中國呼吸道感染疫情嚴重，WHO稱未發現新型病原體，要求北京提供資訊
我們想讓你知道的是
《北京日報》報導，北京市疾控中心副主任、流行病學首席專家王全意表示，從呼吸道病原學監測結果來看，若不論年齡，當前北京市呼吸道傳染病報告病例數居前3位者依序為流感、鼻病毒、呼吸道合胞病毒。
中國呼吸道疾病迅速擴散 家長：小孩這一年真倒楣
（中央社）中國呼吸道感染疾病病例近來激增，且快速擴散至兒童，大城市呼吸道及兒童門診湧入大批病患，引起世界衛生組織關切。有家長感嘆今年的小孩實在倒楣，一整年就被COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）、A型流感、肺炎支原體（即黴漿菌肺炎）輪番折騰。
眼見感染擴散，甚至引起世界衛生組織（WHO）關切，中國國家衛健委昨（23）日透過官媒表示，已指導各地加強統籌調度，落實分級診療制度，並要求各地「加強對基層醫療衛生機構的技術指導」，提高一般性感染的診療能力和重症識別轉診效率。
綜合外電報導，WHO昨日透過新聞稿表示，中國北方10月中旬起通報的「類流感疾病」病例數，與3年相比前呈現快速攀升。為此，WHO已正式要求中國提供呼吸道疾病飆升，以及據報兒童肺炎群聚案的詳細資訊。
《北京日報》報導，北京市疾控中心副主任、流行病學首席專家王全意表示，從呼吸道病原學監測結果來看，若不論年齡，當前北京市呼吸道傳染病報告病例數居前3位者依序為流感、鼻病毒、呼吸道合胞病毒。
王全意指出，根據兒童相關醫療院所就診情況來看，排名前3的是流感、腺病毒、呼吸道合胞病毒。先前較流行的肺炎支原體，已下降到第4位。
天津官媒《津雲》報導，天津市兒童醫院北辰龍巖院區的急診室，22日晚間湧入大量帶著兒女求診的家長，現場號碼已經排到1000多號。急診室醫師表示，最近看急診的兒童，8、9成都是呼吸系統疾病，且重症比例也有上升。
根據報導，天津市兒童醫院血液科副主任醫師艾奇表示，前一段時間的就診兒童中，肺炎支原體感染病例居多數，但最近情況有變化，流感病例明顯增多，其他呼吸道病毒感染也摻雜其中。
面對呼吸道感染疾病激增，中國家長們普遍感到憂心。北京一名家長向《中央社》記者感嘆，今年的小孩實在倒楣，一整年就被COVID-19、A型流感、肺炎支原體輪番折騰。而小孩被感染，大人也連帶遭殃，不但忙著帶他們跑醫院，自己也得小心被傳染，上不了班。
這名家長表示，因為孩子感冒，連帶他的妻子也被傳染，因此也得分心照顧妻兒，沒法專心上班，弄得全家不得安寧。
《新華社》報導，中國國家衛健委有關負責官員昨日針對近期不少地方兒童專科醫院人滿為患表示，衛健委已「指導各地加強統籌調度，落實分級診療制度」。至於家長擔心社區醫院診療能力不足，衛健委已要求各地加強對基層醫療衛生機構的技術指導，提高一般性感染的診療能力和重症識別轉診效率。
官員說，大醫院人員密集、等候時間長，交叉感染風險較高，症狀較輕的患者應先到基層醫療衛生機構、綜合醫院兒科就診，在明確診療方案後再轉診或居家治療。
中國呼吸道感染疫情嚴重 WHO要求北京提供資訊
（中央社）世界衛生組織（WHO）昨日呼籲中國民眾「遵行相關措施以降低呼吸道疾病風險」，並正式要求中國當局提供更多關於呼吸道疾病和兒童肺炎病例飆升的資訊。
根據《法新社》和《路透社》報導，WHO表示，中國北方自10月中起通報「類流感疾病」飆升，這類病例和前3年相比呈現攀升。
WHO在新聞稿中表示：「WHO已正式要求中國提供呼吸道疾病飆升和據報兒童肺炎群聚案的詳細資訊。」WHO發言人向《法新社》證實了這項消息。
