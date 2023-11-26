【2023金馬獎】最佳劇情片《石門》女性三部曲最終章，照亮中國經濟令人麻木的混沌事實

2023金馬獎，最佳劇情片由黃驥、大塚龍治執導的《石門》獲得，評審表示，《石門》照亮了中國經濟下令人麻木的混沌事實，中國導演黃驥、大塚龍治與演員姚紅貴再攜手，完成女性三部曲最終章，凝望疫情語境下年輕女性的破碎身份，與無可迴避的生活絕境，全片運鏡寫實，細膩動人。

黃驥上台發表得獎感言時，激動地直呼「這是一個夢嗎？」她接著說，「我覺得他是一個夢，我感受了一下他的重量，他很重，他又再提醒我這不是一個夢。」

黃驥說，她的父親是名喜歡寫詩的老中醫，他為《石門》的海報寫了「石門打開，裡面有金」那麼一句話，那時候她並不知道為何父親這麼寫，因為父親其實不知道有金馬獎。但她現在知道了，「因為石門打開以後，鼓起勇氣，推開石門以後，後面就是金馬。他寫了那個金，是金馬的金。」

黃驥接著說，「因為拿到了金馬，感覺以後我們可以去到一個更寬闊的世界，去策馬奔騰。」，所以特別地感謝金馬獎。而大塚龍治則說，「我們拍每一部的時候，後面都有很大的石門。」但他們仍一直堅持拍攝，不放棄推門，相信自己的創作，相信門一定會打開。大塚龍治說，對他們而言，「這個石門是他所創造電影的一個新的可能性，是金馬給我的可能性。」

黃驥接著表達了對父母的感謝，並表示這個故事參考了很多女孩子們內心的困境，全部都在電影裡面，而這部片子裡，全都是非專業的演員。因此，他們特別感謝每一個經過他們鏡頭的人。」

黃驥問大家：「有沒有發現我們劇組特別少人？」並解釋道，那是因為身旁的大塚龍治不只是導演，更身兼攝影、燈光、美術，他甚至還要帶孩子、煮飯。而在感謝家人之前，黃驥特別想感謝李安導演、蔡明亮導演、侯孝賢導演、李滄東導演。看了許多遍亞洲導演們的電影，是他們的電影讓她知道什麼是時空的藝術。

黃驥特別感謝父母在拍戲時為他們做飯、提供住的地方，也謝謝女兒跟著他們一起去拍片現場。她最後又對劇組表達了深深的感謝，「他們是我見過最小的組，多的時候是5個人，少的時候是2個人，所以他們CP值很高。」

而黃驥在後台受訪時表示，得獎真的驚奇、驚訝、驚嘆、驚喜！「能在60週年得到最佳劇情片，像是在做夢」。黃驥繼續說：「我們是花了10個月的拍攝時間，我們從一開始就決定要按照一個女性懷孕10個月的時間去拍，我們想在這部電影中描寫女性懷孕的日常生活，在其過程生理和心理的變化。」

《石門》為導演夫妻擋黃驥、大塚龍治作品，在金馬獎之前，入選了威尼斯影展的「威尼斯日」單元，不過《石門》則是去年的作品。除了威尼斯影展之外，《石門》也於今年台北電影節「亞洲稜鏡」單元展映，剪接則為台灣名剪輯師廖慶松操刀，為女性「成長三部曲」終章。

而廖慶松也拿下人生首座金馬獎最佳剪輯。而《石門》是以日本片的身份報名金馬獎，故事則是發生在中國湖南地區的故事。碰觸中國零工經濟、買賣孩童，女性懷孕等議題。

最佳劇情片（粗體為得獎者）

石門

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責任編輯：袁齊、梁敏萱、王祖鵬

核稿編輯：邱宜君