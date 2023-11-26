【2023金馬獎】影帝《富都青年》吳慷仁：所有入圍者都不僥倖，值得為我們拍的電影驕傲

2023金馬獎，最佳男主角由《富都青年》的吳慷仁獲得，評審表示，《富都青年》全片沒有台詞，吳慷仁僅以肢體神情表現，一舉一動卻緊緊牽動著觀眾情緒。而這是吳慷仁第一次入圍，也是他的第一座金馬獎。

吳慷仁得獎感言

一上台，吳慷仁便謝謝評審，並表示「所有入圍的朋友都是不僥倖，我們都應該值得為我們所拍的電影驕傲，但我相信我們都不會自滿，因為我們真的都很愛電影。」

吳慷仁說，看著前面富都青年的朋友有些失落，他也很緊張，畢竟可以跟馬來西亞這片國度我相遇，真的是太難忘的緣分。「謝謝禮霖，謝謝你用生命的經驗寫下這部作品，謝謝你願意把這份愛分享給一個台灣的演員。謝謝陳澤耀，我真的要非常非常謝謝你，沒有你這個弟弟，我在馬來西亞語言不通，我可能會很危險。謝謝你陪著我到很多很多地方，跟我一起桶雞的屁股，希望你之後來台灣拍戲可以順順利利，我愛你！」

吳慷仁接著表示對李心潔監製最為感謝，「謝謝你第一次當監製，我很榮幸遇到你。謝謝你打開了我的心，謝謝你跟我用你生命的經驗告訴我很多只有你知道的故事，我不會告訴別人，也謝謝你教我如何用眼睛演戲好多了。而吳慷仁也說，因為沒有家人到場，也沒有經紀人，公司唯一一個就是會計，所以很謝謝在場所有曾經跟他合作過的朋友。

吳慷仁謙虛地說，「因為27歲才入行，我是個不太懂表演的人。因為喜歡香港電影，想著『為什麼香港影星演戲可以這麼好？』後來發現因為他們拍戲很快，我就跟我經紀人（就是我自己）溝通。拍了很多戲，拍得很累、拍得很操，然後我發現我的偶像會方法演技，那我也試著讓我又胖又瘦看看。」

「我發現成果不是很理想，但這些經驗反而讓我累積了很多自己，慢慢感受自己的重量，慢慢感受每個階段的自己的不同。我想我下一個的階段應該會更好！」

最後，他逗趣地向陳慧翎導演喊話，「想不到吧？我拿金馬獎了 ！」

而在後台接受訪問時，吳慷仁表示：「謝謝所有在馬來西亞工作的劇組團隊，當然也謝謝台灣，去年那段時間拍了很多戲，因為這些戲的累積、不斷翻滾，才能有《富都青年》的成果。因為我沒有經紀人，所以我跟許多新導演有合作，而到了後來，我才發現我也有能力幫助這些新導演。我繞得遠路並不是白繞的，而是看到了那段路的風景，發現後來我居然有力量能照顧別人。當然，也要感謝心潔姐，感謝他對電影的瘋狂。」

吳慷仁也分享了拍電影的想法：「拍電影是這樣，不管是導演、監製還是資方，對演員的想像是能從其過往的作品中看見一二的，而今天我作為一名40歲的男演員，我希望自己多變，我也認為《富都青年》能幫助我更上一層樓。導演王禮霖也說，其實原本有其他人選，但我跟他說，我為了爭取這個角色的心情，不會輸給任何人，而後就拿到角色了。」

而針對吳慷仁在台上致詞提及的偶像演員丹尼爾戴路易斯，吳慷仁表示是看了《我的左腳》，「當時覺得為什麼有個演員可以演得如此瘋魔？」是吳慷仁對其的評價。

最後，吳慷仁也表示期待未來的新片與工作，並在後台表達了對於陳慧玲導演的逝世不捨。對於未來，吳慷仁說：「我一直覺得，很多朋友跟我說收一點，但我一直有些叛逆，覺得某些東西放到最大時，是否就會有些意想不到的反饋，《富都青年》跟《模仿犯》之後，接下來可能會有一些內斂的演出。」

吳慷仁簡介

吳慷仁於2007年演出的《沿海岸線徵友》正式踏入演藝圈，而兩年之後，2009年在《下一站，幸福》飾演花拓也打開知名度。而後吳慷仁這一路持續於影壇耕耘，演出多部膾炙人口的電視作品，包含《愛在旭日升起時》、《麻醉風暴》、《出境事務所》、《一把青》、《我們與惡的距離》、《斯卡羅》、《模仿犯》等片。

吳慷仁長年在電視作品棲身，也是電視金鐘獎常客，憑藉《麻醉風暴》獲得第50屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男配角獎，為吳慷仁的首座金鐘獎座，2016年，吳慷仁再憑《一把青》獲得第51屆金鐘獎戲劇節目男主角獎。此後《我們與惡的距離》、《模仿犯》也都入圍了金鐘視帝。

雖然吳慷仁的電影作品相較電視作品沒那麼多產，但吳慷仁也交出許多備受肯定的演出，包含《白蟻-慾望謎網》、《引爆點》、《狂徒》、《我沒有談的那場戀愛》等片；而吳慷仁也憑藉《白蟻-慾望謎網》獲得第19屆台北電影獎最佳男主角獎，《我沒有談的那場戀愛》也再度入圍此獎。

而今年，吳慷仁和剛出爐的最佳女主角林品彤一樣，首度入圍就拿下金馬獎。值得一提的是，在金馬獎之前，吳慷仁也憑藉《富都青年》獲得多個影帝獎項，包含西寧First影展、菲律賓QCinema國際電影節。

《富都青年》講述一對兄弟阿邦與阿迪，兩人因為沒有身份證而必須到處打工賺錢、躲避警察盤查。而吳慷仁飾演的阿邦是聽障人士，也憑藉此角色順利拿獎。

最佳男主角（粗體為得獎者）

許光漢／關於我和鬼變成家人的那件事

林柏宏／關於我和鬼變成家人的那件事

吳慷仁／富都青年

王柏傑／疫起

阮經天／周處除三害

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責任編輯：袁齊、梁敏萱、王祖鵬

核稿編輯：邱宜君