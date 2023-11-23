君悅五方談話宛如鴻門宴？國民黨：確實受到公開屈辱，但願等到最後一刻，明天下午中常會決議最終總統人選

今（23）日下午由鴻海董事長郭台銘召集的「五方談話」破局後，國民黨在晚上7點30分，舉行記者會。國民黨發言人楊智伃否認談判破局一說並表示，國民黨預計明天下午召開中常會，決議正、副總統候選人的最終人選。楊智伃強調，國民黨不會預設任何立場，將繼續等待柯文哲到最後一刻。

今天下午4點30分，由郭台銘邀請民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，於台北君悅飯店舉行在野陣營整合協商。原定三人的會談，最後加入前總統馬英九，以及國民黨黨主席朱立倫，變成「五人會議」，卻在兩個小時的談話後，不歡而散。

晚上的記者會中，國民黨文傳會主委林寬裕引述侯友宜在下午會談中的話表示，他在去之前就清楚的表達，國民黨希望在公開、透明的原則下，進行所有的會談，不希望讓大家有覺得密室協商的誤解。

藍白整合在11月15日，於馬英九的見證下達成六點協商。林寬裕表示，闡述藍白合的理念時，也希望當初見證整個程序的馬前總統一起參與，再次解釋馬英九和朱立倫出席的原因。

侯友宜競選辦公室發言人李利貞則說，柯文哲在會談中一再表示他是最強的個人，「但我們很清楚我們需要的最強的團隊。」她說道，侯友宜重視的紀律與誠信，而過去國民黨也一直強調「政黨實力」。李利貞更以棒球隊來比喻，稱國民黨在總統候選人與立委的選舉上，期待做到隨時能夠補位攻擊。

談到「柯侯配」或是「侯柯配」，李利貞指出，如果雙方認為平手，就回到11月15日達成的六點共識。她表示，柯文哲在會談中不斷聲明自己會遵守協議，「但聽到郭台銘在與柯文哲討論是三票或五票時，讓我們很困惑。」

國民黨質疑，郭台銘不了解當時協議內容。李利貞則重申，藍白雙方非常希望可以遵守協議，完成政黨合作，做到政黨輪替。

楊智伃則是替馬英九、朱立倫、侯友宜三人抱不平。她表示，三人在會談中受到很大的公開屈辱。林寬裕也認為，三人在當下確實受辱，並說道這樣對待前總統、黨主席和總統候選人是不妥的。

當記者問到，國民黨是否感覺如同參加一場鴻門宴？林寬裕回應，會談透過直播，全國觀眾都看得到，留給社會來公評。楊智伃則認為，國民黨相信大家都是秉持善意在談話，否認鴻門宴一說。但她也坦言，身為幕僚在台下看見會談的情況，感到傷心。

而外界最關注的藍白合是否已經談判破局？楊智伃表示一直以來國民黨的立場都是一致的，期望大家夠秉持誠心、耐心、同理心，放下所有的小我，成就大我。

李利貞也強調，藍白合的決議在會談中講得非常清楚，希望藍白雙方遵守承諾，侯友宜也同意會等到最後一刻。

所謂最後一刻，楊智伃解釋，提名正、副總統候選人，必須通過國民黨中常會決議。國民黨預定在明天下午召開中常會，在總統候選人的登記截止之前，提交最終人選。

林寬裕聲稱，因為還有時間，藍白合沒有破局。林寬裕最後也向柯文哲喊話，如果他也承認最初的六點協議，那就把剩下的最後一點路走完。

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