兄弟姊妹們，「我是多麼的愛你們，17歲從台北市西門町走進電影圈，22年裡，我拍了100部戲，跟上千名台前幕後工作人員合作，如果沒有你們莫大的功勞，我⋯⋯要謝謝你們。」回首過去拍片的疲累程度，彷彿「站著就能睡」，當時甚至「壓力大到，寧願去美國當服務生，就是不要再拍電影。」

而林青霞也對在電影事業裡，幾位對她有關鍵性影響的人表達感謝，第一位便是瓊瑤。林青霞說，瓊瑤的第一部小說《窗外》成就了她第一部電影，在70年代幾部最賣座的文藝愛情片，都跟瓊瑤姊有關。她也謝謝80年代電影公司《窗外》的導演宋存壽，「如果不是他鍥而不捨的到家裡說服我，我不會站在這裡。」

對於朱延平導演，林青霞也表達了滿滿的感謝，「在我從愛情片轉入武俠刀劍片的階段，你為我設計了許多不一般的喜劇角色，而且部部都賣得滿堂紅。」另外，她也感謝徐克導演把她「從純情玉女轉變成第一高手東方不敗」。

林青霞說，在電影圈的日子裡，她結識了兩位知心的好朋友，施南生跟張叔平。「施南生總是為我獲得的榮耀感動落淚， 並且不時的指導我人生的方向，而張叔平把我從鄉下土包子變成了窈窕淑女。」

最後，林青霞衷心地感謝她的先生和三個女兒，「他們總是默默地支持我從心所欲欲地做我喜歡的事，成全了現在的林青霞。」林青霞說，現在她又站在了33年前獲得金馬影后的舞台，而這座終身成就獎帶給了她鼓勵，讓她更有動力邁向下一個里程碑，謝謝金馬獎。

林青霞簡介

林青霞在1970年代初以《窗外》正式進入影壇，本片當時雖然無法在台上映，她仍以其他作品迅速竄紅，在愛情文藝片全盛時代，堪稱首席女星，尤其多部改編瓊瑤小說的電影如《我是一片雲》、《月朦朧鳥朦朧》、《雁兒在林梢》、《一顆紅豆》等，皆風靡一時，成為票房巨星。

而後林青霞前往香港發展，80年代中期至90年代，代表作有《警察故事》、《刀馬旦》、《今夜星光燦爛》等。而除了眾人熟知的愛情文藝類型之外，林青霞也在90年代交出數部武俠類型之作，包含《笑傲江湖之東方不敗》、《新龍門客棧》等作品。當然，在此階段，也不能忽略林青霞在王家衛的《重慶森林》、《東邪西毒》等表演，也更進一步打響國際間的極高知名度。

林青霞名作無數，對於金馬獎的淵源，曾以《碧血黃花》、《慧眼識英雄》提名，並以《滾滾紅塵》拿下第27屆金馬獎最佳女主角寶座。

金馬執委會指出，林青霞從明星到影后，不僅展現了豐沛的表演能量，經歷各種類型考驗，屹立不搖的巨星魅力，猶如傳奇。近年雖然淡出影壇，專事寫作，一舉一動仍是影迷焦點。今年適逢她首部電影問世50週年，此時獲獎意義非凡。

終身成就獎得主

林青霞

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責任編輯：袁齊、梁敏萱、王祖鵬

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