非洲聯盟與加勒比共同體要求歐洲國家賠償奴隸制，盼獲得「修復式正義」
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「有許多的家庭在當時遭拆散，你無法去量化這個慘劇（對非洲人民）的影響，但仍它需要被外界了解。」迦納總統阿庫福－阿多說，他表示，整個非洲的人民都應獲得歐洲有參與奴隸貿易的國家一個正式的道歉，因無論賠款金額多寡，都無法恢復跨大西洋奴隸貿易所帶來的後果與傷害。
文：Taylor Mei
隨著全球對奴隸賠款的意識高漲，17日於迦納舉行的高峰會中，非洲聯盟與加勒比海周邊國家如千里達、牙買加、蓋亞那及巴貝多等國也組成統一戰線，盼歐洲國家能為過往犯下的「歷史性大規模犯罪」做出賠償。不過，如英國首相蘇納克（Rishi Sunak）對於是否會向奴隸制受害國道歉一事，則表示不會。
非洲與加勒比周邊國要求過往奴隸大國賠償
據英國《衛報》（The Guardian）報導，這個由55個非洲聯盟國家及加勒比共同體（CARICOM）的20個成員國構成的夥伴關係，將針對過往的奴隸進口國施壓，要求提供賠償。與會代表也同時宣布，未來會在非洲成立全球基金，期望可以加速該運動的進展。而先前非洲聯盟代表也已於7月時，前往巴貝多與加勒比共同體進行討論。
在這次為期4天會議後發出的公告草案中，雖未明確指出賠償的形式，但有宣布非洲聯盟可能會採取法律訴訟的手段，並與聯合國共同評估，相關國家對非洲人民的奴役手段，是否已構成嚴重侵犯人權的標準。迦納政府公告，草案文件的最終版本將於本週末釋出。
試圖修復發展遭扼殺的非洲黑暗年代
自15世紀起，歐美地區展開奴隸貿易，在非洲透過綁架、誘騙等手段，將當地民眾運往美洲作為廉價勞動力。在1500至1900年間，約有1000多萬名非洲人民被迫遠離家鄉，成為奴隸。迦納總統阿庫福－阿多（Nana Akufo-Addo）在會議開場致詞時指出，非洲人民被送往他國當成奴隸交易的這段期間，無論是在經濟、文化、民眾心理及發展上都等同於遭到扼殺。
「有許多的家庭在當時遭拆散，你無法去量化這個慘劇（對非洲人民）的影響，但仍它需要被外界了解。」阿庫福－阿多說，他表示，整個非洲的人民都應獲得歐洲有參與奴隸貿易的國家一個正式的道歉，因無論賠款金額多寡，都無法恢復跨大西洋奴隸貿易所帶來的後果與傷害。
加勒比共同體秘書長班奈特（Carla Barnett）在會議中表示：「在全球修復式正義（reparatory justice）的浪潮下，我們現在到了一個重要的轉折點。」並強調在要求賠償時，做出一致性發言的重要性。
非洲盼得修復式正義，奴隸進口國怎麼回？
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死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
我們想讓你知道的是
精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
面對琳瑯滿目的機車品牌，要如何選擇品牌與機種呢？首先從品牌切入，近年來躍升台灣機車市場龍頭的SYM三陽機車，以多元的機種選擇和優異的產品實力，擄獲台灣民眾芳心，且為了回饋消費者支持，三陽機車對於購車優惠始終不手軟，年底前更結合政府汰舊換新補助，三陽機車全車系汰舊換新再加碼3,000元，以迪爵車型為例，汰舊換新補助最高可達23,800元（三陽購車補助金14,500元＋三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元＋政府汰舊換新貨物稅減免4,000元＋廢車回收300元）。
換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
正因為政府補助即將退場，再加上三陽機車的加碼補助力道，造成市場上相當高的迴響，引發超級熱絡的好評與購車潮，三陽機車為了感謝消費者回饋，同時保證消費者的權益，全力加開產能，更祭出保證7日內（工作天）交車的承諾，就是要確保購車民眾不只拿的到政府補助同時享全年度最高優惠，更可以盡快交車，以新車迎接新年的全新生活。
多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
廣受年輕人喜愛的MMBCU則是基於DRGBT優秀的平台血統，更針對實用性、舒適性上做出大幅調整，有同級中最大的置物空間及雙載的舒適性，以及獨特的跑旅車款外型，造就同級距銷售冠軍的寶座。上市短短3個月就熱銷破萬台的CLBCU，不僅有獲得金點設計獎的百搭精緻外觀，更有EnMIS超強油耗表現與貼心規格，堪稱內外兼備的最佳小蜂鳥車型！
把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
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政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
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