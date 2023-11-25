【2023金馬獎】最年輕影后《小曉》林品彤僅12歲，喊話「小曉們」：保持善良，會越來越好
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【2023金馬獎】最佳女主角由《小曉》中年僅12歲的林品彤獲得，寫下金馬史上最年輕影后入圍者、得獎者紀錄。林品彤談到「小曉」這個角色時說，「她真的很不容易，我想跟所有跟小曉一樣的人說，繼續加油、保持善良，以後會越來越好的。」另外，被問到對於表演的想法，林品彤受訪時說：「我真的很喜歡演戲，我也想繼續演下去，但現在還是以課業為主，想好好念書，當然有片約來找我的話，也會思考，也會想未來要做什麼事。」
2023金馬獎，最佳女主角由《小曉》的林品彤獲得，年僅12歲的她擊退中國演員胡伶、香港演員余香凝、鍾雪瑩以及影后陸小芬，在本屆金馬寫下史上最年輕影后入圍者、得獎者紀錄。
聽到唸到自己的名字後，林品彤激動地爆哭，但上台發表得獎感言時卻沈穩地謝謝金馬獎，並謝謝評審給她的肯定。接著，她感謝監製如芬姐與導演，給了她機會相信與支持她。
林品彤說，她想要謝謝《小曉》劇組的每一個工作人員跟演員，「謝謝意涵媽媽，謝謝一路上給我機會的人，謝謝阮鳳儀導演，謝謝我的家人，謝謝你們這麼支持我，我愛你們。」最後，林品彤想要謝謝《小曉》這個角色，「她真的很不容易，我想跟所有跟小曉一樣的人說，繼續加油、保持善良，以後會越來越好的。」
在後台接受採訪時，林品彤說：「真的很開心、榮幸，有說不完的謝謝。當初看劇本時就很喜歡這個故事，突然接到這麼特別的角色，和導演、監製聊過之後，覺得他們好像都對我有信心，就覺得能夠嘗試。」
而導演是因為看過《美國女孩》才找上林品彤，而對於演員功課，林品彤說：「有看關於過動兒的書和電影，也有觀察這些過動症的小朋友，而我在生活的時候也會在想，如果是『小曉』的話，會怎麼反應。」最後，對於表演的想法，林品彤說：「我真的很喜歡演戲，我也想繼續演下去，但現在還是以課業為主，想好好念書，當然有片約來找我的話，也會思考，也會想未來要做什麼事。」
在入圍階段時，《小曉》的林品彤憑藉12歲年齡之姿，刷新《嘉年華》文淇的14歲入圍紀錄。而今晚林品彤的獲獎，讓金馬獎迎來了史上最年輕的影后。對於林品彤台灣觀眾應該也不陌生，林品彤曾演出阮鳳儀執導的《美國女孩》，在其中飾演妹妹一角，不過當初並未入圍。
而本次演出《小曉》首度入圍就拿獎，也創下影壇紀錄。初選階段時，初選評審就已盛讚林品彤，「撐起了《小曉》全片，展露可觀的大將之風，是此片真正的唯一主角」。
最佳女主角（粗體為得獎者）
- 胡伶／菠蘿，鳳梨
- 林品彤／小曉
- 鍾雪瑩／填詞撚
- 陸小芬／本日公休
- 余香凝／白日之下
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責任編輯：袁齊、梁敏萱、王祖鵬
核稿編輯：邱宜君
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死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
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精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
面對琳瑯滿目的機車品牌，要如何選擇品牌與機種呢？首先從品牌切入，近年來躍升台灣機車市場龍頭的SYM三陽機車，以多元的機種選擇和優異的產品實力，擄獲台灣民眾芳心，且為了回饋消費者支持，三陽機車對於購車優惠始終不手軟，年底前更結合政府汰舊換新補助，三陽機車全車系汰舊換新再加碼3,000元，以迪爵車型為例，汰舊換新補助最高可達23,800元（三陽購車補助金14,500元＋三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元＋政府汰舊換新貨物稅減免4,000元＋廢車回收300元）。
換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
正因為政府補助即將退場，再加上三陽機車的加碼補助力道，造成市場上相當高的迴響，引發超級熱絡的好評與購車潮，三陽機車為了感謝消費者回饋，同時保證消費者的權益，全力加開產能，更祭出保證7日內（工作天）交車的承諾，就是要確保購車民眾不只拿的到政府補助同時享全年度最高優惠，更可以盡快交車，以新車迎接新年的全新生活。
多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
廣受年輕人喜愛的MMBCU則是基於DRGBT優秀的平台血統，更針對實用性、舒適性上做出大幅調整，有同級中最大的置物空間及雙載的舒適性，以及獨特的跑旅車款外型，造就同級距銷售冠軍的寶座。上市短短3個月就熱銷破萬台的CLBCU，不僅有獲得金點設計獎的百搭精緻外觀，更有EnMIS超強油耗表現與貼心規格，堪稱內外兼備的最佳小蜂鳥車型！
把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
從排廢、安全性，到補助優惠等面向分析，長期看來機車汰舊換新無疑是增加安全、減少風險且照顧荷包的最佳投資。有意願汰舊換新的民眾，絕對要把握今年底最佳時機，不僅有政府補助，更可獲得三陽機車的加碼補助，如此絕佳機會，錯過不再。
政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
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