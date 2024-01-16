刺骨寒風中窩臨時帳篷避難，加薩難民靠燃燒塑膠垃圾取暖
我們想讓你知道的是
納布漢的妻子阿瓦德說：「我們吸進燃燒塑膠所產生的煙霧，會灼燒我們的肺部。」她的孫子在旁一直咳嗽。艾德旺把3個薄床墊疊在一起，抵擋從地上竄出的寒氣。她說，他們買不起木柴，她轉而靠著焚燒廢棄物取暖。她說：「我們點火燒塑膠，但燒出的煙霧讓我們窒息。」
（中央社）在用布與塑膠搭建的臨時帳篷內，加薩居民納布漢與他的小孩和孫子擠在爐火旁取暖，全家因為戰爭流離失所，他們為避免失溫凍死，不得不燃燒塑膠垃圾取暖。
《法新社》報導，逃離加薩走廊（Gaza Strip）中部家園的60歲男子納布漢（Ismail Nabhan）說：「兩天前，這裡颳起很強的風，我們整晚都試著綁緊尼龍繩。我們住在沙漠裡，前方是一片海，天氣變得愈來愈冷。」
自以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的戰爭於去年10月7日爆發以來，聯合國估計加薩走廊內約有190萬人流離失所，其中有些人搭建起數以千計的帳篷。
根據《法新社》彙整官方數據所做的統計，哈瑪斯武裝分子去年10月7日從加薩發動的空前攻擊，在以色列南部造成約1140人死亡，其中大多數是平民，引發以色列對加薩的連番轟炸與地面進攻。
納布漢與他的家人在拉法（Rafah）西南角一個危險地點搭起帳篷，這個地點能俯瞰埃及邊界，距離地中海數百公尺。
儘管有被火焰燒到與煙霧薰到的風險，這個脆弱不堪的避難處內擠了約28人，他們在帳篷內燒起一爐火，因為這是他們唯一能取暖的方法。就連他們使用的燃料都是臨時湊成且有害健康，但這家人沒有多少選擇。
納布漢的妻子阿瓦德（Raidah Awad）說：「我們吸進燃燒塑膠所產生的煙霧，會灼燒我們的肺部。」她的孫子在旁一直咳嗽。
阿瓦德要她的兒子去找木柴，但感嘆說最近下了一場冬季大雨，木柴要4天的時間才會乾燥。
50歲的阿瓦德說：「燒塑膠的味道與冷冽的天氣讓小孩感冒。他們一直咳個不停、受了風寒，衣服也不夠厚，無法讓身子保持溫暖。」
她還說，3人共蓋一條毯子，「情況很悲慘」。
哈瑪斯治下的加薩衛生部表示，至少有2萬4100名加薩人在以哈戰爭中喪命。
因為以色列猛烈轟炸而逃出中部紐瑟拉特（Nuseirat）難民營的艾德旺（Haneen Adwan）說，這個冬季天氣讓她與家人很難熬。
31歲有6個小孩的艾德旺說：「到了晚上，我都覺得我們快要冷死了。」
艾德旺把3個薄床墊疊在一起，抵擋從地上竄出的寒氣。她說，他們買不起木柴，跟納布漢與他的家人一樣，她轉而靠著焚燒廢棄物取暖。
她說：「我們點火燒塑膠，但燒出的煙霧讓我們窒息。」
艾德旺的14歲兒子為了讓家人取暖，一直在垃圾堆中尋找塑膠，雙手都弄得髒兮兮。
這名青少年解釋了他如何在邊界的下水道中工作、挖出埋在沙子裡的塑膠，並用刀片將塑膠切成碎片。
他說：「我的弟弟們晚上都快冷死了。我們必須點燃一些東西，否則我們都會被凍僵。」
聯合國人道事務協調廳15日表示，許多加薩人現在所住的臨時避難處，「設備不足以抵擋目前的天氣狀況」，許多地點還因為大雨而淹水。
新聞來源
延伸閱讀
- 以哈戰爭滿百日，5大重點一次看：兩國方案可能施行嗎？戰後如何重建？
- 國際法院公聽會南非控以色列種族滅絕；布林肯訪埃及，稱提供巴勒斯坦建國路可助區域穩定
- 布林肯：阿拉伯國家籲以色列保留巴勒斯坦建國希望；真主黨攻擊以色列北部基地，報復指揮官被殺
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
“2023以巴衝突”的相關議題
- 2024-01-16 刺骨寒風中窩臨時帳篷避難，加薩難民靠燃燒塑膠垃圾取暖
- 2024-01-14 以哈戰爭滿百日，5大重點一次看：兩國方案可能施行嗎？戰後如何重建？
- 2024-01-12 國際法院公聽會南非控以色列種族滅絕；布林肯訪埃及，稱提供巴勒斯坦建國路可助區域穩定
Tags：
運動視界啪【特輯】—安聯人壽「蓄勢待發，勇闖精彩」挺你前進巴黎奧運為臺灣選手加油 ft. 奧運羽球金牌李洋、拳擊銅牌黃筱雯
我們想讓你知道的是
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為 2020 東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯，深入聊聊運動家的精神與力量。
第33屆夏季奧林匹克運動會，即將在2024年法國巴黎盛大展開！在這個運動選手的最高殿堂，全球一心共襄盛舉的體育賽事，身為奧林匹克／帕拉林匹克全球合作夥伴安聯集團，自然不能錯過！此次與運動視界攜手合作，以卓越、友誼、融合、尊重等核心價值，串聯全球運動選手與粉絲，傳遞安聯奧運代言人的精神 Get Ready For The Best！
精心規劃了2024年巴黎奧運主題雙人遊，不僅免費提供2場奧運賽事門票，更包括入住4晚巴黎市區酒店住宿，與巴黎交通往返比賽會場等超值福利，透過運動的力量，共同點燃奧運熱情！
詳情獲獎方法請讀完全文或點選收聽本集「運動視界啪」節目。
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為2020東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯獻聲說法，兩人暢談了在運動競技上的堅定意志與一路走來的心路歷程，且讓我們稍稍一睹節目裡的精彩內容。
「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
這些精采的完整內容都在《運動視界啪》
#本集節目由安聯人壽贊助播出。
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運
奧運之旅！安聯人壽2024年巴黎奧運主題雙人遊抽獎活動 Get Ready For The Best！
即日起～2024/2/29，到「奧運之旅！安聯人壽2024年巴黎奧運主題雙人遊抽獎活動網站」，上傳你最精彩的運動時刻，搭配運動帶給你的人生啟發心得，就有機會獲得前往巴黎奧運的機會！