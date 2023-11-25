【2023金馬獎】最佳導演《老狐狸》蕭雅全：我想談「同理心」，剛解嚴時是台灣貧富差距擴大起點

2023金馬獎，最佳導演由《老狐狸》的蕭雅全獲得；評審表示，蕭雅全2001年首度以長片作品《命帶追逐》入選坎城影展，之後作品包含《第36個故事》與《范保德》，他在《老狐狸》中以極富文學性與生活感，以細膩的筆法為觀眾勾勒出狂飆時代下的小人物，導演風格明豔突出，這是他的首座金馬獎。

蕭雅全上台發表得獎感言時，首先就說：「我想沒有拍電影的人，一定不懂為什麼每個上來的人都要道謝這麼多人。我之前也想過不要這樣子，浪費時間，但真的不行，一定要道謝。不同的獎項要謝不同人，很多人要謝謝家人，而我覺得導演獎最需要謝的是工作人員跟演員。」

蕭雅全謙虛地說，如果沒有工作人員和演員的才華，沒有任何人能看到導演，導演是隱形的。他要感謝陪伴了他20年的攝影師、白潤音跟劉冠廷和其他監製，「如果不是你們的才華，我的電影不會被看到。」

蕭雅全也對名導侯孝賢表達了感謝，「我要謝謝侯孝賢，他是我四部電影的監製，他其實不太管我，可是我很怕他，我只要想到他的名字會掛在我的作品上面，我就不敢亂來，我覺得這是監製最大的一個威力。我跟他道謝過，但他跟我講『不要謝我，你要跟我道謝不如去幫助別人』。是他教會我道謝是有重量的，後來有人跟我道謝，我都會說『我這麼做完全不是因為你，你去跟侯孝賢道謝』。

最後，蕭雅全說：「道謝是有重量的，謝謝各位。我們的電影昨天上映了，請支持《老狐狸》！」

而蕭雅全在後台受訪時表示：「我原本以為不會緊張，但突然看到這麼多人，感覺時間的洪流，走到今天，我還是覺得到了台上，出乎我意料之外的感動，尤其是在60屆拿導演獎，是很榮耀的。」

至於《老狐狸》的創作起點，蕭雅全說：「我常常是概念先行，我想講同理心的概念，我開始看台灣貧富差距擴大的起點，就是1989那時候，因為解嚴後，台灣的法規都變了，接著就決定用10歲的小男孩來說故事。而為了這個時空我們做了非常多田調，美術、造型也是很驚人的。」

提到《老狐狸》最難的階段，蕭雅全坦言是初期，「我想設法想到一個交集，那是我能維持某些小小嚴肅的內容之餘，又希望別跟觀眾的距離太遙遠，上一部作品《范保德》離觀眾有點太遙遠了，我想改善這點。而在前期，所有的拿捏跟修正我都會迷惘，我也會問自己做對了嗎？應該如此嗎？這是我最困難的階段。」

而這個問題的答案，蕭雅全說，還是只有自己能回答，「決定與觀眾的何種距離，是我自己給了自己答案，這也考驗了我對我的相信以及知識，是否足以下決定。」

蕭雅全繼《范保德》之後，交出的第4部劇情長片《老狐狸》。對於國際影壇而言，蕭雅全也非陌生的名字。蕭雅全首部劇情長片《命帶追逐》入選坎城影展「導演雙週」單元；第3部作品《范保德》則是去了鹿特丹影展「大銀幕獎」競賽。

至於《老狐狸》則是率先於東京國際影展的「世界焦點」單元作世界首映，而後入圍金馬獎7項大獎，今晚除了蕭雅全獲得最佳導演之外，也拿下男配角、造型設計以及原創音樂，目前共計4項大獎，為最大贏家。

最佳導演（粗體為得獎者）

黃驥、大塚龍治／石門

程偉豪／關於我和鬼變成家人的那件事

蕭雅全／老狐狸

張吉安／五月雪

黃精甫／周處除三害

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責任編輯：袁齊、梁敏萱、王祖鵬

核稿編輯：邱宜君