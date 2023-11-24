毒梟、軍閥與背叛，緬北華裔電訊詐騙集團陷落背後的故事
我們想讓你知道的是
各界分析，「三兄弟聯盟」在10月27日發動的攻擊是獲得中國的首肯，因為緬北地區的電詐集團已危害了中國的利益。隨著緬北衝突的升級，「四大家族」領袖成員被捕與自殺，意味著在緬北地區，充斥著黃賭毒、私人武裝部隊的無法無天的邊境小鎮將走向終結。
由中國警方公布的照片顯示，警員正押著被戴上手銬的一男一女，站在邊境大門前面。
兩人是剛從緬甸一方移送過來的，是最近在緬甸東北部與中國接壤邊境小鎮上經營詐騙中心被捕的眾多人當中的最新的兩個。
二人是明國平和明珍珍，分別是過去14年一個一直統治著老街鎮（Laukkaing）的大軍閥的兒子和孫女。
緬甸衝突的突然升級標誌著中國黑手黨——類似「教父」的「四大家族」——在這個臭名昭著、無法無天的邊境小鎮走向終結。
上周四（11月16日），就在中國警方公布這對戴手銬的男女照片的差不多同一時間，緬甸軍政官方的新聞發佈了一張似乎是在一輛麵包車後部對一名69歲男子屍體進行屍檢的照片。
那就是該軍閥本人明學昌。軍方表示，他在被捕後自殺，這一說法遭到了很多人的懷疑。
這是一個不同尋常的故事一個不光彩的結局，它開始於戰爭和革命年代，卻演變為充斥毒品、賭博、貪婪和馬基雅維利式對抗的故事。
四大家族
明學昌曾是白所成的跟班，後者是四大家族之一的頭目。
在他們的運作下，老街鎮這個偏遠、貧困的不毛之地變成了一個喧鬧的賭城，一個高樓聳立而又艷俗骯髒的紅燈區。
明家的勢力雖然不小，但原本並不是四大勢力中的一員——另外三家分別由魏超仁、劉國璽和劉正祥統領。
最初，老街的賭場只是利用中國人對賭博的需要而趁機發展起來——賭博在中國和很多鄰近國家都不合法，但後來這裏逐漸演變成了利潤巨大的洗錢、人口販運以及特別是數十個電信詐騙中心的前沿陣地。
據估計，有超過10萬外國公民被引誘到了這些電詐中心，當中很多是中國人。他們實際上是被困囚在這裏，被迫長時間工作，參與一個成熟的網上詐騙運作，目標是全世界各地的人。
明學昌經營著其中一個最為臭名昭著的電詐中心，名叫臥虎山莊。據報他手下還有一支當地警察隊伍，他們雖然身穿平常的緬甸國家警察制服，但實際上無異於一支私人武裝——老街有幾支這樣的部隊，保持著四大家族的統治。
9月，中國向所有運營電詐中心的組織施壓要求關閉並交出在那裏工作的人員，但是明家卻拒絕配合。一些人估算，每個家族的賭場每年的金額流水都是以十億美元計。這是一門令人很難放手的大生意。
各家族還與緬甸軍方有緊密的聯繫，而明家相信自己受到保護，即使對長期在這個邊境地區有巨大影響力的中國所提出的要求，也可以不從。
北京因素
10月20日凌晨，一群電詐員工正從臥虎山莊被轉移出來，很可能是預料到中國警方要對電詐中心採取行動了。
據報導，有大約50至100名工作者試圖逃跑，而電詐中心的警衛開火打死了幾個人。有一些說法指，死者當中還有臥底的中國警察。
這導致中國境內鄰近省份的政府辦公室發出一封措辭強硬的信函，而中國警方也宣佈對明家其中四名成員發出逮捕令。
中國表現出的不滿，鼓勵了緬甸境內自稱「三兄弟聯盟」（Brotherhood Alliance）的叛軍聯盟，在10月底向緬甸軍方發起攻擊。
中國在過去一直敦促保持克制，以維持邊境和平，但是現在，根除老街鎮這些資金雄厚、武裝精良的家族，似乎成為更優先的需要。
叛軍表示他們的目標是消滅電詐中心，並且更廣泛地支持推翻在2021年奪權的軍政府。
但是在老街，這場衝突更像是報復，一場可以追溯到冷戰時代的私人仇殺。
老街的教父
四大家族之所以能夠控制老街，完全要歸功於敏昂萊（Min Aung Hlaing）這個領導2021年政變並至今領導軍政府的軍隊指揮官。
早在2009年，敏昂萊就領導一場軍事行動，推翻了當時統治著老街的軍閥、一位名叫彭家聲的武裝老將。
他想要安插更符合當時軍政府需要的盟友，這在當時給所有緬甸的民族叛亂組織造成壓力，迫使他們變成親政府的所謂邊防警衛。
當中大多數叛軍都表示拒絕，包括彭家聲，哪怕軍政府答應了允許他們繼續從事諸如毒品之類的非法生意賺錢。
