《喵皇正史》：穆罕默德稱他的貓同伴為米埃扎，據說他甚至用這隻貓喝的水來清洗自己
我們想讓你知道的是
自文明發祥以來，貓兒就在人類身邊逡巡，一邊擴大領地，一邊施展貓科動物不可思議的能力和魅力。貓兒的真實歷史是一部集結英雄主義、愛、悲劇、犧牲和莊嚴的歷史。不太相信？好吧，準備洗耳恭聽吧，因為虎斑貓芭芭就要為你揭開貓族歷史的真相，讓爾等貓奴們大開眼界。
文：虎斑貓芭芭（Baba the Cat）、保羅．庫德納瑞斯（Paul Koudounaris）
埃及人護送我們遠到天堂。做為被他們寵愛的貓是任何現代貓都無從享受的特權，儘管我們現代貓擁有人類同伴給予的各種物質享受。然而尼羅河畔的人們對貓的感激和欣賞並非獨有，小菲力斯在許多地方的許多人身上，找到了同樣的敬佩和讚賞，因為身為貓，牠可以不論遠近自行漫遊。
並不是所有的人都有財富和力量來建造寺廟崇拜我們，但即使如此，他們還是用傳說和故事表達了他們對我們的尊重，讓人毫不懷疑他們對我們的感激之情。古代的世界是我們的黃金時代，而埃及並不是讓我們的日子閃閃發光的唯一地方。
就連遼闊的撒哈拉沙漠也不能讓小菲力斯停止漫遊。牠向南行進入中非，那裡流傳一個民間故事，說明貓與人在歷史的黎明結成的聯盟。這個傳說提到，在最古老的時代，萬物都還是新的時候，人類就像曠野裡的動物一樣生活。
有一天，他想到一個主意。雨季即將來臨，他想要建造一座住宅——這當然是個好主意——但他不知道該怎麼做。於是他去找狗求助。「很快就要下雨了。你能幫我一起蓋房子嗎？」他問道。「不，我不能幫你。」狗答道，牠太忙了，有很多需要牠注意的重要犬類問題：牠得要奔跑、吠叫、追逐和睡覺，就是騰不出空閒的時間。
這人去找貓，問了同樣的問題。貓的答覆和狗差不多，牠也有很多要事待辦，例如舔自己的毛皮、捉老鼠，還有用尾巴摩擦物品，牠幾乎沒時間做其他事情。「不過，」貓在回答時停頓了一下，沉思片刻後繼續說，「這些大事可以推遲一天。」然後牠從高棲之處起身，向男人走去。「我來幫你！」
於是他們蓋了房子，人和貓一起合作。雨確實來了，黏膩的非洲濕氣所孕育的水滴大片大片地落下。突然間，狗出現在人的門前，要求庇蔭。「唔，不行，」男人說，「你只能睡在外面。」當狗在尋找乾燥的地面躺臥時，貓來了。男人為貓打開房門，邀請牠到裡面住——畢竟，他認為，對一隻在文明創始時與他共進退的動物，這是個公平的回報。
在埃及東方的人們同樣也尊重我們的貢獻。我們最先正是在肥沃的美索不達米亞三角洲成了你們的同伴，而且儘管經過了無數世紀，我們的夥伴關係也一直相當顯眼。你知道伊斯蘭教的創始人偉大的穆罕默德也喜愛我們？這位先知將貓描述為純潔的動物，他自己也養了一隻貓，對牠十分寬容，因此他和牠的關係成為他博愛的典範，大家津津樂道。他甚至也為貓在天堂留了位置。
穆罕默德稱他的同伴為米埃扎（Muezza），意思是「寶貝」，他對牠十分尊重，據說他甚至用這隻貓喝的水來清洗自己。至今還流傳了一個先知進退兩難的故事，據說先知該去祈禱時，卻發現這隻貓在他的袖子上打盹。一方面，真主在召喚；另一方面，愛貓正安詳地沉睡。真主必須敬拜， 不能讓祂等待，但⋯⋯有沒有辦法敬拜真主而不驚擾另一位？信仰為這位聖人開啟了其他人看不見的路徑，穆罕默德割斷了衣袖，才能起身祈禱，而沒有驚擾他熟睡的朋友。
另一個傳說則敘述穆罕默德如何在虎斑貓的額頭上做了特有的標記。有一天他在祈禱時遭到一隻老鼠驚擾，不過受到這種褻瀆行為困擾的並不只有他一個。闖入者的冒失沒有逃過米埃扎警覺的注意，牠一躍而起，了結了牠。滿懷感謝的先知為了表達謝意，用手撫摸貓的頭頂和耳朵，據說這回他的手指奇蹟般地留下了四道黑線，形狀就如同他自己名字的首字母M；這些條紋從不褪色，而且代代相傳，象徵他的祝福。
故事很不錯，只是你們人類這個物種也未免太容易上當受騙了。即使聽在貓的耳朵裡，也知道這故事非常荒唐：我並不是懷疑米埃扎的神聖，可是在阿拉伯字母表上，根本沒有M這個字母存在啊！
