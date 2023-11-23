睽違14年羅慧夫顱顏基金會歷經10小時轉機至菲律賓義診，穆斯林單親母親舟車勞頓8小時求醫 只為修復女兒臉上裂縫

「用愛彌補義診團」於1999年首次踏上菲律賓義診，已提供329位菲律賓顱顏患者進行免費重建手術，透過醫療服務彌補人間缺憾。上一次義診是2009年由已逝羅慧夫醫師領團進行的第12次義診，至今已相隔14年之久，直到今年義診團歷經10小時轉機至達沃進行第13次菲律賓義診服務，更首次與達沃聯合專科醫院(United Davao Specialists Hospital and Medical Center,Inc.)合作，為先天顱顏缺陷患者進行免費的重建手術，今年「用愛彌補義診團」共計協助18名顱顏缺陷患者完成手術，讓孩子們重拾笑顏，展開不同的人生。18名患者中9位腭裂重建、5位唇裂重建及4位顱顏裂重。

穆斯林單親母親舟車勞頓8小時求醫 只為修復女兒臉上裂縫

出生6個月的菲律賓女孩Mahra MARCABAN（中議名：馬拉·馬卡班）患有先天左側唇裂，Mahra媽媽生下孩子後才得知孩子臉部有缺陷，讓媽媽感到不知所措，身為虔誠回教徒的母親更經常自責是不是自己的問題，至今還時常飽受鄰居冷眼看待。

但是Mahra母親從未想過放棄，主動聯繫羅慧夫顱顏基金會在菲律賓當地聘請的協調員，並在協調員安慰下得知台灣「用愛彌補義診團」將至菲律賓進行免費義診服務，讓才剛生產完6個月的Mahra媽媽獨自從菲律賓民答那峨島北部舟車勞頓8小時至達沃聯合專科醫院求醫，只為了修復剛出生6個月大女兒嘴唇上的裂縫。

6個月大的菲律賓女孩Mahra在此次義診中修復了嘴唇上的裂縫。手術後隔日在義診團巡房時Mahra媽媽激動得喜極而泣說：「很驕傲可以給台灣的醫療團隊手術，謝謝醫師，謝謝羅慧夫顱顏基金會。讓我的女兒現在可以變得如此美麗」。「用愛彌補義診團」修補了Mahra嘴唇的裂縫，彷彿也彌補了媽媽心中的缺憾。

27歲菲律賓男獲台灣醫療修復腭裂 食物終於不再從鼻腔流出

Junaid BENITO（中議名：朱奈・貝尼托）雖已27歲，但至今仍未完成腭裂重建手術。Junaid父親離世後母親獨自撫養八名子女，母親曾尋求就醫，但該地可動上腭修補手術的醫院告知，此手術需自付5萬比索(PHP)，但因家庭經濟貧困，無力為Junaid完成腭裂重建手術。直到得知台灣「用愛彌補義診團」來到當地提供顱顏患者進行免費重建手術，讓Junaid再次燃起希望。

因上腭缺陷且一直無法接受腭裂重建手術，導致Junaid說話咬字不清楚，求學時常遇到霸凌，甚至遭受導師帶頭模仿講話嘲笑，讓Junaid童年留下深深的陰影。畢業求職時，更因為說話含糊不清的關係被雇主拒之門外。直到遇見現在的太太後才使他走出陰影，陪伴Junaid自食其力批生活雜物到街頭擺攤叫賣，愛情長跑12年的他們，剛新婚２年，期待有自己的孩子，太太深情望著Junaid說：「就算我們生下唇腭裂的孩子也沒有關係，只要我們有愛，就一定能用愛彌補這些缺憾！」

「成人腭裂手術」並非容易的整形外科手術，因此其他國家的義診團不輕易進行，「用愛彌補義診團」擁有享譽全球的整形外科技術，在長庚醫院顱顏中心整形外科羅綸洲醫師指導下為27歲的Junaid進行「腭裂手術」，並在手術後隔天順利出院回家休養。完成腭裂重建受術的Junaid，最大的願望就是等待傷口復原後申請到海外工作，多賺點錢來回饋這27年來因工作不穩定而不時資援他的家人們。

菲律賓夫妻為了4個月大女兒 放下工作歷時5小時車程求助台灣義診團

菲律賓女孩Mafeah Panerio（中議名：馬菲・帕內裡奧）出生才得知是雙側唇腭裂患者，Mafeah母親至今提起仍悲從中來淚流不止，擔心女兒以後因為外表關係找不到另一半，直到在社群得知台灣「用愛彌補義診團」將至菲律賓進行免費義診的消息，主動聯繫羅慧夫顱顏基金會在菲律賓當地聘請的協調員，Mafeah父母放下手邊的工作從菲律賓民答那峨島北部舟車勞頓5小時至達沃聯合專科醫院求醫，只為了修復剛出生4個月大女兒嘴唇上的裂縫。