彭家聲是緬甸獨立後的混亂時期裏在撣邦成長起來的一代軍閥，當時中央政府的管治沒有擴大到大多數的邊境地區。
在極度窮困、偏遠而貧瘠的撣邦，唯一真正的經濟形式就是種植鴉片。它成為世界最大的鴉片產地，並由此給各種叛軍組織提供了資金。
彭家聲最初是中國支持的緬甸共產黨指揮官，但在中國的支持停止後，他在1989年起義，將緬甸共產黨分解成多個武裝叛軍組織。
那是緬甸軍政府感到脆弱的一個時期。它在1988年極端殘暴地鎮壓了一場群眾起義——那也是翁山蘇姬第一次作為反對派領袖出現。
由於擔心已得勢的民族叛亂組織與反對派運動可能結盟，將軍們迅速採取行動，與叛亂分子和解，讓他們自由管理自己的封地。
面對要求削減其販毒業務的壓力，為了繼續有資金運作，彭家聲開始將老街變成一個賭城。
但是在2009年，當他拒絕軍方要求將其部隊變成邊防衛隊時，敏昂萊就說服了當時彭的副將白所成掉轉槍頭。
彭家聲被趕走，進了中國。他的賭場成為滿布彈孔的戰場，哪怕一些忠實的賭徒在交火中仍繼續下注。白所成和其他三個家族由此接管了賭場生意。
憑借與軍方的密切聯繫，他們在緬甸建立起了廣泛的業務網絡，在柬埔寨等其他國家的採礦、能源、基礎設施和賭場中均擁有份額。他們與澳門和中國東南部的有組織犯罪網絡建立了聯繫。
Tags：
ASUS與NVIDIA聯手陽明交大應用藝術所，頂尖軟硬體設備助藝術與STEM領域學生提前接軌AI產業
我們想讓你知道的是
近年AI的影響力從業界延伸到學界， AI課程成為學生熱門選修，此類課程仰賴高效能工具。ASUS與NVIDIA看準學界需求，於陽明交通大學應用藝術研究所(Institute of Applied Arts, IAA)配置多台搭載GeForce RTX 40 系列筆電GPU的ASUS/ROG高效能，以頂尖的軟硬體設備，幫助師生輕鬆運用生成式AI技術創作激盪創意，培養前瞻藝術人才。
近年因應生成式AI的熱潮，AI對產業的商業模式、營運流程，產生顛覆性的革新。事實上，AI的影響力，也開始從業界延伸到學界，越來越多學生主動學習寫AI程式，或將AI工具應用到主修科系。透過高效能的軟硬體工具，教授在授課或學生實作過程， 得以無後顧之憂揮灑新世代創意。
本次產學合作由華碩提供經NVIDIA Studio認證並搭載GeForce RTX™ 4060筆電GPU的創作者筆電，包括ASUS Vivobook 16X、ROG Zephyrus G14、ROG Flow X16以及適合STEM學習的ASUS TUF Gaming A15，幫助同時跨藝術創作及STEM（科學、技術、工程、數學）領域的陽明交通大學應用藝術研究所師生在符合業界標準的環境中實作，激發無窮創作潛力。
應藝所專任助理教授劉辰岫：培養跨領域學生使用最新科技媒材進行創作
此次華碩與NVIDIA、國立陽明交通大學應用藝術研究所攜手，以IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作形式打造前瞻藝術學習環境，考量之一就是應藝所訓練學生時，強調對新科技的重視程度。應藝所專任助理教授劉辰岫表示：「我們許多學生是跨科系報考，像是資工、教育、文學等，所上學風自由開放，也與時俱進。教學時使用最新工具媒材，讓藝術與科技產生深度融合，『跨領域』成為應藝所相當獨特的人才養成路徑。」
既然應藝所的師生在教學、創作過程高度依賴科技，ROG Zephyrus G14提供給師生使用後有哪些明顯的感受？劉辰岫舉例，教學過程會使用到3D建模軟體Blender，以及同步執行多個機器學習任務，因為ROG Zephyrus G14搭載GeForce RTX 4060 筆電GPU提供強大的運算效能，在處理複雜的3D建模訓練指令時，操作起來相當順暢，高解析度螢幕可以看到細緻的渲染視覺，對於師生在建模過程，確實可以加速流程。
另外，應藝所在教學現場相當重視腦力激盪的討論，進而嘗試打破藝術邊界，讓創意勇於馳騁。課程中如果人手有一台高效能筆電，不但可大幅減少運算時間，ROG Zephyrus G14輕薄好攜帶，可在任何空間進行討論、創作或展示作品，十分便利。
