軍情局兩名軍官「捏造不實情報」詐領千萬，國內外都有類似案例，以色列「摩薩德」曾被騙23年

月前軍情局兩名校級軍官因為捏造不實情報來源,詐領布建工作經費超過一千萬元,媒體報導在軍情局主動請調查局介入調查之後,涉案人遭到檢方以貪污、偽造文書等罪名起訴,此案曝光之後引發外界關注,不只是軍情局首次被檢調進入搜索,也讓人好奇這些情報官員為何要作出捏造假情報的行徑。

綜觀國內外情報界,這種捏造假情報的案例一直都存在,本文簡介其中數個案例,並分別加以分析。

欺騙「摩薩德」長達二十三年的退休情報官

1998年,前以色列「摩薩德」退休情報官員基爾(Yehuda Gil)因為捏造假情報長達二十三年而被起訴,並公開受審,這個消息讓「摩薩德」內外為之震驚,因為基爾不僅是經歷無可挑剔的傑出幹員,更因為長年研究敘利亞情勢被認為是「敘利亞通」,這樣的人怎麼會捏造假情報?

時任「摩薩德」局長雅當(Danny Yatom)在回憶錄《The Labyrinth of Power: By The Former Director of the Mossad》(中國翻譯書名為《權力的迷宮:摩薩德前局長回憶錄》)回顧他處理基爾捏造假情報的案件,他指出基爾的東窗事發,是來自於「摩薩德」諜員情報部門的負責人主動跟他談論基爾的問題。

該部門負責人說,基爾聲稱在1974年成功吸收一名敘利亞將軍,並且透過這名敘利亞將軍得到許多敘利亞的重要情報。但是當基爾退休之後,不僅拒絕移交這位敘利亞將軍給諜員情報部門安排的繼任幹員接手,甚至堅持這位敘利亞將軍只願意跟他打交道;「摩薩德」考量基爾的資歷跟情報來源的重要性,因此繼續讓基爾負責跟這位敘利亞將軍接觸。

然而,當「摩薩德」要求他秘密錄下他跟這位敘利亞將軍的對話作為證明時,基爾總是說錄音機故障,卻又交上詳盡的對話報告,基爾的種種不合理之處,啟人疑竇。

雅當跟諜員情報部門負責人認為基爾的言行實在可疑,因此決定暗中調查基爾跟這位敘利亞將軍在歐洲接觸的情況,他們派出監視小組跟監基爾,監視小組發現基爾的確跟這位敘利亞將軍固定在高級餐廳會面,但是他們的談話內容完全沒有涉及機密情報,單純是閒聊天。