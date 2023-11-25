【2023金馬獎】最佳新導演由《年少日記》卓亦謙獲得，最佳新演員獎由《但願人長久》謝咏欣奪得

2023金馬獎，最佳新導演由《年少日記》的卓亦謙奪得；評審表示卓亦謙首度執導長片，即展現極致獨到眼光。雖以創傷為基底，但哀而不傷，靈活調度王梓樂、盧仲彥、鄭中基三代演員同堂演出。至於最佳新演員則由《但願人長久》的謝咏欣奪得；評審表示香港演員謝咏欣在片中飾演青少年時期的姊姊，他將長女對父親的怨懟、不忍以及情竇初開對男友的期待、失落，詮釋地細緻入微，真摯動人。

最佳新導演卓亦謙

「謝謝大家，感謝金馬獎，感謝北野武先生，感謝⋯⋯感謝名單太長，但是有一個人我一定要感謝我的監製，感謝我的女朋友。」卓亦謙表示，在拍了這部電影後得了憂鬱症，謝謝女友的愛，是她美麗的靈魂陪伴了他走出黑暗。

卓亦謙也對他在天上的朋友表達了感謝。「雖然沒辦法回到他離開的那個晚上去擁抱他，但留下這部電影，會讓憂鬱症的朋友互相擁抱。」

而卓亦謙在後台接受訪問時表示：「我覺得金馬獎對我來說像是一個派對，跟很多跟我一樣愛電影的人，相處一個晚上。」卓亦謙也提到開場短片：「我看到哭了，看到張姐說電影會一直拍下去我就哭了，我在想拍完《年少日記》之後，心裡有點狀況，也不知道是否繼續做電影，最近一直在想，開場短片好像就在跟我說要繼續。」

卓亦謙最後說：「因為在香港拍電影很難，我一直都當這部片是我的最後一部電影，而後這部電影入圍一些獎項，對我來說，現在就有點超現實，我是唸電影的人，也看金馬獎十幾年了，很多得獎者也是我的偶像，真的沒想到有一天會站在這裡，我還不確定得獎的感受，也還在想這件事。」

《年少日記》導演卓亦謙來自香港，畢業於香港城市大學創意媒體學院，為導演譚家明的學生，也曾為香港動作電影《殺破狼‧貪狼》的編劇之一。《年少日記》由名導爾冬陞監製，為香港第五屆「首部劇情電影計劃」大專組得獎作品，並入圍本屆金馬獎最佳劇情片、男配角、新導演、原著劇本、剪輯等5項大獎。

特別的是，「首部劇情電影計劃」前幾屆已經有《一念無明》、《金都》、《手捲煙》、《燈火闌珊》等入圍並獲得金馬獎的作品，《年少日記》則寫下大專組得獎作品首次入圍最佳影片的紀錄，且沿著《一念無明》的腳步，同樣拿下最佳新導演。

而在今日最佳新導演獲獎前，《年少日記》也獲得本屆賽外獎觀眾票選獎，換句話說，《年少日記》獲得觀眾的喜愛，也備受本屆專業影人組成的評審團肯定。

《年少日記》由童星黃梓樂以及經驗豐富的盧鎮業擔綱演出，黃梓樂在片中飾演學業成績不理想而遭到家庭暴力的孩童；盧鎮業則是飾演一名串接起過去與現在的中學教師。黃梓樂也入圍今年金馬獎最佳男配角；盧鎮業則是曾以《叔‧叔》提名香港金像獎最佳男配角，並出演過《金都》、《花椒之味》等片，是近年香港電影的熟面孔。

最後，《年少日記》講述盧鎮業飾演的中學教師，在校園意外發現沒署名的遺書，讓他想起充滿暴力和遺憾的童年往事；而在童年往事的深掘中，又牽出當代香港人面對家庭、教育、社會的壓力與集體哀愁。

最佳新演員謝咏欣

謝咏欣說，今天站在這裡很開心，「謝謝導演、謝謝監製，謝謝慷仁爸爸跟妹妹，還有要謝謝爸爸媽媽，他們叫我一定要提到他們。我已經寫了稿，但我還是很緊張⋯⋯。」謝咏欣接著對每一位工作人員表達感謝，讓她第一次演出就這麼順利，並表示會繼續努力演出更好的作品。

而謝咏欣在後台接受訪問時表示：「大家都很棒，不敢相信，到現在還是很激動，現在最想感謝導演跟監製，以及跟我一起演出的演員，還有所有工作人員。這是我第一次演長片就能遇到那麼友善的大家，也因為這樣第一次來台灣。」

提到與吳慷仁的對戲，謝咏欣則說：「因為吳慷仁拍這個戲要很瘦，瘦到直接看到骨頭，一開始還認不出來是吳慷仁，就覺得是好厲害的演員，他真的讓我覺得有爸爸的感覺。」

《但願人長久》為香港導演祝紫嫣的作品，找來香港名導關錦鵬、李駿碩監製。故事改編自個人短篇小說，而祝紫嫣除了編導之外，也在片中參與演出，實則自編、自導、自演。

這次憑藉《但願人長久》獲得最佳新演員的謝咏欣，現年21歲，在片中與金鐘視帝吳慷仁飾演父女，故事背景橫跨1997、2007、2017三個時代，地點則是從香港、中國、日本等地拍攝，敘述關於成長、身份認同的複雜議題。

至於《但願人長久》在今日獲獎之前的成績就已非常亮眼，此前拿下了奈派克獎、國際影評人費比西獎，在金馬獎賽前就深獲影評人、策展人的喜愛，而今日則是率先抱回金馬獎新演員獎。

最佳新導演（粗體為得獎者）

阿爛／這個女人

王禮霖／富都青年

卓亦謙／年少日記

李鴻其／愛是一把槍

孫杰／大山來了

最佳新演員（粗體為得獎者）

鄧金煌／富都青年

洪瑜鴻（春風）／請問，還有哪裡需要加強

胡語恆／少男少女

謝咏欣／但願人長久

葉曉霏／青春並不溫柔

延伸閱讀

責任編輯：袁齊、梁敏萱、王祖鵬

核稿編輯：邱宜君