即使這故事不是真的，M字母的虛構傳說卻依舊流傳四方，作為穆罕默德愛我們貓族的證明。人們效法這份情感，代代相傳，因此在伊斯蘭世界中留下了對貓十分慈悲的傳統。比如富有的人，甚至蘇丹，都會留下捐款，為當地的流浪貓提供碎肉，有時甚至延續數世紀。
哦，至於虎斑貓，伊斯蘭世界或許沒有為我們提供M形的花紋，但我們的名稱卻確實源自那裡。虎斑貓的英文單字tabby源自Attabiy，是古代巴格達的一個地區，最精美的塔夫綢（taffeta）就在那裡織造。這種布料原名tabis。由於它光潤水滑還帶有貓毛的斑紋，歐洲人後來就開始用這個字來形容展現出類似花紋的貓。
「可是芭芭，貓怎麼會從中東遊蕩到那麼遠的地方去？在最遠古的時代，亞洲最遙遠的角落也見得到貓嗎？」確實如此，請容我解釋。在穆罕默德之前的許多世紀，我們就與商隊簽約，負責捕鼠的任務，保護他們的商品，因此在縱橫中亞的貿易路線來回穿梭，到達小菲力斯所不知的地點。
在還沒有家貓出現的地方，我們受到熱烈的歡迎，很快地我們自己都成了商品。亞洲各地有各種不同的貓品種，不就證明了我們在每個所到的新領域都受到溫暖的接納和擁抱？幾乎整片亞洲大陸都有貓自豪地帶有當地的血統，從伊朗的波斯貓一路到東南亞的暹羅貓、緬甸貓和新加坡貓。
但我還是不要跳得太遠！我不想略掉印度次大陸。嗐，你知道從梵文經文可以證明家貓在印度已有幾千年歷史了嗎？菲力斯自己可能曾經向東流浪到這麼遠，而且我們或許已經在那裡住進人類的家庭，時間不比我們在近東成為家貓晚多少，在印度，我們的地位沒有在埃及時那樣的輝煌，但由於當時沒有人能在任何方面及得上埃及人，因此我們也不會就此認為這個國家對貓的愛就比較少。儘管我們在印度的角色遠沒有在埃及那麼出名，但實際上卻非常相似。
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從生活實踐淨零轉型，讓地球HP值滿點
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全球暖化情勢日益嚴峻，必須積極因應；減碳是每個人的責任，我們生活中的選擇與行動，都與地球的未來息息相關，但只要從小地方開始做出改變，就能帶來轉機，讓地球重拾生機。
地球就像是一個巨大的有機體，具有自我調節的能力，然而因人類活動產生大量碳排，溫度上升導致全球氣候異常並造成災害；聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2023年3月公布第六次評估報告（IPCC AR6）指出，根據2021年10月各國宣布的國家自主貢獻，2030年承諾的減排量仍不足以將本世紀末的升溫控制在1.5°C，甚至難以限制在2°C；氣候變遷已對地球健康構成威脅，一個「宜居且永續的未來」機會之窗正在迅速關閉。
全球升溫攝氏1.5 °C、 2°C，影響有這麼大嗎？
IPCC 估計，若地球升溫1.5°C，到2100年前海平面將上升0.26到0.77公尺，若升溫至2°C則將再增加0.1公尺，將影響小型島嶼、低窪沿海及三角洲等區域約1,000萬人口暴露在相關風險中；就研究涵蓋的105,000個物種，升溫1.5 °C會有 6% 的昆蟲、 8% 的植物和 4% 的脊椎動物地理分布範圍會縮小50%，升溫2°C，則會有18%的昆蟲、16%的植物和8%的脊椎動物消失；與高溫有關的疾病發病率或死亡率將增加，並提高相關蟲媒傳染疾病帶來的風險。
