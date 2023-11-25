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TNL+ 2023/11/25,
軍事

軍情局兩名軍官「捏造不實情報」詐領千萬，國內外都有類似案例，以色列「摩薩德」曾被騙23年

軍情局兩名軍官「捏造不實情報」詐領千萬，國內外都有類似案例，以色列「摩薩德」曾被騙23年
軍情局局徽｜Photo Credit: 國防部軍事情報局 @ public domain

我們想讓你知道的是

以色列「摩薩德」退休情報官員基爾之所以捏造假情報，除了詐領經費的動機，還有不願完全退出情報世界的念頭；至於台灣，由於相關案件內情始終未曾對外公開，甚至未能查辦，無法更進一步了解其動機，不過從前述港台情報圈內人士的回憶看來，軍情人士出現捏造假情報的原因，很可能是為了升官......

月前軍情局兩名校級軍官因為捏造不實情報來源，詐領布建工作經費超過一千萬元，媒體報導在軍情局主動請調查局介入調查之後，涉案人遭到檢方以貪污、偽造文書等罪名起訴，此案曝光之後引發外界關注，不只是軍情局首次被檢調進入搜索，也讓人好奇這些情報官員為何要作出捏造假情報的行徑。

綜觀國內外情報界，這種捏造假情報的案例一直都存在，本文簡介其中數個案例，並分別加以分析。

欺騙「摩薩德」長達二十三年的退休情報官

1998年，前以色列「摩薩德」退休情報官員基爾（Yehuda Gil）因為捏造假情報長達二十三年而被起訴，並公開受審，這個消息讓「摩薩德」內外為之震驚，因為基爾不僅是經歷無可挑剔的傑出幹員，更因為長年研究敘利亞情勢被認為是「敘利亞通」，這樣的人怎麼會捏造假情報？

時任「摩薩德」局長雅當（Danny Yatom）在回憶錄《The Labyrinth of Power： By The Former Director of the Mossad》（中國翻譯書名為《權力的迷宮：摩薩德前局長回憶錄》）回顧他處理基爾捏造假情報的案件，他指出基爾的東窗事發，是來自於「摩薩德」諜員情報部門的負責人主動跟他談論基爾的問題。

該部門負責人說，基爾聲稱在1974年成功吸收一名敘利亞將軍，並且透過這名敘利亞將軍得到許多敘利亞的重要情報。但是當基爾退休之後，不僅拒絕移交這位敘利亞將軍給諜員情報部門安排的繼任幹員接手，甚至堅持這位敘利亞將軍只願意跟他打交道；「摩薩德」考量基爾的資歷跟情報來源的重要性，因此繼續讓基爾負責跟這位敘利亞將軍接觸。

然而，當「摩薩德」要求他秘密錄下他跟這位敘利亞將軍的對話作為證明時，基爾總是說錄音機故障，卻又交上詳盡的對話報告，基爾的種種不合理之處，啟人疑竇。

雅當跟諜員情報部門負責人認為基爾的言行實在可疑，因此決定暗中調查基爾跟這位敘利亞將軍在歐洲接觸的情況，他們派出監視小組跟監基爾，監視小組發現基爾的確跟這位敘利亞將軍固定在高級餐廳會面，但是他們的談話內容完全沒有涉及機密情報，單純是閒聊天。

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