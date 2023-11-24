中國呼吸道感染疫情嚴重，WHO稱未發現新型病原體，要求北京提供資訊

中國呼吸道疾病迅速擴散 家長：小孩這一年真倒楣

（中央社）中國呼吸道感染疾病病例近來激增，且快速擴散至兒童，大城市呼吸道及兒童門診湧入大批病患，引起世界衛生組織關切。有家長感嘆今年的小孩實在倒楣，一整年就被COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）、A型流感、肺炎支原體（即黴漿菌肺炎）輪番折騰。

眼見感染擴散，甚至引起世界衛生組織（WHO）關切，中國國家衛健委昨（23）日透過官媒表示，已指導各地加強統籌調度，落實分級診療制度，並要求各地「加強對基層醫療衛生機構的技術指導」，提高一般性感染的診療能力和重症識別轉診效率。

綜合外電報導，WHO昨日透過新聞稿表示，中國北方10月中旬起通報的「類流感疾病」病例數，與3年相比前呈現快速攀升。為此，WHO已正式要求中國提供呼吸道疾病飆升，以及據報兒童肺炎群聚案的詳細資訊。

《北京日報》報導，北京市疾控中心副主任、流行病學首席專家王全意表示，從呼吸道病原學監測結果來看，若不論年齡，當前北京市呼吸道傳染病報告病例數居前3位者依序為流感、鼻病毒、呼吸道合胞病毒。

王全意指出，根據兒童相關醫療院所就診情況來看，排名前3的是流感、腺病毒、呼吸道合胞病毒。先前較流行的肺炎支原體，已下降到第4位。

天津官媒《津雲》報導，天津市兒童醫院北辰龍巖院區的急診室，22日晚間湧入大量帶著兒女求診的家長，現場號碼已經排到1000多號。急診室醫師表示，最近看急診的兒童，8、9成都是呼吸系統疾病，且重症比例也有上升。

根據報導，天津市兒童醫院血液科副主任醫師艾奇表示，前一段時間的就診兒童中，肺炎支原體感染病例居多數，但最近情況有變化，流感病例明顯增多，其他呼吸道病毒感染也摻雜其中。

面對呼吸道感染疾病激增，中國家長們普遍感到憂心。北京一名家長向《中央社》記者感嘆，今年的小孩實在倒楣，一整年就被COVID-19、A型流感、肺炎支原體輪番折騰。而小孩被感染，大人也連帶遭殃，不但忙著帶他們跑醫院，自己也得小心被傳染，上不了班。

這名家長表示，因為孩子感冒，連帶他的妻子也被傳染，因此也得分心照顧妻兒，沒法專心上班，弄得全家不得安寧。

《新華社》報導，中國國家衛健委有關負責官員昨日針對近期不少地方兒童專科醫院人滿為患表示，衛健委已「指導各地加強統籌調度，落實分級診療制度」。至於家長擔心社區醫院診療能力不足，衛健委已要求各地加強對基層醫療衛生機構的技術指導，提高一般性感染的診療能力和重症識別轉診效率。

官員說，大醫院人員密集、等候時間長，交叉感染風險較高，症狀較輕的患者應先到基層醫療衛生機構、綜合醫院兒科就診，在明確診療方案後再轉診或居家治療。

中國呼吸道感染疫情嚴重 WHO要求北京提供資訊

（中央社）世界衛生組織（WHO）昨日呼籲中國民眾「遵行相關措施以降低呼吸道疾病風險」，並正式要求中國當局提供更多關於呼吸道疾病和兒童肺炎病例飆升的資訊。

根據《法新社》和《路透社》報導，WHO表示，中國北方自10月中起通報「類流感疾病」飆升，這類病例和前3年相比呈現攀升。

WHO在新聞稿中表示：「WHO已正式要求中國提供呼吸道疾病飆升和據報兒童肺炎群聚案的詳細資訊。」WHO發言人向《法新社》證實了這項消息。

中國當局13日告訴媒體，呼吸道疾病案例之所以飆升是因為COVID-19防疫限制措施的解除，以及已知病原體的傳播，其中包括流感和影響兒童的一般細菌感染。

美國國際流行病監控網站（ProMed）11月21日披露中國北部尚未被診斷兒童肺炎群聚病例。

WHO表示，該組織不清楚ProMED的報導是否和中國當局之前通報的呼吸道感染病例整體攀升有關，WHO正在試圖釐清。

聲明中也表示，WHO「也要求針對近來已知病原體傳播趨勢提供更多的資訊，包括流感、新型冠狀病毒SARS-CoV-2（引發COVID-19病毒）、呼吸道融合病毒（RSV）和肺炎黴漿菌（Mycoplasma pneumoniae），以及醫療系統的負荷程度」。

WHO表示，該組織已透過「國際衛生條例」（International Health Regulations, IHR）機制，要求中國當局提供據報兒童疫情更多的流行病學和臨床資訊，以及實驗室檢驗的結果。

世衛：中國呼吸道疾病病例激增 稱未發現新型病原體

（中央社）中國北方兒童呼吸道疾病病例近來激增。世界衛生組織（WHO）在呼籲北京提供更詳細的資訊後，於昨日表示，中國回報未發現異常的或新型病原體。

《法新社》報導，世衛自今年10月中旬以來，一直在關注中國監控資料顯示北方兒童呼吸道疾病增加的情況。

世衛22日晚間宣布，已正式要求北京提供更多資料，但中國政府昨日未公開評論。

世衛表示，在中國國家衛生健康委員會、國家疾病預防控制局促成下，世衛昨日與中國疾病預防控制中心、北京兒童醫院召開視訊會議。

世衛在聲明中說：「中國當局告知，在北京和遼寧，都未發現任何異常的或新型病原體，或者是不尋常的臨床表現，而是只有前面提過的，因多個已知病原體而導致呼吸道疾病普遍增加。」

「他們進一步說明，呼吸道疾病增加並未造成病人數量超出醫院量能。」