面對全球氣候失衡的威脅，我們就像遊戲中闖關的玩家，必須想辦法讓地球的HP值（生命值）恢復，然而這不是遊戲，挑戰結果意味著我們真實的未來。減碳、零碳是控制暖化的關鍵，加速導入再生能源、電氣化是主要國家刻正加速推動的重要政策，然而發電過程勢必有能量轉換的效率損失，輸配電則有線損，因此國際能源總署（IEA）倡議各國在思考未來能源組合（energy portfolio）時，應將節能視為第一燃料（energy saving is the first fuel）。歐盟目標在2030年最終能源消費較2020年實績值減少15.8%，法國淨零策略（SNBC）則規劃大幅提升工業、住宅、運輸能源效率，日本第六次能源基本計畫也提出2030年電力需求較2013年減少20%的目標。
除了國家層級推動的的節能目標，你我還能採取哪些行動、讓地球恢復生機？
多想兩秒鐘，地球更輕鬆
愛地球不只是一種生活風格，也是很潮的生活態度，每個人從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節，選擇對環境友善的生活習慣，就有機會讓地球更宜居。
1. 利用大眾運輸或碳排量低的交通運具
根據我國《氣候變遷因應法》所規定，國家溫室氣體長期減量目標係由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同達成，根據環境部提供的數據，2021年我國運輸部門溫室氣體排放量約占13%，若使用電動運具、搭乘大眾運輸工具，短程距離往返選擇走路、騎腳踏車，可有效減少碳排，有助改善空氣品質，更有益身體健康。
2. 自備環保用具，減少一次用產品使用
出門前隨手攜帶環保購物袋、環保杯、杯套或環保餐具，如果忘記帶，亦可使用租借循環杯與容器，或店家提供的環保餐具，尤其少用一個塑膠袋就相當於減碳0.057公斤，幾秒鐘的選擇與行動，能夠減少一次性產品垃圾、省下處理廢棄餐具的能源消耗，降低地球的負擔。舉手之勞自備購物袋、餐具，就是實踐減碳生活的第一步。
3. 認明節能標章，省電還能減碳
常見於耗能商品上的「能源效率標示」，提供了年耗電量、耗能等級資訊，並根據不同產品提供對應的能源效率數據；耗能等級數字越低代表耗能越少、越節能，圖示上的溫度計也就會落在象徵地球降溫的藍綠色；而貼有節能標章的產品，代表能源效率比國家認證標準高10-50%，所以用電更省，更有助於降低碳排。
4. 智慧用電，錢包受惠
智慧電表是具備通訊功能的電力量測設備，每日可將用電數據回傳台電公司，搭配使用「台灣電力App」，可查詢每15分鐘的用電量，每6小時可結算一次電費，另外，還可透過APP內「用電比較」、「未出帳用電量」、「費率試算」、「住宅用電分析」等功能，掌控電費支出及家電使用情形，找出家中的吃電怪獸，即時調整用電習慣，省下不必要的電費支出。
5. 加入綠領行列，將知識化作守護地球的行動
除了節能，以再生能源替代化石燃料，更是降低碳排的關鍵，近年來在政府的加速推動下，我國今（2023）年再生能源發電占比可望達到10%，逐漸成為供電要角；不過根據國際能源總署IEA在2023年9月發布的新版《2023年淨零路徑圖》（Net Zero Roadmap 2023 Update – A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach），2030 年全球再生能源裝置容量必須成長三倍達到11,000GW，才能達成淨零排放情境所設定的減排量。更多的再生能源，意味著基礎建設、技術研發、產業推動也必須加倍投入，有賴運輸、建築、金融……等不同領域的「綠領人才」投入實踐淨零轉型。根據104人力銀行數據顯示，2013-2023十年間，綠領工作數成長6.5倍；面對2050淨零目標，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入。
淨零轉型你我同行
在這場為了地球未來而戰的任務中，每個地球玩家都扮演著關鍵角色，無論是隨手關燈、自備購物袋這樣的舉手之勞，或是選擇低碳排的電器與運具，甚至成為綠領工作者親自參與，每一個支持淨零轉型的力量，都有助於地球HP生命值恢復滿點。
（經濟部能源署廣告）