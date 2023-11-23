開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/23,
政治

君悅五方談話宛如鴻門宴？國民黨：確實受到公開屈辱，但願等到最後一刻，明天下午中常會決議最終總統人選

君悅五方談話宛如鴻門宴？國民黨：確實受到公開屈辱，但願等到最後一刻，明天下午中常會決議最終總統人選
下午藍白郭三方於君悅飯店的會談並無共識，國民黨晚間再開記者表示，會等待柯文哲到最後一刻。圖右起：柯文哲、朱立倫、侯友宜｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

今（23）日下午，由郭台銘主持的在野政營整合會談，在談話兩個小時後仍沒有達成共識。國民黨晚間再開記者表示，希望大家能夠保持誠信、堅守承諾，這樣的藍白合作，才能做到最強的團隊而非最強的個人，向柯文哲喊話「會等他到最後一刻」。

今（23）日下午由鴻海董事長郭台銘召集的「五方談話」破局後，國民黨在晚上7點30分，舉行記者會。國民黨發言人楊智伃否認談判破局一說並表示，國民黨預計明天下午召開中常會，決議正、副總統候選人的最終人選。楊智伃強調，國民黨不會預設任何立場，將繼續等待柯文哲到最後一刻。

今天下午4點30分，由郭台銘邀請民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，於台北君悅飯店舉行在野陣營整合協商。原定三人的會談，最後加入前總統馬英九，以及國民黨黨主席朱立倫，變成「五人會議」，卻在兩個小時的談話後，不歡而散。

晚上的記者會中，國民黨文傳會主委林寬裕引述侯友宜在下午會談中的話表示，他在去之前就清楚的表達，國民黨希望在公開、透明的原則下，進行所有的會談，不希望讓大家有覺得密室協商的誤解。

藍白整合在11月15日，於馬英九的見證下達成六點協商。林寬裕表示，闡述藍白合的理念時，也希望當初見證整個程序的馬前總統一起參與，再次解釋馬英九和朱立倫出席的原因。

侯友宜競選辦公室發言人李利貞則說，柯文哲在會談中一再表示他是最強的個人，「但我們很清楚我們需要的最強的團隊。」她說道，侯友宜重視的紀律與誠信，而過去國民黨也一直強調「政黨實力」。李利貞更以棒球隊來比喻，稱國民黨在總統候選人與立委的選舉上，期待做到隨時能夠補位攻擊。

談到「柯侯配」或是「侯柯配」，李利貞指出，如果雙方認為平手，就回到11月15日達成的六點共識。她表示，柯文哲在會談中不斷聲明自己會遵守協議，「但聽到郭台銘在與柯文哲討論是三票或五票時，讓我們很困惑。」

國民黨質疑，郭台銘不了解當時協議內容。李利貞則重申，藍白雙方非常希望可以遵守協議，完成政黨合作，做到政黨輪替。

楊智伃則是替馬英九、朱立倫、侯友宜三人抱不平。她表示，三人在會談中受到很大的公開屈辱。林寬裕也認為，三人在當下確實受辱，並說道這樣對待前總統、黨主席和總統候選人是不妥的。

當記者問到，國民黨是否感覺如同參加一場鴻門宴？林寬裕回應，會談透過直播，全國觀眾都看得到，留給社會來公評。楊智伃則認為，國民黨相信大家都是秉持善意在談話，否認鴻門宴一說。但她也坦言，身為幕僚在台下看見會談的情況，感到傷心。

而外界最關注的藍白合是否已經談判破局？楊智伃表示一直以來國民黨的立場都是一致的，期望大家夠秉持誠心、耐心、同理心，放下所有的小我，成就大我。

李利貞也強調，藍白合的決議在會談中講得非常清楚，希望藍白雙方遵守承諾，侯友宜也同意會等到最後一刻。

所謂最後一刻，楊智伃解釋，提名正、副總統候選人，必須通過國民黨中常會決議。國民黨預定在明天下午召開中常會，在總統候選人的登記截止之前，提交最終人選。

林寬裕聲稱，因為還有時間，藍白合沒有破局。林寬裕最後也向柯文哲喊話，如果他也承認最初的六點協議，那就把剩下的最後一點路走完。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送您的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。木材留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立即點擊免費加入會員！

責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範


“2024總統大選”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。