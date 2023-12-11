《喵皇正史》：穆罕默德稱他的貓同伴為米埃扎，據說他甚至用這隻貓喝的水來清洗自己

文：虎斑貓芭芭（Baba the Cat）、保羅．庫德納瑞斯（Paul Koudounaris）

埃及人護送我們遠到天堂。做為被他們寵愛的貓是任何現代貓都無從享受的特權，儘管我們現代貓擁有人類同伴給予的各種物質享受。然而尼羅河畔的人們對貓的感激和欣賞並非獨有，小菲力斯在許多地方的許多人身上，找到了同樣的敬佩和讚賞，因為身為貓，牠可以不論遠近自行漫遊。

並不是所有的人都有財富和力量來建造寺廟崇拜我們，但即使如此，他們還是用傳說和故事表達了他們對我們的尊重，讓人毫不懷疑他們對我們的感激之情。古代的世界是我們的黃金時代，而埃及並不是讓我們的日子閃閃發光的唯一地方。

就連遼闊的撒哈拉沙漠也不能讓小菲力斯停止漫遊。牠向南行進入中非，那裡流傳一個民間故事，說明貓與人在歷史的黎明結成的聯盟。這個傳說提到，在最古老的時代，萬物都還是新的時候，人類就像曠野裡的動物一樣生活。

有一天，他想到一個主意。雨季即將來臨，他想要建造一座住宅——這當然是個好主意——但他不知道該怎麼做。於是他去找狗求助。「很快就要下雨了。你能幫我一起蓋房子嗎？」他問道。「不，我不能幫你。」狗答道，牠太忙了，有很多需要牠注意的重要犬類問題：牠得要奔跑、吠叫、追逐和睡覺，就是騰不出空閒的時間。

這人去找貓，問了同樣的問題。貓的答覆和狗差不多，牠也有很多要事待辦，例如舔自己的毛皮、捉老鼠，還有用尾巴摩擦物品，牠幾乎沒時間做其他事情。「不過，」貓在回答時停頓了一下，沉思片刻後繼續說，「這些大事可以推遲一天。」然後牠從高棲之處起身，向男人走去。「我來幫你！」

於是他們蓋了房子，人和貓一起合作。雨確實來了，黏膩的非洲濕氣所孕育的水滴大片大片地落下。突然間，狗出現在人的門前，要求庇蔭。「唔，不行，」男人說，「你只能睡在外面。」當狗在尋找乾燥的地面躺臥時，貓來了。男人為貓打開房門，邀請牠到裡面住——畢竟，他認為，對一隻在文明創始時與他共進退的動物，這是個公平的回報。

在埃及東方的人們同樣也尊重我們的貢獻。我們最先正是在肥沃的美索不達米亞三角洲成了你們的同伴，而且儘管經過了無數世紀，我們的夥伴關係也一直相當顯眼。你知道伊斯蘭教的創始人偉大的穆罕默德也喜愛我們？這位先知將貓描述為純潔的動物，他自己也養了一隻貓，對牠十分寬容，因此他和牠的關係成為他博愛的典範，大家津津樂道。他甚至也為貓在天堂留了位置。

穆罕默德稱他的同伴為米埃扎（Muezza），意思是「寶貝」，他對牠十分尊重，據說他甚至用這隻貓喝的水來清洗自己。至今還流傳了一個先知進退兩難的故事，據說先知該去祈禱時，卻發現這隻貓在他的袖子上打盹。一方面，真主在召喚；另一方面，愛貓正安詳地沉睡。真主必須敬拜， 不能讓祂等待，但⋯⋯有沒有辦法敬拜真主而不驚擾另一位？信仰為這位聖人開啟了其他人看不見的路徑，穆罕默德割斷了衣袖，才能起身祈禱，而沒有驚擾他熟睡的朋友。

另一個傳說則敘述穆罕默德如何在虎斑貓的額頭上做了特有的標記。有一天他在祈禱時遭到一隻老鼠驚擾，不過受到這種褻瀆行為困擾的並不只有他一個。闖入者的冒失沒有逃過米埃扎警覺的注意，牠一躍而起，了結了牠。滿懷感謝的先知為了表達謝意，用手撫摸貓的頭頂和耳朵，據說這回他的手指奇蹟般地留下了四道黑線，形狀就如同他自己名字的首字母M；這些條紋從不褪色，而且代代相傳，象徵他的祝福。

故事很不錯，只是你們人類這個物種也未免太容易上當受騙了。即使聽在貓的耳朵裡，也知道這故事非常荒唐：我並不是懷疑米埃扎的神聖，可是在阿拉伯字母表上，根本沒有M這個字母存在啊！

即使這故事不是真的，M字母的虛構傳說卻依舊流傳四方，作為穆罕默德愛我們貓族的證明。人們效法這份情感，代代相傳，因此在伊斯蘭世界中留下了對貓十分慈悲的傳統。比如富有的人，甚至蘇丹，都會留下捐款，為當地的流浪貓提供碎肉，有時甚至延續數世紀。

哦，至於虎斑貓，伊斯蘭世界或許沒有為我們提供M形的花紋，但我們的名稱卻確實源自那裡。虎斑貓的英文單字tabby源自Attabiy，是古代巴格達的一個地區，最精美的塔夫綢（taffeta）就在那裡織造。這種布料原名tabis。由於它光潤水滑還帶有貓毛的斑紋，歐洲人後來就開始用這個字來形容展現出類似花紋的貓。

「可是芭芭，貓怎麼會從中東遊蕩到那麼遠的地方去？在最遠古的時代，亞洲最遙遠的角落也見得到貓嗎？」確實如此，請容我解釋。在穆罕默德之前的許多世紀，我們就與商隊簽約，負責捕鼠的任務，保護他們的商品，因此在縱橫中亞的貿易路線來回穿梭，到達小菲力斯所不知的地點。

在還沒有家貓出現的地方，我們受到熱烈的歡迎，很快地我們自己都成了商品。亞洲各地有各種不同的貓品種，不就證明了我們在每個所到的新領域都受到溫暖的接納和擁抱？幾乎整片亞洲大陸都有貓自豪地帶有當地的血統，從伊朗的波斯貓一路到東南亞的暹羅貓、緬甸貓和新加坡貓。

但我還是不要跳得太遠！我不想略掉印度次大陸。嗐，你知道從梵文經文可以證明家貓在印度已有幾千年歷史了嗎？菲力斯自己可能曾經向東流浪到這麼遠，而且我們或許已經在那裡住進人類的家庭，時間不比我們在近東成為家貓晚多少，在印度，我們的地位沒有在埃及時那樣的輝煌，但由於當時沒有人能在任何方面及得上埃及人，因此我們也不會就此認為這個國家對貓的愛就比較少。儘管我們在印度的角色遠沒有在埃及那麼出名，但實際上卻非常相似。