4個月大的菲律賓女孩Mafeah 在此次義診中修復了嘴唇上的裂縫。主刀盧亭辰醫師在術後查房時，主動詢問並親切得抱起Mafeah，讓Mafeah媽媽紅了眼眶說：「很榮幸能遇到台灣的義診團隊，謝謝醫師，謝謝羅慧夫顱顏基金會。讓我們的女兒變成美麗的小公主！」。

Photo Credit : 羅慧夫顱顏基金會

羅慧夫顱顏基金會與長庚醫院組成「用愛彌補義診團」，為菲律賓顱顏患者開創全新人生

在菲律賓1億1千萬人口中，每600人就有1位患有唇腭裂，每年約有4,400位唇腭裂新生兒出生。羅慧夫顱顏基金會於1999年由創辦人羅慧夫醫師首次踏上菲律賓義診，至今累計13次義診，已提供347位菲律賓顱顏患者進行免費重建手術，透過醫療服務彌補人間缺憾。

羅慧夫顱顏基金會與長庚醫療團隊合作已經培訓補助11位菲律賓籍種子醫療人員至台灣學習最新醫療技術，其中包括8名外科、1名麻醉科、2名語言治療師。回國後每年幫助約400人次貧困患者獲得免費手術，並同步推動醫療照護及社會心理支持方案，包括追蹤回診、提供營養品、交通費補助、衛生教育、大眾教育、家長互助團體等。

菲律賓種子醫療團隊於2006年，在台灣羅慧夫顱顏基金會的協助下成立「菲律賓羅慧夫顱顏基金會」，以台灣模式在菲律賓提供完善的顱顏醫療照護。基金會看見菲律賓南部民答那峨地區顱顏患者的迫切需要，2018年派遣外科醫師Dr. Dax Carlo Pascasio加入種子醫療人員培訓計畫至台灣長庚醫院學習，回國後積極發展民答那峨地區的顱顏醫療。自2020年起，Dr. Dax已完成10次偏鄉義診行動，提供152人次免費唇腭裂手術，並籌備在達沃市聯合專科醫院(United Davao Specialists Hospital and Medical Center,Inc.)建立台灣模式的顱顏中心，讓當地貧窮患者不需跨島遠赴首都馬尼拉就醫，在當地就可以獲得完整的顱顏團隊治療，並促成睽違14年「用愛彌補義診團」第13次至菲律賓進行義診服務。

首次來到菲律賓達沃市(Davao)之達沃聯合專科醫院(United Davao Specialists Hospital and Medical Center,Inc.)為先天顱顏缺陷患者進行免費的重建手術，長庚醫院顱顏中心整形外科羅綸洲醫師說：「看見此醫院之醫療人員對於顱顏患者的用心，期待與羅慧夫顱顏基金會一起協助達沃聯合專科醫院培育完整的顱顏醫療團隊，讓達沃市(Davao)地區的顱顏患者不用再奔波至菲律賓首都馬尼拉求醫。」

菲律賓馬尼拉目前已經有完整的顱顏醫療團隊，包括整形外科、牙科、語言治療與麻醉科等，是羅慧夫顱顏基金會國際合作服務成功案例之一，印證本會長期堅持的國際合作三部曲理念：「義診服務／播種」、「培訓種子醫療人員／灌溉」、「扶植成立當地顱顏團隊及基金會／成長」。

羅慧夫顱顏基金會成立於1989年12月，由美籍醫師羅慧夫所創辦，除了幫助台灣國內的唇腭裂暨顱顏患童接受包括生理、心理、社會等全人醫療照顧，自1998年開始『唇腭裂國際援助方案』，包含本次菲律賓義診，至今已前往蒙古、緬甸、柬埔寨、菲律賓、中國、寮國、多明尼加、印尼、越南等9個國家進行90次的義診活動，幫助2,273名貧困顱顏患者接受免費手術，同時培訓來自21個國家、183名的顱顏醫療種子人員，目前已有蒙古、柬埔寨、菲律賓、中國西安等種子醫師在當地成立顱顏團隊或治療中心，將唇顎裂團隊治療理念持續推廣在世界不同的角落。

本文章內容由「羅慧夫顱顏基金會」提供。