中國當局13日告訴媒體，呼吸道疾病案例之所以飆升是因為COVID-19防疫限制措施的解除，以及已知病原體的傳播，其中包括流感和影響兒童的一般細菌感染。
美國國際流行病監控網站（ProMed）11月21日披露中國北部尚未被診斷兒童肺炎群聚病例。
WHO表示，該組織不清楚ProMED的報導是否和中國當局之前通報的呼吸道感染病例整體攀升有關，WHO正在試圖釐清。
聲明中也表示，WHO「也要求針對近來已知病原體傳播趨勢提供更多的資訊，包括流感、新型冠狀病毒SARS-CoV-2（引發COVID-19病毒）、呼吸道融合病毒（RSV）和肺炎黴漿菌（Mycoplasma pneumoniae），以及醫療系統的負荷程度」。
WHO表示，該組織已透過「國際衛生條例」（International Health Regulations, IHR）機制，要求中國當局提供據報兒童疫情更多的流行病學和臨床資訊，以及實驗室檢驗的結果。
世衛：中國呼吸道疾病病例激增 稱未發現新型病原體
（中央社）中國北方兒童呼吸道疾病病例近來激增。世界衛生組織（WHO）在呼籲北京提供更詳細的資訊後，於昨日表示，中國回報未發現異常的或新型病原體。
《法新社》報導，世衛自今年10月中旬以來，一直在關注中國監控資料顯示北方兒童呼吸道疾病增加的情況。
世衛22日晚間宣布，已正式要求北京提供更多資料，但中國政府昨日未公開評論。
世衛表示，在中國國家衛生健康委員會、國家疾病預防控制局促成下，世衛昨日與中國疾病預防控制中心、北京兒童醫院召開視訊會議。
世衛在聲明中說：「中國當局告知，在北京和遼寧，都未發現任何異常的或新型病原體，或者是不尋常的臨床表現，而是只有前面提過的，因多個已知病原體而導致呼吸道疾病普遍增加。」
「他們進一步說明，呼吸道疾病增加並未造成病人數量超出醫院量能。」
Tags：
AI驅動行銷新境界！微軟聚焦Copilot探究人工智慧創變行銷新動能
我們想讓你知道的是
行銷人應該把最關鍵的時間，投注在真正有價值的工作，但是在過去，多數行銷工作者卻總感覺時間不夠用！進入AI時代，人工智慧大幅改變行銷模式，想知道如何利用生成式AI提升行銷決策與執行效率？微軟與INSIDE POSSIBLE合辦AI社群聚會「智勝未來 行銷再進化：AI助攻企業開啟客戶新旅程」，第一手解密行銷結合AI的使用情境，讓所有行銷人智慧工作、智勝未來！
身為行銷決策者或在第一線作戰人員，是否感覺永遠被時間追著跑？總希望有三頭六臂，同時要發揮創意靈感，又要兼顧數據洞察的雙軌能力，提升自家品牌的各種行銷成效；甚至行銷部門被賦予扮演業績助攻手，創建嶄新的顧客旅程、提供個人化行銷溝通，進而幫助品牌招攬新客、喚回舊客，挖掘更多潛在商機。
然而，要達到上述情境價值，行銷部門卻總覺得使不上力！原因為何？仔細觀察現在行銷成員的工作模式，可以發現行銷成員當前遭遇到幾類困境：
- 數據分析---進入MarTech時代，行銷需要花費更多時間和精力彙整數據分析，並且還要進一步洞察數據來優化決策
- 創意內容製作---需要不斷產製吸引消費者的內容，而且要同時兼顧創意與成效
- 多通路行銷---通路碎片化，行銷人需整合及管理多個渠道的行銷活動以觸及更多潛在顧客
- 廣告成效優化---伴隨數位廣告成本逐年增長，以及行銷資源越來越少，必須以有限預算轉換最高投資報酬率
- 因應變化的韌性--市場及消費者需求變化速度越來越快，擬定準確的行銷決策更具挑戰
