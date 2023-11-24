毒梟、軍閥與背叛，緬北華裔電訊詐騙集團陷落背後的故事

Photo Credit：Chinese Ministry of Public Security/ BBC News 明珍珍和明國平已經被中國警方扣押。

由中國警方公布的照片顯示，警員正押著被戴上手銬的一男一女，站在邊境大門前面。

兩人是剛從緬甸一方移送過來的，是最近在緬甸東北部與中國接壤邊境小鎮上經營詐騙中心被捕的眾多人當中的最新的兩個。

二人是明國平和明珍珍，分別是過去14年一個一直統治著老街鎮（Laukkaing）的大軍閥的兒子和孫女。

緬甸衝突的突然升級標誌著中國黑手黨——類似「教父」的「四大家族」——在這個臭名昭著、無法無天的邊境小鎮走向終結。

上周四（11月16日），就在中國警方公布這對戴手銬的男女照片的差不多同一時間，緬甸軍政官方的新聞發佈了一張似乎是在一輛麵包車後部對一名69歲男子屍體進行屍檢的照片。

那就是該軍閥本人明學昌。軍方表示，他在被捕後自殺，這一說法遭到了很多人的懷疑。

這是一個不同尋常的故事一個不光彩的結局，它開始於戰爭和革命年代，卻演變為充斥毒品、賭博、貪婪和馬基雅維利式對抗的故事。

四大家族

明學昌曾是白所成的跟班，後者是四大家族之一的頭目。

在他們的運作下，老街鎮這個偏遠、貧困的不毛之地變成了一個喧鬧的賭城，一個高樓聳立而又艷俗骯髒的紅燈區。

明家的勢力雖然不小，但原本並不是四大勢力中的一員——另外三家分別由魏超仁、劉國璽和劉正祥統領。

最初，老街的賭場只是利用中國人對賭博的需要而趁機發展起來——賭博在中國和很多鄰近國家都不合法，但後來這裏逐漸演變成了利潤巨大的洗錢、人口販運以及特別是數十個電信詐騙中心的前沿陣地。

據估計，有超過10萬外國公民被引誘到了這些電詐中心，當中很多是中國人。他們實際上是被困囚在這裏，被迫長時間工作，參與一個成熟的網上詐騙運作，目標是全世界各地的人。

明學昌經營著其中一個最為臭名昭著的電詐中心，名叫臥虎山莊。據報他手下還有一支當地警察隊伍，他們雖然身穿平常的緬甸國家警察制服，但實際上無異於一支私人武裝——老街有幾支這樣的部隊，保持著四大家族的統治。

Myawaddy News Photo Credit: Getty Images / BBC News 明珍珍與緬甸軍方高層兼警察總長尼林昂中將。

9月，中國向所有運營電詐中心的組織施壓要求關閉並交出在那裏工作的人員，但是明家卻拒絕配合。一些人估算，每個家族的賭場每年的金額流水都是以十億美元計。這是一門令人很難放手的大生意。

各家族還與緬甸軍方有緊密的聯繫，而明家相信自己受到保護，即使對長期在這個邊境地區有巨大影響力的中國所提出的要求，也可以不從。

北京因素

10月20日凌晨，一群電詐員工正從臥虎山莊被轉移出來，很可能是預料到中國警方要對電詐中心採取行動了。

據報導，有大約50至100名工作者試圖逃跑，而電詐中心的警衛開火打死了幾個人。有一些說法指，死者當中還有臥底的中國警察。

這導致中國境內鄰近省份的政府辦公室發出一封措辭強硬的信函，而中國警方也宣佈對明家其中四名成員發出逮捕令。

中國表現出的不滿，鼓勵了緬甸境內自稱「三兄弟聯盟」（Brotherhood Alliance）的叛軍聯盟，在10月底向緬甸軍方發起攻擊。

中國在過去一直敦促保持克制，以維持邊境和平，但是現在，根除老街鎮這些資金雄厚、武裝精良的家族，似乎成為更優先的需要。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 老街曾是一個貧窮的小鎮，後來成為賭場、毒品和電詐橫行的地方。

叛軍表示他們的目標是消滅電詐中心，並且更廣泛地支持推翻在2021年奪權的軍政府。

但是在老街，這場衝突更像是報復，一場可以追溯到冷戰時代的私人仇殺。

老街的教父

四大家族之所以能夠控制老街，完全要歸功於敏昂萊（Min Aung Hlaing）這個領導2021年政變並至今領導軍政府的軍隊指揮官。

早在2009年，敏昂萊就領導一場軍事行動，推翻了當時統治著老街的軍閥、一位名叫彭家聲的武裝老將。

他想要安插更符合當時軍政府需要的盟友，這在當時給所有緬甸的民族叛亂組織造成壓力，迫使他們變成親政府的所謂邊防警衛。

當中大多數叛軍都表示拒絕，包括彭家聲，哪怕軍政府答應了允許他們繼續從事諸如毒品之類的非法生意賺錢。

彭家聲是緬甸獨立後的混亂時期裏在撣邦成長起來的一代軍閥，當時中央政府的管治沒有擴大到大多數的邊境地區。

The Kokang Photo Credit: Getty Images / BBC News 彭家聲曾是撣邦最有權勢的軍閥。

在極度窮困、偏遠而貧瘠的撣邦，唯一真正的經濟形式就是種植鴉片。它成為世界最大的鴉片產地，並由此給各種叛軍組織提供了資金。

彭家聲最初是中國支持的緬甸共產黨指揮官，但在中國的支持停止後，他在1989年起義，將緬甸共產黨分解成多個武裝叛軍組織。

那是緬甸軍政府感到脆弱的一個時期。它在1988年極端殘暴地鎮壓了一場群眾起義——那也是翁山蘇姬第一次作為反對派領袖出現。

由於擔心已得勢的民族叛亂組織與反對派運動可能結盟，將軍們迅速採取行動，與叛亂分子和解，讓他們自由管理自己的封地。

面對要求削減其販毒業務的壓力，為了繼續有資金運作，彭家聲開始將老街變成一個賭城。

但是在2009年，當他拒絕軍方要求將其部隊變成邊防衛隊時，敏昂萊就說服了當時彭的副將白所成掉轉槍頭。

彭家聲被趕走，進了中國。他的賭場成為滿布彈孔的戰場，哪怕一些忠實的賭徒在交火中仍繼續下注。白所成和其他三個家族由此接管了賭場生意。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 白所成曾是彭家聲的副將。

憑借與軍方的密切聯繫，他們在緬甸建立起了廣泛的業務網絡，在柬埔寨等其他國家的採礦、能源、基礎設施和賭場中均擁有份額。他們與澳門和中國東南部的有組織犯罪網絡建立了聯繫。