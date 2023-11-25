軍情局兩名軍官「捏造不實情報」詐領千萬，國內外都有類似案例，以色列「摩薩德」曾被騙23年

我們想讓你知道的是
以色列「摩薩德」退休情報官員基爾之所以捏造假情報，除了詐領經費的動機，還有不願完全退出情報世界的念頭；至於台灣，由於相關案件內情始終未曾對外公開，甚至未能查辦，無法更進一步了解其動機，不過從前述港台情報圈內人士的回憶看來，軍情人士出現捏造假情報的原因，很可能是為了升官......
月前軍情局兩名校級軍官因為捏造不實情報來源，詐領布建工作經費超過一千萬元，媒體報導在軍情局主動請調查局介入調查之後，涉案人遭到檢方以貪污、偽造文書等罪名起訴，此案曝光之後引發外界關注，不只是軍情局首次被檢調進入搜索，也讓人好奇這些情報官員為何要作出捏造假情報的行徑。
綜觀國內外情報界，這種捏造假情報的案例一直都存在，本文簡介其中數個案例，並分別加以分析。
欺騙「摩薩德」長達二十三年的退休情報官
1998年，前以色列「摩薩德」退休情報官員基爾（Yehuda Gil）因為捏造假情報長達二十三年而被起訴，並公開受審，這個消息讓「摩薩德」內外為之震驚，因為基爾不僅是經歷無可挑剔的傑出幹員，更因為長年研究敘利亞情勢被認為是「敘利亞通」，這樣的人怎麼會捏造假情報？
時任「摩薩德」局長雅當（Danny Yatom）在回憶錄《The Labyrinth of Power： By The Former Director of the Mossad》（中國翻譯書名為《權力的迷宮：摩薩德前局長回憶錄》）回顧他處理基爾捏造假情報的案件，他指出基爾的東窗事發，是來自於「摩薩德」諜員情報部門的負責人主動跟他談論基爾的問題。
該部門負責人說，基爾聲稱在1974年成功吸收一名敘利亞將軍，並且透過這名敘利亞將軍得到許多敘利亞的重要情報。但是當基爾退休之後，不僅拒絕移交這位敘利亞將軍給諜員情報部門安排的繼任幹員接手，甚至堅持這位敘利亞將軍只願意跟他打交道；「摩薩德」考量基爾的資歷跟情報來源的重要性，因此繼續讓基爾負責跟這位敘利亞將軍接觸。
然而，當「摩薩德」要求他秘密錄下他跟這位敘利亞將軍的對話作為證明時，基爾總是說錄音機故障，卻又交上詳盡的對話報告，基爾的種種不合理之處，啟人疑竇。
雅當跟諜員情報部門負責人認為基爾的言行實在可疑，因此決定暗中調查基爾跟這位敘利亞將軍在歐洲接觸的情況，他們派出監視小組跟監基爾，監視小組發現基爾的確跟這位敘利亞將軍固定在高級餐廳會面，但是他們的談話內容完全沒有涉及機密情報，單純是閒聊天。
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簡單卻不簡單的美味，全靠製作的用心！晨光土司「糯米湯種工法」打造細緻柔軟的超質感土司，讓早餐開啟焙感朝氣的一天
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晨光土司使用特有「糯米湯種工法」，質地柔軟細緻、口感濕潤香甜，讓人每天都朝氣滿滿。究竟糯米湯種工法有什麼神奇之處呢？現在就來一探究竟。
每天早餐吃的土司看似簡單，卻是最能展現技術的烘焙品之一。以充滿質感的口感與香氣而深受好評的晨光土司，就是土司界中講究製作技術的代表作。
晨光土司使用特有「糯米湯種工法」，質地柔軟細緻、口感濕潤香甜，讓人每天都朝氣滿滿。究竟糯米湯種工法有什麼神奇之處呢？現在就來一探究竟。
晨光土司簡單的美味，來自講究用心的工法
晨光土司特有的「糯米湯種工法」，特別之處在製作湯種時額外添加糯米粉，當95°C高溫熱水沖入麵粉與糯米粉時，糯米粉裡的澱粉會瞬間糊化，將水分緊緊抓在澱粉分子裡，讓土司體富含水分，口感柔軟濕潤。
湯種與麵糰混合均勻後，再以0~7℃低溫熟成12小時，這段時間澱粉酶會把澱粉分解成麥芽糖，讓晨光土司吃起來香甜。
晨光土司不只講究在糯米湯種工法，更特別使用三段壓延工法處理麵團，讓土司質地更細緻綿密。烘烤則引進熱穿透能力絕佳的日本石板烤爐，烤出皮薄均勻的細緻質地；烤完接續進行分段式冷卻，讓土司維持絕佳的濕潤與柔軟度。
每一步用心的製作步驟，讓晨光土司擁有簡單卻不簡單的美味，也讓吃到晨光土司的人，能夠一早就朝氣滿滿。
多樣的晨光土司，讓每個人都能找到屬於自己的早晨食光
經典款的「晨光嚴選土司」，擁有簡單的美味，直接單吃土司，每一口都能品嚐到細緻濕潤的質地，加上小麥甘甜香味，不知不覺就能吃完一整片。想要以豐盛感為一天充滿朝氣？那就用晨光嚴選土司製作三明治，只要簡單加上幾片美生菜、起司，就能享受到食材的真滋味與土司融合的層次感。
晨光土司的三款調味土司，則讓每天的早晨精彩有變化。「晨光葡萄土司」加入粒粒飽滿多汁的日曬葡萄乾，為細緻柔軟的土司帶入水果香甜的口感層次，是吃過肯定會驚艷的美味。
有濃郁奶油香味的「晨光奶油土司」，使用特選奶油調和關鍵煉乳配方，還沒咬下就能聞到令人心動的奶油香，咀嚼時奶油香氣讓細緻香柔的土司體達到美味平衡，也非常適合搭配咖啡一起享用。
添加精選蜜漬香脆核桃、酸甜莓果的「晨光莓果核桃土司」，不只有堅果酥脆與莓果酸香，額外添加精心調配草莓泥於土司體中，讓核桃與莓果的風味更加融合每天早上來一片，開啟焙感朝氣的一天。
特有糯米湯種工法、多種講究製作技術，讓每一口晨光土司都是恰到好處的濕潤柔軟，令人回味再三。現在，就讓晨光土司成為每天必備的朝氣來源，創造充滿質感而有朝氣的美好生活。
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