上述難題，我們為什麼可以清楚得知？這些內容，其實我們也是運用生成式AI，透過精準提問來得知相關解答。另外，為了佐證資料正確性，從這些回覆的參考資料來源，我們也從調研報告，確實找到幾項真實的數據。
像是HubSpot最新發布的《行銷狀態報告》（The State of Marketing 2023），裡面就提到，平均行銷人員每天花多6小時在手動工作，相信如果能善用數位工具，甚至是AI解決方案的行銷人員，他們的策略效率一定能贏過那些仍然沒有使用的群體。
翻轉行銷日常！微軟示範Copilot如何成為行銷人的絕佳助手
上述討論在在可以發現，現在行銷人員面臨的難題是相當多面，並且隨著技術的發展，這些難題也將會更為複雜。AI，正是能輔助行銷人克服難題、提高工作效率，以及增長行銷成效的解方之一。
根據Gartner的報告預測到2025年，所有組織當中，大約會有75%的行銷職能將會結合人工智慧，過往生產型的工作，將會轉行變成更具策略性的活動。意味將有越來越多的企業，會在這一兩年積極把人工智慧導入到內部組織的行銷流程，從策略擬定到落地執行，以更敏捷且以數據為基礎的方式，來應對未來的商業挑戰。
另一方面，進入注意力破碎加上媒體分眾化時代，根據統計現代人每日平均接觸達4,000則廣告訊息，平均注意力時間剩下8秒。對行銷人而言，根據消費者輪廓進行明確地分眾，並且因應不同分群，設計出最適合的溝通內容以達到精準行銷，這些都能開始藉由AI提供輔助。
像是Dynamics 365 Customer Insights根據顧客過往的搜尋、互動、交易等行為數據，透過AI及機器學習的運算，找出產品喜好、平均購買量、以及顧客終身價值等具有價值的見解；搭配具有相似購買模式的其它顧客經驗這類洞察資料，藉此建立起個人化的顧客旅程，在對的時間、對的通路提供預測性的產品推薦。AI能幫助品牌在不同檔期實踐精準行銷，也讓行銷人可透過分析儀表板追蹤成效，有助於行銷策略的優化。
對此，微軟攜手INSIDE將在12月15日，於台北艾麗共同舉辦INSIDE POSSIBLE AI社群聚會，以「智勝未來 行銷再進化：AI 助攻企業開啟客戶新旅程」為主題，從數據洞察、媒體廣告創意、決策效率、乃至於AI衍生的著作權等多維度議題切入，提供行銷領域工作者，一場充滿實戰應用的知識饗宴。
本次活動議程，邀請KPMG安侯企業管理股份有限公司數位創新服務的林大中，帶來第一手最新2024行銷趨勢；關鍵評論網媒體集團整合長李致緯、安然科技執行長嚴中健，將分別從媒體廣告提案成功變現，以及行銷打造全新顧客旅程扮演業績助攻手等主題，剖析如何運用AI工具結合預測受眾輪廓、尋找潛在顧客的具體方式。
另一方面，微軟代表的相關講者，會從不同構面演繹AI的使用情境。台灣微軟首席營運長陳慧蓉希望翻轉行銷長的思維，講解如何從不同角度理解AI、結合AI；台灣微軟技術專家林毓忻將說明Copilot的重點功能，重塑行銷人的過往工作模式；台灣微軟法務副總經理廖怡苓則從法律議題著手，探究創意工作使用AI生成內容需注意的規範。
不論您是企業C-level決策層或第一線作戰人員，只要渴望掌握最新MarTech行銷應用趨勢、以及希望知道怎麼運用AI，讓工作達到事半功倍，這場「智勝未來 行銷再進化：AI 助攻企業開啟客戶新旅程」將是揮別2023、放眼2024的交會時機，最重要的一場行銷盛會。
活動資訊
名稱：智勝未來 行銷再進化：AI 助攻企業開啟客戶新旅程
時間：2023/12/15（五）13:30-16:00
地點：台北艾麗酒店5樓 楓柏廳（110台北市信義區松高路18號）
活動名額數量有限，點此立刻報名！