非洲聯盟與加勒比共同體要求歐洲國家賠償奴隸制，盼獲得「修復式正義」

文：Taylor Mei

隨著全球對奴隸賠款的意識高漲，17日於迦納舉行的高峰會中，非洲聯盟與加勒比海周邊國家如千里達、牙買加、蓋亞那及巴貝多等國也組成統一戰線，盼歐洲國家能為過往犯下的「歷史性大規模犯罪」做出賠償。不過，如英國首相蘇納克（Rishi Sunak）對於是否會向奴隸制受害國道歉一事，則表示不會。

非洲與加勒比周邊國要求過往奴隸大國賠償

據英國《衛報》（The Guardian）報導，這個由55個非洲聯盟國家及加勒比共同體（CARICOM）的20個成員國構成的夥伴關係，將針對過往的奴隸進口國施壓，要求提供賠償。與會代表也同時宣布，未來會在非洲成立全球基金，期望可以加速該運動的進展。而先前非洲聯盟代表也已於7月時，前往巴貝多與加勒比共同體進行討論。

在這次為期4天會議後發出的公告草案中，雖未明確指出賠償的形式，但有宣布非洲聯盟可能會採取法律訴訟的手段，並與聯合國共同評估，相關國家對非洲人民的奴役手段，是否已構成嚴重侵犯人權的標準。迦納政府公告，草案文件的最終版本將於本週末釋出。

試圖修復發展遭扼殺的非洲黑暗年代

自15世紀起，歐美地區展開奴隸貿易，在非洲透過綁架、誘騙等手段，將當地民眾運往美洲作為廉價勞動力。在1500至1900年間，約有1000多萬名非洲人民被迫遠離家鄉，成為奴隸。迦納總統阿庫福－阿多（Nana Akufo-Addo）在會議開場致詞時指出，非洲人民被送往他國當成奴隸交易的這段期間，無論是在經濟、文化、民眾心理及發展上都等同於遭到扼殺。

「有許多的家庭在當時遭拆散，你無法去量化這個慘劇（對非洲人民）的影響，但仍它需要被外界了解。」阿庫福－阿多說，他表示，整個非洲的人民都應獲得歐洲有參與奴隸貿易的國家一個正式的道歉，因無論賠款金額多寡，都無法恢復跨大西洋奴隸貿易所帶來的後果與傷害。

加勒比共同體秘書長班奈特（Carla Barnett）在會議中表示：「在全球修復式正義（reparatory justice）的浪潮下，我們現在到了一個重要的轉折點。」並強調在要求賠償時，做出一致性發言的重要性。

非洲盼得修復式正義，奴隸進口國怎麼回？