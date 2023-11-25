【2023金馬獎】終身成就獎陳坤厚：電影生涯跟金馬獎同壽，自稱幸運的「中影三代練習生」

第60屆金馬獎終身成就獎頒給陳坤厚。金馬獎是在1962誕生，這年也是陳坤厚考入中央電影公司成為導演的那年，他的電影生涯跟金馬獎同壽，實至名歸。

楊潔玫：獻給在這60年對電影的熱情始終如一的陳坤厚導演

楊潔玫作為引言人，首先感謝大會給她這個機會跟井迎瑞老師一起，將終身成就獎獻給恩師陳坤厚導演。她回憶起過去，陳坤厚導演是新浪潮導演時期，非常重要的導演，也是楊潔玫個人非常敬重的電影人。

不論是攝影師或是導演的身份來說，陳坤厚都為台灣電影帶來膾炙人口非常經典的作品，例如《小畢的故事》就獲得最佳影片、最佳導演的殊榮，也獲得了很好的票房紀錄，為台灣電影打下良好基礎。楊潔玫說，陳坤厚的電影就是想紀錄那個時代最美好的人事物。

接著，楊潔玫搞笑地模仿陳坤厚喊卡的模樣，說「那是他在最近一部電影殺青時喊卡的樣子，他還是這麼有熱情」。身為學生的楊潔玫，代表金馬獎將終身成就獎獻給陳坤厚導演，獻給在這60年對電影的熱情始終如一的陳坤厚導演。

井迎瑞：陳坤厚的電影生涯和金馬獎同壽，實至名歸

而井迎瑞作為引言人，他首先表示金馬獎是在1962誕生，這年也是陳坤厚考入中央電影公司成為導演的那年。他的電影生涯跟金馬獎同壽。井迎瑞更說，陳坤厚除了是實至名歸，今天由他和楊潔玫一起將終身成就獎獻給他，對他們而言也是項殊榮。

陳坤厚：電影是奇特的行業，這麼多老闆願意出錢圓一個導演的夢，因此一直抱持感激

陳坤厚首先對引言人楊潔玫與井迎瑞表達感謝，謝謝井館長長年在台灣電影文化與資料跟電影典藏上做出貢獻，稱讚他在南藝大電影教育工作上的成就尤其重要。

陳坤厚一上台接手獎座後幽默地說，他一輩子拍電影，沒有賺上什麼錢，「我的孫女，這個獎座就拿去當嫁妝吧。」而在預告今天會「滿討厭地」講很多話後，陳坤厚開始回憶起60年來的點點滴滴，太多的感謝與回憶，並說拍電影都要靠緣分，才能完成一部好電影。

對這座獎座表達感謝後，陳坤厚首先要感謝孩子的媽媽。「她非常寬容，諒解與縱容我在電影這條路上揮霍時間與金錢。一個男人的輝煌並不重要，對女人確實是一輩子，一個男人對一個女人一輩子的虧欠，都還不清⋯⋯謝謝，很謝謝她。」

陳坤厚接著又說，「電影是一個非常奇特的行業，有這麼多的老闆願意出錢去圓一個導演的夢，非常有意思，因此從事此行業一直都是抱持著非常感激的心情。「我有一個朋友一輩子都當老闆，我拍什麼電影他就支持我，我非常信任他，而這位朋友就是周令剛先生。」

談及這部電影時，陳坤厚說其實常常想著「傾家蕩產、血本無歸，算了」。而他也一直跟很多年輕人說，「電影並不是一個人做的，是大家共同完成的作品。導演是掛在牆上的空殼子，最後要完成一部電影，一定要請到很多優秀的工作人員」表達對電影公司跟上千位和他一起學習、工作的朋友由衷的感謝。

另外，陳坤厚說他特別感謝淑貞，稱他是一個「全方位」的副導，在台語上有非常精準的掌握。他感嘆地道：「在他離開的那一年，金馬獎未能讓他留下任何聲音，我深摯抱歉。」

陳坤厚接著說，有一個朋友向他表示，喜歡他的電影是因為，喜歡他拍每部電影時都會跟那個地方做很長時間的連結，像是《小畢的故事》的淡水、《桂花巷》的澎湖。也因為電影的連結，陳坤厚說他在南部參與了一些偏鄉小學教育的工作，看見了教育工作的熱忱與善良，因此非常謝謝這些朋友為他開了一扇窗，讓他看到善良、付出與熱心，「讓我們這些幹攝影的，好像是個玩意兒。」

最後，陳坤厚說感嘆地作結道：「我們中影製片廠三代練習生，從40年代的黑白片，到50年代彩色片，到60年代台灣電影的輝煌，再到新浪潮，我們都參與其中，這是我們中影三代練習生的幸運。」陳坤厚說從民國51年進入中影，他的舅舅以《養鴨人家》得了最佳攝影獎時，他就想著未來是不是也有機會得獎。

「我們中影練習生在60年的歲月裡，也抱過不少的獎座。60年的電影生涯、60年的金馬獎，我們有幸都參與其中。謝謝金馬獎年年鼓勵我們，非常謝謝金馬獎從官辦到獨立公平，成為華語電影裡最重要的獎項。謝謝金馬，恭喜金馬60，謝謝大家。」

陳坤厚簡介

陳坤厚在1960年代跟隨賴成英入行，從助理做到攝影指導，1970年代起獨當一面，攝影代表作包括宋存壽導演的《母親三十歲》，李行導演的《汪洋中的一條船》、《小城故事》、《早安台北》、《原鄉人》等。

而陳坤厚到了1980年代初期，曾與原本擔任副導、編劇的侯孝賢合作，並開始擔任導演。除了為侯孝賢的《就是溜溜的她》、《風兒踢踏踩》、《在那河畔青草青》、《兒子的大玩偶》、《風櫃來的人》、《冬冬的假期》掌鏡，同時也執了《天涼好個秋》、《俏如彩蝶飛飛飛》、《小畢的故事》、《小爸爸的天空》、《結婚》、《最想念的季節》、《桂花巷》、《春秋茶室》等片。

其中，《小畢的故事》是首部獲得金馬獎最佳劇情片的「台灣新電影」，陳坤厚也獲頒最佳導演。而陳坤厚也以《汪洋中的一條船》、《結婚》獲得兩座金馬獎最佳攝影。

金馬執委會指出，入行滿一甲子的陳坤厚，無論在不同專業的表現，以及電影運動的引領上，皆有傑出貢獻。今年也是他的獲獎作《小畢的故事》40週年。

終身成就獎得主

陳坤厚

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責任編輯：袁齊、梁敏萱、王祖鵬

核稿編輯：邱宜君