劉辰岫觀察到，學生透過ROG Zephyrus G14執行視覺化程式設計軟體TouchDesigner，在創建藝術作品之際，受惠高效能的NVIDIA GPU，可以處理更複雜的視覺效果，實現最高畫格率，加速生成出要渲染作品的指令；加上這台筆電相當輕巧，內建HDMI、Type-C和USB多種接頭，學生上課時能輕鬆連接到投影機或拿在手上，將藝術作品分享給其他人觀賞，有助於在課堂上把創意想法變成實際作品。
全球獲獎無數的ROG Zephyrus G14 搭載NVIDIA GeForce RTX 4060 筆電 GPU，高達 125W TGP，並具備 NVIDIA Advanced Optimus 與 DLSS 3 技術，解鎖頂級創作應用程式中的 RTX 和 AI 加速、可實現最大穩定性的 NVIDIA Studio 驅動程式，最佳化運算能力及效能超乎想像，加速創意構思，輕鬆迎戰多工任務。採用ROG Nebula 霓真技術電競螢幕，16:10長寬比，QHD 165Hz/3ms 面板， 100% PCI-P3 廣色域，搭配 Dolby Vision 影像技術，色彩準確度通過Pantone認證，畫面明亮、快速、生動，更有德國萊因護眼認證，不閃屏、抗藍光，揮灑創意開闢嶄新「視」界！了解更多：ROG Zephyrus G14
開放資源給其他學科學生使用，成為校內跨領域的創意激盪Hub
IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作設備，也開放給陽明交大其他科系師生預約使用。因為看到越來越多STEM領域的學生，在寫程式作業的時候，受限私人筆電的GPU效能不夠優異，導致學習效率大打折扣。
對此，華碩與NVIDIA就針對理工相關學科的學生，鼓勵使用搭載NVIDIA GPU的華碩筆電，可加速驅動機械、結構和電氣仿真等數十種的STEM應用程式，展現高速效能；又或是計算機科學、數據科學的學生，在處理大型數據集、訓練生成式 AI和機器學習模型時，可以更快獲得的分析結果。
事實上，過去十年間NVIDIA已經從一間以GPU為核心業務，進化成運算平台的公司，提供的解決方案不光只是顯示卡，還有橫跨其中的軟體及運算平台，例如有NVIDIA AI（企業級尖端人工智慧平台）和 NVIDIA Omniverse（創意協作開放平台）。幫助設計師、藝術家、工程師、數據科學家等專業創作者，不再受限軟硬體資源，影響創作或演算的進度。
也因為IAA x NVIDIA Studio x ASUS學習設備開放給各系所授課使用，有助於日後校內跨領域交流。劉辰岫教授回應：「應藝所是整合跨領域創意的樞紐，很多時候不同領域的師生都會在這裡做腦力激盪，加上應藝所的課程也有很多非本科系學生選修；以及我手上的計畫也會邀請建築所、資工所的老師一起參與，因此我們很期待未來這些資源的加入會帶動更多跨領域的創意激盪。」
ASUS與NVIDIA賦能空間價值，規劃講座/工作坊協助師生掌握新科技
除了提供軟硬體設備，ASUS與NVIDIA也期待能為此場域挹注更多創新能量。後續也將規劃一系列講座與工作坊主題，讓校內師生能第一手掌握產業現況，使用嶄新的設備來進行研發與實作。
例如NVIDIA將籌辦生成式AI主題的研討會，邀請領域的業界講師，教導學生怎麼設定、使用生成式AI來提升創作效率，藉此讓學生們認識到GPU在創作時的重要性。另外，NVIDIA也會規劃Omniverse工作坊，邀請教授和學生親自實作，了解Omniverse的特點和功能，有助於把Omniverse融入創作流程，進而豐富學生的知識與技能。
另一方面，深耕校園多年的華碩，以培育更多國內優秀技術人才為出發點，未來也會在此舉辦AI主題講座，邀請業師講授如何實際操作創作者筆電及相關應用，有助師生更了解產品特色，得以更精實地利用筆電創作，期待能具體提升同學的創意產出效率，以及擴大教授的研究能量。
當人工智慧已成為全球先進國家的下個角力主戰場，台灣若希望在AI賽道不落人後，從教育往下扎根將是關鍵。華碩與NVIDIA攜手陽明交大，透過提供設備、講座等多元資源，有助於培養下一代AI思維，厚植設計人才的數位實力，期待台灣有朝一日成為AI強國。
想擁有最佳效能的華碩筆電，現在就加入華碩教育商店會員，學生/教職員登錄享專屬優惠價，首次登錄再送500元購物金！立即登錄：華碩教育商店