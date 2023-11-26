【2023金馬獎】最佳劇情片《石門》女性三部曲最終章，照亮中國經濟令人麻木的混沌事實
我們想讓你知道的是
【2023金馬獎】最佳劇情片由黃驥、大塚龍治執導的《石門》獲得，評審表示，《石門》照亮了中國經濟下令人麻木的混沌事實，凝望著疫情下年輕女性的破碎身份，與無可迴避的生活絕境，全片運鏡寫實，細膩動人。黃驥發表得獎感言時說，父親是名喜歡寫詩的老中醫，他為《石門》的海報寫了「石門打開，裡面有金」那麼一句話，那時她並不知道為何這麼寫，因為父親並不知道有金馬獎，但她現在知道「因為石門打開以後，鼓起勇氣，推開石門以後，後面就是金馬。他寫了那個金，是金馬的金。」
2023金馬獎，最佳劇情片由黃驥、大塚龍治執導的《石門》獲得，評審表示，《石門》照亮了中國經濟下令人麻木的混沌事實，中國導演黃驥、大塚龍治與演員姚紅貴再攜手，完成女性三部曲最終章，凝望疫情語境下年輕女性的破碎身份，與無可迴避的生活絕境，全片運鏡寫實，細膩動人。
黃驥上台發表得獎感言時，激動地直呼「這是一個夢嗎？」她接著說，「我覺得他是一個夢，我感受了一下他的重量，他很重，他又再提醒我這不是一個夢。」
黃驥說，她的父親是名喜歡寫詩的老中醫，他為《石門》的海報寫了「石門打開，裡面有金」那麼一句話，那時候她並不知道為何父親這麼寫，因為父親其實不知道有金馬獎。但她現在知道了，「因為石門打開以後，鼓起勇氣，推開石門以後，後面就是金馬。他寫了那個金，是金馬的金。」
黃驥接著說，「因為拿到了金馬，感覺以後我們可以去到一個更寬闊的世界，去策馬奔騰。」，所以特別地感謝金馬獎。而大塚龍治則說，「我們拍每一部的時候，後面都有很大的石門。」但他們仍一直堅持拍攝，不放棄推門，相信自己的創作，相信門一定會打開。大塚龍治說，對他們而言，「這個石門是他所創造電影的一個新的可能性，是金馬給我的可能性。」
黃驥接著表達了對父母的感謝，並表示這個故事參考了很多女孩子們內心的困境，全部都在電影裡面，而這部片子裡，全都是非專業的演員。因此，他們特別感謝每一個經過他們鏡頭的人。」
黃驥問大家：「有沒有發現我們劇組特別少人？」並解釋道，那是因為身旁的大塚龍治不只是導演，更身兼攝影、燈光、美術，他甚至還要帶孩子、煮飯。而在感謝家人之前，黃驥特別想感謝李安導演、蔡明亮導演、侯孝賢導演、李滄東導演。看了許多遍亞洲導演們的電影，是他們的電影讓她知道什麼是時空的藝術。
黃驥特別感謝父母在拍戲時為他們做飯、提供住的地方，也謝謝女兒跟著他們一起去拍片現場。她最後又對劇組表達了深深的感謝，「他們是我見過最小的組，多的時候是5個人，少的時候是2個人，所以他們CP值很高。」
而黃驥在後台受訪時表示，得獎真的驚奇、驚訝、驚嘆、驚喜！「能在60週年得到最佳劇情片，像是在做夢」。黃驥繼續說：「我們是花了10個月的拍攝時間，我們從一開始就決定要按照一個女性懷孕10個月的時間去拍，我們想在這部電影中描寫女性懷孕的日常生活，在其過程生理和心理的變化。」
《石門》為導演夫妻擋黃驥、大塚龍治作品，在金馬獎之前，入選了威尼斯影展的「威尼斯日」單元，不過《石門》則是去年的作品。除了威尼斯影展之外，《石門》也於今年台北電影節「亞洲稜鏡」單元展映，剪接則為台灣名剪輯師廖慶松操刀，為女性「成長三部曲」終章。
而廖慶松也拿下人生首座金馬獎最佳剪輯。而《石門》是以日本片的身份報名金馬獎，故事則是發生在中國湖南地區的故事。碰觸中國零工經濟、買賣孩童，女性懷孕等議題。
最佳劇情片（粗體為得獎者）
- 石門
- 關於我和鬼變成家人的那件事
- 年少日記
- 疫起
- 五月雪
延伸閱讀
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責任編輯：袁齊、梁敏萱、王祖鵬
核稿編輯：邱宜君
