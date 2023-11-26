【2023金馬獎】終身成就獎林青霞：從千里之外歸來，在生我養我的地方獲電影界最高榮譽
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【2023金馬獎】在導演陳坤厚之外，第60屆金馬獎終身成就獎也頒給了林青霞。金馬執委會指出，林青霞從明星到影后，不僅展現了豐沛的表演能量，經歷各種類型考驗，屹立不搖的巨星魅力，猶如傳奇。近年雖然淡出影壇，專事寫作，一舉一動仍是影迷焦點。今年適逢她首部電影問世50週年，此時獲獎意義非凡。而林青霞發表感言時說「我從千里之外歸來，在生我、養我的地方，獲得電影界最高榮譽終身成就獎」，對她而言，意義非常重大。
在導演陳坤厚之外，第60屆金馬獎終身成就獎也頒給了林青霞，是本屆金馬獎最大亮點之一。擔任引言人的名導李安，回憶在自己成年時、觀賞《古鏡幽魂》後便成為了林青霞的影迷。李安更盛讚林青霞，「現在即使步下銀幕，她仍不斷地學習、筆耕、寫作，她的一顰一笑，依然牽動我們的關注。」
林青霞得獎感言：從千里之外歸來，在生我、養我的地方獲得電影界最高榮譽
林青霞發表得獎感言時，一開場就說「我從千里之外歸來，在生我、養我的地方，獲得電影界最高榮譽終身成就獎。這對我來說，意義非常重大。」林青霞將這座獎獻給他的父母親，說不知道他們因為她辛苦的拍戲過程，操碎了多少心。而此刻在天上，林青霞說他們必定感到莫大欣慰。
接著，林青霞說她也將這座獎獻給這片土地上所有的兄弟姊妹們，「我是多麼的愛你們，17歲從台北市西門町走進電影圈，22年裡，我拍了100部戲，跟上千名台前幕後工作人員合作，如果沒有你們莫大的功勞，我⋯⋯要謝謝你們。」回首過去拍片的疲累程度，彷彿「站著就能睡」，當時甚至「壓力大到，寧願去美國當服務生，就是不要再拍電影。」
而林青霞也對在電影事業裡，幾位對她有關鍵性影響的人表達感謝，第一位便是瓊瑤。林青霞說，瓊瑤的第一部小說《窗外》成就了她第一部電影，在70年代幾部最賣座的文藝愛情片，都跟瓊瑤姊有關。她也謝謝80年代電影公司《窗外》的導演宋存壽，「如果不是他鍥而不捨的到家裡說服我，我不會站在這裡。」
對於朱延平導演，林青霞也表達了滿滿的感謝，「在我從愛情片轉入武俠刀劍片的階段，你為我設計了許多不一般的喜劇角色，而且部部都賣得滿堂紅。」另外，她也感謝徐克導演把她「從純情玉女轉變成第一高手東方不敗」。
林青霞說，在電影圈的日子裡，她結識了兩位知心的好朋友，施南生跟張叔平。「施南生總是為我獲得的榮耀感動落淚， 並且不時的指導我人生的方向，而張叔平把我從鄉下土包子變成了窈窕淑女。」
最後，林青霞衷心地感謝她的先生和三個女兒，「他們總是默默地支持我從心所欲欲地做我喜歡的事，成全了現在的林青霞。」林青霞說，現在她又站在了33年前獲得金馬影后的舞台，而這座終身成就獎帶給了她鼓勵，讓她更有動力邁向下一個里程碑，謝謝金馬獎。
林青霞簡介
林青霞在1970年代初以《窗外》正式進入影壇，本片當時雖然無法在台上映，她仍以其他作品迅速竄紅，在愛情文藝片全盛時代，堪稱首席女星，尤其多部改編瓊瑤小說的電影如《我是一片雲》、《月朦朧鳥朦朧》、《雁兒在林梢》、《一顆紅豆》等，皆風靡一時，成為票房巨星。
而後林青霞前往香港發展，80年代中期至90年代，代表作有《警察故事》、《刀馬旦》、《今夜星光燦爛》等。而除了眾人熟知的愛情文藝類型之外，林青霞也在90年代交出數部武俠類型之作，包含《笑傲江湖之東方不敗》、《新龍門客棧》等作品。當然，在此階段，也不能忽略林青霞在王家衛的《重慶森林》、《東邪西毒》等表演，也更進一步打響國際間的極高知名度。
林青霞名作無數，對於金馬獎的淵源，曾以《碧血黃花》、《慧眼識英雄》提名，並以《滾滾紅塵》拿下第27屆金馬獎最佳女主角寶座。
金馬執委會指出，林青霞從明星到影后，不僅展現了豐沛的表演能量，經歷各種類型考驗，屹立不搖的巨星魅力，猶如傳奇。近年雖然淡出影壇，專事寫作，一舉一動仍是影迷焦點。今年適逢她首部電影問世50週年，此時獲獎意義非凡。
終身成就獎得主
- 林青霞
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責任編輯：袁齊、梁敏萱、王祖鵬
核稿編輯：邱宜君
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死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
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精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
面對琳瑯滿目的機車品牌，要如何選擇品牌與機種呢？首先從品牌切入，近年來躍升台灣機車市場龍頭的SYM三陽機車，以多元的機種選擇和優異的產品實力，擄獲台灣民眾芳心，且為了回饋消費者支持，三陽機車對於購車優惠始終不手軟，年底前更結合政府汰舊換新補助，三陽機車全車系汰舊換新再加碼3,000元，以迪爵車型為例，汰舊換新補助最高可達23,800元（三陽購車補助金14,500元＋三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元＋政府汰舊換新貨物稅減免4,000元＋廢車回收300元）。
換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
正因為政府補助即將退場，再加上三陽機車的加碼補助力道，造成市場上相當高的迴響，引發超級熱絡的好評與購車潮，三陽機車為了感謝消費者回饋，同時保證消費者的權益，全力加開產能，更祭出保證7日內（工作天）交車的承諾，就是要確保購車民眾不只拿的到政府補助同時享全年度最高優惠，更可以盡快交車，以新車迎接新年的全新生活。
多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
廣受年輕人喜愛的MMBCU則是基於DRGBT優秀的平台血統，更針對實用性、舒適性上做出大幅調整，有同級中最大的置物空間及雙載的舒適性，以及獨特的跑旅車款外型，造就同級距銷售冠軍的寶座。上市短短3個月就熱銷破萬台的CLBCU，不僅有獲得金點設計獎的百搭精緻外觀，更有EnMIS超強油耗表現與貼心規格，堪稱內外兼備的最佳小蜂鳥車型！
把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
從排廢、安全性，到補助優惠等面向分析，長期看來機車汰舊換新無疑是增加安全、減少風險且照顧荷包的最佳投資。有意願汰舊換新的民眾，絕對要把握今年底最佳時機，不僅有政府補助，更可獲得三陽機車的加碼補助，如此絕佳機會，錯過不再。
政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
- 更多詳細資訊請參閱「SYM三陽機車官方網站」查詢。