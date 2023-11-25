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2023/11/25,
影劇

【2023金馬獎】最年輕影后《小曉》林品彤僅12歲，喊話「小曉們」：保持善良，會越來越好

【2023金馬獎】最年輕影后《小曉》林品彤僅12歲，喊話「小曉們」：保持善良，會越來越好
Photo Credit: 金馬獎

我們想讓你知道的是

【2023金馬獎】最佳女主角由《小曉》中年僅12歲的林品彤獲得，寫下金馬史上最年輕影后入圍者、得獎者紀錄。林品彤談到「小曉」這個角色時說，「她真的很不容易，我想跟所有跟小曉一樣的人說，繼續加油、保持善良，以後會越來越好的。」另外，被問到對於表演的想法，林品彤受訪時說：「我真的很喜歡演戲，我也想繼續演下去，但現在還是以課業為主，想好好念書，當然有片約來找我的話，也會思考，也會想未來要做什麼事。」

2023金馬獎，最佳女主角由《小曉》的林品彤獲得，年僅12歲的她擊退中國演員胡伶、香港演員余香凝、鍾雪瑩以及影后陸小芬，在本屆金馬寫下史上最年輕影后入圍者、得獎者紀錄。

聽到唸到自己的名字後，林品彤激動地爆哭，但上台發表得獎感言時卻沈穩地謝謝金馬獎，並謝謝評審給她的肯定。接著，她感謝監製如芬姐與導演，給了她機會相信與支持她。

林品彤說，她想要謝謝《小曉》劇組的每一個工作人員跟演員，「謝謝意涵媽媽，謝謝一路上給我機會的人，謝謝阮鳳儀導演，謝謝我的家人，謝謝你們這麼支持我，我愛你們。」最後，林品彤想要謝謝《小曉》這個角色，「她真的很不容易，我想跟所有跟小曉一樣的人說，繼續加油、保持善良，以後會越來越好的。」

在後台接受採訪時，林品彤說：「真的很開心、榮幸，有說不完的謝謝。當初看劇本時就很喜歡這個故事，突然接到這麼特別的角色，和導演、監製聊過之後，覺得他們好像都對我有信心，就覺得能夠嘗試。」

而導演是因為看過《美國女孩》才找上林品彤，而對於演員功課，林品彤說：「有看關於過動兒的書和電影，也有觀察這些過動症的小朋友，而我在生活的時候也會在想，如果是『小曉』的話，會怎麼反應。」最後，對於表演的想法，林品彤說：「我真的很喜歡演戲，我也想繼續演下去，但現在還是以課業為主，想好好念書，當然有片約來找我的話，也會思考，也會想未來要做什麼事。」

在入圍階段時，《小曉》的林品彤憑藉12歲年齡之姿，刷新《嘉年華》文淇的14歲入圍紀錄。而今晚林品彤的獲獎，讓金馬獎迎來了史上最年輕的影后。對於林品彤台灣觀眾應該也不陌生，林品彤曾演出阮鳳儀執導的《美國女孩》，在其中飾演妹妹一角，不過當初並未入圍。

而本次演出《小曉》首度入圍就拿獎，也創下影壇紀錄。初選階段時，初選評審就已盛讚林品彤，「撐起了《小曉》全片，展露可觀的大將之風，是此片真正的唯一主角」。

最佳女主角（粗體為得獎者）

  • 胡伶／菠蘿，鳳梨
  • 林品彤／小曉
  • 鍾雪瑩／填詞撚
  • 陸小芬／本日公休
  • 余香凝／白日之下

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責任編輯：袁齊、梁敏萱、王祖鵬
核稿編輯：邱宜君


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