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無法可管、無人監督，加熱菸載具恐成為個資安全破口
我們想讓你知道的是
在國外市面上的加熱菸載具，開始像其它3C科技產品一樣擁有專屬的APP，在安裝後開始收集使用者的個人資料。你知道你的資料正在被收集嗎？如果你從沒想過，或許更需要立刻提高警覺。
「購物APP暗藏詐騙軟體」、「智慧型手機APP遊戲，搭配境外網站詐騙」，這樣的新聞標題，大家應該不陌生。其實現在已經有越來越多的家用電器、3C裝置，都會要求使用者在手機或平板上安裝APP，讓使用體驗更為完整便利。但問題就在於，當我們在享受現代科技所帶來的種種好處，其實也同時在面對釣魚廣告、木馬程式等無孔不入的資安威脅。
目前國內還在健康風險評估審查的加熱菸載具，在國外也像其他許多現代化的科技產品一樣，幾乎都有專屬的APP甚至被包裝成為戒菸工具，在安裝之後開始收集使用者的個人資料。如果你在使用加熱菸，未來或許更需要提高警覺你的資料是否正在被收集，這些資料被收集後又會如何被應用？尤其這些載具也有一部分是來自於中國製造。
不過針對中國製加熱菸進口問題，作為新興菸品主責機關的國健署回應，「依經濟部國貿署公告規定，加熱式菸草產品裝置屬大陸物品者，不准輸入。」 然而令人擔憂的是，我國數位發展部提出的16項需要資安檢驗的IoT項目中，並未包括新興菸品載具。這樣的缺漏令人不禁擔心，我們的資訊安全和隱私保護，是否正面臨著意想不到的風險？
從呼吸中洩露的秘密
衛福部提出的新興菸品健康風險評估辦法申請項目中，並未包含資安相關文件的要求，這可能暴露出個人敏感資料的潛在風險，再加上個人健康行為與呼吸資料保護不足的情況，在在都是開放加熱菸品所面臨的重要挑戰之一。特別是涉及個人健康行為和呼吸資料的外洩問題，除導致個人隱私受到侵犯，也可能被濫用於廣告騷擾，或甚至是健康保險詐騙等不法活動。因此，如何保護這些敏感資料，已成為當前亟待解決的問題。
今年 7 月家庭醫學會年會舉辦的「新興菸品減害與戒菸爭議」論壇中，已有專家提出警告，表示已有許多媒體及文獻披露加熱菸隱含的資安問題。該專家相當憂心地表示，當前各大品牌的加熱菸的載具幾乎都有數據連網功能。菸商能透過載具對吸菸行為進行大數據的搜集與分析，「甚至使用者每一口吸菸的深淺都有可能被記錄」。
為了改善這一缺漏，希望國健署也可以積極作為，加強對新興菸品的資安監管，建立完善的資安審查項目，確保所有與個人健康行為相關的數據，得到適當的保護。
在數位時代中，個人資訊就像是我們的分身，政府以及跨部會主管機關應該從相關的法規、監管措施等層面，努力保護民眾的資訊安全。從而更進一步地加強、鼓勵各種針對資訊安全保障技術的研發與應用，以應對不斷增加的網路威脅和數位安全挑戰，減少個資外洩的情形，杜絕詐騙行為對民眾以及我們的國際形象，所造成的各種損失。
當你一天的行程，都透過APP傳給某個陌生人
過去常常在資安方面引發眾多爭議的，例如掃地機器人，有搜集全屋地圖、作息時間等資訊的疑慮；智慧型手機，有可能在未經用戶允許的情況下，自動將個人的敏感資訊，傳送到第三方伺服器上。這些被揭露報導出來的新聞事件，引起了民眾對於個人隱私受到侵犯的擔憂，更突顯了資訊安全議題的重要性。
因此，當加熱菸載具以及應用程式，有可能收集到使用者的個人偏好、吸菸習慣、地理位置等敏感資訊，甚至可能涉及醫療數據。如果讓這些數據落入有心者之手，就有可能會被用於定向廣告、個資身份盜竊或其他不法用途，造成個人人身安全、聲譽和財務損失。
中華民國消費者文教基金會陳雅萍秘書長指出，近年來，因為個資外洩而遭受財物損失，前往消基會諮詢的民眾數量，有日益增多的趨勢。可以想見數位化時代，在網路、APP中填寫個資，已是一般大眾的日常，這樣的趨勢也讓個人資料保護面臨更嚴峻的考驗。陳秘書長進一步提醒，大家在生活中遇到需要填寫個人資料的時候，要保持警覺心，「如果你所填寫的資料，超出網站或APP所需要知道的資訊範圍，最好就不要繼續填寫。比方一個導航APP，它會需要知道你的所在位置，但它不需要知道你的婚姻狀況。」
＊本篇文章由記者「莊丹琪」撰文提供。